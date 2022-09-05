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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион: Зрители: 20260
Вальядолид
1:0
Конец матча
Альмерия
0'
14' Желтая карточка
Акиеме Серхио
41' Желтая карточка
Де ла Ос Сесар
77' Желтая карточка
Эмбарба Адриан
80' Желтая карточка
Кайки
90' Желтая карточка
Саму Гарсия
90' Желтая карточка
Санчес Хавьер
90' Желтая карточка
Марко Милованович
1:0
90' Гол
Вайссман Шон
90'+10

Ход матча

14'
 
Акиеме Серхио
41'
 
Де ла Ос Сесар
59'
 
Эмбарба Адриан
Соуза Диего
59'
Плата Гонсало
Плано Оскар
 
66'
Мончу Рамон
Агуадо Альваро
 
66'
Вайссман Шон
Гвардиола Серхи
 
76'
 
Кайки
Де ла Ос Сесар
77'
 
Марко Милованович
Баптистао Лео
77'
 
Эмбарба Адриан
78'
Леон Серхио
Санчес Иван
 
78'
Нарваес Хуан
Роке Меса
 
80'
 
Кайки
84'
 
Портильо Франсиско
Рамазани Ларжи
90'
 
Саму Гарсия
90'
Санчес Хавьер
 
90'
 
Марко Милованович
90'
Вайссман Шон
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 8
  • 6 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 121
Вальядолид 52.1% (63)
X 35.5% (43)
Альмерия 12.4% (15)
-1
выиграет Вальядолид, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
25
Асенхо
Серхио
2
Луис
Перез
24
Хоакин
Фернандес
5
Санчес
Хавьер
18
Эскудеро
Серхио
6
Агуадо
Альваро
17
Роке
Меса
4
Перес
Кике
21
Санчес
Иван
16
Гвардиола
Серхи
10
Плано
Оскар
13
Мартинес
Фернардо
17
Посо
Алехандро
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджян
15
Акиеме
Серхио
6
Де
ла
Ос
Сесар
23
Саму
Гарсия
12
Баптистао
Лео
5
Робертоне
Лукас
7
Рамазани
Ларжи
11
Соуза
Диего
II
Вальядолид
4-3-3
Альмерия
4-2-3-1

История личных встреч

Вальядолид
Альмерия

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

20 матчей

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:2
С
3:1
ТМК
0:1
С
2:1
С
1:1
С
0:3
С
0:0
С
1:1
С
1:1
П
1:0
П
1:0
ТМС
0:2
С
1:1
С
1:1
П
1:1
П
0:0
П
3:2
П
2:0
ПД
1:0
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тухами Ануар 1 0.25
Вайссман Шон 1 0.25
Леон Серхио 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Умар Садик 2 0.5
Рамазани Ларжи 2 0.5
Эгуарас Иниго 0 0
Посо Алехандро 0 0
Робертоне Лукас 0 0

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Хавьер 2 0
Эль-Ямик Джавад 0 1
Луис Перез 1 0
Роке Меса 1 0
Олаза Лукас 1 0
Мончу Рамон 1 0
Перес Кике 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайки 3 0
Баптистао Лео 2 0
Саму Гарсия 2 0
Эгуарас Иниго 2 0
Де ла Ос Сесар 2 0
Акиеме Серхио 2 0
Сентельес Алехандро 0 1
Эмбарба Адриан 1 0
Санчес Курро 1 0
Умар Садик 1 0
Пуигмаль Арнау 1 0
Марко Милованович I 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
4
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Барселона - Вальядолид 4:0 Севилья - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Вальядолид - Лацио 0:0
Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2 Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2 Atl. Tordesillas - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Уэска 3:0 УД Ибица - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Понферрадина 2:0 Эйбар - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад-2 1:2 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Альмерия 2:2 Малага - Вальядолид 2:2 Вальядолид - Луго 4:1 Алькоркон - Вальядолид 1:2
Альмерия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Альмерия - Севилья 2:1 Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2
Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0 Гранада - Альмерия 3:2 Сан-Фернандо - Альмерия 2:3 Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2 Альмерия - Алькоркон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Альмерия 0:2 Альмерия - Аморебьета 3:0 Бургос - Альмерия 0:2 Альмерия - Спортинг Хихон 1:0 Вальядолид - Альмерия 2:2 Альмерия - Понферрадина 3:0 Уэска - Альмерия 1:1 Альмерия - Жирона 0:1 Тенерифе - Альмерия 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 4 0 0 11 - 4 12
2. Барселона Заявка 4 3 1 0 11 - 1 10
3. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 0 10
4. Бетис Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
6. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
7. Атлетико М Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
10. Валенсия Заявка 4 2 0 2 6 - 3 6
11. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
12. Жирона Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Альмерия Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15. Эспаньол Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 2 - 8 4
17. Севилья Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18. Эльче Заявка 4 0 1 3 1 - 9 1
19. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1
20. Кадис Заявка 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Бетис Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Валенсия Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
5. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
6. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
7. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Жирона Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Вальядолид Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Альмерия Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Мальорка Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Эльче Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Севилья Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Хетафе Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16. Реал Сосьедад Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Атлетико М Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Эспаньол Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Барселона Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
5. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Райо Вальекано Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Эспаньол Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Атлетик Б Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
10. Сельта Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Альмерия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Жирона Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
15. Валенсия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Осасуна Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Севилья Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Хетафе Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
20. Эльче Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
  • Второй тайм
  • 100'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Вальядолид вырывает победу
  • Свисток
    100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Вальядолид: 52%, Альмерия: 48%.
  • 100'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 100'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 99'
    Посо Алехандро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 99'
    Мончу Рамон ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 97'
      Плата Гонсало создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 97'
      Вальядолид пытается что-то создать.
    • 97'
      Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 96'
      Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 96'
      Контроль мяча: Вальядолид: 53%, Альмерия: 47%.
    • 96'
      Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 96'
      Вайссман Шон из команды Вальядолид сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
    • 95'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Вальядолид будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      94'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 94'
      Команда Вальядолид забила решающий гол в последние минуты игры!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Вальядолид 52.1% (63)
    X 35.5% (43)
    Альмерия 12.4% (15)
    -1
    выиграет Вальядолид, со счетом 2:1
    да
    Arii #
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    Новости
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    Прогнозы на матч Вальядолид 1:0 Альмерия

    Исход игры
    Вальядолид
    52.1% (63)
    Ничья
    35.5% (43)
    Альмерия
    12.4% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.82% (34)
    Меньше
    70.18% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    60.53% (69)
    Нет
    39.47% (45)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.9% (35)
    2:1 Вальядолид
    20.7% (25)
    1:0 Вальядолид
    19% (23)
    2:0 Вальядолид
    10.7% (13)
    0:0 Ничья
    4.1% (5)
    1:2 Альмерия
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:1 Альмерия
    2.5% (3)
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