Стадион: Бесса
0'
7' Желтая карточкаСилва Антониу
27' Желтая карточкаЛоуренсу Бруну
0:1
30' ГолРодригес Фелипе
52' Желтая карточкаКэннон Реджи
57' Желтая карточкаГримальдо Алехандро
0:2
67' ГолМариу Жоау
81' Желтая карточкаСассо Венсан
0:3
82' ПенальтиМариу Жоау
90' Желтая карточкаМакута Гайус
90'+6
Ход матча
27'
30'
0:1
52'
67'
0:2
81'
82'
0:3
90'
23
Сассо
Венсан
42
Макута
Гайус
13
Зидан
Энцо
61
Флорентину
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
-
13 Ватай МасакиПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Petit
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Муса ПетарНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
История личных встреч
Боавишта
Бенфика
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
20 матчей
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 побед
Второй тайм
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нжие Юсуфа
|2
|0.5
|Martim Tavares
|1
|0.25
|Макута Гайус
|0
|0
|Хамаче Янис
|0
|0
|Мальейру Педро
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|2
|0.67
|Мариу Жоау
|2 (1)
|0.67
|Рамуш Гонсалу
|1
|0.33
|Родригес Фелипе II
|1
|0.33
|Жилберто Жуниор
|1
|0.33
|Зидан Энцо
|1
|0.33
|Гримальдо Алехандро
|0
|0
|Муса Петар
|0
|0
|Бах Александр
|0
|0
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нжие Юсуфа
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Макута Гайус
|2
|0
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|Сассо Венсан
|1
|0
|Перес Себастьян
|1
|0
|Кэннон Реджи
|1
|0
|Лоуренсу Бруну II
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|1
|1
|Силва Рафа
|2
|0
|Флорентину
|2
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Силва Антониу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
67%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Каса Пиа - Боавишта 2:0 Боавишта - Санта-Клара 2:1 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Боавишта - Боливар 3:3
Трофенсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Варзим 0:3 Тондела - Боавишта 2:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Морейренсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Спортинг Л 0:3 Маритиму - Боавишта 4:0 Боавишта - Арока 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:2 Боавишта - Порту 0:1 Белененсеш - Боавишта 0:0 Боавишта - Брага 1:1 Эшторил - Боавишта 2:3 Боавишта - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Визела 2:2
Бенфика
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3
Бенфика - Арока 4:0 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Бенфика - Жирона 4:2 Бенфика - Фулхэм 5:1 Бенфика - Ницца 3:0 Рединг - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Бенфика - Порту 0:1 Маритиму - Бенфика 0:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Бенфика - Белененсеш 3:1 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Брага - Бенфика 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Бенфика
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|Портимоненсе
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|4.
|Брага
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|5.
|Эшторил
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Витория Гимарайнш
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Арока
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|8.
|Боавишта
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|9.
|Шавиш
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Спортинг Л
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Каса Пиа
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|12.
|Визела
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Жил Висенте
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|14.
|Санта-Клара
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Риу Аве
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|Фамаликан
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|17.
|Пасуш де Феррейра
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|18.
|Маритиму
|4
|0
|0
|4
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Спортинг Л
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Брага
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|4.
|Эшторил
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Жил Висенте
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Арока
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Каса Пиа
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Портимоненсе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Витория Гимарайнш
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Боавишта
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Санта-Клара
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Шавиш
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Визела
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Риу Аве
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Маритиму
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Пасуш де Феррейра
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портимоненсе
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Бенфика
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Визела
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Шавиш
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Брага
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Витория Гимарайнш
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Эшторил
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|8.
|Порту
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Боавишта
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Арока
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|11.
|Каса Пиа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Фамаликан
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Спортинг Л
|0:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|14.
|Риу Аве
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Санта-Клара
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Жил Висенте
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Маритиму
|2
|0
|0
|2
|1 - 10
|0
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Прогнозы на матч Боавишта 0:3 Бенфика
Исход игры
Боавишта
0% (0)
Ничья
8.3% (9)
Бенфика
91.7% (100)
Тотал 2.5
Больше
57.41% (62)
Меньше
42.59% (46)
Обе команды забьют
Да
58.33% (63)
Нет
41.67% (45)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
33.9% (37)
0:2 Бенфика
29.4% (32)
1:3 Бенфика
14.7% (16)
0:1 Бенфика
6.4% (7)
1:1 Ничья
6.4% (7)
0:3 Бенфика
5.5% (6)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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