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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига

2022-2023

Стадион:
Порту
1:0
Второй тайм: 64'
Спортинг Л
0'
16' Желтая карточка
Угарте Мануэль
40' Желтая карточка
Нету Луиш
41' Желтая карточка
Занузи Зайду
42' Желтая карточка
Морита Хидемаса
1:0
42' Гол
Эванилсон
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
5
Маркано
Иван
12
Занузи
Зайду
25
Отавио
Эдмилсон
28
Кошта
Бруну
8
Урибе
Матеус
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
1
Адан
Антонио
13
Нету
Луиш
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
24
Порро
Педро
15
Угарте
Мануэль
5
Морита
Хидемаса
2
Матеус
Рейс
10
Эдвардс
Маркус
17
Тринкан
Франсишку
28
Поте
Порту
4-4-2
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Порту
Спортинг Л

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
20%
18 побед 4 ничьи 0 побед

24 матча

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед

44 матча

38.6%
27.3%
34.1%
17 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
8 побед 24 ничьи 12 побед

Второй тайм

40.9%
31.8%
27.3%
18 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

К
1:0
К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
КЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
1:0
ПЛ
2:1
К
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
КП
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
К
5:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
КЛ
4:1
К
1:1
ПЛ
1:2
С
0:2
К
0:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 2 0.67
Эванилсон 2 0.67
Маркано Иван 2 0.67
Мартинес Антонио III 1 0.33
Мариу Жоау III 0 0
Галено Вандерсон 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 3 1
Эдвардс Маркус 1 0.33
Луис Матеус II 1 0.33
Сантуш Нуну II 1 0.33
Рошинья Кошта 0 0
Тринкан Франсишку 0 0
Порро Педро 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепе Кеплер 1 0
Маркано Иван 1 0
Урибе Матеус 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Занузи Зайду 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угарте Мануэль 2 0
Нету Луиш 1 0
Поте 1 0
Морита Хидемаса 1 0
Луис Матеус II 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Визела - Порту 0:1 Порту - Маритиму 5:1 Порту - Тондела 3:0 Порту - Монако 2:1
Портимоненсе - Порту 0:1 Порту - Тондела 3:1 Порту - Эшторил 2:0 Бенфика - Порту 0:1 Порту - Визела 4:2 Брага - Порту 1:0 Порту - Спортинг Л 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Санта-Клара 3:0 Боавишта - Порту 0:1 Лион - Порту 1:1 Порту - Тондела 4:0 Порту - Лион 0:1 Пасуш де Феррейра - Порту 2:4 Спортинг Л - Порту 1:2
Спортинг Л
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Брага - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2
Спортинг Л - Рома 3:2 Спортинг Л - Санта-Клара 4:0 Портимоненсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Жил Висенте 4:1 Боавишта - Спортинг Л 0:3 Порту - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Тондела - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 2:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 1:3 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Арока 2:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Маритиму - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эшторил 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 1:0 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Бенфика 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Боавишта 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Витория Гимарайнш 2 2 0 0 2 - 0 6
5. Арока 3 2 0 1 3 - 5 6
6. Спортинг Л 0:1 3 1 1 1 6 - 4 4
7. Брага 2 1 1 0 6 - 3 4
8. Эшторил 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Визела 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Шавиш 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Портимоненсе 2 1 0 1 3 - 1 3
12. Жил Висенте 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Каса Пиа 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Санта-Клара 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Риу Аве 3 0 1 2 2 - 6 1
16. Пасуш де Феррейра 2 0 0 2 0 - 4 0
17. Маритиму 2 0 0 2 2 - 7 0
18. Фамаликан 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 1:0 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Эшторил 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Бенфика 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Спортинг Л 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Боавишта 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Витория Гимарайнш 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Арока 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Жил Висенте 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Брага 1 0 1 0 3 - 3 1
10. Шавиш 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Санта-Клара 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Портимоненсе 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Каса Пиа 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Риу Аве 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Маритиму 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Визела 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Визела 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Брага 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Шавиш 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Боавишта 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Портимоненсе 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Витория Гимарайнш 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Бенфика 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Порту 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Арока 2 1 0 1 2 - 5 3
10. Каса Пиа 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Спортинг Л 0:1 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Риу Аве 2 0 1 1 2 - 5 1
13. Санта-Клара 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Эшторил 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Жил Висенте 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Маритиму 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    65'
    Адан после удара Отавио играет сейчас в рамке, фиксируя сферу в своих перчатках. Солидная игра в воротах спасает "львов" от второго гола. Кипер хорош!
  • 63'
    Пепе снова со смещения с левого фланга нанес удар по воротам соперника. Мяч попал в ногу защитнику и спланировал за лицевую линию. На угловой.
  • 62'
    Вообще хочется увидеть голы в обе стороны. "Спортинг" все равно не так хорош, как "Порту". И даже тот факт, что команда добавила, не оставляет ей шансов ответить сопернику своим забитым мячом.
  • 61'
    Временами солидно огрызается "Спортинг". Не может этот факт не радовать фанатов, которые оживились на трибунах и продолжают гнать вперед команду "львов".
  • 59'
    Инасиу получил мяч в 24-х метрах, после чего нанес он выстрел по рамке противника, и сфера полетела значительно выше перекладины.
  • 58'
    Близки к победе сегодня футболисты "Порту". Но удастся ли набрать три очка без видимых усилий? Все вполне возможно!
  • 57'
    На ударную позицию Морита в центре штрафной вышел. Нанес футболист выстрел по рамке соперника, но угодил в выдвинувшегося на него защитника.
  • Фол, нарушение
    55'
    Получил Пепе удар по ногам в центре штрафной. Судейская бригада тут же отреагировала на этот контакт. Но встречу продолжат соперники.
  • Опасный момент
    54'
    МОМЕНТ! Акино Пепе получил мяч практически на линии штрафной, после чего пробил мощно в сторону ворот, однако послал мяч несколько выше мишени!
  • 53'
    Да, с Тареми все в порядке. Вернулся футболист на поле. Есть у него сложности при перемещении по периметру поля, но это уже мелочи жизни.
  • 52'
    Тареми сейчас получил повреждение. Был вынужден снова футболист покинуть пределы поля, но чтобы получить необходимую медицинскую помощь.
  • Угловой
    50'
    Угловой у ворот соперника сейчас подали футболисты "Спортинга". Розыгрыш стандартного положения, к слову, ни к чему интересному не привел.
  • 49'
    Поддержка прекрасная у "Порту", повторюсь, сегодня. Ни на секунду фанатский сектор не утихает. На трибунах что-то невероятное происходит.. 
  • 47'
    Замен в перерыве, кстати говоря, сделано не было. В прежнем сочетании игроков вышли команды на футбольный газон.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм в нашей встрече. Удачи соперникам, поехали!
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    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут минут встречи счет на табло - 1:0. Впереди "Порту".
    • 44'
      Нет, гол был засчитан, несмотря на тот факт, что в атаке играли "драконы" не совсем чисто. Но рефери этот факт совсем не смутил, как я понимаю.
    • 43'
      Пока не понятно, засчитывает ли рефери этот мяч, ведь мне показалось, что Тареми нарушал правила против голкипер "Спортинга".
    • Описание гола
      42'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЭВАНИЛСОН! 1:0!
      Передача с правого края на Тареми. Тот сталкивается с голкипером и оказывается на газоне, а Эванилсон, по сути, переправляет сферу уже в пустые ворота!
    • Желтая карточка
      41'
      Морита решил, что теперь все всем дозволено. В центре поля он снес соперника на газон. В руках главного арбитра появилась карточка желтого цвета.
    • Фол, нарушение
      39'
      Занузи теперь аналогичным фолом отметился в центре поля, но в этой ситуации почему-то судейская бригада не решилась показать "горчичник".
    • Желтая карточка
      38'
      Так... А тут точно есть желтая карточка. Нету явно помешал сопернику выбежать в контратаку по правому флангу. "Горчичник" для игрока с красным оттенком.
    • Судья
      37'
      Пепе повздорил с Моритой у бровки. Повезло игрокам, что рефери в этой ситуации не стал выписывать штрафы в виде карточек желтого цвета.
    • 36'
      В центре поля снова лиссабонцы нарушили правила, чем вызвали бурное негодование со стороны местных трибун. Тут уже и у Пепе начали нервы сдавать
    • 35'
      Продолжает буквально каждое действие соперника освистывать стадион. Фанаты "Порту" ведут себя также очень бурно, и шумовая поддержка у "драконов" невероятная.
    • 33'
      Пепе нанес слишком сильный и неточный удар по воротам соперника. Слишком неточно получилось. Сферу в свои перчатки выхватил голкипер.
    • 32'
