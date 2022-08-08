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Румыния: Суперлига


Стадион:
Германнштадт
2:1
Конец матча
Волунтари
0'
1:0
23' Гол
Альхассан Баба
31' Желтая карточка
Sota Mino
2:0
34' Гол
Альхассан Баба
2:1
39' Гол
Немец Адам
57' Желтая карточка
Мелеке Ульрих
66' Желтая карточка
Балауре Сильвиу
72' Желтая карточка
Рикардинью
90'+6
23
Илиев
Пламен
17
Бутян
Михай
6
Marius
Antoche
4
Стойка
Йонуц
98
Опрут
Рауль
29
Ciprian
Biceanu
14
Sota
Mino
8
Альхассан
Баба
96
Балауре
Сильвиу
30
Паращив
Даниэль
51
Ороиан
Александру
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
98
Костин
Кристиан
23
Влад
Александру
3
Мелеке
Ульрих
6
Дроппа
Лукаш
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
14
Лопеш
Марселу
Германнштадт
Волунтари

История личных встреч

Германнштадт
Волунтари

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

Л1ГБ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
Л1ГБ
2:1
Л1ГБ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
Л1ГБ
2:1
Л1ГБ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альхассан Баба 2 1
Паращив Даниэль 1 0.5
Балауре Сильвиу 0 0
Бутян Михай 0 0
Sota Mino 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 2 1
Лопеш Марселу 1 0.5
Флоря Даниэль 1 0.5
Раца Вадим 0 0
Влад Александру 0 0
Алийи Насер 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ionut Nastasie 1 0
Бейян Флориан 1 0
Балауре Сильвиу 1 0
Опрут Рауль 1 0
Попеску Кэлин 1 0
Sota Mino 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дроппа Лукаш 1 0
Тавареш Элдер 1 0
Рикардинью XI 1 0
Мелеке Ульрих 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
75%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0
Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 1:3 Униря Слобозия - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Германнштадт 1:4 Германнштадт - Университатя 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Конкордия Кьяжна 2:1 Германнштадт - Униря Слобозия 2:0 АСУ Политехнича - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя 0:2 Германнштадт - Дунэря Кэлэраши 6:0
Волунтари
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Волунтари - УТА Арад 3:0 Волунтари - Ботошани 0:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1
Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Ленчна - Волунтари 2:1 Волунтари - Orleta Kielce 12:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Волунтари - ФКСБ 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 ФКСБ - Волунтари 4:0 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Университатя Крайова 3 1 1 1 2 - 4 4
4. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Петролул Плоешти 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Волунтари 2 1 0 1 4 - 2 3
7. Арджеш 2 1 0 1 4 - 3 3
8. ФКСБ 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Сепси 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Миовени 2 0 1 1 3 - 5 1
13. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 0 - 2 1
14. УТА Арад 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Университатя 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Университатя Крайова 2 1 0 1 1 - 3 3
3. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
4. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Рапид Бухарест 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Миовени 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
10. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Петролул Плоешти 1 0 1 0 1 - 1 1
12. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Университатя 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 2 1 1 0 2 - 3 4
2. ЧФР Клуж 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Петролул Плоешти 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
8. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
9. УТА Арад 2 0 1 1 0 - 3 1
10. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волунтари 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Арджеш 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Миовени 1 0 0 1 2 - 4 0
15. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 96'
    Альхассан Баба из команды Германнштадт сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Германнштадт вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Германнштадт: 42%, Волунтари: 58%.
  • 96'
    Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 96'
    Хорошую попытку сделал Calin Popescu. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 96'
    Petrisor Petrescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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