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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Салернитана
2:1
Второй тайм: 65'
Эмполи
0'
0:1
31' Гол
Сатриано Мартин
1:1
39' Гол
Маццокки Паскуале
40' Желтая карточка
Маццокки Паскуале
42' Желтая карточка
Кулибали Лассана
52' Желтая карточка
Сатриано Мартин
2:1
61' Гол
Диа Булайе
1:1. Гол Паскуале Маццокки (виде...
0:1. Гол Мартина Сатриано (видео...

Ход матча

31'
0:1
Сатриано Мартин
(Хендерсон Лиам)
39'
Маццокки Паскуале
1:1
40'
Маццокки Паскуале
 
42'
Кулибали Лассана
 
52'
 
Сатриано Мартин
56'
Пёнтек Кшиштоф
Бонаццоли Федерико
 
57'
Данилюк Флавиус
Дьомбер Норберт
 
57'
 
Бандинелли Филиппо
Хаас Николас
57'
 
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
Пьяца Марко
61'
Диа Булайе
(Де Вильена Тонни)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 129
Салернитана 59.7% (77)
X 30.2% (39)
Эмполи 10.1% (13)
+1
выиграет Салернитана, со счетом 1:0
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Салернитана
Ничья
Эмполи
3.60
3.48
3.61
Все Коэффициенты
33
Сепе
Луиджи
2
Бронн
Дилан
23
Дьомбер
Норберт
17
Фасио
Федерико
87
Кандрева
Антонио
30
Маццокки
Паскуале
18
Кулибали
Лассана
25
Маджоре
Джулио
10
Де
Вильена
Тонни
29
Диа
Булайе
9
Бонаццоли
Федерико
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
32
Хаас
Николас
5
Грасси
Альберто
8
Хендерсон
Лиам
14
Пьяца
Марко
9
Сатриано
Мартин
7
Ламмерс
Сэм
Салернитана
3-5-2
Эмполи
4-3-1-2

История личных встреч

Салернитана
Эмполи

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
2:4
СB
2:0
СB
5:0
СB
2:4
СB
1:1
СB
2:0
СB
2:1
СB
5:2
СB
1:0
СB
2:0
СB
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 2 0.4
Де Вильена Тонни 1 0.2
Бонаццоли Федерико 1 0.2
Маццокки Паскуале 1 0.2
Ботхейм Эрик 1 0.2
Кулибали Лассана 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паризи Фабьяно 1 0.2
Сатриано Мартин 1 0.2
Бальданци Томмазо 1 0.2
Хендерсон Лиам 0 0
Ламмерс Сэм 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 3 0
Маццокки Паскуале 2 0
Кулибали Лассана 2 0
Давиде Никола 1 0
Де Вильена Тонни 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Кастанос Григорис 1 0
Бронн Дилан 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Занетти Паоло 0 1
Луперто Себастьяно 0 1
Хендерсон Лиам 1 0
Стоянович Петар 1 0
Бандинелли Филиппо 1 0
Марин Рэзван 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1
Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4 Эмполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Кальяри 1:1 Салернитана - Венеция 2:1 Аталанта - Салернитана 1:1 Салернитана - Фиорентина 2:1 Удинезе - Салернитана 0:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Рома - Салернитана 2:1 Салернитана - Торино 0:1
Эмполи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0
Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2 Эмполи - Торино 1:3 Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1 Эмполи - Специя 0:0 Фиорентина - Эмполи 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Милан - Эмполи 1:0 Дженоа - Эмполи 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 1:0 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Наполи Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Милан Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
4. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 5 10
6. Интер Милан Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Ювентус Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
8. Салернитана 2:1 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
9. Лацио Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Торино Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
11. Фиорентина Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
12. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 3 - 5 6
13. Верона Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Специя Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
15. Эмполи 1:2 Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
16. Болонья Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
17. Лечче Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
19. Кремонезе Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
20. Монца 0:1 Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Удинезе Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Ювентус Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
5. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Салернитана 2:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
7. Лацио Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8. Фиорентина Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Специя Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Наполи Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
11. Аталанта 1:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
12. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Эмполи 1:2 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Болонья Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16. Сампдория Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Лечче Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Кремонезе Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Монца 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 1:0 Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Торино Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4. Рома Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
5. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
6. Интер Милан Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
7. Милан Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Ювентус Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Салернитана 2:1 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Верона Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Сассуоло Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
13. Фиорентина Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Эмполи 1:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Лечче Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Сампдория Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Специя Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Монца 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Кремонезе Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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    Прогнозы 129
    Салернитана 59.7% (77)
    X 30.2% (39)
    Эмполи 10.1% (13)
    +1
    выиграет Салернитана, со счетом 1:0
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Салернитана
    Ничья
    Эмполи
    3.60
    3.48
    3.61
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    Прогнозы на матч Салернитана 2:1 Эмполи

    Исход игры
    Салернитана
    59.7% (77)
    Ничья
    30.2% (39)
    Эмполи
    10.1% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.31% (34)
    Меньше
    70.69% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    58.62% (68)
    Нет
    41.38% (48)
    Популярный счёт
    1:0 Салернитана
    27.9% (36)
    1:1 Ничья
    26.4% (34)
    2:1 Салернитана
    20.9% (27)
    1:2 Эмполи
    4.7% (6)
    0:1 Эмполи
    3.9% (5)
    2:0 Салернитана
    3.1% (4)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
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