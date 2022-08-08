Стадион: Газ Метан
2:1
Конец матча
0'
1:0
23' ГолАльхассан Баба
31' Желтая карточкаSota Mino
2:0
34' ГолАльхассан Баба
2:1
39' ГолНемец Адам
57' Желтая карточкаМелеке Ульрих
66' Желтая карточкаБалауре Сильвиу
72' Желтая карточкаРикардинью
90'+6
Ход матча
23'
31'
34'
2:0
39'
2:1
57'
66'
72'
Владение мячом
23
Илиев
Пламен
17
Бутян
Михай
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Медина ПаолоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Petru Dragos
-
31 Vlad Mutiu
-
16 Saeed Issah
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
-
-
28 Ionut Andres
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
История личных встреч
Германнштадт
Волунтари
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альхассан Баба
|2
|1
|Паращив Даниэль
|1
|0.5
|Балауре Сильвиу
|0
|0
|Бутян Михай
|0
|0
|Sota Mino
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|2
|1
|Лопеш Марселу
|1
|0.5
|Флоря Даниэль
|1
|0.5
|Раца Вадим
|0
|0
|Влад Александру
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ionut Nastasie
|1
|0
|Бейян Флориан
|1
|0
|Балауре Сильвиу
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Попеску Кэлин
|1
|0
|Sota Mino
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дроппа Лукаш
|1
|0
|Тавареш Элдер
|1
|0
|Рикардинью XI
|1
|0
|Мелеке Ульрих
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
75%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0
Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 1:3 Униря Слобозия - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Германнштадт 1:4 Германнштадт - Университатя 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Конкордия Кьяжна 2:1 Германнштадт - Униря Слобозия 2:0 АСУ Политехнича - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя 0:2 Германнштадт - Дунэря Кэлэраши 6:0
Волунтари
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Волунтари - УТА Арад 3:0 Волунтари - Ботошани 0:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1
Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Ленчна - Волунтари 2:1 Волунтари - Orleta Kielce 12:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Волунтари - ФКСБ 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 ФКСБ - Волунтари 4:0 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Университатя Крайова
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|4.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Петролул Плоешти
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Волунтари
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|ФКСБ
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Сепси
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Миовени
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|13.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|УТА Арад
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Университатя
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Университатя Крайова
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|3.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Миовени
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|2 - 3
|4
|2.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Петролул Плоешти
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|УТА Арад
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|10.
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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