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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Торпедо Москва
0:0
Перерыв
Ростов
0'
11' Желтая карточка
Смольников Игорь
14' Желтая карточка
Эркинов Хожимат
19' Желтая карточка
Рейхмен Богдан
44' Желтая карточка
Лебеденко Игорь

Ход матча

11'
Смольников Игорь
 
14'
Эркинов Хожимат
 
16'
 
Чернов Евгений
Терентьев Денис
19'
Рейхмен Богдан
 
44'
Лебеденко Игорь
 
Прогнозы 179
Торпедо Москва 10.1% (18)
X 11.2% (20)
Ростов 78.8% (141)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Ростов
6.90
3.96
5.30
Все Коэффициенты
Новости
12
Бабурин
Егор
4
Кожемякин
Олег
52
Нетфуллин
Равиль
3
Кутепов
Илья
28
Смольников
Игорь
44
Самсонов
Артём
Владимирович
8
Рейхмен
Богдан
35
Енин
Иван
10
Лебеденко
Игорь
22
Эркинов
Хожимат
18
Караев
Давид
30
Песьяков
Сергей
5
Терентьев
Денис
92
Мелёхин
Виктор
55
Осипенко
Максим
45
Сильянов
Александр
88
Щетинин
Кирилл
15
Глебов
Данил
47
Уткин
Даниил
7
Полоз
Дмитрий
27
Комличенко
Николай
23
Тугарев
Роман
Торпедо Москва
3-4-2-1
Ростов
4-3-3

История личных встреч

Торпедо Москва
Ростов

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 1 0.13
Померко Алексей 1 (1) 0.13
Самсонов Артём Владимирович 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 5 (1) 0.63
Полоз Дмитрий 3 (2) 0.38
Уткин Даниил 2 0.25
Глебов Данил 1 0.13
Мельников Степан 1 0.13

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 2 0
Померко Алексей 2 0
Енин Иван 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Эркинов Хожимат 2 0
Кутепов Илья 0 1
Темников Иван 1 0
Лебеденко Игорь 1 0
Смольников Игорь 1 0
Турищев Максим 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 2 1
Полоз Дмитрий 3 0
Миронов Алексей 3 0
Мелёхин Виктор 1 1
Комличенко Николай 2 0
Уткин Даниил 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Байрамян Хорен 1 0
Чернов Евгений 1 0
Осипенко Максим 1 0
Голенков Егор 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
2
17%
2
33%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
67%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

