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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион:
Орхус
1:2
Первый тайм: 45+'
Нордшелланн
0'
0:1
9' Гол
Ernest Nuamah
1:1
28' Гол
Хеуген Сигурд
45' Желтая карточка
Тингагер Фредерик
1:2
45' Пенальти
Andreas Schjelderup

Ход матча

9'
0:1
Ernest Nuamah
(Adamo Nagalo)
28'
Хеуген Сигурд
(Хенриксен Тобиас)
1:1
45'
Тингагер Фредерик
 
45'
1:2
Andreas Schjelderup

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Орхус
Ничья
Нордшелланн
2.68
3.45
3.23
Все Коэффициенты
1
Хансен
Йеспер
23
Кристенсен
Томас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
14
Хенриксен
Тобиас
19
Каль
Эрик
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
6
Поульсен
Николай
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
10
Хеуген
Сигурд
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
10
Диоманде
Мохаммед
11
Хансен
Мадс
37
Ernest
Nuamah
7
Andreas
Schjelderup
Орхус
3-5-2
Нордшелланн
4-3-3

История личных встреч

Орхус
Нордшелланн

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40.9%
50%
9.1%
9 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед

24 матча

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 18 побед

46 матчей

37%
21.7%
41.3%
17 побед 10 ничьих 19 побед

Первый тайм

19.6%
47.8%
32.6%
9 побед 22 ничьи 15 побед

Второй тайм

32.6%
28.3%
39.1%
15 побед 13 ничьих 18 побед

История матчей

СБЗВ
2:2
СБЗВ
2:2
СД
2:3
СД
0:0
ТМК
0:1
СДЧГ
3:1
СДЧГ
2:0
СД
0:1
СД
3:1
ТМС
2:4
ТМС
2:0
СДЧГ
1:1
СД
2:1
ТМК
4:5
СД
0:1
СД
3:1
ТМК
2:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:4
СД
1:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
3:3
СД
3:0
СД
2:0
ТМК
2:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:1
СД
4:2
СД
0:2
СД
0:1
СД
5:3
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
3:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
3:2
СЛ
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 4 (1) 0.5
Хеуген Сигурд 2 0.25
Биссек Янн-Аурель 2 0.25
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.13
Андерсон Микаэль 1 0.13
Поульсен Николай 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Schjelderup 4 0.5
Ernest Nuamah 3 0.38
Хансен Мадс 2 0.25
Беньямин Нюгрен 1 0.13
Антман Оливер 1 0.13
Диоманде Мохаммед 1 0.13
Lasso Coulibaly 0 0
Кристенсен Якоб 0 0
Adamo Nagalo 0 0

