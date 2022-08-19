  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига

2022-2023

Стадион:
Эшторил
2:2
Конец матча
Риу Аве
0'
1:0
6' Гол
Rodrigo Martins2
10' Желтая карточка
Панталон Ренато
14' Желтая карточка
Говейя Тьягу
22' Желтая карточка
Амарал Педру
1:1
61' Гол
Коштинья
66' Желтая карточка
Таварес Жилсон
1:2
73' Гол
Якубу Абдул-Азиз
2:2
80' Гол
Говейя Тьягу
83' Желтая карточка
Витор Пауло
90' Желтая карточка
Mor Ndiaye
90' Желтая карточка
Витал Бернардо
90' Красная карточка
Joao Ferreira2
90'+8
99
Фигейра
Даниэль
62
Tiago
Santos
3
Витал
Бернардо
23
Алвару
Педру
31
Жуанзинью
Карлуш
95
Силики
Джеймс
32
Розье
Лорейнц
21
Говейя
Тьягу
10
Шику
Жеральдес
7
Rodrigo
Martins2
11
Артур
VIII
18
Жонатан
Луис
3
Miguel
Nobrega
33
Сантос
Адерлан
42
Панталон
Ренато
20
Коштинья
24
Амарал
Педру
6
Родригеш
Гонсалу
8
Гомеш
Витор
14
Жока
19
Якубу
Абдул-Азиз
77
Fabio
Ronaldo
Эшторил
4-2-3-1
Риу Аве
3-5-2

История личных встреч

Эшторил
Риу Аве

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

18 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
6 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
К
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:5
ТМС
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
КЛ
0:0
ГЛ
1:0
ГЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Говейя Тьягу 1 0.33
Шику Жеральдес 1 0.33
Артур VIII 1 0.33
Rodrigo Martins2 1 0.33
Розье Лорейнц 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 1 0.33
Коштинья 1 0.33
Жока 0 0
Амарал Педру 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эштевеш Гонсалу 2 1
Жуанзинью Карлуш 2 0
Витал Бернардо 2 0
Шику Жеральдес 1 0
Артур VIII 1 0
Силики Джеймс 1 0
Говейя Тьягу 1 0
Mor Ndiaye 1 0
Таварес Жилсон 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Ferreira2 2 1
Идрисси Амин 2 0
Амарал Педру 2 0
Гомеш Витор 1 0
Витор Пауло 1 0
Родригеш Гонсалу 1 0
Перейра Андре 1 0
Панталон Ренато 1 0
Fabio Ronaldo 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Эшторил - Фамаликан 2:0 Эшторил - Фулхэм 1:3 Эшторил - Брайтон 1:4
Эшторил - Мафра 1:0 Порту - Эшторил 2:0 Эшторил - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Эшторил 3:1 Эшторил - Белененсеш 2:2 Эшторил - Брага 0:0 Санта-Клара - Эшторил 2:0 Эшторил - Визела 1:2 Бенфика - Эшторил 2:1 Эшторил - Портимоненсе 2:0 Жил Висенте - Эшторил 0:0 Эшторил - Боавишта 2:3 Спортинг Л - Эшторил 3:0 Эшторил - Тондела 1:0 Маритиму - Эшторил 0:0 Эшторил - Пасуш де Феррейра 0:0
Риу Аве
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Визела 0:1 Риу Аве - Академику Визеу 1:0 Риу Аве - Санта-Клара 0:2
Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве - Шавиш 3:0 Спортинг Ковилья - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Мафра - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Бенфика-2 2:1 Насьонал Мадейра - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Трофенсе 1:0 Академику Визеу - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Пенафьел 2:0 Вилафранкенше - Риу Аве 1:2 Риу Аве - Порту-2 1:0 Фейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эштрела 1:0 Шавиш - Риу Аве 2:1 Лейшоэш - Риу Аве 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Бенфика 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Боавишта 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Витория Гимарайнш 2 2 0 0 2 - 0 6
5. Спортинг Л 2 1 1 0 6 - 3 4
6. Брага 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Эшторил 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Портимоненсе 2 1 0 1 3 - 1 3
9. Визела 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Арока 2 1 0 1 1 - 4 3
11. Жил Висенте 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Шавиш 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Каса Пиа 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Санта-Клара 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Риу Аве 3 0 1 2 2 - 6 1
16. Пасуш де Феррейра 2 0 0 2 0 - 4 0
17. Маритиму 2 0 0 2 2 - 7 0
18. Фамаликан 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эшторил 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Порту 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Бенфика 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Спортинг Л 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Боавишта 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Витория Гимарайнш 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Арока 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Жил Висенте 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Санта-Клара 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Брага 1 0 1 0 3 - 3 1
11. Каса Пиа 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Визела 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Портимоненсе 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Риу Аве 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Шавиш 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Маритиму 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Боавишта 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Портимоненсе 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Брага 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Шавиш 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Бенфика 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Визела 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Витория Гимарайнш 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Каса Пиа 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Спортинг Л 1 0 1 0 3 - 3 1
11. Риу Аве 2 0 1 1 2 - 5 1
12. Санта-Клара 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Жил Висенте 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Эшторил 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Маритиму 1 0 0 1 1 - 5 0
18. Арока 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      22'
      Амарал Педру получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Говейя Тьягу получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      10'
      Панталон Ренато получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Rodrigo Martins бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 109
    Эшторил 66.1% (72)
    X 23.9% (26)
    Риу Аве 10.1% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Эшторил 2:2 Риу Аве онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Эшторил 2:2 Риу Аве

    Исход игры
    Эшторил
    66.1% (72)
    Ничья
    23.9% (26)
    Риу Аве
    10.1% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    18.27% (19)
    Меньше
    81.73% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    37.5% (39)
    Нет
    62.5% (65)
    Популярный счёт
    1:0 Эшторил
    47.7% (52)
    1:1 Ничья
    19.3% (21)
    2:1 Эшторил
    11% (12)
    2:0 Эшторил
    4.6% (5)
    1:2 Риу Аве
    4.6% (5)
    0:1 Риу Аве
    4.6% (5)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     