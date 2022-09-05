Стадион: Ceres Park Зрители: 10959
2:3
Конец матча
0'
0:1
9' ГолErnest Nuamah
1:1
28' ГолХеуген Сигурд
45' Желтая карточкаТингагер Фредерик
1:2
45' ПенальтиAndreas Schjelderup
79' Желтая карточкаМадсен Мадс Эмиль
1:3
80' ГолLasso Coulibaly
2:3
90' ГолSebastian Groenning
90'+6
Ход матча
9'
0:1
28'
45'
80'
1:3
86'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
19
Каль
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Линкс ГифтЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Якоб КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дёйн ЙеллеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хансен МадсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Асконе РоккоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
33 Leo Walta
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Орхус
Нордшелланн
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40.9%
50%
9.1%
9 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед
24 матча
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 18 побед
46 матчей
37%
21.7%
41.3%
17 побед 10 ничьих 19 побед
Первый тайм
19.6%
47.8%
32.6%
9 побед 22 ничьи 15 побед
Второй тайм
32.6%
28.3%
39.1%
15 побед 13 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|4 (1)
|0.5
|Хеуген Сигурд
|2
|0.25
|Биссек Янн-Аурель
|2
|0.25
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0.13
|Андерсон Микаэль
|1
|0.13
|Sebastian Groenning
|1
|0.13
|Поульсен Николай
|0
|0
|Хенриксен Тобиас
|0
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andreas Schjelderup
|5 (1)
|0.63
|Ernest Nuamah
|3
|0.38
|Хансен Мадс
|2
|0.25
|Lasso Coulibaly
|1
|0.13
|Антман Оливер
|1
|0.13
|Беньямин Нюгрен
|1
|0.13
|Диоманде Мохаммед
|1
|0.13
|Кристенсен Якоб
|0
|0
|Adamo Nagalo
|0
|0
Карточки
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уве Реслер
|3
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Кристенсен Томас
|1
|0
|Поульсен Николай
|1
|0
|Тингагер Фредерик
|1
|0
|Frederik Brandhof
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилладсен Оливер
|2
|1
|Фресе Мартин
|2
|0
|Кристенсен Якоб
|2
|0
|Andreas Schjelderup
|2
|0
|Adamo Nagalo
|2
|0
|Ernest Nuamah
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Бидструп Мадс
|1
|0
|Lasso Coulibaly
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
17%
3
38%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
18%
4
29%
1-15
3
27%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
4
36%
4
29%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
13%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Орхус
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ватанспор - Орхус 0:8 Хорсенс - Орхус 2:1 Митьюлланд - Орхус 0:2 Орхус - Люнгбю 1:0
Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0 Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2
Нордшелланн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Фрем - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 Ольборг - Нордшелланн 0:0
Нордшелланн - Виборг 1:0 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Твенте - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Ког 3:0 Орхус - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Вайле 2:1 Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Нордшелланн - Орхус 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|2.
|Раннерс
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|3.
|Виборг
|8
|5
|0
|3
|13 - 10
|15
|4.
|Силькеборг
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|5.
|Орхус
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|6.
|Копенгаген
|8
|4
|0
|4
|15 - 13
|12
|7.
|Хорсенс
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|8.
|Митьюлланд
|8
|2
|3
|3
|15 - 15
|9
|9.
|Брондбю
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|10.
|Ольборг
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|11.
|Оденсе
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|12.
|Люнгбю
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Раннерс
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Нордшелланн
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Хорсенс
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|5.
|Орхус
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Силькеборг
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|8.
|Брондбю
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|9.
|Ольборг
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Оденсе
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|11.
|Люнгбю
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|12.
|Митьюлланд
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Раннерс
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Митьюлланд
|4
|2
|2
|0
|13 - 7
|8
|4.
|Силькеборг
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|5.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|6.
|Орхус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|7.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Хорсенс
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|9.
|Виборг
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Ольборг
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Брондбю
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|Люнгбю
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
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