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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 10959
Орхус
2:3
Конец матча
Нордшелланн
0'
0:1
9' Гол
Ernest Nuamah
1:1
28' Гол
Хеуген Сигурд
45' Желтая карточка
Тингагер Фредерик
1:2
45' Пенальти
Andreas Schjelderup
79' Желтая карточка
Мадсен Мадс Эмиль
1:3
80' Гол
Lasso Coulibaly
2:3
90' Гол
Sebastian Groenning
90'+6

Ход матча

9'
0:1
Ernest Nuamah
(Adamo Nagalo)
28'
Хеуген Сигурд
(Хенриксен Тобиас)
1:1
45'
Тингагер Фредерик
 
45'
1:2
Andreas Schjelderup
70'
Sebastian Groenning
Мортенсен Патрик
 
70'
Frederik Brandhof
Хенриксен Тобиас
 
74'
 
Йенссен Ульрик
Хансен Мадс
78'
Якоб Кевин
Кристенсен Томас
 
79'
Мадсен Мадс Эмиль
 
79'
 
Антман Оливер
Andreas Schjelderup
79'
 
Lasso Coulibaly
Ernest Nuamah
79'
 
Свенссон Даниэль
Хансен Киан
80'
1:3
Lasso Coulibaly
(Антман Оливер)
86'
Линкс Гифт
Каль Эрик
 
86'
Дёйн Йелле
Хеуген Сигурд
 
90'
 
Mario Dorgeles
Диоманде Мохаммед
90'
Sebastian Groenning
2:3

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

1
Хансен
Йеспер
23
Кристенсен
Томас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
14
Хенриксен
Тобиас
19
Каль
Эрик
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
6
Поульсен
Николай
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
10
Хеуген
Сигурд
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
10
Диоманде
Мохаммед
11
Хансен
Мадс
37
Ernest
Nuamah
7
Andreas
Schjelderup
Орхус
3-5-2
Нордшелланн
4-3-3

История личных встреч

Орхус
Нордшелланн

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40.9%
50%
9.1%
9 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед

24 матча

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 18 побед

46 матчей

37%
21.7%
41.3%
17 побед 10 ничьих 19 побед

Первый тайм

19.6%
47.8%
32.6%
9 побед 22 ничьи 15 побед

Второй тайм

32.6%
28.3%
39.1%
15 побед 13 ничьих 18 побед

История матчей

СБЗВ
2:2
СБЗВ
2:2
СД
2:3
СД
0:0
ТМК
0:1
СДЧГ
3:1
СДЧГ
2:0
СД
0:1
СД
3:1
ТМС
2:4
ТМС
2:0
СДЧГ
1:1
СД
2:1
ТМК
4:5
СД
0:1
СД
3:1
ТМК
2:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:4
СД
1:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
3:3
СД
3:0
СД
2:0
ТМК
2:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:1
СД
4:2
СД
0:2
СД
0:1
СД
5:3
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
3:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
3:2
СЛ
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 4 (1) 0.5
Хеуген Сигурд 2 0.25
Биссек Янн-Аурель 2 0.25
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.13
Андерсон Микаэль 1 0.13
Sebastian Groenning 1 0.13
Поульсен Николай 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Schjelderup 5 (1) 0.63
Ernest Nuamah 3 0.38
Хансен Мадс 2 0.25
Lasso Coulibaly 1 0.13
Антман Оливер 1 0.13
Беньямин Нюгрен 1 0.13
Диоманде Мохаммед 1 0.13
Кристенсен Якоб 0 0
Adamo Nagalo 0 0

