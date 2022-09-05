Стадион: Аречи
2:1
Второй тайм: 65'
0'
0:1
31' ГолСатриано Мартин
1:1
39' ГолМаццокки Паскуале
40' Желтая карточкаМаццокки Паскуале
42' Желтая карточкаКулибали Лассана
52' Желтая карточкаСатриано Мартин
2:1
61' ГолДиа Булайе
Все видео голов с матчей
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Ход матча
31'
39'
42'
52'
61'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
33
Сепе
Луиджи
29
Диа
Булайе
32
Хаас
Николас
14
Пьяца
Марко
- Основной состав
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Диа БулайеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Моток АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пьяца МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Уйкани СамирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Салернитана
Эмполи
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|2
|0.4
|Де Вильена Тонни
|1
|0.2
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.2
|Маццокки Паскуале
|1
|0.2
|Ботхейм Эрик
|1
|0.2
|Кулибали Лассана
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паризи Фабьяно
|1
|0.2
|Сатриано Мартин
|1
|0.2
|Бальданци Томмазо
|1
|0.2
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Ламмерс Сэм
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Кулибали Лассана
|2
|0
|Давиде Никола
|1
|0
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Кастанос Григорис
|1
|0
|Бронн Дилан
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Брадарич Домагой
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Занетти Паоло
|0
|1
|Луперто Себастьяно
|0
|1
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|Стоянович Петар
|1
|0
|Бандинелли Филиппо
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1
Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4 Эмполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Кальяри 1:1 Салернитана - Венеция 2:1 Аталанта - Салернитана 1:1 Салернитана - Фиорентина 2:1 Удинезе - Салернитана 0:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Рома - Салернитана 2:1 Салернитана - Торино 0:1
Эмполи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0
Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2 Эмполи - Торино 1:3 Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1 Эмполи - Специя 0:0 Фиорентина - Эмполи 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Милан - Эмполи 1:0 Дженоа - Эмполи 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|4.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|8.
|Салернитана
|2:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|9.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|13.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|15.
|Эмполи
|1:2 Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|16.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|17.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|20.
|Монца
|0:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Салернитана
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|7.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|11.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Эмполи
|1:2 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Монца
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Торино
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|5.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|7.
|Милан
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Салернитана
|2:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Лацио
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Эмполи
|1:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Монца
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Салернитана 2:1 Эмполи
Исход игры
Салернитана
59.7% (77)
Ничья
30.2% (39)
Эмполи
10.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
29.31% (34)
Меньше
70.69% (82)
Обе команды забьют
Да
58.62% (68)
Нет
41.38% (48)
Популярный счёт
1:0 Салернитана
27.9% (36)
1:1 Ничья
26.4% (34)
2:1 Салернитана
20.9% (27)
1:2 Эмполи
4.7% (6)
0:1 Эмполи
3.9% (5)
2:0 Салернитана
3.1% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
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