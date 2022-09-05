Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Брэндон Соппи нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

47' Толой Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Малиновский Руслан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Дзаппакоста Давиде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Биринделли Самуэле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Ровелла Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Толой Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Эдерсон Хонорато пробует нанести удар издали, но Michele Di Gregorio держит все под контролем

38' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Сенси Стефано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Матч возобновлен

36' Малиновский Руслан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Мари Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Эдерсон Хонорато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Коопмейнерс Теун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Аталанта

34' Ровелла Николо из команды Монца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

33' Муссо Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Мота Дани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Удар от ворот произведет Аталанта

32' Игрок команды Монца делает передачу

31' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Демирал Мерих выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Лукман Адемола создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе

26' Удар от ворот произведет Аталанта

26' Игрок команды Монца делает передачу

25' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Толой Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Де Рон Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

22' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Аталанта

20' Удар от ворот произведет Монца

20' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

20' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

19' Малиновский Руслан из команды Аталанта не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

19' Эдерсон Хонорато создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Толой Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Хатебур Ханс из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Дзаппакоста Давиде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Де Рон Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Ровелла Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Эдерсон Хонорато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Аталанта

16' Мота Дани не смог попасть в створ ударом издали

15' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Сенси Стефано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Малиновский Руслан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Де Рон Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Де Рон Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Удар от ворот произведет Аталанта

4' Сенси Стефано пробует нанести удар издали, но Хуан Муссо держит все под контролем

4' Капрари Джанлука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Марлон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Матч возобновится спорным мячом

3' Ох, нехорошо это выглядит. Демирал Мерих получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Демирал Мерих на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Оооо... вот это был удар! Капрари Джанлука должен был забить с этой позиции.

1' Хорошую попытку сделал Капрари Джанлука . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Мота Дани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Аталанта начинает с центра поля