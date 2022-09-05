ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Оооо... вот это был удар! Мохаммед Диоманд должен был забить с этой позиции.

38' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Мохаммед Диоманд и попал в перекладину!

38' Андреас Шельдеруп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

34' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

33' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Томас Кристенсен из команды Орхус нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

32' Мадсен Мадс Эмиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Г О О О О Л - Хеуген Сигурд забивает с правой ноги!

28' Хенриксен Тобиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

27' Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' Томас Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Норшеланн

24' Хенриксен Тобиас из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Каль Эрик из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Мадсен Мадс Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

17' Норшеланн начинает контратаку

17' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Норшеланн

16' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

16' Хансен Мадс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Томас Кристенсен выиграл воздушное противоборство у Ernest Nuamah

12' Удар от ворот произведет Норшеланн

12' Удар от ворот произведет Норшеланн

11' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Г О О О О Л - Ernest Nuamah забивает с правой ноги!

9' Адамо Нагало создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Тингагер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Томас Кристенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Хансен Мадс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Ох, нехорошо это выглядит. Фресе Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

6' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Норшеланн пробьет пенальти!

5' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

5' Томас Кристенсен успешно блокирует удар.

5' Фресе Мартин из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

5' Хансен Мадс из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

2' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Норшеланн начинает с центра поля