На ударную позицию Морита в центре штрафной вышел. Нанес футболист выстрел по рамке соперника, но угодил в выдвинувшегося на него защитника.

Близки к победе сегодня футболисты "Порту". Но удастся ли набрать три очка без видимых усилий? Все вполне возможно!

Инасиу получил мяч в 24-х метрах, после чего нанес он выстрел по рамке противника, и сфера полетела значительно выше перекладины.

Временами солидно огрызается "Спортинг". Не может этот факт не радовать фанатов, которые оживились на трибунах и продолжают гнать вперед команду "львов".

Вообще хочется увидеть голы в обе стороны. "Спортинг" все равно не так хорош, как "Порту". И даже тот факт, что команда добавила, не оставляет ей шансов ответить сопернику своим забитым мячом.

Пепе снова со смещения с левого фланга нанес удар по воротам соперника. Мяч попал в ногу защитнику и спланировал за лицевую линию. На угловой.

Адан после удара Отавио играет сейчас в рамке, фиксируя сферу в своих перчатках. Солидная игра в воротах спасает "львов" от второго гола. Кипер хорош!

Замен в перерыве, кстати говоря, сделано не было. В прежнем сочетании игроков вышли команды на футбольный газон.

Поддержка прекрасная у "Порту", повторюсь, сегодня. Ни на секунду фанатский сектор не утихает. На трибунах что-то невероятное происходит..

Угловой у ворот соперника сейчас подали футболисты "Спортинга". Розыгрыш стандартного положения, к слову, ни к чему интересному не привел.

Тареми сейчас получил повреждение. Был вынужден снова футболист покинуть пределы поля, но чтобы получить необходимую медицинскую помощь.

Да, с Тареми все в порядке. Вернулся футболист на поле. Есть у него сложности при перемещении по периметру поля, но это уже мелочи жизни.

МОМЕНТ! Акино Пепе получил мяч практически на линии штрафной, после чего пробил мощно в сторону ворот, однако послал мяч несколько выше мишени!

Получил Пепе удар по ногам в центре штрафной. Судейская бригада тут же отреагировала на этот контакт. Но встречу продолжат соперники.

Продолжает буквально каждое действие соперника освистывать стадион. Фанаты "Порту" ведут себя также очень бурно, и шумовая поддержка у "драконов" невероятная.

В центре поля снова лиссабонцы нарушили правила, чем вызвали бурное негодование со стороны местных трибун. Тут уже и у Пепе начали нервы сдавать

Пепе повздорил с Моритой у бровки. Повезло игрокам, что рефери в этой ситуации не стал выписывать штрафы в виде карточек желтого цвета.

Так... А тут точно есть желтая карточка. Нету явно помешал сопернику выбежать в контратаку по правому флангу. "Горчичник" для игрока с красным оттенком.

Занузи теперь аналогичным фолом отметился в центре поля, но в этой ситуации почему-то судейская бригада не решилась показать "горчичник".

Морита решил, что теперь все всем дозволено. В центре поля он снес соперника на газон. В руках главного арбитра появилась карточка желтого цвета.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЭВАНИЛСОН! 1:0! Передача с правого края на Тареми. Тот сталкивается с голкипером и оказывается на газоне, а Эванилсон, по сути, переправляет сферу уже в пустые ворота!

Пока не понятно, засчитывает ли рефери этот мяч, ведь мне показалось, что Тареми нарушал правила против голкипер "Спортинга".

Нет, гол был засчитан, несмотря на тот факт, что в атаке играли "драконы" не совсем чисто. Но рефери этот факт совсем не смутил, как я понимаю.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут минут встречи счет на табло - 1:0. Впереди "Порту".

33' Пепе нанес слишком сильный и неточный удар по воротам соперника. Слишком неточно получилось. Сферу в свои перчатки выхватил голкипер.

