Стадион: Municipal de Barcelos
0:0
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаРодригеш Иву
48' Желтая карточкаБосельи Хуан
67' Желтая карточкаКоломбатто Сантьяго
72' Желтая карточкаЖуниор Луис
90' Желтая карточкаTheo Fonseca
90' Желтая карточкаДе ла Фуэнте Эрнан
90'+8
Ход матча
29'
48'
72'
90'
42
Эндрю
78
Danilo
Veiga
26
Рубен
Мигель
19
Марин
Адриан
20
Босельи
Хуан
31
Жуниор
Луис
28
Юссуф
Зейду
11
Бразау
Педру
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
-
78 Danilo VeigaЗащитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
-
20 Босельи ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
-
72 Араужу ТомашЗащитник
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
- Защитник
-
57 Буэно МатеусПолузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
18 Mizuki AraiПолузащитник
-
30 Алипур АлиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Иво
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бразау ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 ДалберсонВратарь
-
3 Бек ОуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фонте РуйНападающий
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Нападающий
-
20 Gustavo Sa
-
95 Theo Fonseca
-
Главный тренер: Rui Pedro Silva
История личных встреч
Жил Висенте
Фамаликан
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алипур Али
|1
|0.33
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраса Моура
|1
|0
|Гомес Энрике
|1
|0
|Босельи Хуан
|1
|0
|Кунья Лукас
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коломбатто Сантьяго
|2
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|2
|0
|Родригеш Иву
|1
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Theo Fonseca
|1
|0
|Gustavo Sa
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Арока - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Рига 4:0 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0
Рига - Жил Висенте 1:1 Визела - Жил Висенте 2:3 Жил Висенте - Тондела 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 5:0 Жил Висенте - Тондела 3:0 Спортинг Л - Жил Висенте 4:1 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:2 Арока - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 1:1 Брага - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Эшторил 0:0 Порту - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Белененсеш 2:0
Фамаликан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фамаликан - Брага 0:3 Эшторил - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Брага 3:2 Белененсеш - Фамаликан 2:3
Фамаликан - Эшторил 3:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 2:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:2 Визела - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Санта-Клара 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Тондела 2:1 Маритиму - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Морейренсе 5:0 Спортинг Л - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Арока 0:0 Порту - Фамаликан 3:1 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 0:0 Фамаликан - Белененсеш 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Брага
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|3.
|Бенфика
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Витория Гимарайнш
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Боавишта
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|Портимоненсе
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|Арока
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|8.
|Эшторил
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Каса Пиа
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|10.
|Визела
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Шавиш
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Спортинг Л
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|13.
|Жил Висенте
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|14.
|Санта-Клара
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Риу Аве
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|Фамаликан
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|17.
|Пасуш де Феррейра
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Маритиму
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Брага
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|3.
|Эшторил
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Жил Висенте
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Спортинг Л
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Витория Гимарайнш
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Боавишта
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Арока
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Каса Пиа
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Портимоненсе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Шавиш
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Санта-Клара
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Визела
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Риу Аве
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Маритиму
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Визела
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Портимоненсе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Брага
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Шавиш
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Порту
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Витория Гимарайнш
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Боавишта
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Арока
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|10.
|Каса Пиа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Фамаликан
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|Спортинг Л
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|13.
|Риу Аве
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|14.
|Санта-Клара
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Эшторил
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Жил Висенте
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Маритиму
|2
|0
|0
|2
|1 - 10
|0
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Прогнозы на матч Жил Висенте 0:0 Фамаликан
Исход игры
Жил Висенте
81.6% (93)
Ничья
14.9% (17)
Фамаликан
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
30.97% (35)
Меньше
69.03% (78)
Обе команды забьют
Да
43.36% (49)
Нет
56.64% (64)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
43% (49)
2:1 Жил Висенте
26.3% (30)
1:1 Ничья
12.3% (14)
2:0 Жил Висенте
10.5% (12)
1:2 Фамаликан
1.8% (2)
0:1 Фамаликан
1.8% (2)
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