Карточки

Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уве Реслер 3 0
Мортенсен Патрик 1 0
Кристенсен Томас 1 0
Поульсен Николай 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Д'Альберто Антони 1 0
Мадсен Мадс Эмиль 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Каль Эрик 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилладсен Оливер 2 1
Фресе Мартин 2 0
Кристенсен Якоб 2 0
Andreas Schjelderup 2 0
Adamo Nagalo 2 0
Ernest Nuamah 2 0
Хансен Киан 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Бидструп Мадс 1 0
Lasso Coulibaly 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
25%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
22%
3
27%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ватанспор - Орхус 0:8 Хорсенс - Орхус 2:1 Митьюлланд - Орхус 0:2 Орхус - Люнгбю 1:0
Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0 Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2
Нордшелланн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Фрем - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 Ольборг - Нордшелланн 0:0
Нордшелланн - Виборг 1:0 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Твенте - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Ког 3:0 Орхус - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Вайле 2:1 Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Нордшелланн - Орхус 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 2:1 8 6 1 1 13 - 6 19
2. Раннерс 8 5 3 0 11 - 4 18
3. Виборг 8 5 0 3 13 - 10 15
4. Силькеборг 8 4 1 3 13 - 9 13
5. Орхус 1:2 8 4 1 3 10 - 7 13
6. Копенгаген 8 4 0 4 15 - 13 12
7. Хорсенс 8 3 2 3 7 - 8 11
8. Митьюлланд 8 2 3 3 15 - 15 9
9. Брондбю 8 3 0 5 8 - 13 9
10. Ольборг 8 2 2 4 7 - 10 8
11. Оденсе 8 2 1 5 8 - 16 7
12. Люнгбю 8 0 2 6 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Раннерс 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Нордшелланн 2:1 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Хорсенс 4 2 1 1 6 - 6 7
5. Орхус 1:2 4 2 1 1 5 - 3 7
6. Копенгаген 4 2 0 2 6 - 5 6
7. Силькеборг 3 2 0 1 6 - 3 6
8. Брондбю 4 2 0 2 4 - 5 6
9. Ольборг 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Оденсе 5 1 0 4 4 - 11 3
11. Люнгбю 4 0 2 2 5 - 10 2
12. Митьюлланд 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 2:1 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Раннерс 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Митьюлланд 4 2 2 0 13 - 7 8
4. Силькеборг 5 2 1 2 7 - 6 7
5. Копенгаген 4 2 0 2 9 - 8 6
6. Орхус 1:2 4 2 0 2 5 - 4 6
7. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Хорсенс 4 1 1 2 1 - 2 4
9. Виборг 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Ольборг 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Брондбю 4 1 0 3 4 - 8 3
12. Люнгбю 4 0 0 4 2 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 51'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: Орхус: 36%, Норшеланн: 64%.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О О Л - Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Йеспер Хансен прыгнул не в ту сторону.
  • Описание гола
    48'
    Андреас Шельдеруп забивает пенальти, но судья просит повторить его после увиденного нарушения.
  • 48'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 47'
    После проверки VAR судья изменил решение - Норшеланн пробьет пенальти!
  • Желтая карточка
    47'
    Тингагер Фредерик получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    47'
    ПЕНАЛЬТИ! - Тингагер Фредерик играет рукой в штрафной! Тингагер Фредерик вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 46'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 46'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Поульсен Николай из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
  • 44'
    Контроль мяча: Орхус: 36%, Норшеланн: 64%.
  • 44'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
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    • 44'
      Хенриксен Тобиас нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
    • 44'
      Хеуген Сигурд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 43'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      42'
      Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Каль Эрик
    • 41'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 41'
      Мадсен Мадс Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 39'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 39'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Оооо... вот это был удар! Мохаммед Диоманд должен был забить с этой позиции.
    • 38'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Мохаммед Диоманд и попал в перекладину!
    • 38'
      Андреас Шельдеруп создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 37'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Контроль мяча: Орхус: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 36'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      34'
      Ernest Nuamah наказан за толчок Каль Эрик
    • 34'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      Хансен Йеспер из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Контроль мяча: Орхус: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 32'
      Фресе Мартин успешно блокирует удар.
    • 32'
      Томас Кристенсен из команды Орхус нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      32'
      Мадсен Мадс Эмиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Адамо Нагало успешно блокирует удар.
    • 31'
      Мортенсен Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 31'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • 31'
      Мортенсен Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Мадсен Мадс Эмиль из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      30'
      Кристенсен Якоб наказан за толчок Каль Эрик
    • 28'
      Хенриксен Тобиас сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Хеуген Сигурд забивает с правой ноги!
    • 28'
      Хенриксен Тобиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Адамо Нагало ошибается в защите.
    • 28'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Контроль мяча: Орхус: 36%, Норшеланн: 64%.
    • 27'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 27'
      Хансен Йеспер из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Орхус начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      26'
      Хенриксен Тобиас из команды Орхус заходит слишком далеко, он валит Андреас Шельдеруп.
    • 26'
      Фресе Мартин выиграл воздушное противоборство у Мортенсен Патрик.
    • 26'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Томас Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 24'
      Мортенсен Патрик из команды Орхус наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 24'
      Хенриксен Тобиас из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      23'
      Судья сигнализирует, что Биссек Янн-Аурель из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Хансен Мадс
    • 23'
      Контроль мяча: Орхус: 32%, Норшеланн: 68%.
    • 21'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 20'
      Каль Эрик из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Мадсен Мадс Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Матч возобновлен
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 18'
      Контроль мяча: Орхус: 28%, Норшеланн: 72%.
    • 18'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 17'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 17'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 16'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 16'
      Хансен Йеспер из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Тингагер Фредерик успешно блокирует удар.
    • 16'
      Ernest Nuamah нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Тингагер Фредерик из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      16'
      Хансен Мадс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 15'
      Биссек Янн-Аурель из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Каль Эрик из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Тингагер Фредерик из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Ernest Nuamah
    • 13'
      Томас Кристенсен выиграл воздушное противоборство у Ernest Nuamah.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 12'
      Контроль мяча: Орхус: 21%, Норшеланн: 79%.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 11'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      11'
      Хеуген Сигурд из команды Орхус в офсайде
    • 10'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 9'
      Бидструп Мадс сделал ключевой пас для гола!
    • 9'
      Адамо Нагало сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Ernest Nuamah забивает с правой ноги!
    • 9'
      Адамо Нагало создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Контроль мяча: Орхус: 20%, Норшеланн: 80%.
    • 8'
      Тингагер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Андерсон Микаэль из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Бидструп Мадс
    • 8'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Томас Кристенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Травма, повреждение
      6'
      Фресе Мартин возвращается на поле.
    • 6'
      Тингагер Фредерик из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      6'
      Хансен Мадс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Травма, повреждение
      6'
      Ох, нехорошо это выглядит. Фресе Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 6'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 6'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Норшеланн пробьет пенальти!
    • 5'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 5'
      Томас Кристенсен успешно блокирует удар.
    • 5'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 5'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 4'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Хансен Йеспер из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      3'
      Хеуген Сигурд наказан за толчок Хансен Киан
    • 2'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      1'
      Судья сигнализирует, что Поульсен Николай из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Ernest Nuamah
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Орхус
    Ничья
    Нордшелланн
    2.68
    3.45
    3.23
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