      Матеус Рейс сейчас буквально выхватил мяч у мальчика, который подает мячи. На самом деле и ребенок себя повел некрасиво, ведь стал всячески уворачиваться с мячом от футболиста "львов".
    • 31'
      Эванилсон со средней дистанции произвел выстрел по воротам соперника - мяч по замысловатой траектории улетел куда-то в сторону трибун местного стадиона.
    • 29'
      В итоге со стандарта попали мячом прямо в "стенку" "драконы". Не самый удачный выстрел получился у коллектива хозяев. Можно было мячом распорядиться и получше.
    • Фол, нарушение
      28'
      Несется вперед команда "драконов". Удается "Порту" заработать штрафной удар на дужке. Будет опасный стандарт для команды хозяев.
    • Фол, нарушение
      27'
      Маркано в центре поля слишком жесткой сыграл в отборе, явно сбив оппонента на газон. В этой ситуации судейский корпус не вынес жесткого решения.
    • 26'
      Маркано затылком сбросил сферу на вратаря, и едва не опростоволосился голкипер, успев мяч выхватить в свои перчатки только у лицевой линии.
    • 24'
      25 минут в нашей встрече позади. Игроки "Порту" немного успокоились и уже не так активно перекатывают сферу с фланга на фланг.
    • Фол, нарушение
      23'
      Нету снова в подкате действует. На сей раз в центре поля, и теперь уже судейская коллегия фиксирует нарушение правил. 13-му номеру "львов" нужно действовать осторожнее.
    • Судья
      22'
      "Порту" очень агрессивно действует в первом тайме, но и "Спортинг" не отстает. Луиш Нету в рискованном подкате срубал защитника на газон в своей штрафной. На "точку" рефери указывать не стал.
    • 20'
      Урибе сбрасывал мяч на дальнюю штангу, но никто из партнеров до снаряда не добрался. Снова со сферой расстается команда хозяев на ровном месте.
    • Угловой
      19'
      Еще один угловой подали "драконы". Навес последовал на Тареми, который головой небрежно сбросил снаряд на сетку ворот соперника сверху.
    • Угловой
      18'
      Угловой удар подали футболисты "Порту". Снова спокойно отбивает один из защитников сферу подальше от опасной зоны. Давление "львов" нарастает.
    • Желтая карточка
      17'
      Желтую карточку получает Угарте. Очень жестко он выставил ногу в момент атаки на мяч. И сильным ударом ударил в бедро Отавио.
    • 16'
      Урибе вносит мяч в игру из-за боковой. Однако не рассчитал он силу броска и чуть не улетел мяч за линию ворот. Тут же "Спортинг перехватил мяч.
    • 14'
      "Горячая" обстановка сегодня на поле. То и дело сталкиваются друг с другом соперники, иногда пытаясь и словами решить свои претензии. Вовремя успевает разнимать всех арбитр. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Штрафной удар заработали игроки "Порту". Однако защитники "Спортинга" не пропустили мяч к своим воротам и отразили атаку. 
    • Опасный момент
      12'
      ОПАСНО! Морита подобрал мяч после неуспешной атаки своих одноклубников и пробил сильным ударом по воротам. К сожалению, мяч попал в штангу. Но как красив бы был гол...
    • 10'
      Вернулся Отавио в игру, повреждение оказалось не столь значительным. Вновь активно прессингуют соперники ворот друг друга. 
    • 9'
      Меж тем видим мы что разминаются игроки "Порту" за пределами поля. Возможно скоро увидим мы уже первые замены в составе команды.
    • Травма, повреждение
      8'
      Отавио оказывается на газоне. В жестком подкате сбивает его с ног Нету. Оказывают сейчас футболисту медицинскую помощь.
    • 6'
      Выносит Занузи из-за боковой линии мяч. И сразу же соперники перехватывают мяч. Хорошую борьбу показывают сегодня футболисты с первых минут.
    • Угловой
      4'
      И первый угловой в нашей встрече пробивает "Спортинг". Спокойно выносит мяч с углового Инасиу, однако создать опасный момент в штрафной зоне не удается.
    • Фол, нарушение
      3'
      И сразу же активно начали игру команды. Падает Инасиу на газон. В момент атаки  Занузи попытался отобрать у него мяс, но не рассчитал силу и поставил сопернику подножку. 
    • 2'
      Футболисты "Порту" предстали на поле в бело-синих цветах, в то время, как игроки "Спортинга" вышли на футбольный газон в желто-черном обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!
    • Второй тайм
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Эванилсон бьет в цель!
    • Желтая карточка
      42'
      Морита Хидемаса получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      41'
      Занузи Зайду получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Нету Луиш получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      16'
      Угарте Мануэль получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Порту 1:0 Спортинг Л

    Исход игры
    Порту
    74.3% (84)
    Ничья
    23% (26)
    Спортинг Л
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.52% (74)
    Меньше
    31.48% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (90)
    Нет
    16.67% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Порту
    49.6% (56)
    1:1 Ничья
    14.2% (16)
    1:0 Порту
    11.5% (13)
    2:2 Ничья
    6.2% (7)
    2:0 Порту
    3.5% (4)
    3:1 Порту
    3.5% (4)
    3:2 Порту
    3.5% (4)
    1:2 Спортинг Л
    1.8% (2)
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