Карточки

Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уве Реслер 3 0
Мадсен Мадс Эмиль 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Кристенсен Томас 1 0
Поульсен Николай 1 0
Тингагер Фредерик 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Д'Альберто Антони 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Каль Эрик 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилладсен Оливер 2 1
Фресе Мартин 2 0
Кристенсен Якоб 2 0
Andreas Schjelderup 2 0
Adamo Nagalo 2 0
Ernest Nuamah 2 0
Хансен Киан 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Бидструп Мадс 1 0
Lasso Coulibaly 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
17%
3
38%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
18%
4
29%
1-15
3
27%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
4
36%
4
29%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
13%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ватанспор - Орхус 0:8 Хорсенс - Орхус 2:1 Митьюлланд - Орхус 0:2 Орхус - Люнгбю 1:0
Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0 Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2
Нордшелланн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Фрем - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 Ольборг - Нордшелланн 0:0
Нордшелланн - Виборг 1:0 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Твенте - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Ког 3:0 Орхус - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Вайле 2:1 Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Нордшелланн - Орхус 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 8 6 1 1 14 - 7 19
2. Раннерс 8 5 3 0 11 - 4 18
3. Виборг 8 5 0 3 13 - 10 15
4. Силькеборг 8 4 1 3 13 - 9 13
5. Орхус 8 4 1 3 11 - 8 13
6. Копенгаген 8 4 0 4 15 - 13 12
7. Хорсенс 8 3 2 3 7 - 8 11
8. Митьюлланд 8 2 3 3 15 - 15 9
9. Брондбю 8 3 0 5 8 - 13 9
10. Ольборг 8 2 2 4 7 - 10 8
11. Оденсе 8 2 1 5 8 - 16 7
12. Люнгбю 8 0 2 6 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Раннерс 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Нордшелланн 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Хорсенс 4 2 1 1 6 - 6 7
5. Орхус 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Копенгаген 4 2 0 2 6 - 5 6
7. Силькеборг 3 2 0 1 6 - 3 6
8. Брондбю 4 2 0 2 4 - 5 6
9. Ольборг 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Оденсе 5 1 0 4 4 - 11 3
11. Люнгбю 4 0 2 2 5 - 10 2
12. Митьюлланд 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Раннерс 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Митьюлланд 4 2 2 0 13 - 7 8
4. Силькеборг 5 2 1 2 7 - 6 7
5. Копенгаген 4 2 0 2 9 - 8 6
6. Орхус 4 2 0 2 5 - 4 6
7. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Хорсенс 4 1 1 2 1 - 2 4
9. Виборг 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Ольборг 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Брондбю 4 1 0 3 4 - 8 3
12. Люнгбю 4 0 0 4 2 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 96'
    Бидструп Мадс из команды Норшеланн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 96'
    Норшеланн заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Орхус: 46%, Норшеланн: 54%.
  • 96'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 96'
    Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О О Л - Себастьян Гронинг из команды Орхус легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Себастьян Гронинг. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 94'
    Якоб Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Биссек Янн-Аурель из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 94'
    Mario Dorgeles выиграл воздушное противоборство у Йеле Дейн.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 93'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Mario Dorgeles
    • 92'
      Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 91'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      91'
      Мадсен Мадс Эмиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Орхус: 45%, Норшеланн: 55%.
    • Угловой
      90'
      Антман Оливер из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 89'
      Биссек Янн-Аурель успешно блокирует удар.
    • 89'
      Антман Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 89'
      Бидструп Мадс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 89'
      Йеле Дейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 88'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 88'
      Йенссен Ульрик успешно блокирует удар.
    • 88'
      Поульсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 88'
      Йеле Дейн выиграл воздушное противоборство у Йенссен Ульрик.
    • 88'
      Себастьян Гронинг выиграл воздушное противоборство у Вилладсен Оливер.
    • 87'
      Тингагер Фредерик из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 87'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 87'
      Сегодняшная посещаемость составляет 10959 болельщиков
    • 87'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 86'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 86'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 86'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 86'
      Тактическая замена. Хеуген Сигурд уходит с поля и его заменяет Йеле Дейн
    • 86'
      Тактическая замена. Каль Эрик уходит с поля и его заменяет Линкс Гифт
    • 85'
      Мохаммед Диоманд выиграл воздушное противоборство у Мадсен Мадс Эмиль.
    • 85'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 85'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      85'
      Мадсен Мадс Эмиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 85'
      Йенссен Ульрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 84'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 84'
      Оооо... вот это был удар! Лассо Кулибали должен был забить с этой позиции.
    • 84'
      Лассо Кулибали оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 84'
      Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 84'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      83'
      Лассо Кулибали из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Биссек Янн-Аурель.
    • 83'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 82'
      Шанс! Себастьян Гронинг из команды Орхус пробил головой, но мимо
    • 82'
      Каль Эрик из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 82'
      Контроль мяча: Орхус: 44%, Норшеланн: 56%.
    • 82'
      Даниэль Свенссон сделал ключевой пас для гола!
    • 80'
      Антман Оливер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      80'
      Г О О О О Л - Лассо Кулибали забивает с правой ноги!
    • 80'
      Антман Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 80'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 79'
      Хансен Киан получил травму и заменен. Даниэль Свенссон выходит на поле.
    • 79'
      Тактическая замена. Ernest Nuamah уходит с поля и его заменяет Лассо Кулибали
    • 79'