2
12
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

20
9
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
5%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
8
40%
2
22%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
3
33%
61-75
4
20%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0
Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Торпедо Москва - Текстильщик 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Металлург Липецк - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0
Ростов
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ростов - Динамо Москва 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4
Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Ростов - Химки 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 6 2 0 19 - 3 20
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
3. Краснодар Заявка 8 5 2 1 17 - 9 17
4. Динамо Москва Заявка 8 4 4 0 15 - 7 16
5. Спартак Москва Заявка 8 5 1 2 19 - 7 16
6. Ростов 0:0 Заявка 8 3 5 0 12 - 9 14
7. Сочи Заявка 8 4 1 3 14 - 14 13
8. Ахмат Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
9. Крылья Советов Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
10. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
11. Оренбург Заявка 8 3 0 5 12 - 18 9
12. Пари НН Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
13. Химки Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
14. Факел Заявка 8 0 4 4 10 - 19 4
15. Торпедо Москва 0:0 Заявка 8 0 2 6 4 - 18 2
16. Урал Заявка 8 0 1 7 2 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Динамо Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4. Краснодар Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
5. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
6. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
7. Ростов 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Спартак Москва Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9. Локомотив Москва Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
11. Ахмат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Факел Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
15. Торпедо Москва 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
16. Урал Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Краснодар Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Крылья Советов Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
5. Ахмат Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
6. Ростов 0:0 Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
7. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
8. ЦСКА Москва Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
10. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
12. Химки Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
13. Факел Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
15. Торпедо Москва 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма московское "Торпедо" в Химках играет вничью с "Ростовом" со счётом 0:0. Пока команда Валерия Карпина играет намного активнее и интереснее в атаке, но пробить оборону соперника не получается. Однако, если ничего не изменится во второй половине матча, "Ростов" обязательно откроет счёт в матче. 
  • Угловой
    45'
    Уткин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Комличенко в борьбе с соперником головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Ян Бобровский к основному времени первого тайма. 
  • 45'
    Полоз с левой половины поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Сильянов зацепился за мяч и пробил по воротам, Самсонов грамотно сыграл в подкате и перевёл мяч на угловой. 
  • Желтая карточка
    44'
    Полузащитник "Торпедо" Игорь Лебеденко получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Опасный момент
    43'
    Уткин с правой половины поля выполнил отличную передачу на правый угол штрафной площади, Комличенко зацепился за мяч в борьбе с Самсоновым, а затем Николай пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Комличенко в борьбе за верховой мяч у штрафной площади "Торпедо" на правой половине поля нарушил правила против Кутепова. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Кутепов в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Комличенко. 
  • 40'
    Из центра поля последовала передача к линии штрафной площади "Ростова" на Лебеденко, Игорь в касание сбросил мяч в радиус штрафной площади, Караев в касание пробил в левый угол ворот, Песьяков в прыжке намертво поймал мяч. 
  • Угловой
    39'
    Уткин теперь уже с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Бабурин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Угловой
    38'
    Угловой у ворот "Торпедо". Уткин выполнил подачу на ближний угол вратарской, Енин не очень удачно сыграл головой и срезал мяч на повторный корнер. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Нетфуллин в центре поля нарушил правила против Мелёхина. Игроки "Ростова" быстро разыграли стандарт. 
  • 36'
    Самсонов выполнил слишком сильную передачу на ход Лебеденко по левому флангу, мяч улетел в аут. 
  • 35'
    Чернов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Комличенко головой пробил в правый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Бабурин выловил его без особого труда. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Осипенко в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Рейхмена. 
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    • Опасный момент
      33'
      Уткин со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч пролетел под "стенкой", которая подпрыгнула, в итоге мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Нетфуллин у радиуса штрафной площади нарушил правила против Комличенко. "Ростов" заработал опасный стандарт. 
    • 31'
      Тугарев подкараулил отскок в радиусе штрафной площади, а затем пробил по воротам, на этот раз мяч попал в защитника "Торпедо". 
