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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Торино
1:0
Второй тайм: 78'
Лечче
0'
1:0
40' Гол
Влашич Никола
53' Желтая карточка
Илкхан Эмирхан
53' Желтая карточка
Юлманд Мортен
57' Желтая карточка
Шуурс Перр
1:0. Гол Николы Влашича (видео)....

Ход матча

40'
Влашич Никола
(Войвода Мергим)
1:0
46'
 
Уден Реми
Ди Франческо Федерико
53'
Илкхан Эмирхан
 
53'
 
Юлманд Мортен
57'
Шуурс Перр
 
64'
Линетти Кароль
Илкхан Эмирхан
 
65'
Буонджорно Алессандро
Шуурс Перр
 
65'
 
Листковски Марчин
Банда Ламек
65'
 
Коломбо Лоренцо
Сисей Ассан
74'
 
Родригес Пабло
Бистрович Кристиян

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 127
Торино 89.8% (114)
X 6.3% (8)
Лечче 3.9% (5)
+1
выиграет Торино, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Лечче
5.52
6.23
51.28
Все Коэффициенты
Новости
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
3
Шуурс
Перр
13
Родригес
Рикардо
19
Лазаро
Валентино
27
Войвода
Мергим
10
Лукич
Саша
14
Илкхан
Эмирхан
16
Влашич
Никола
11
Пеллегри
Пьетро
49
Радоньич
Неманья
30
Фальконе
Владимиро
17
Гендрей
Валентин
13
Туиа
Алессандро
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
42
Юлманд
Мортен
11
Ди
Франческо
Федерико
16
Гонсалес
Джоан
8
Бистрович
Кристиян
22
Банда
Ламек
77
Сисей
Ассан
Торино
3-4-1-2
Лечче
4-1-4-1