      Тактическая замена. Андреас Шельдеруп уходит с поля и его заменяет Антман Оливер
    • Желтая карточка
      79'
      Мадсен Мадс Эмиль получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      79'
      Судья сигнализирует, что Мадсен Мадс Эмиль из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Бидструп Мадс
    • 79'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 79'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 78'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 78'
      Тактическая замена. Томас Кристенсен уходит с поля и его заменяет Якоб Кевин
    • 77'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 77'
      Оооо... вот это был удар! Биссек Янн-Аурель должен был забить с этой позиции.
    • 77'
      Шанс! Биссек Янн-Аурель из команды Орхус пробил головой, но мимо
    • Угловой
      77'
      Мадсен Мадс Эмиль из команды Орхус подал угловой справа.
    • 77'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      77'
      Ох, нехорошо это выглядит. Хансен Киан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      76'
      Хансен Киан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 76'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 76'
      Контроль мяча: Орхус: 43%, Норшеланн: 57%.
    • 76'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 75'
      Биссек Янн-Аурель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 75'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 74'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 74'
      Тактическая замена. Хансен Мадс уходит с поля и его заменяет Йенссен Ульрик
    • 73'
      Андерсон Микаэль из команды Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 73'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 73'
      Хансен Андреас III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 73'
      Хеуген Сигурд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 72'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 72'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 72'
      Фредерик Брандоф нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 71'
      Оооо... вот это был удар! Андерсон Микаэль должен был забить с этой позиции.
    • 71'
      Близко! Андерсон Микаэль нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
    • Фол, нарушение
      71'
      Судья сигнализирует, что Мадсен Мадс Эмиль из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
    • 71'
      Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      Контроль мяча: Орхус: 42%, Норшеланн: 58%.
    • Фол, нарушение
      70'
      Судья сигнализирует, что Ernest Nuamah из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Каль Эрик
    • 70'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 70'
      Тактическая замена. Хенриксен Тобиас уходит с поля и его заменяет Фредерик Брандоф
    • 70'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 70'
      Тактическая замена. Мортенсен Патрик уходит с поля и его заменяет Себастьян Гронинг
    • 68'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 68'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      67'
      Судья сигнализирует, что Поульсен Николай из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Ernest Nuamah
    • 66'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 65'
      Контроль мяча: Орхус: 43%, Норшеланн: 57%.
    • 65'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 65'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 64'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 64'
      Фресе Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 63'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 63'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      62'
      Мадсен Мадс Эмиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 61'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 60'
      Контроль мяча: Орхус: 41%, Норшеланн: 59%.
    • 60'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 60'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 59'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 58'
      Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      57'
      Мадсен Мадс Эмиль из команды Орхус заходит слишком далеко, он валит Кристенсен Якоб.
    • 57'
      Орхус начинает контратаку
    • 57'
      Мадсен Мадс Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 55'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 55'
      Бидструп Мадс из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Контроль мяча: Орхус: 39%, Норшеланн: 61%.
    • Фол, нарушение
      54'
      Судья сигнализирует, что Ernest Nuamah из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Томас Кристенсен
    • 54'
      Тингагер Фредерик из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      54'
      Хансен Мадс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 53'
      Хенриксен Тобиас из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      Хенриксен Тобиас из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      53'
      Судья сигнализирует, что Поульсен Николай из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Андреас Шельдеруп
    • 52'
      Тингагер Фредерик из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      52'
      Судья сигнализирует, что Андерсон Микаэль из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Бидструп Мадс
    • 52'
      Хеуген Сигурд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      51'
      Бидструп Мадс наказан за толчок Мортенсен Патрик
    • 51'
      Биссек Янн-Аурель из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Контроль мяча: Орхус: 39%, Норшеланн: 61%.
    • 50'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 49'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 49'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 49'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • 49'
      Хеуген Сигурд нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 49'
      Андерсон Микаэль из команды Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • Угловой
      48'
      Мадсен Мадс Эмиль из команды Орхус разыграл угловой с правого угла.
    • 48'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 47'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 51'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Орхус: 36%, Норшеланн: 64%.
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О О Л - Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Йеспер Хансен прыгнул не в ту сторону.
    • Описание гола
      48'
      Андреас Шельдеруп забивает пенальти, но судья просит повторить его после увиденного нарушения.
    • 48'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Желтая карточка
      47'
      Тингагер Фредерик получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      47'
      ПЕНАЛЬТИ! - Тингагер Фредерик играет рукой в штрафной! Тингагер Фредерик вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 47'
      После проверки VAR судья изменил решение - Норшеланн пробьет пенальти!
