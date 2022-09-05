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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Монца
0:2
Конец матча
Аталанта
0'
0:1
57' Гол
Хёйлунн Расмус
0:2
65' Гол в свои ворота
Марлон
76' Желтая карточка
Ровелла Николо
80' Желтая карточка
Скальвини Джорджио
90'+5
Голы и лучшие моменты (видео). Ч...
0:2. Автогол Сантоса Марлона (ви...
0:1. Гол Расмуса Хейлунна (видео...

Ход матча

46'
 
Соппи Брэндон
Дзаппакоста Давиде
57'
0:1
Хёйлунн Расмус
(Лукман Адемола)
65'
0:2
Марлон
69'
Петанья Андреа
Капрари Джанлука
 
71'
 
Пашалич Марио
Хёйлунн Расмус
71'
 
Скальвини Джорджио
Малиновский Руслан
76'
Ровелла Николо
 
76'
 
Меле Йоаким
Эдерсон Хонорато
76'
Молина Сальваторе
Биринделли Самуэле
 
76'
Колпани Андреа
Сенси Стефано
 
80'
 
Скальвини Джорджио
86'
Иццо Армандо
Кальдирола Лука
 
86'
Гюткьяр Кристиан
Мота Дани
 
88'
 
Бога Жереми
Лукман Адемола

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 130
Монца 1.5% (2)
X 7.7% (10)
Аталанта 90.8% (118)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
16
Ди
Грегорио
Микеле
4
Марлон
3
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
19
Биринделли
Самуэле
30
Аугусто
Карлос
32
Пессина
Маттео
6
Ровелла
Николо
12
Сенси
Стефано
17
Капрари
Джанлука
47
Мота
Дани
1
Муссо
Хуан
33
Хатебур
Ханс
2
Толой
Рафаэл
28
Демирал
Мерих
77
Дзаппакоста
Давиде
7
Коопмейнерс
Теун
15
Де
Рон
Мартен
11
Лукман
Адемола
13
Эдерсон
Хонорато
18
Малиновский
Руслан
17
Хёйлунн
Расмус
Монца
3-5-2
Аталанта
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мота Дани 1 0.2
Колпани Андреа 1 0.2
Капрари Джанлука 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коопмейнерс Теун 4 (2) 0.8
Малиновский Руслан 1 0.2
Лукман Адемола 1 0.2
Толой Рафаэл 1 0.2
Хёйлунн Расмус 1 0.2
Де Рон Мартен 0 0
Пашалич Марио 0 0
Меле Йоаким 0 0
Соппи Брэндон 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мачин Хосе 2 0
Мари Пабло 1 0
Кальдирола Лука 1 0
Марлон 1 0
Чиурриа Патрик 1 0
Пессина Маттео 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Ровелла Николо 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 2 0
Хатебур Ханс 2 0
Толой Рафаэл 1 0
Малиновский Руслан 1 0
Джимсити Берат 1 0
Муссо Хуан 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Коопмейнерс Теун 1 0
Околи Меме 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Цортеа Надир 1 0
Скальвини Джорджио 1 0
Джан Пьеро Гасперини 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

12
3
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
2
67%
61-75
2
17%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2
Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Перуджа - Монца 1:0 Монца - Беневенто 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Монца - Брешия 1:1 Козенца - Монца 0:2
Аталанта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аталанта - Торино 3:1 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Милан 1:1 Сампдория - Аталанта 0:2
Валенсия - Аталанта 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Аталанта - Комо 4:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4 Венеция - Аталанта 1:3 Аталанта - Верона 1:2 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Аталанта - Наполи 1:3 Болонья - Аталанта 0:1 Байер Л - Аталанта 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Наполи Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Милан Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
4. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 5 10
6. Торино 1:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 5 10
7. Интер Милан Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
8. Ювентус Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
9. Лацио Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Салернитана Заявка 5 1 3 1 7 - 4 6
11. Фиорентина Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
12. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 3 - 5 6
13. Верона Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Специя Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
15. Эмполи Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Болонья Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
17. Лечче 0:1 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
18. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
19. Кремонезе Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
20. Монца Заявка 5 0 0 5 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Удинезе Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Ювентус Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Лацио Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
7. Фиорентина Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Специя Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9. Наполи Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
10. Аталанта Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
11. Торино 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
12. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Салернитана Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
14. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Эмполи Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Болонья Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
17. Сампдория Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
18. Лечче 0:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Кремонезе Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Торино 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4. Рома Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
5. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
6. Интер Милан Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
7. Милан Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Верона Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Салернитана Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Ювентус Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Эмполи Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Сассуоло Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14. Фиорентина Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Лечче 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Сампдория Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Специя Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Кремонезе Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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  • — Вылет в Серию B
Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Аталанта заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Монца: 60%, Аталанта: 40%.
  • 95'
    Петанья Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Коопмейнерс Теун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Иццо Армандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 130
    Монца 1.5% (2)
    X 7.7% (10)
    Аталанта 90.8% (118)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Монца 0:2 Аталанта

    Исход игры
    Монца
    1.5% (2)
    Ничья
    7.7% (10)
    Аталанта
    90.8% (118)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.03% (65)
    Меньше
    43.97% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    54.31% (63)
    Нет
    45.69% (53)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    33.1% (43)
    0:2 Аталанта
    25.4% (33)
    0:1 Аталанта
    9.2% (12)
    1:3 Аталанта
    8.5% (11)
    0:3 Аталанта
    5.4% (7)
    1:1 Ничья
    3.8% (5)
    2:3 Аталанта
    2.3% (3)
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