История личных встреч

Торино
Лечче

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
3:1
СA
4:0
СA
1:2
К
4:2
СB
2:1
СB
2:2
СA
3:3
СA
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влашич Никола 3 0.6
Санабрия Антонио 1 0.2
Миранчук Алексей 1 0.2
Радоньич Неманья 1 0.2
Войвода Мергим 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 1 0.2
Стрефецца Габриэль 1 0.2
Коломбо Лоренцо 1 0.2
Ди Франческо Федерико 0 0
Юлманд Мортен 0 0
Банда Ламек 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйна Ола 2 0
Буонджорно Алессандро 2 0
Линетти Кароль 1 0
Влашич Никола 1 0
Шуурс Перр 1 0
Синго Вилфред 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 3 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Гонсалес Джоан 2 0
Блен Алексис 1 0
Баскиротто Федерико 1 0
Гендрей Валентин 1 0
Банда Ламек 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
33%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аталанта - Торино 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Торино - Лацио 0:0 Монца - Торино 1:2
Торино - Палермо 3:0 Ницца - Торино 1:0 Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 Торино - Рома 0:3 Верона - Торино 0:1 Торино - Наполи 0:1 Эмполи - Торино 1:3 Аталанта - Торино 4:4 Торино - Специя 2:1 Лацио - Торино 1:1 Торино - Милан 0:0 Салернитана - Торино 0:1 Дженоа - Торино 1:0
Лечче
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Виртус Верона - Лечче 2:2 Наполи - Лечче 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Сассуоло - Лечче 1:0
Лечче - Интер Милан 1:2 Fanfulla - Лечче 2:4 Лечче - Про Верчелли 1:2 Лечче - Читтаделла 2:3 Лечче - Varesina 2:1 Фиоренцуола - Лечче 1:1 Парма - Лечче 1:0 Брешия - Лечче 5:1 Виртус Франкавилла - Лечче 0:1 Лечче - Бохум 2:3 Лечче - Порденоне 1:0 Лечче - Про Патрия 0:2 Виченца Виртус - Лечче 2:1 Лечче - Пиза 2:0 Про Сесто - Лечче 1:0 Реджина - Лечче 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Наполи Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Милан Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
4. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 5 10
6. Торино 1:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 5 10
7. Интер Милан Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
8. Ювентус Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
9. Лацио Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Салернитана Заявка 5 1 3 1 7 - 4 6
11. Фиорентина Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
12. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 3 - 5 6
13. Верона Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Специя Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
15. Эмполи Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Болонья Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
17. Лечче 0:1 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
18. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
19. Кремонезе Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
20. Монца Заявка 5 0 0 5 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Удинезе Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Ювентус Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Лацио Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
7. Фиорентина Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Специя Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9. Наполи Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
10. Аталанта Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
11. Торино 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
12. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Салернитана Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
14. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Эмполи Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Болонья Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
17. Сампдория Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
18. Лечче 0:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Кремонезе Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Торино 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4. Рома Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
5. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
6. Интер Милан Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
7. Милан Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Верона Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Салернитана Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Ювентус Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Эмполи Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Сассуоло Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14. Фиорентина Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Лечче 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Сампдория Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Специя Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Кремонезе Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Второй тайм
  • Анонс
    77'
    В следующем туре "Торино" сыграет с "Интером" в гостях, в Милане. Интересная игра нас ожидает, Миранчук по прежнему восстанавливается после травмы.
  • 75'
    "Лечче" забрал контроль мяча, правда на своей половине поля пока что они играют.
  • Замена
    74'
    Бистрович ушел с поля, Родригес играет теперь, еще одна замена вперед у "Лечче".
  • 73'
    Проверит ВАР сейчас на всякий случай момент, плюс еще Фальконе получил небольшое повреждение.
  • Офсайд
    72'
    Забивает гол из офсайда Радоньич, вышел один на один с вратарем, катнул мимо него мяч, но судья поднял флаг.
  • Анонс
    70'
    59% на 41% по владению мячом, хотя по игре и не скажешь, что мяч чаще у хозяев.
  • 69'
    Забежал Войвода на левый фланг, но выжали его в аут, который будет за "Торино".
  • 68'
    Опасная подача была к воротам, Радоньич выпрыгнул выше всех, но чуть-чуть не дотянулся по мячу, удар от ворот.
  • 67'
    Радониьч потерял мяч, очень много ожиданий было сегодня от нападающего, но очень часто он теряет мяч на ровном месте.
  • 65'
    Радоньич получил мяч под удар, в итоге так отмахнулся от мяча, что сфолил на Листовски и чуть желтую не получил.
  • Замена
    64'
    Также двойная замена и у "Лечче", сразу два нападающих уходят, Сисай и Банда ушли, Коломбо и Листковски на поле появились.
  • Замена
    62'
     Линетти вместо Илкхана вышел на поле, который имел желтую карточку, Буонджорно также появляется вместо Шуурса.
  • 61'
    Успокоилась игра, возможно пойдут сейчас замены, так как нужно что-то менять гостям.
