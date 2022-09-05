Стадион: Хосе Сорилья Зрители: 20260
1:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаАкиеме Серхио
41' Желтая карточкаДе ла Ос Сесар
77' Желтая карточкаЭмбарба Адриан
80' Желтая карточкаКайки
90' Желтая карточкаСаму Гарсия
90' Желтая карточкаСанчес Хавьер
90' Желтая карточкаМарко Милованович
1:0
90' ГолВайссман Шон
90'+10
Ход матча
14'
41'
76'
77'
80'
90'
90'
90'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 1
-
2 Угловые 8
-
6 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
17
Роке
Меса
21
Санчес
Иван
10
Плано
Оскар
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджян
23
Саму
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Санчес ИванНападающий
- Нападающий
-
10 Плано ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Олаза ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Тухами АнуарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Нарваес ХуанНападающий
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Эли РодригоЗащитник
-
22 Бабич СрджянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Саму ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Соуза ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Рохас КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 ЛазароНападающий
-
2 Кайки
-
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вальядолид
Альмерия
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
20 матчей
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тухами Ануар
|1
|0.25
|Вайссман Шон
|1
|0.25
|Леон Серхио
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Умар Садик
|2
|0.5
|Рамазани Ларжи
|2
|0.5
|Эгуарас Иниго
|0
|0
|Посо Алехандро
|0
|0
|Робертоне Лукас
|0
|0
Карточки
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Хавьер
|2
|0
|Эль-Ямик Джавад
|0
|1
|Луис Перез
|1
|0
|Роке Меса
|1
|0
|Олаза Лукас
|1
|0
|Мончу Рамон
|1
|0
|Перес Кике
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайки
|3
|0
|Баптистао Лео
|2
|0
|Саму Гарсия
|2
|0
|Эгуарас Иниго
|2
|0
|Де ла Ос Сесар
|2
|0
|Акиеме Серхио
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|1
|Эмбарба Адриан
|1
|0
|Санчес Курро
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Пуигмаль Арнау
|1
|0
|Марко Милованович I
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
4
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Вальядолид
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Барселона - Вальядолид 4:0 Севилья - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Вальядолид - Лацио 0:0
Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2 Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2 Atl. Tordesillas - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Уэска 3:0 УД Ибица - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Понферрадина 2:0 Эйбар - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад-2 1:2 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Альмерия 2:2 Малага - Вальядолид 2:2 Вальядолид - Луго 4:1 Алькоркон - Вальядолид 1:2
Альмерия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Альмерия - Севилья 2:1 Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2
Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0 Гранада - Альмерия 3:2 Сан-Фернандо - Альмерия 2:3 Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2 Альмерия - Алькоркон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Альмерия 0:2 Альмерия - Аморебьета 3:0 Бургос - Альмерия 0:2 Альмерия - Спортинг Хихон 1:0 Вальядолид - Альмерия 2:2 Альмерия - Понферрадина 3:0 Уэска - Альмерия 1:1 Альмерия - Жирона 0:1 Тенерифе - Альмерия 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|4.
|Бетис
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Осасуна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|10.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|11.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|Жирона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Альмерия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 8
|4
|17.
|Севилья
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|19.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|20.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|6.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Жирона
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Альмерия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Мальорка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|Сельта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Альмерия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Жирона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|15.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
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Прогнозы на матч Вальядолид 1:0 Альмерия
Исход игры
Вальядолид
52.1% (63)
Ничья
35.5% (43)
Альмерия
12.4% (15)
Тотал 2.5
Больше
29.82% (34)
Меньше
70.18% (80)
Обе команды забьют
Да
60.53% (69)
Нет
39.47% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.9% (35)
2:1 Вальядолид
20.7% (25)
1:0 Вальядолид
19% (23)
2:0 Вальядолид
10.7% (13)
0:0 Ничья
4.1% (5)
1:2 Альмерия
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:1 Альмерия
2.5% (3)
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