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Португалия: Примейра-лига

2022-2023

Стадион:
Эшторил
1:0
Первый тайм: 37'
Риу Аве
0'
1:0
6' Гол
Rodrigo Martins2
11' Желтая карточка
Панталон Ренато
14' Желтая карточка
Говейя Тьягу
22' Желтая карточка
Амарал Педру

Ход матча

6'
Rodrigo Martins2
1:0
11'
 
Панталон Ренато
14'
Говейя Тьягу
 
22'
 
Амарал Педру
Прогнозы 109
Эшторил 66.1% (72)
X 23.9% (26)
Риу Аве 10.1% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эшторил
Ничья
Риу Аве
3.25
4.39
9.18
Все Коэффициенты
99
Фигейра
Даниэль
62
Tiago
Santos
3
Витал
Бернардо
23
Алвару
Педру
31
Жуанзинью
Карлуш
95
Силики
Джеймс
32
Розье
Лорейнц
21
Говейя
Тьягу
10
Шику
Жеральдес
7
Rodrigo
Martins2
11
Артур
VIII
18
Жонатан
Луис
3
Miguel
Nobrega
33
Сантос
Адерлан
42
Панталон
Ренато
20
Коштинья
24
Амарал
Педру
6
Родригеш
Гонсалу
8
Гомеш
Витор
14
Жока
19
Якубу
Абдул-Азиз
77
Fabio
Ronaldo
Эшторил
4-2-3-1
Риу Аве
3-5-2

История личных встреч

Эшторил
Риу Аве

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

18 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
6 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
К
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:5
ТМС
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
КЛ
0:0
ГЛ
1:0
ГЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шику Жеральдес 1 0.33
Артур VIII 1 0.33
Rodrigo Martins2 1 0.33
Говейя Тьягу 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эштевеш Гонсалу 2 1
Жуанзинью Карлуш 2 0
Шику Жеральдес 1 0
Артур VIII 1 0
Силики Джеймс 1 0
Говейя Тьягу 1 0
Витал Бернардо 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Идрисси Амин 2 0
Амарал Педру 2 0
Joao Ferreira2 2 0
Гомеш Витор 1 0
Родригеш Гонсалу 1 0
Перейра Андре 1 0
Панталон Ренато 1 0
Fabio Ronaldo 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Эшторил - Фамаликан 2:0 Эшторил - Фулхэм 1:3 Эшторил - Брайтон 1:4
Эшторил - Мафра 1:0 Порту - Эшторил 2:0 Эшторил - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Эшторил 3:1 Эшторил - Белененсеш 2:2 Эшторил - Брага 0:0 Санта-Клара - Эшторил 2:0 Эшторил - Визела 1:2 Бенфика - Эшторил 2:1 Эшторил - Портимоненсе 2:0 Жил Висенте - Эшторил 0:0 Эшторил - Боавишта 2:3 Спортинг Л - Эшторил 3:0 Эшторил - Тондела 1:0 Маритиму - Эшторил 0:0 Эшторил - Пасуш де Феррейра 0:0
Риу Аве
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Визела 0:1 Риу Аве - Академику Визеу 1:0 Риу Аве - Санта-Клара 0:2
Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве - Шавиш 3:0 Спортинг Ковилья - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Мафра - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Бенфика-2 2:1 Насьонал Мадейра - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Трофенсе 1:0 Академику Визеу - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Пенафьел 2:0 Вилафранкенше - Риу Аве 1:2 Риу Аве - Порту-2 1:0 Фейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эштрела 1:0 Шавиш - Риу Аве 2:1 Лейшоэш - Риу Аве 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Бенфика 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Боавишта 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Витория Гимарайнш 2 2 0 0 2 - 0 6
5. Эшторил 1:0 3 2 0 1 3 - 1 6
6. Спортинг Л 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Брага 2 1 1 0 6 - 3 4
8. Портимоненсе 2 1 0 1 3 - 1 3
9. Визела 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Арока 2 1 0 1 1 - 4 3
11. Жил Висенте 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Шавиш 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Каса Пиа 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Санта-Клара 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Пасуш де Феррейра 2 0 0 2 0 - 4 0
16. Маритиму 2 0 0 2 2 - 7 0
17. Фамаликан 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Риу Аве 0:1 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эшторил 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Порту 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Бенфика 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Спортинг Л 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Боавишта 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Витория Гимарайнш 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Арока 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Жил Висенте 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Брага 1 0 1 0 3 - 3 1
10. Санта-Клара 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Каса Пиа 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Визела 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Портимоненсе 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Шавиш 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Маритиму 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Риу Аве 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Боавишта 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Портимоненсе 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Брага 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Витория Гимарайнш 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Шавиш 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Бенфика 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Визела 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Каса Пиа 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Спортинг Л 1 0 1 0 3 - 3 1
11. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Санта-Клара 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Эшторил 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Арока 1 0 0 1 0 - 4 0
16. Жил Висенте 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Маритиму 1 0 0 1 1 - 5 0
18. Риу Аве 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2
Прогнозы 109
Эшторил 66.1% (72)
X 23.9% (26)
Риу Аве 10.1% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эшторил
Ничья
Риу Аве
3.25
4.39
9.18
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эшторил 1:0 Риу Аве онлайн

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Прогнозы на матч Эшторил 1:0 Риу Аве

Исход игры
Эшторил
66.1% (72)
Ничья
23.9% (26)
Риу Аве
10.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
18.27% (19)
Меньше
81.73% (85)
Обе команды забьют
Да
37.5% (39)
Нет
62.5% (65)
Популярный счёт
1:0 Эшторил
47.7% (52)
1:1 Ничья
19.3% (21)
2:1 Эшторил
11% (12)
2:0 Эшторил
4.6% (5)
1:2 Риу Аве
4.6% (5)
0:1 Риу Аве
4.6% (5)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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Эшторил
Риу Аве
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