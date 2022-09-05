VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Г О О О О Л - Вайссман Шон забивает ударом с правой ноги!

93' Перес Кике создает голевую возможность для своего партнера по команде.

92' Санчес Хавьер получает желтую карточку за неспортивное поведение

92' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Samu получил желтую карточку от судьи

90' Леон Серхио пробует нанести удар издали, но Fernando Martinez держит все под контролем

90' Удар от ворот произведет Альмерия

89' Хорошую попытку сделал Леон Серхио . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Плата Гонсало создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Эмбарба Адриан упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

85' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Игрок из команды Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

84' Тактическая замена. Largie Ramazani уходит с поля и его заменяет Портильо Франсиско

84' Перес Кике из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Эмбарба Адриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Матч возобновлен

82' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

81' Удар от ворот произведет Альмерия

80' Кайки - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

80' Вальядолид идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Эскудеро Серхио из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

77' Эмбарба Адриан получает желтую карточку за неспортивное поведение

77' Удар от ворот произведет Альмерия

77' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

76' Перес Кике оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Мончу Рамон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Де ла Ос Сесар получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Де ла Ос Сесар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Перес Кике на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Перес Кике навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Перес Кике пробует нанести удар издали, но Fernando Martinez держит все под контролем

71' Перес Кике создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Вайссман Шон из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Вальядолид

68' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Samu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Альмерия

66' Оооо... вот это был удар! Санчес Хавьер должен был забить с этой позиции.

65' Луис Перез из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Перес Кике пробует нанести удар издали, но Fernando Martinez держит все под контролем

63' Робертоне Лукас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Баптистао Лео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

61' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Вальядолид

60' Удар от ворот произведет Альмерия

60' Гвардиола Серхи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Удар от ворот произведет Вальядолид

58' Удар от ворот произведет Альмерия

57' Largie Ramazani нанес удар, но тот был заблокирован.

56' Санчес Иван пробует нанести удар издали, но Fernando Martinez держит все под контролем

56' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Эскудеро Серхио получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Эскудеро Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Сегодняшная посещаемость составляет 20260 болельщиков

48' Largie Ramazani из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля