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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига

2022-2023

Стадион:
Порту
 
Позже
Спортинг Л

История личных встреч

Порту
Спортинг Л

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
20%
18 побед 4 ничьи 0 побед

24 матча

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед

44 матча

38.6%
27.3%
34.1%
17 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
8 побед 24 ничьи 12 побед

Второй тайм

40.9%
31.8%
27.3%
18 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

К
1:0
К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
КЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
1:0
ПЛ
2:1
К
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
КП
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
К
5:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
КЛ
4:1
К
1:1
ПЛ
1:2
С
0:2
К
0:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркано Иван 2 1
Тареми Мехди 2 1
Эванилсон 1 0.5
Мартинес Антонио III 1 0.5
Мариу Жоау III 0 0
Галено Вандерсон 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 3 1.5
Эдвардс Маркус 1 0.5
Луис Матеус II 1 0.5
Сантуш Нуну II 1 0.5
Рошинья Кошта 0 0
Тринкан Франсишку 0 0
Порро Педро 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепе Кеплер 1 0
Маркано Иван 1 0
Урибе Матеус 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поте 1 0
Луис Матеус II 1 0
Угарте Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Визела - Порту 0:1 Порту - Маритиму 5:1 Порту - Тондела 3:0 Порту - Монако 2:1
Портимоненсе - Порту 0:1 Порту - Тондела 3:1 Порту - Эшторил 2:0 Бенфика - Порту 0:1 Порту - Визела 4:2 Брага - Порту 1:0 Порту - Спортинг Л 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Санта-Клара 3:0 Боавишта - Порту 0:1 Лион - Порту 1:1 Порту - Тондела 4:0 Порту - Лион 0:1 Пасуш де Феррейра - Порту 2:4 Спортинг Л - Порту 1:2
Спортинг Л
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Брага - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2
Спортинг Л - Рома 3:2 Спортинг Л - Санта-Клара 4:0 Портимоненсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Жил Висенте 4:1 Боавишта - Спортинг Л 0:3 Порту - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Тондела - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 2:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 1:3 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Арока 2:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Маритиму - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эшторил 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Бенфика 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Боавишта 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Витория Гимарайнш 2 2 0 0 2 - 0 6
5. Спортинг Л 2 1 1 0 6 - 3 4
6. Брага 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Портимоненсе 2 1 0 1 3 - 1 3
8. Эшторил 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Визела 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Арока 2 1 0 1 1 - 4 3
11. Жил Висенте 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Шавиш 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Каса Пиа 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Санта-Клара 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Пасуш де Феррейра 2 0 0 2 0 - 4 0
16. Риу Аве 2 0 0 2 0 - 4 0
17. Маритиму 2 0 0 2 2 - 7 0
18. Фамаликан 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Бенфика 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Спортинг Л 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Боавишта 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Витория Гимарайнш 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Эшторил 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Арока 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Жил Висенте 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Санта-Клара 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Брага 1 0 1 0 3 - 3 1
11. Каса Пиа 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Визела 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Портимоненсе 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Риу Аве 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Шавиш 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Маритиму 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Боавишта 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Портимоненсе 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Брага 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Витория Гимарайнш 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Шавиш 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Бенфика 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Визела 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Каса Пиа 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Спортинг Л 1 0 1 0 3 - 3 1
11. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Санта-Клара 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Эшторил 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Жил Висенте 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Риу Аве 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Маритиму 1 0 0 1 1 - 5 0
18. Арока 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Спортинг Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2022, осталось 2 дня 13 часов 43 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Порту 67.6% (25)
    X 27% (10)
    Спортинг Л 5.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Порту
    Ничья
    Спортинг Л
    3.60
    3.75
    3.84
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Порту - Спортинг Л онлайн

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    Прогнозы на матч Порту - Спортинг Л

    Исход игры
    Порту
    67.6% (25)
    Ничья
    27% (10)
    Спортинг Л
    5.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (24)
    Меньше
    33.33% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (30)
    Нет
    16.67% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Порту
    45.9% (17)
    1:1 Ничья
    16.2% (6)
    2:2 Ничья
    10.8% (4)
    1:0 Порту
    10.8% (4)
    2:0 Порту
    5.4% (2)
    1:2 Спортинг Л
    5.4% (2)
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    Порту
    Спортинг Л
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