32' Матеус Рейс сейчас буквально выхватил мяч у мальчика, который подает мячи. На самом деле и ребенок себя повел некрасиво, ведь стал всячески уворачиваться с мячом от футболиста "львов".

31' Эванилсон со средней дистанции произвел выстрел по воротам соперника - мяч по замысловатой траектории улетел куда-то в сторону трибун местного стадиона.

29' В итоге со стандарта попали мячом прямо в "стенку" "драконы". Не самый удачный выстрел получился у коллектива хозяев. Можно было мячом распорядиться и получше.

28' Несется вперед команда "драконов". Удается "Порту" заработать штрафной удар на дужке. Будет опасный стандарт для команды хозяев.

27' Маркано в центре поля слишком жесткой сыграл в отборе, явно сбив оппонента на газон. В этой ситуации судейский корпус не вынес жесткого решения.

26' Маркано затылком сбросил сферу на вратаря, и едва не опростоволосился голкипер, успев мяч выхватить в свои перчатки только у лицевой линии.

24' 25 минут в нашей встрече позади. Игроки "Порту" немного успокоились и уже не так активно перекатывают сферу с фланга на фланг.

23' Нету снова в подкате действует. На сей раз в центре поля, и теперь уже судейская коллегия фиксирует нарушение правил. 13-му номеру "львов" нужно действовать осторожнее.

22' "Порту" очень агрессивно действует в первом тайме, но и "Спортинг" не отстает. Луиш Нету в рискованном подкате срубал защитника на газон в своей штрафной. На "точку" рефери указывать не стал.

20' Урибе сбрасывал мяч на дальнюю штангу, но никто из партнеров до снаряда не добрался. Снова со сферой расстается команда хозяев на ровном месте.

19' Еще один угловой подали "драконы". Навес последовал на Тареми, который головой небрежно сбросил снаряд на сетку ворот соперника сверху.

18' Угловой удар подали футболисты "Порту". Снова спокойно отбивает один из защитников сферу подальше от опасной зоны. Давление "львов" нарастает.

17' Желтую карточку получает Угарте. Очень жестко он выставил ногу в момент атаки на мяч. И сильным ударом ударил в бедро Отавио.

16' Урибе вносит мяч в игру из-за боковой. Однако не рассчитал он силу броска и чуть не улетел мяч за линию ворот. Тут же "Спортинг перехватил мяч.

14' "Горячая" обстановка сегодня на поле. То и дело сталкиваются друг с другом соперники, иногда пытаясь и словами решить свои претензии. Вовремя успевает разнимать всех арбитр.

13' Штрафной удар заработали игроки "Порту". Однако защитники "Спортинга" не пропустили мяч к своим воротам и отразили атаку.

12' ОПАСНО! Морита подобрал мяч после неуспешной атаки своих одноклубников и пробил сильным ударом по воротам. К сожалению, мяч попал в штангу. Но как красив бы был гол...

10' Вернулся Отавио в игру, повреждение оказалось не столь значительным. Вновь активно прессингуют соперники ворот друг друга.

9' Меж тем видим мы что разминаются игроки "Порту" за пределами поля. Возможно скоро увидим мы уже первые замены в составе команды.

8' Отавио оказывается на газоне. В жестком подкате сбивает его с ног Нету. Оказывают сейчас футболисту медицинскую помощь.

6' Выносит Занузи из-за боковой линии мяч. И сразу же соперники перехватывают мяч. Хорошую борьбу показывают сегодня футболисты с первых минут.

4' И первый угловой в нашей встрече пробивает "Спортинг". Спокойно выносит мяч с углового Инасиу, однако создать опасный момент в штрафной зоне не удается.

3' И сразу же активно начали игру команды. Падает Инасиу на газон. В момент атаки Занузи попытался отобрать у него мяс, но не рассчитал силу и поставил сопернику подножку.

2' Футболисты "Порту" предстали на поле в бело-синих цветах, в то время, как игроки "Спортинга" вышли на футбольный газон в желто-черном обмундировании.