Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Норшеланн заслуженно побеждает в отличном матче

Удар от ворот произведет Норшеланн

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Антман Оливер из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

89' Бидструп Мадс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Йеле Дейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Йеле Дейн выиграл воздушное противоборство у Йенссен Ульрик

87' Тингагер Фредерик из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Сегодняшная посещаемость составляет 10959 болельщиков

87' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Тактическая замена. Хеуген Сигурд уходит с поля и его заменяет Йеле Дейн

85' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

85' Мадсен Мадс Эмиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Удар от ворот произведет Орхус

84' Оооо... вот это был удар! Лассо Кулибали должен был забить с этой позиции.

84' Лассо Кулибали оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Удар от ворот произведет Норшеланн

82' Каль Эрик из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Даниэль Свенссон сделал ключевой пас для гола!

80' Г О О О О Л - Лассо Кулибали забивает с правой ноги!

80' Антман Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

79' Хансен Киан получил травму и заменен. Даниэль Свенссон выходит на поле.

79' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

78' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Тактическая замена. Томас Кристенсен уходит с поля и его заменяет Якоб Кевин

77' Удар от ворот произведет Норшеланн

77' Оооо... вот это был удар! Биссек Янн-Аурель должен был забить с этой позиции.

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Хансен Киан получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Хансен Киан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

75' Биссек Янн-Аурель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Ernest Nuamah из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

74' Удар от ворот произведет Норшеланн

73' Андерсон Микаэль из команды Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

73' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Хеуген Сигурд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Норшеланн

71' Оооо... вот это был удар! Андерсон Микаэль должен был забить с этой позиции.

71' Близко! Андерсон Микаэль нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

71' Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Удар от ворот произведет Орхус

70' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

68' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

64' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

64' Фресе Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

62' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

62' Мадсен Мадс Эмиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

59' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Мадсен Мадс Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Норшеланн

55' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Бидструп Мадс из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

54' Судья сигнализирует, что Ernest Nuamah из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Томас Кристенсен

54' Хансен Мадс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Хеуген Сигурд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Норшеланн

49' Андерсон Микаэль из команды Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

48' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля