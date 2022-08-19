Стадион: Antonio Coimbra da Mota
0'
1:0
6' ГолRodrigo Martins2
11' Желтая карточкаПанталон Ренато
14' Желтая карточкаГовейя Тьягу
22' Желтая карточкаАмарал Педру
Ход матча
6'
1:0
11'
14'
22'
62
Tiago
Santos
23
Алвару
Педру
21
Говейя
Тьягу
11
Артур
VIII
18
Жонатан
Луис
20
Коштинья
24
Амарал
Педру
14
Жока
- Основной состав
- Вратарь
-
62 Tiago SantosЗащитник
- Защитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Говейя ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АртурНападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва ПедруВратарь
-
78 Араужу ТьягуЗащитник
-
5 ВолнейЗащитник
-
22 Тома ТитуанПолузащитник
-
50 Карлос ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
25 Mor Ndiaye
-
-
-
Главный тренер: Вериссиму
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяЗащитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЖокаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Витор ПаулоВратарь
- Защитник
-
21 Joao GracaПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Эрнани ЖоржеНападающий
-
-
Главный тренер: Luis Freire
История личных встреч
Эшторил
Риу Аве
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
18 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
6 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шику Жеральдес
|1
|0.33
|Артур VIII
|1
|0.33
|Rodrigo Martins2
|1
|0.33
|Говейя Тьягу
|0
|0
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эштевеш Гонсалу
|2
|1
|Жуанзинью Карлуш
|2
|0
|Шику Жеральдес
|1
|0
|Артур VIII
|1
|0
|Силики Джеймс
|1
|0
|Говейя Тьягу
|1
|0
|Витал Бернардо
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Идрисси Амин
|2
|0
|Амарал Педру
|2
|0
|Joao Ferreira2
|2
|0
|Гомеш Витор
|1
|0
|Родригеш Гонсалу
|1
|0
|Перейра Андре
|1
|0
|Панталон Ренато
|1
|0
|Fabio Ronaldo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эшторил
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Эшторил - Фамаликан 2:0 Эшторил - Фулхэм 1:3 Эшторил - Брайтон 1:4
Эшторил - Мафра 1:0 Порту - Эшторил 2:0 Эшторил - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Эшторил 3:1 Эшторил - Белененсеш 2:2 Эшторил - Брага 0:0 Санта-Клара - Эшторил 2:0 Эшторил - Визела 1:2 Бенфика - Эшторил 2:1 Эшторил - Портимоненсе 2:0 Жил Висенте - Эшторил 0:0 Эшторил - Боавишта 2:3 Спортинг Л - Эшторил 3:0 Эшторил - Тондела 1:0 Маритиму - Эшторил 0:0 Эшторил - Пасуш де Феррейра 0:0
Риу Аве
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Визела 0:1 Риу Аве - Академику Визеу 1:0 Риу Аве - Санта-Клара 0:2
Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве - Шавиш 3:0 Спортинг Ковилья - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Мафра - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Бенфика-2 2:1 Насьонал Мадейра - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Трофенсе 1:0 Академику Визеу - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Пенафьел 2:0 Вилафранкенше - Риу Аве 1:2 Риу Аве - Порту-2 1:0 Фейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эштрела 1:0 Шавиш - Риу Аве 2:1 Лейшоэш - Риу Аве 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Бенфика
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Боавишта
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Витория Гимарайнш
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|Эшторил
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|Спортинг Л
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|7.
|Брага
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|8.
|Портимоненсе
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|Визела
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Арока
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|11.
|Жил Висенте
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Шавиш
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Каса Пиа
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Санта-Клара
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Пасуш де Феррейра
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|16.
|Маритиму
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|17.
|Фамаликан
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Риу Аве
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эшторил
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Порту
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Спортинг Л
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Боавишта
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Витория Гимарайнш
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Арока
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Жил Висенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Брага
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|10.
|Санта-Клара
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Каса Пиа
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Визела
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Портимоненсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Шавиш
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Маритиму
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Риу Аве
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Боавишта
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Портимоненсе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Брага
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Витория Гимарайнш
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Шавиш
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Визела
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Каса Пиа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Спортинг Л
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Санта-Клара
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Эшторил
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Арока
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|16.
|Жил Висенте
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Маритиму
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Риу Аве
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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Прогнозы на матч Эшторил 1:0 Риу Аве
Исход игры
Эшторил
66.1% (72)
Ничья
23.9% (26)
Риу Аве
10.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
18.27% (19)
Меньше
81.73% (85)
Обе команды забьют
Да
37.5% (39)
Нет
62.5% (65)
Популярный счёт
1:0 Эшторил
47.7% (52)
1:1 Ничья
19.3% (21)
2:1 Эшторил
11% (12)
2:0 Эшторил
4.6% (5)
1:2 Риу Аве
4.6% (5)
0:1 Риу Аве
4.6% (5)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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