Petrisor Petrescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Хорошую попытку сделал Calin Popescu. Удар в створ, но вратарь начеку

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Матч возобновится спорным мячом

92' Ох, нехорошо это выглядит. Ionut Stoica получил травму и медбригада забирает его с поля.

92' Ionut Stoica на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Игрок из команды Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

91' Матч возобновлен

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Ох, нехорошо это выглядит. Опрут Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.

90' Опрут Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

88' Раца Вадим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Немец Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

88' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Германнштадт

85' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Германнштадт

83' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Волунтари

82' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Флоря Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

79' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Mihai Popa из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

72' Альхассан Баба получил травму и заменен. Petrisor Petrescu выходит на поле.

72' Рикардинью XI совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

71' Удар от ворот произведет Германнштадт

70' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Альхассан Баба получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Альхассан Баба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Флоря Даниэль выиграл воздушное противоборство у Ionut Stoica.

68' Мерлой Джордже из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

67' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

66' Балауре Сильвиу совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

66' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Тактическая замена. Ороиан Александру уходит с поля и его заменяет Calin Popescu

65' Удар от ворот произведет Германнштадт

64' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

58' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Мелеке Ульрих совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

56' Удар от ворот произведет Волунтари

56' Тактическая замена. Cristian Costin уходит с поля и его заменяет Мерлой Джордже

56' Ciprian Biceanu из команды Германнштадт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

55' Удар от ворот произведет Германнштадт

55' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Волунтари

53' Удар от ворот произведет Германнштадт

52' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Ionut Stoica успешно блокирует удар.

51' Cristian Costin нанес удар, но тот был заблокирован.

49' Раца Вадим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля