  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига

2022-2023

Стадион:
Жил Висенте
0:0
Второй тайм: 90'
Фамаликан
0'
29' Желтая карточка
Родригеш Иву
48' Желтая карточка
Босельи Хуан
68' Желтая карточка
Коломбатто Сантьяго
72' Желтая карточка
Жуниор Луис

Ход матча

29'
 
Родригеш Иву
46'
Карраса Моура
Danilo Veiga
 
48'
Босельи Хуан
 
62'
 
Фонте Руй
Родригеш Иву
63'
Тиба Педру
Абурджания Георгий
 
64'
Mizuki Arai
Босельи Хуан
 
68'
 
Коломбатто Сантьяго
68'
Алипур Али
Вильодрес Кевин
 
72'
 
Тавареш Эриберту
Бразау Педру
72'
 
Жуниор Луис
76'
 
Theo Fonseca
Кадиле Джуниор
77'
 
Gustavo Sa
Миллан Алехандро
Прогнозы 114
Жил Висенте 81.6% (93)
X 14.9% (17)
Фамаликан 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Фамаликан
2.99
3.58
4.27
Все Коэффициенты
42
Эндрю
78
Danilo
Veiga
3
Кунья
Лукас
26
Рубен
Мигель
19
Марин
Адриан
21
Карвалью
Витор
20
Босельи
Хуан
8
Абурджания
Георгий
10
Фудзимото
Канья
17
Вильодрес
Кевин
9
Франсиско
Мартинес
31
Жуниор
Луис
22
Де
ла
Фуэнте
Эрнан
6
Пенетра
Алешандре
4
Михай
Энеа
5
Лима
Рубен
28
Юссуф
Зейду
97
Коломбатто
Сантьяго
7
Родригеш
Иву
11
Бразау
Педру
14
Кадиле
Джуниор
9
Миллан
Алехандро
Жил Висенте
4-1-4-1
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Жил Висенте
Фамаликан

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПВЛ
2:0
ПВЛ
1:2
ПВЛ
0:2
ПВЛ
1:0
ПВЛ
2:2
ПВЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алипур Али 1 0.33
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраса Моура 1 0
Гомес Энрике 1 0
Босельи Хуан 1 0
Кунья Лукас 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коломбатто Сантьяго 2 0
Родригеш Иву 1 0
Батубинсика Дилан 1 0
Жуниор Луис 1 0
Де ла Фуэнте Эрнан 1 0
Gustavo Sa 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Арока - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Рига 4:0 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0
Рига - Жил Висенте 1:1 Визела - Жил Висенте 2:3 Жил Висенте - Тондела 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 5:0 Жил Висенте - Тондела 3:0 Спортинг Л - Жил Висенте 4:1 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:2 Арока - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 1:1 Брага - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Эшторил 0:0 Порту - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Белененсеш 2:0
Фамаликан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фамаликан - Брага 0:3 Эшторил - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Брага 3:2 Белененсеш - Фамаликан 2:3
Фамаликан - Эшторил 3:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 2:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:2 Визела - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Санта-Клара 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Тондела 2:1 Маритиму - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Морейренсе 5:0 Спортинг Л - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Арока 0:0 Порту - Фамаликан 3:1 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 0:0 Фамаликан - Белененсеш 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Брага 3 2 1 0 11 - 3 7
3. Бенфика 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Витория Гимарайнш 3 2 0 1 3 - 2 6
5. Боавишта 3 2 0 1 3 - 3 6
6. Портимоненсе 3 2 0 1 5 - 2 6
7. Арока 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Эшторил 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Каса Пиа 3 1 1 1 2 - 1 4
10. Визела 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Шавиш 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Спортинг Л 3 1 1 1 6 - 6 4
13. Жил Висенте 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
14. Санта-Клара 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Риу Аве 3 0 1 2 2 - 6 1
16. Фамаликан 0:0 3 0 1 2 0 - 5 1
17. Пасуш де Феррейра 2 0 0 2 0 - 4 0
18. Маритиму 3 0 0 3 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 2 2 0 0 8 - 1 6
2. Брага 2 1 1 0 8 - 3 4
3. Эшторил 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Жил Висенте 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Бенфика 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Спортинг Л 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Витория Гимарайнш 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Боавишта 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Арока 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Каса Пиа 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Портимоненсе 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Шавиш 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Санта-Клара 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Визела 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Риу Аве 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Маритиму 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Фамаликан 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Визела 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Портимоненсе 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Брага 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Бенфика 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Шавиш 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Порту 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Витория Гимарайнш 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Боавишта 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Арока 2 1 0 1 2 - 5 3
10. Каса Пиа 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Фамаликан 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
12. Спортинг Л 2 0 1 1 3 - 6 1
13. Риу Аве 2 0 1 1 2 - 5 1
14. Санта-Клара 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Эшторил 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Жил Висенте 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Маритиму 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Родригеш Иву получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Миллан Алехандро бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 114
    Жил Висенте 81.6% (93)
    X 14.9% (17)
    Фамаликан 3.5% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Жил Висенте
    Ничья
    Фамаликан
    2.99
    3.58
    4.27
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Жил Висенте 0:0 Фамаликан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Жил Висенте 0:0 Фамаликан

    Исход игры
    Жил Висенте
    81.6% (93)
    Ничья
    14.9% (17)
    Фамаликан
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.97% (35)
    Меньше
    69.03% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    43.36% (49)
    Нет
    56.64% (64)
    Популярный счёт
    1:0 Жил Висенте
    43% (49)
    2:1 Жил Висенте
    26.3% (30)
    1:1 Ничья
    12.3% (14)
    2:0 Жил Висенте
    10.5% (12)
    1:2 Фамаликан
    1.8% (2)
    0:1 Фамаликан
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Жил Висенте
    Фамаликан
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     