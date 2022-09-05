Здорово Влашич отборолся и выдал мяч Родригесу, который начинается атаку хозяев.
57'
Хороший навес был на Удена, который пробил прямо в Шуурса, который же выбил мяч на угловой удар.
56'
Еще один грубейший фол в центре поля, Шуурс срубает Сисея, который опасно убегал в атаку.
55'
Лазаро нашел навесом Войводу, который чуть-чуть не дотянулся головой, получился удар, правда мимо ворот.
54'
Сразу же еще одна карточка, Юлманд въехал Влашичу в спину, за что сразу получил желтую карточку.
52'
Илкхан сбил Сисея, грубая подножка, за которую он получает желтую карточку.
51'
Сисей пробежал по левому флангу, выдал пас на Удена, но удар был заблокирован.
50'
Попал Кристиан в стенку, затем мяч отскочил в штрафную площадь, но защитники спокойно выбили мяч.
49'
Будут бить по воротам сейчас гости, Бистрович у мяча, много опасных ударов он исполнял за "ЦСКА".
48'
Фальконе начинает атаку "Лечче", доводит он мяч до Гонсалеса, который очень опасный штрафной зарабатывает.
47'
Ди Франческо у гостей покидает поле, вместо него появляется Уден.
46'
Второй тайм начался! "Торино" в центре поля вводит мяч в игру! Посмотрим, смогут ли сравнять счет гости или же "быки" удвоят преимущество!
Первый тайм
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Звучит свисток на перерыв! Смогли додавить хозяева в первом тайме, Влашич красиво замкнул передачу, второй тайм будет еще интересней!
45'
Две минуты добавлено к основному времени первого тайма, не особо много моментов было, но задержки времени присутствовали.
44'
Побежали в высокий прессинг хозяева, но не вышло у них забрать мяч, в итоге Влашич смог забрать мяч и отдать своему вратарю его.
43'
Банда и Джиджи на фланге поборолись сейчас, смог второй переиграть своего оппонента, но аут будет все равно в пользу "Лечче".
41'
В меньшинстве пока играют гости, но все равно забрали они себе мяч, Илкхан нарушил правила в центре поля на Гонсалесе.
40'
Родригес очень жестко въехал в лицо Ди Франческо, которому сейчас за пределами поля медицинская бригада помогает, даже без желтой карточки обошлось.
39'
Г-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Влашич!!! Войвода красиво вырезал на Николу, который вбежал в штрафную площадь и низом катнул в дальний угол, Фальконе не выручил!
37'
Опасно сейчас пробежал Радоньич, слева в центр пробежал он, бил уже в дальний угол и лишь чуть-чуть мяч пролетел выше ворот.
36'
Забрали мяч гости, правым флангом начинают атаки, Родригес у хозяев там сегодня на страже.
35'
Снова момент у Радоньича, вообще не смог он по мячу ударить, хотя был близок к созданию момента.
34'
Радоньич первый раз за игру постарался взять игру на себя, но не дали ему пробить, сразу защитники его остановили.
32'
Очень качественный футбол сегодня показывает Банда, даже и не скажешь, что футболист совсем недавно пришел из тульского "Арсенала".
30'
Банда бежал по левому флангу в опасной контратаке, сбил его Шуурс, но все в пределах правил было, хотя судья ждет, что ему скажет ВАР.
28'
Первый угловой подавал Бистрович и довольно неплохо получилось ударить по воротам хозяев, Милинкович-Савич отбил удар перед собой, защита выбила мяч.
26'
Радоньич бил головой после подачи с фланга, но мяч в землю полетел, а затем уже в руки Фальконе.
24'
Банда уже почти все сделал, забежал в штрафную на левом фланге, но пробить у него не получилось.
22'
Небольшой перерыв в матче, из-за частых нарушений в центре поля, не успевают в некоторых моментах "быки".
20'
Пеллегри в одного пока отрабатывает в нападении, отдали они мяч полностью "Лечче", контратаки ждут хозяева.
18'
Разрывает конечно в последнее время Банда, по всему полю бегает он, дирижируя атаками гостей.
16'
На скорости Банда забежал на левый фланг штрафной и катнул низом в ближний угол, Милинкович-Савич забрал мяч.
14'
Милинкович-Савич не смог поймать мяч, но повезло быкам, что никто не смог толком добить мяч, а лишь выше ворот запустили его.
13'
Джиджи уронил Сисея сейчас на фланге, будет опасная подача к воротам "Торино".
11'
Быки неплохо начали матч, активно используют фланги, которые Влашич разгоняет из раза в раз.
10'
Неплохой момент сейчас создали хозяева, опасно бил Пеллегри на правом фланге штрафной в ближний угол, Фальконе на месте.
8'
Банда пробежал по левому флангу, но оказался в положении вне игры, хотя почти заработал угловой удар.
6'
Влашич по правому флангу пробежал, но Банда смог мяч забрать и в итоге гости перешли в нападение.
4'
Кристиан Бистрович - бывший футболист "ЦСКА" сегодня в основном составе у "Лечче", посмотрим как он себя проявит в новом клубе.
2'
В бело-синей форме сегодня футболисты "Лечче", а хозяева в своих гранатовых одеяниях и белых шортах.
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Ну что, начинается у нас игра! "Лечче" стартует в центре поля и сразу переводит мяч в атаку!
До матча
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Добрый вечер, уважаемые любители спорта номер один! Сегодня в рамках пятого тура чемпионата Италии сыграет "Торино" против "Лечче", ожидаем интересный футбол, который вам будет освещать Егор Колесников!