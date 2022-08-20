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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига

2022-2023

Стадион:
Санта-Клара
1:2
Конец матча
Арока
0'
30' Желтая карточка
Рикардиньо Феррейра
40' Желтая карточка
Милованов Богдан
42' Желтая карточка
Соро Исмаила
1:0
50' Гол
Rildo
1:1
61' Гол
Мухика Рафаэль
71' Желтая карточка
Эшгаю Тьягу
1:2
76' Пенальти
Бассо Жоау
84' Желтая карточка
Joao Marcos
90'+7
99
Перейра
Марку
95
Санья
Пьер
4
Боатенг
Кеннеди
43
Пауло
16
Энрике
Паулу
80
Victor
Bobsin
8
Карвалью
Андерсон
37
Rildo
10
Рикардиньо
Феррейра
7
Аллано
Лима
9
Тагава
Кёсукэ
12
Ignacio
De
Arruabarrena
21
Милованов
Богдан
13
Бассо
Жоау
3
Опоку
Джером
28
Эшгаю
Тьягу
10
Руис
Алан
23
Соро
Исмаила
14
Бускетс
Ориоль
7
Букия
Андре
19
Мухика
Рафаэль
8
Арсенио
Санта-Клара
4-2-3-1
Арока
4-3-3

История личных встреч

Санта-Клара
Арока

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ТМК
2:1
ПВЛ
0:0
ПВЛ
2:0
ПВЛ
2:0
ПВЛ
4:0
ГЛ
1:0
ГЛ
0:0
КЛ
1:1
ГЛ
1:0
ГЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Санта-Клара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rildo 2 0.67
Энрике Паулу 0 0
Тагава Кёсукэ 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 2 0.67
Бассо Жоау 1 (1) 0.33
Витиньо Виктор 0 0

Карточки

Санта-Клара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рикардиньо Феррейра 1 1
Гонсалес Кристиан 1 1
Messi 1 1
Joao Marcos 1 0
Карвалью Андерсон 1 0
Rildo 1 0
Боатенг Кеннеди 1 0
Victor Bobsin 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соро Исмаила 2 0
Куарежма 0 1
Руис Алан 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Ignacio De Arruabarrena 1 0
Милованов Богдан 1 0
Эшгаю Тьягу 1 0
Опоку Джером 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Санта-Клара
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Боавишта - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Каса Пиа 0:0 Насьонал Мадейра - Санта-Клара 1:2 Маритиму - Санта-Клара 1:0
Риу Аве - Санта-Клара 0:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Тондела - Санта-Клара 1:1 Пенафьел - Санта-Клара 0:0 Витория-2 Гимарайнш - Санта-Клара 6:5 Спортинг Л - Санта-Клара 4:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 2:0 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:1 Санта-Клара - Маритиму 2:2 Арока - Санта-Клара 1:1 Санта-Клара - Эшторил 2:0 Порту - Санта-Клара 3:0 Санта-Клара - Белененсеш 0:0 Фамаликан - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Визела 3:1 Брага - Санта-Клара 0:0
Арока
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арока - Жил Висенте 1:0 Бенфика - Арока 4:0 Арока - Paris 13 Atl. 2:1 Арока - Шавиш 0:0
Брага - Арока 3:2 Арока - Белененсеш 0:0 Брага - Арока 1:0 Арока - Портимоненсе 1:0 Визела - Арока 2:1 Арока - Санта-Клара 1:1 Боавишта - Арока 1:0 Арока - Жил Висенте 2:1 Тондела - Арока 2:2 Арока - Пасуш де Феррейра 0:1 Спортинг Л - Арока 2:0 Арока - Морейренсе 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 1:3 Арока - Маритиму 0:3 Арока - Порту 0:2 Фамаликан - Арока 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Бенфика 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Боавишта 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Витория Гимарайнш 2 2 0 0 2 - 0 6
5. Арока 3 2 0 1 3 - 5 6
6. Спортинг Л 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Брага 2 1 1 0 6 - 3 4
8. Эшторил 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Портимоненсе 2 1 0 1 3 - 1 3
10. Визела 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Шавиш 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Жил Висенте 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Каса Пиа 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Санта-Клара 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Риу Аве 3 0 1 2 2 - 6 1
16. Пасуш де Феррейра 2 0 0 2 0 - 4 0
17. Маритиму 2 0 0 2 2 - 7 0
18. Фамаликан 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эшторил 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Порту 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Бенфика 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Спортинг Л 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Боавишта 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Витория Гимарайнш 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Арока 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Жил Висенте 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Брага 1 0 1 0 3 - 3 1
10. Санта-Клара 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Визела 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Шавиш 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Каса Пиа 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Риу Аве 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Маритиму 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Портимоненсе 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Боавишта 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Портимоненсе 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Порту 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Витория Гимарайнш 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Бенфика 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Шавиш 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Визела 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Арока 2 1 0 1 2 - 5 3
10. Каса Пиа 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Спортинг Л 1 0 1 0 3 - 3 1
12. Риу Аве 2 0 1 1 2 - 5 1
13. Санта-Клара 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Эшторил 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Жил Висенте 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Маритиму 1 0 0 1 1 - 5 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Арсенио уходит с поля. Витиньо выходит вместо него
    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Rildo бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Соро Исмаила получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Милованов Богдан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Рикардиньо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 106
    Санта-Клара 72.6% (77)
    X 25.5% (27)
    Арока 1.9% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Санта-Клара 1:2 Арока онлайн

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    Прогнозы на матч Санта-Клара 1:2 Арока

    Исход игры
    Санта-Клара
    72.6% (77)
    Ничья
    25.5% (27)
    Арока
    1.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    16.98% (18)
    Меньше
    83.02% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    37.74% (40)
    Нет
    62.26% (66)
    Популярный счёт
    1:0 Санта-Клара
    55.7% (59)
    1:1 Ничья
    20.8% (22)
    2:1 Санта-Клара
    14.2% (15)
    0:0 Ничья
    3.8% (4)
    2:0 Санта-Клара
    2.8% (3)
    1:2 Арока
    1.9% (2)
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