  • 60'
    Отличный момент был у Лазаро, который с угла штрафной бил в верхний угол, но чуть выше прошел мяч.
  • 59'
    Сисай мог убежать один на один, но Родригес успел перехватить мяч и смог выбить мяч.
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    • 58'
      Здорово Влашич отборолся и выдал мяч Родригесу, который начинается атаку хозяев.
    • 57'
      Хороший навес был на Удена, который пробил прямо в Шуурса, который же выбил мяч на угловой удар.
    • Желтая карточка
      56'
      Еще один грубейший фол в центре поля, Шуурс срубает Сисея, который опасно убегал в атаку.
    • 55'
      Лазаро нашел навесом Войводу, который чуть-чуть не дотянулся головой, получился удар, правда мимо ворот.
    • Желтая карточка
      54'
      Сразу же еще одна карточка, Юлманд въехал Влашичу в спину, за что сразу получил желтую карточку.
    • Желтая карточка
      52'
      Илкхан сбил Сисея, грубая подножка, за которую он получает желтую карточку.
    • 51'
      Сисей пробежал по левому флангу, выдал пас на Удена, но удар был заблокирован.
    • 50'
      Попал Кристиан в стенку, затем мяч отскочил в штрафную площадь, но защитники спокойно выбили мяч.
    • 49'
      Будут бить по воротам сейчас гости, Бистрович у мяча, много опасных ударов он исполнял за "ЦСКА".
    • 48'
      Фальконе начинает атаку "Лечче", доводит он мяч до Гонсалеса, который очень опасный штрафной зарабатывает.
    • Замена
      47'
      Ди Франческо у гостей покидает поле, вместо него появляется Уден.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! "Торино" в центре поля вводит мяч в игру! Посмотрим, смогут ли сравнять счет гости или же "быки" удвоят преимущество!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв! Смогли додавить хозяева в первом тайме, Влашич красиво замкнул передачу, второй тайм будет еще интересней!
    • 45'
      Две минуты добавлено к основному времени первого тайма, не особо много моментов было, но задержки времени присутствовали. 
    • 44'
      Побежали в высокий прессинг хозяева, но не вышло у них забрать мяч, в итоге Влашич смог забрать мяч и отдать своему вратарю его.
    • 43'
      Банда и Джиджи на фланге поборолись сейчас, смог второй переиграть своего оппонента, но аут будет все равно в пользу "Лечче".
    • Фол, нарушение
      41'
      В меньшинстве пока играют гости, но все равно забрали они себе мяч, Илкхан нарушил правила в центре поля на Гонсалесе.
    • Травма, повреждение
      40'
      Родригес очень жестко въехал в лицо Ди Франческо, которому сейчас за пределами поля медицинская бригада помогает, даже без желтой карточки обошлось.
    • Описание гола
      39'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Влашич!!! Войвода красиво вырезал на Николу, который вбежал в штрафную площадь и низом катнул в дальний угол, Фальконе не выручил!
    • 37'
      Опасно сейчас пробежал  Радоньич, слева в центр пробежал он, бил уже в дальний угол и лишь чуть-чуть мяч пролетел выше ворот.
    • 36'
      Забрали мяч гости, правым флангом начинают атаки, Родригес у хозяев там сегодня на страже.
    • 35'
      Снова момент у Радоньича, вообще не смог он по мячу ударить, хотя был близок к созданию момента.
    • 34'
      Радоньич первый раз за игру постарался взять игру на себя, но не дали ему пробить, сразу защитники его остановили.
    • 32'
      Очень качественный футбол сегодня показывает Банда, даже и не скажешь, что футболист совсем недавно пришел из тульского "Арсенала".
    • Судья
      30'
      Банда бежал по левому флангу в опасной контратаке, сбил его Шуурс, но все в пределах правил было, хотя судья ждет, что ему скажет ВАР.
    • Угловой
      28'
      Первый угловой подавал Бистрович и довольно неплохо получилось ударить по воротам хозяев, Ми­лин­ко­вич-Са­вич отбил удар перед собой, защита выбила мяч.
    • 26'
       Радоньич бил головой после подачи с фланга, но мяч в землю полетел, а затем уже в руки Фальконе.
    • 24'
      Банда уже почти все сделал, забежал в штрафную на левом фланге, но пробить у него не получилось.
    • Фол, нарушение
      22'
      Небольшой перерыв в матче, из-за частых нарушений в центре поля, не успевают в некоторых моментах "быки".
    • 20'
      Пеллегри в одного пока отрабатывает в нападении, отдали они мяч полностью "Лечче", контратаки ждут хозяева.
    • 18'
      Разрывает конечно в последнее время Банда, по всему полю бегает он, дирижируя атаками гостей.
    • 16'
      На скорости Банда забежал на левый фланг штрафной и катнул низом в ближний угол, Ми­лин­ко­вич-Са­вич забрал мяч.
    • 14'
      Ми­лин­ко­вич-Са­вич не смог поймать мяч, но повезло быкам, что никто не смог толком добить мяч, а лишь выше ворот запустили его.
    • Фол, нарушение
      13'
      Джиджи уронил Сисея сейчас на фланге, будет опасная подача к воротам "Торино".
    • 11'
      Быки неплохо начали матч, активно используют фланги, которые Влашич разгоняет из раза в раз.
    • Опасный момент
      10'
      Неплохой момент сейчас создали хозяева, опасно бил Пеллегри на правом фланге штрафной в ближний угол, Фальконе на месте.
    • Офсайд
      8'
      Банда пробежал по левому флангу, но оказался в положении вне игры, хотя почти заработал угловой удар.
    • 6'
      Влашич по правому флангу пробежал, но Банда смог мяч забрать и в итоге гости перешли в нападение.
    • 4'
      Кристиан Бистрович - бывший футболист "ЦСКА" сегодня в основном составе у "Лечче", посмотрим как он себя проявит в новом клубе.
    • 2'
      В бело-синей форме сегодня футболисты "Лечче", а хозяева в своих гранатовых одеяниях и белых шортах.
    • Первый тайм начался
      Ну что, начинается у нас игра! "Лечче" стартует в центре поля и сразу переводит мяч в атаку!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Торино 1:0 Лечче онлайн

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    Прогнозы на матч Торино 1:0 Лечче

    Исход игры
    Торино
    89.8% (114)
    Ничья
    6.3% (8)
    Лечче
    3.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.39% (66)
    Меньше
    42.61% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    58.26% (67)
    Нет
    41.74% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Торино
    44.9% (57)
    1:0 Торино
    19.7% (25)
    2:0 Торино
    15% (19)
    1:2 Лечче
    2.4% (3)
    3:1 Торино
    2.4% (3)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    3:0 Торино
    1.6% (2)
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