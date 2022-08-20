Стадион: Estadio do Sao Miguel
1:2
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаРикардиньо Феррейра
40' Желтая карточкаМилованов Богдан
42' Желтая карточкаСоро Исмаила
1:0
50' ГолRildo
1:1
61' ГолМухика Рафаэль
71' Желтая карточкаЭшгаю Тьягу
1:2
76' ПенальтиБассо Жоау
84' Желтая карточкаJoao Marcos
90'+7
Ход матча
40'
42'
50'
1:0
55'
61'
1:1
71'
76'
1:2
84'
95
Санья
Пьер
43
Пауло
16
Энрике
Паулу
37
Rildo
13
Бассо
Жоау
28
Эшгаю
Тьягу
10
Руис
Алан
23
Соро
Исмаила
8
Арсенио
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Санья ПьерЗащитник
- Защитник
-
43 ПаулоЗащитник
-
16 Энрике ПаулуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 RildoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Калила ДиогоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
89 Joao MarcosПолузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Adriano2
-
Главный тренер: Mario Silva
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
- Защитник
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
10 Руис АланПолузащитник
-
23 Соро ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
8 АрсениоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
6 КуарежмаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Яу МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
История личных встреч
Санта-Клара
Арока
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санта-Клара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rildo
|2
|0.67
|Энрике Паулу
|0
|0
|Тагава Кёсукэ
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|2
|0.67
|Бассо Жоау
|1 (1)
|0.33
|Витиньо Виктор
|0
|0
Карточки
Санта-Клара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рикардиньо Феррейра
|1
|1
|Гонсалес Кристиан
|1
|1
|Messi
|1
|1
|Joao Marcos
|1
|0
|Карвалью Андерсон
|1
|0
|Rildo
|1
|0
|Боатенг Кеннеди
|1
|0
|Victor Bobsin
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соро Исмаила
|2
|0
|Куарежма
|0
|1
|Руис Алан
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Ignacio De Arruabarrena
|1
|0
|Милованов Богдан
|1
|0
|Эшгаю Тьягу
|1
|0
|Опоку Джером
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Санта-Клара
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Боавишта - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Каса Пиа 0:0 Насьонал Мадейра - Санта-Клара 1:2 Маритиму - Санта-Клара 1:0
Риу Аве - Санта-Клара 0:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Тондела - Санта-Клара 1:1 Пенафьел - Санта-Клара 0:0 Витория-2 Гимарайнш - Санта-Клара 6:5 Спортинг Л - Санта-Клара 4:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 2:0 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:1 Санта-Клара - Маритиму 2:2 Арока - Санта-Клара 1:1 Санта-Клара - Эшторил 2:0 Порту - Санта-Клара 3:0 Санта-Клара - Белененсеш 0:0 Фамаликан - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Визела 3:1 Брага - Санта-Клара 0:0
Арока
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арока - Жил Висенте 1:0 Бенфика - Арока 4:0 Арока - Paris 13 Atl. 2:1 Арока - Шавиш 0:0
Брага - Арока 3:2 Арока - Белененсеш 0:0 Брага - Арока 1:0 Арока - Портимоненсе 1:0 Визела - Арока 2:1 Арока - Санта-Клара 1:1 Боавишта - Арока 1:0 Арока - Жил Висенте 2:1 Тондела - Арока 2:2 Арока - Пасуш де Феррейра 0:1 Спортинг Л - Арока 2:0 Арока - Морейренсе 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 1:3 Арока - Маритиму 0:3 Арока - Порту 0:2 Фамаликан - Арока 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Бенфика
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Боавишта
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Витория Гимарайнш
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|Арока
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|6.
|Спортинг Л
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|7.
|Брага
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|8.
|Эшторил
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Портимоненсе
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|10.
|Визела
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Шавиш
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Жил Висенте
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Каса Пиа
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Санта-Клара
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Риу Аве
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|Пасуш де Феррейра
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|17.
|Маритиму
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|Фамаликан
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эшторил
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Порту
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Спортинг Л
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Боавишта
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Витория Гимарайнш
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Арока
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Жил Висенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Брага
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|10.
|Санта-Клара
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Визела
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Шавиш
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Каса Пиа
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Риу Аве
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Маритиму
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Портимоненсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Боавишта
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Портимоненсе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Порту
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Витория Гимарайнш
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Шавиш
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Визела
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Арока
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|10.
|Каса Пиа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Спортинг Л
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|12.
|Риу Аве
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|Санта-Клара
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Эшторил
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Жил Висенте
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Маритиму
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
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Прогнозы на матч Санта-Клара 1:2 Арока
Исход игры
Санта-Клара
72.6% (77)
Ничья
25.5% (27)
Арока
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
16.98% (18)
Меньше
83.02% (88)
Обе команды забьют
Да
37.74% (40)
Нет
62.26% (66)
Популярный счёт
1:0 Санта-Клара
55.7% (59)
1:1 Ничья
20.8% (22)
2:1 Санта-Клара
14.2% (15)
0:0 Ничья
3.8% (4)
2:0 Санта-Клара
2.8% (3)
1:2 Арока
1.9% (2)
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