    • 46'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 46'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      45'
      Судья сигнализирует, что Поульсен Николай из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
    • 44'
      Контроль мяча: Орхус: 36%, Норшеланн: 64%.
    • 44'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 44'
      Хенриксен Тобиас нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
    • 44'
      Хеуген Сигурд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 43'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      42'
      Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Каль Эрик
    • 41'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 41'
      Мадсен Мадс Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 39'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 39'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Оооо... вот это был удар! Мохаммед Диоманд должен был забить с этой позиции.
    • 38'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Мохаммед Диоманд и попал в перекладину!
    • 38'
      Андреас Шельдеруп создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 37'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Контроль мяча: Орхус: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 36'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      34'
      Ernest Nuamah наказан за толчок Каль Эрик
    • 34'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      Хансен Йеспер из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Контроль мяча: Орхус: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 32'
      Фресе Мартин успешно блокирует удар.
    • 32'
      Томас Кристенсен из команды Орхус нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      32'
      Мадсен Мадс Эмиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Мохаммед Диоманд успешно блокирует удар.
    • 31'
      Мортенсен Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 31'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • 31'
      Мортенсен Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Мадсен Мадс Эмиль из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      30'
      Кристенсен Якоб наказан за толчок Каль Эрик
    • 28'
      Хенриксен Тобиас сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Хеуген Сигурд забивает с правой ноги!
    • 28'
      Хенриксен Тобиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Адамо Нагало ошибается в защите.
    • 28'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Контроль мяча: Орхус: 36%, Норшеланн: 64%.
    • 27'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 27'
      Хансен Йеспер из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Орхус начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      26'
      Хенриксен Тобиас из команды Орхус заходит слишком далеко, он валит Андреас Шельдеруп.
    • 26'
      Фресе Мартин выиграл воздушное противоборство у Мортенсен Патрик.
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Поульсен Николай из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Андреас Шельдеруп
    • 26'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Томас Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 24'
      Мортенсен Патрик из команды Орхус наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 24'
      Хенриксен Тобиас из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      23'
      Судья сигнализирует, что Биссек Янн-Аурель из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Хансен Мадс
    • 23'
      Контроль мяча: Орхус: 32%, Норшеланн: 68%.
    • 21'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 20'
      Каль Эрик из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Мадсен Мадс Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Матч возобновлен
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 18'
      Контроль мяча: Орхус: 28%, Норшеланн: 72%.
    • 18'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 17'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 17'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 16'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 16'
      Хансен Йеспер из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Тингагер Фредерик успешно блокирует удар.
    • 16'
      Ernest Nuamah нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Тингагер Фредерик из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      16'
      Хансен Мадс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 15'
      Биссек Янн-Аурель из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Каль Эрик из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Тингагер Фредерик из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Ernest Nuamah
    • 13'
      Томас Кристенсен выиграл воздушное противоборство у Ernest Nuamah.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 12'
      Контроль мяча: Орхус: 21%, Норшеланн: 79%.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 11'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      11'
      Хеуген Сигурд из команды Орхус в офсайде
    • 10'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 9'
      Бидструп Мадс сделал ключевой пас для гола!
    • 9'
      Адамо Нагало сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Ernest Nuamah забивает с правой ноги!
    • 9'
      Адамо Нагало создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Контроль мяча: Орхус: 20%, Норшеланн: 80%.
    • 8'
      Тингагер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Андерсон Микаэль из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Бидструп Мадс
    • 8'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Томас Кристенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Травма, повреждение
      6'
      Фресе Мартин возвращается на поле.
    • 6'
      Тингагер Фредерик из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      6'
      Хансен Мадс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Травма, повреждение
      6'
      Ох, нехорошо это выглядит. Фресе Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 6'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 6'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Норшеланн пробьет пенальти!
    • 5'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 5'
      Томас Кристенсен успешно блокирует удар.
    • 5'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 5'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 4'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Хансен Йеспер из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      3'
      Хеуген Сигурд наказан за толчок Хансен Киан
    • 2'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      1'
      Судья сигнализирует, что Поульсен Николай из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Ernest Nuamah
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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