Забежал Войвода на левый фланг, но выжали его в аут, который будет за "Торино".

59% на 41% по владению мячом, хотя по игре и не скажешь, что мяч чаще у хозяев.

Забивает гол из офсайда Радоньич, вышел один на один с вратарем, катнул мимо него мяч, но судья поднял флаг.

Проверит ВАР сейчас на всякий случай момент, плюс еще Фальконе получил небольшое повреждение.

Бистрович ушел с поля, Родригес играет теперь, еще одна замена вперед у "Лечче".

"Лечче" забрал контроль мяча, правда на своей половине поля пока что они играют.

В следующем туре "Торино" сыграет с "Интером" в гостях, в Милане. Интересная игра нас ожидает, Миранчук по прежнему восстанавливается после травмы.

Сисай мог убежать один на один, но Родригес успел перехватить мяч и смог выбить мяч.

Отличный момент был у Лазаро, который с угла штрафной бил в верхний угол, но чуть выше прошел мяч.

Успокоилась игра, возможно пойдут сейчас замены, так как нужно что-то менять гостям.

Линетти вместо Илкхана вышел на поле, который имел желтую карточку, Буонджорно также появляется вместо Шуурса.

Также двойная замена и у "Лечче", сразу два нападающих уходят, Сисай и Банда ушли, Коломбо и Листковски на поле появились.

Радоньич получил мяч под удар, в итоге так отмахнулся от мяча, что сфолил на Листовски и чуть желтую не получил.

Радониьч потерял мяч, очень много ожиданий было сегодня от нападающего, но очень часто он теряет мяч на ровном месте.

Опасная подача была к воротам, Радоньич выпрыгнул выше всех, но чуть-чуть не дотянулся по мячу, удар от ворот.

Фальконе начинает атаку "Лечче", доводит он мяч до Гонсалеса, который очень опасный штрафной зарабатывает.

Будут бить по воротам сейчас гости, Бистрович у мяча, много опасных ударов он исполнял за "ЦСКА".

Попал Кристиан в стенку, затем мяч отскочил в штрафную площадь, но защитники спокойно выбили мяч.

Сисей пробежал по левому флангу, выдал пас на Удена, но удар был заблокирован.

Илкхан сбил Сисея, грубая подножка, за которую он получает желтую карточку.

Сразу же еще одна карточка, Юлманд въехал Влашичу в спину, за что сразу получил желтую карточку.

Лазаро нашел навесом Войводу, который чуть-чуть не дотянулся головой, получился удар, правда мимо ворот.

Еще один грубейший фол в центре поля, Шуурс срубает Сисея, который опасно убегал в атаку.

Хороший навес был на Удена, который пробил прямо в Шуурса, который же выбил мяч на угловой удар.

Здорово Влашич отборолся и выдал мяч Родригесу, который начинается атаку хозяев.

Второй тайм начался! "Торино" в центре поля вводит мяч в игру! Посмотрим, смогут ли сравнять счет гости или же "быки" удвоят преимущество!

Ди Франческо у гостей покидает поле, вместо него появляется Уден.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв! Смогли додавить хозяева в первом тайме, Влашич красиво замкнул передачу, второй тайм будет еще интересней!

45' Две минуты добавлено к основному времени первого тайма, не особо много моментов было, но задержки времени присутствовали.

44' Побежали в высокий прессинг хозяева, но не вышло у них забрать мяч, в итоге Влашич смог забрать мяч и отдать своему вратарю его.

43' Банда и Джиджи на фланге поборолись сейчас, смог второй переиграть своего оппонента, но аут будет все равно в пользу "Лечче".

41' В меньшинстве пока играют гости, но все равно забрали они себе мяч, Илкхан нарушил правила в центре поля на Гонсалесе.

40' Родригес очень жестко въехал в лицо Ди Франческо, которому сейчас за пределами поля медицинская бригада помогает, даже без желтой карточки обошлось.

39' Г-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Влашич!!! Войвода красиво вырезал на Николу, который вбежал в штрафную площадь и низом катнул в дальний угол, Фальконе не выручил!

37' Опасно сейчас пробежал Радоньич, слева в центр пробежал он, бил уже в дальний угол и лишь чуть-чуть мяч пролетел выше ворот.

36' Забрали мяч гости, правым флангом начинают атаки, Родригес у хозяев там сегодня на страже.

35' Снова момент у Радоньича, вообще не смог он по мячу ударить, хотя был близок к созданию момента.

34' Радоньич первый раз за игру постарался взять игру на себя, но не дали ему пробить, сразу защитники его остановили.

32' Очень качественный футбол сегодня показывает Банда, даже и не скажешь, что футболист совсем недавно пришел из тульского "Арсенала".

30' Банда бежал по левому флангу в опасной контратаке, сбил его Шуурс, но все в пределах правил было, хотя судья ждет, что ему скажет ВАР.

28' Первый угловой подавал Бистрович и довольно неплохо получилось ударить по воротам хозяев, Ми­лин­ко­вич-Са­вич отбил удар перед собой, защита выбила мяч.

26' Радоньич бил головой после подачи с фланга, но мяч в землю полетел, а затем уже в руки Фальконе.

24' Банда уже почти все сделал, забежал в штрафную на левом фланге, но пробить у него не получилось.

22' Небольшой перерыв в матче, из-за частых нарушений в центре поля, не успевают в некоторых моментах "быки".

20' Пеллегри в одного пока отрабатывает в нападении, отдали они мяч полностью "Лечче", контратаки ждут хозяева.

18' Разрывает конечно в последнее время Банда, по всему полю бегает он, дирижируя атаками гостей.

16' На скорости Банда забежал на левый фланг штрафной и катнул низом в ближний угол, Ми­лин­ко­вич-Са­вич забрал мяч.

14' Ми­лин­ко­вич-Са­вич не смог поймать мяч, но повезло быкам, что никто не смог толком добить мяч, а лишь выше ворот запустили его.

13' Джиджи уронил Сисея сейчас на фланге, будет опасная подача к воротам "Торино".

11' Быки неплохо начали матч, активно используют фланги, которые Влашич разгоняет из раза в раз.

10' Неплохой момент сейчас создали хозяева, опасно бил Пеллегри на правом фланге штрафной в ближний угол, Фальконе на месте.

8' Банда пробежал по левому флангу, но оказался в положении вне игры, хотя почти заработал угловой удар.

6' Влашич по правому флангу пробежал, но Банда смог мяч забрать и в итоге гости перешли в нападение.

4' Кристиан Бистрович - бывший футболист "ЦСКА" сегодня в основном составе у "Лечче", посмотрим как он себя проявит в новом клубе.

2' В бело-синей форме сегодня футболисты "Лечче", а хозяева в своих гранатовых одеяниях и белых шортах.