    • 30'
      Тугарев пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно в руки Бабурину. 
    • Судья
      29'
      Караев по центру убежал в штрафную площадь "Ростова", Давид продавил Мелёхина, а затем уже Чернов сыграл на грани фола в своей штрафной площади, Ян Бобровский показал, что будет удар от ворот. 
    • 28'
      Кожемякин после борьбы за мяч на левом углу своей штрафной площади с Тугаревым неудачно влетел в рекламный щит, благо обошлось без повреждений. 
    • Угловой
      27'
      Полоз с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, игроки "Торпедо" сыграли очень внимательно и выбили мяч к центру поля. 
    • 26'
      Уткин разыграл стандарт с партнёром по команде, а затем Даниил пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел защитника "Торпедо" и ушёл на угловой. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Рейхмен при перехвате мяча на своей половине поля подыграл себе рукой, Ян Бобровский всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Ростова". 
    • 24'
      Полоз из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил в левый угол ворот, Бабурин в прыжке спокойно поймал мяч. 
    • Желтая карточка
      23'
      Полузащитник "Торпедо" Богдан Рейхмен получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Тугарева. 
    • 22'
      Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Торпедо" на ход Комличенко, Кожемякин оказался первым на мяче и головой сбросил его в руки Бабурину. 
    • Угловой
      21'
      Угловой у ворот "Торпедо". Уткин выполнил подачу в центр вратарской, Комличенко в борьбе с Кожемякиным оказался на газоне, далее Рейхмен неудачно выбил мяч через центр штрафной площади, Осипенко сыграл на отскоке и пробил по воротам из центра штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной. 
    • Замена
      20'
      В составе "Ростова" произошла замена. Вместо Дениса Терентьева на поле вышел Евгений Чернов. 
    • 19'
      Терентьев по итогам предыдущего эпизода также получил повреждение, в составе "Ростова" готовится замена. Денис не сможет продолжать матч. 
    • Желтая карточка
      18'
      Ян Бобровский быстро пересмотрел повтор момента и принял решение показать полузащитнику "Торпедо" Хожимату Эркинову жёлтую карточку. 
    • Видеоповтор
      17'
      Ян Бобровский получил подсказку от судей из комнаты VAR и отправился пересматривать повтор предыдущего эпизода. 
    • Травма, повреждение
      16'
      Эркинов при попытке обыграть Терентьева в центре поля наступил на голеностоп фланговому защитнику "Ростова". Вышли на поле врачи "Ростова", пауза в игре. 
    • Желтая карточка
      15'
      Фланговый защитник "Торпедо" Игорь Смольников получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Сильянова. 
    • Судья
      14'
      Удалось "Торпедо" по правому флангу провести атаку, которая завершилась подачей в центр к линии вратарской от Смольникова, Самсонов в борьбе с Терентьевым оказался на газоне, Ян Бобровский показал, что никакого пенальти не будет. 
    • 13'
      Эркинов совершил рывок вперёд по левому флангу, Мелёхин грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
    • 12'
      С левого фланга последовал заброс в центр к линии вратарской "Торпедо", Бабурин вновь грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 11'
      Терентьев теперь уже выполнил подачу в центр штрафной площади с правого фланга, мяч полетел слишком высоко для Комличенко. 
    • 10'
      Мелёхин с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Кутепов головой выбил мяч на правый фланг. 
    • 9'
      Мелёхин в центре поля нарушил правила против Караева. Игроки "Торпедо" довольно быстро разыграли стандарт. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Щетинин в центре поля при игре в подкате нарушил правила против Рейхмена. 
    • Опасный момент
      7'
      И вот первый голевой момент создал "Ростов". Комличенко при развитии атаки по правой половине поля отыгрался с Полозом, далее последовала передача в радиус штрафной площади, Тугарев пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 6'
      Из центра поля последовала слишком сильная передача на Комличенко на левый угол штрафной площади "Торпедо", Бабурин немного размялся при игре на выходе. 
    • 5'
      Щетинин с правой половины поля от линии штрафной площади под давлением соперника пробил в дальний угол ворот внешней стороной стопы, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Уткин в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Лебеденко. Игроки "Торпедо" быстро разыграли стандарт. 
    • 3'
      Мелёхин пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 2'
      Терентьев совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел в штрафную площадь, защитник "Торпедо" грамотно сыграл в подкате и блокировал попытку. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки между "Торпедо" и "Ростовом". Московский клуб в этом сезоне никак не может победить в Премьер-лиге. Если команда не собирается обратно в Первую лигу, сегодня ей пора начинать добавлять, а поэтому "Ростову" будет очень непросто. 
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    Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:0 Ростов

    Исход игры
    Торпедо Москва
    10.1% (18)
    Ничья
    11.2% (20)
    Ростов
    78.8% (141)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.15% (58)
    Меньше
    50.85% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    58.47% (69)
    Нет
    41.53% (49)
    Популярный счёт
    1:2 Ростов
    22.9% (41)
    0:2 Ростов
    12.3% (22)
    0:1 Ростов
    12.3% (22)
    1:1 Ничья
    6.7% (12)
    1:3 Ростов
    5% (9)
    1:0 Торпедо Москва
    2.2% (4)
    2:1 Торпедо Москва
    1.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.1% (2)
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