Стадион: Драгау
1:0
Второй тайм: 64'
0'
16' Желтая карточкаУгарте Мануэль
40' Желтая карточкаНету Луиш
41' Желтая карточкаЗанузи Зайду
42' Желтая карточкаМорита Хидемаса
1:0
42' ГолЭванилсон
Ход матча
16'
40'
41'
42'
42'
1:0
99
Кошта
Диогу
12
Занузи
Зайду
28
Кошта
Бруну
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
13
Нету
Луиш
24
Порро
Педро
28
Поте
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
-
28 Кошта БрунуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
-
19 Лодер ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Порро ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 ПотеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Аморим Рубен
История личных встреч
Порту
Спортинг Л
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
20%
18 побед 4 ничьи 0 побед
24 матча
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед
44 матча
38.6%
27.3%
34.1%
17 побед 12 ничьих 15 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
8 побед 24 ничьи 12 побед
Второй тайм
40.9%
31.8%
27.3%
18 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|2
|0.67
|Эванилсон
|2
|0.67
|Маркано Иван
|2
|0.67
|Мартинес Антонио III
|1
|0.33
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Галено Вандерсон
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поте
|3
|1
|Эдвардс Маркус
|1
|0.33
|Луис Матеус II
|1
|0.33
|Сантуш Нуну II
|1
|0.33
|Рошинья Кошта
|0
|0
|Тринкан Франсишку
|0
|0
|Порро Педро
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепе Кеплер
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Урибе Матеус
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Занузи Зайду
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угарте Мануэль
|2
|0
|Нету Луиш
|1
|0
|Поте
|1
|0
|Морита Хидемаса
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Визела - Порту 0:1 Порту - Маритиму 5:1 Порту - Тондела 3:0 Порту - Монако 2:1
Портимоненсе - Порту 0:1 Порту - Тондела 3:1 Порту - Эшторил 2:0 Бенфика - Порту 0:1 Порту - Визела 4:2 Брага - Порту 1:0 Порту - Спортинг Л 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Санта-Клара 3:0 Боавишта - Порту 0:1 Лион - Порту 1:1 Порту - Тондела 4:0 Порту - Лион 0:1 Пасуш де Феррейра - Порту 2:4 Спортинг Л - Порту 1:2
Спортинг Л
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Брага - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2
Спортинг Л - Рома 3:2 Спортинг Л - Санта-Клара 4:0 Портимоненсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Жил Висенте 4:1 Боавишта - Спортинг Л 0:3 Порту - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Тондела - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 2:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 1:3 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Арока 2:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Маритиму - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эшторил 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|1:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Бенфика
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Боавишта
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Витория Гимарайнш
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|Арока
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|6.
|Спортинг Л
|0:1
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|7.
|Брага
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|8.
|Эшторил
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Визела
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Шавиш
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Портимоненсе
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|Жил Висенте
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Каса Пиа
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Санта-Клара
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Риу Аве
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|Пасуш де Феррейра
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|17.
|Маритиму
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|Фамаликан
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|1:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Эшторил
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Спортинг Л
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Боавишта
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Витория Гимарайнш
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Арока
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Жил Висенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Брага
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|10.
|Шавиш
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Санта-Клара
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Портимоненсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Каса Пиа
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Риу Аве
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Маритиму
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Визела
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Визела
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Брага
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Шавиш
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Боавишта
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Портимоненсе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Витория Гимарайнш
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Порту
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Арока
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|10.
|Каса Пиа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Спортинг Л
|0:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Риу Аве
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|Санта-Клара
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Эшторил
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Жил Висенте
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Маритиму
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
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Прогнозы на матч Порту 1:0 Спортинг Л
Исход игры
Порту
74.3% (84)
Ничья
23% (26)
Спортинг Л
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
68.52% (74)
Меньше
31.48% (34)
Обе команды забьют
Да
83.33% (90)
Нет
16.67% (18)
Популярный счёт
2:1 Порту
49.6% (56)
1:1 Ничья
14.2% (16)
1:0 Порту
11.5% (13)
2:2 Ничья
6.2% (7)
2:0 Порту
3.5% (4)
3:1 Порту
3.5% (4)
3:2 Порту
3.5% (4)
1:2 Спортинг Л
1.8% (2)
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