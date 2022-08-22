Стадион: Municipal de Barcelos
0:0
Второй тайм: 90'
0'
29' Желтая карточкаРодригеш Иву
48' Желтая карточкаБосельи Хуан
68' Желтая карточкаКоломбатто Сантьяго
72' Желтая карточкаЖуниор Луис
Ход матча
29'
48'
72'
42
Эндрю
78
Danilo
Veiga
26
Рубен
Мигель
19
Марин
Адриан
20
Босельи
Хуан
31
Жуниор
Луис
28
Юссуф
Зейду
11
Бразау
Педру
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
-
78 Danilo VeigaЗащитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
-
20 Босельи ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
-
72 Араужу ТомашЗащитник
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
- Защитник
-
57 Буэно МатеусПолузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
18 Mizuki AraiПолузащитник
-
30 Алипур АлиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Иво
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бразау ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 ДалберсонВратарь
-
3 Бек ОуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фонте РуйНападающий
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Нападающий
-
20 Gustavo Sa
-
95 Theo Fonseca
-
Главный тренер: Rui Pedro Silva
История личных встреч
Жил Висенте
Фамаликан
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алипур Али
|1
|0.33
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраса Моура
|1
|0
|Гомес Энрике
|1
|0
|Босельи Хуан
|1
|0
|Кунья Лукас
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коломбатто Сантьяго
|2
|0
|Родригеш Иву
|1
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|1
|0
|Gustavo Sa
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Арока - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Рига 4:0 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0
Рига - Жил Висенте 1:1 Визела - Жил Висенте 2:3 Жил Висенте - Тондела 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 5:0 Жил Висенте - Тондела 3:0 Спортинг Л - Жил Висенте 4:1 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:2 Арока - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 1:1 Брага - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Эшторил 0:0 Порту - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Белененсеш 2:0
Фамаликан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фамаликан - Брага 0:3 Эшторил - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Брага 3:2 Белененсеш - Фамаликан 2:3
Фамаликан - Эшторил 3:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 2:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:2 Визела - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Санта-Клара 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Тондела 2:1 Маритиму - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Морейренсе 5:0 Спортинг Л - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Арока 0:0 Порту - Фамаликан 3:1 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 0:0 Фамаликан - Белененсеш 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Брага
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|3.
|Бенфика
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Витория Гимарайнш
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Боавишта
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|Портимоненсе
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|Арока
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|8.
|Эшторил
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Каса Пиа
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|10.
|Визела
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Шавиш
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Спортинг Л
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|13.
|Жил Висенте
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|14.
|Санта-Клара
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Риу Аве
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|Фамаликан
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|17.
|Пасуш де Феррейра
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Маритиму
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Брага
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|3.
|Эшторил
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Жил Висенте
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Спортинг Л
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Витория Гимарайнш
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Боавишта
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Арока
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Каса Пиа
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Портимоненсе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Шавиш
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Санта-Клара
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Визела
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Риу Аве
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Маритиму
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Фамаликан
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Визела
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Портимоненсе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Брага
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Шавиш
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Порту
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Витория Гимарайнш
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Боавишта
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Арока
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|10.
|Каса Пиа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Фамаликан
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|Спортинг Л
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|13.
|Риу Аве
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|14.
|Санта-Клара
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Эшторил
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Жил Висенте
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Маритиму
|2
|0
|0
|2
|1 - 10
|0
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Прогнозы на матч Жил Висенте 0:0 Фамаликан
Исход игры
Жил Висенте
81.6% (93)
Ничья
14.9% (17)
Фамаликан
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
30.97% (35)
Меньше
69.03% (78)
Обе команды забьют
Да
43.36% (49)
Нет
56.64% (64)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
43% (49)
2:1 Жил Висенте
26.3% (30)
1:1 Ничья
12.3% (14)
2:0 Жил Висенте
10.5% (12)
1:2 Фамаликан
1.8% (2)
0:1 Фамаликан
1.8% (2)
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