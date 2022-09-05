Комличенко в борьбе за верховой мяч у штрафной площади "Торпедо" на правой половине поля нарушил правила против Кутепова.

Уткин с правой половины поля выполнил отличную передачу на правый угол штрафной площади, Комличенко зацепился за мяч в борьбе с Самсоновым, а затем Николай пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

Полоз с левой половины поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Сильянов зацепился за мяч и пробил по воротам, Самсонов грамотно сыграл в подкате и перевёл мяч на угловой.

Две минуты добавил Ян Бобровский к основному времени первого тайма.

Уткин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Комличенко в борьбе с соперником головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма московское "Торпедо" в Химках играет вничью с "Ростовом" со счётом 0:0. Пока команда Валерия Карпина играет намного активнее и интереснее в атаке, но пробить оборону соперника не получается. Однако, если ничего не изменится во второй половине матча, "Ростов" обязательно откроет счёт в матче.

Осипенко в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Рейхмена.

Чернов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Комличенко головой пробил в правый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Бабурин выловил его без особого труда.

Самсонов выполнил слишком сильную передачу на ход Лебеденко по левому флангу, мяч улетел в аут.

Угловой у ворот "Торпедо". Уткин выполнил подачу на ближний угол вратарской, Енин не очень удачно сыграл головой и срезал мяч на повторный корнер.

Уткин теперь уже с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Бабурин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Из центра поля последовала передача к линии штрафной площади "Ростова" на Лебеденко, Игорь в касание сбросил мяч в радиус штрафной площади, Караев в касание пробил в левый угол ворот, Песьяков в прыжке намертво поймал мяч.

Кутепов в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Комличенко.

33' Уткин со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч пролетел под "стенкой", которая подпрыгнула, в итоге мяч пролетел рядом со штангой.

32' Нетфуллин у радиуса штрафной площади нарушил правила против Комличенко. "Ростов" заработал опасный стандарт.

31' Тугарев подкараулил отскок в радиусе штрафной площади, а затем пробил по воротам, на этот раз мяч попал в защитника "Торпедо".

30' Тугарев пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно в руки Бабурину.

29' Караев по центру убежал в штрафную площадь "Ростова", Давид продавил Мелёхина, а затем уже Чернов сыграл на грани фола в своей штрафной площади, Ян Бобровский показал, что будет удар от ворот.

28' Кожемякин после борьбы за мяч на левом углу своей штрафной площади с Тугаревым неудачно влетел в рекламный щит, благо обошлось без повреждений.

27' Полоз с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, игроки "Торпедо" сыграли очень внимательно и выбили мяч к центру поля.

26' Уткин разыграл стандарт с партнёром по команде, а затем Даниил пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел защитника "Торпедо" и ушёл на угловой.

25' Рейхмен при перехвате мяча на своей половине поля подыграл себе рукой, Ян Бобровский всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Ростова".