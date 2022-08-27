  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига

2022-2023

Стадион:
Боавишта
0:3
Конец матча
Бенфика
0'
7' Желтая карточка
Силва Антониу
27' Желтая карточка
Лоуренсу Бруну
0:1
30' Гол
Родригес Фелипе
52' Желтая карточка
Кэннон Реджи
57' Желтая карточка
Гримальдо Алехандро
0:2
67' Гол
Мариу Жоау
81' Желтая карточка
Сассо Венсан
0:3
82' Пенальти
Мариу Жоау
90' Желтая карточка
Макута Гайус
90'+6

Ход матча

7'
 
Силва Антониу
27'
Лоуренсу Бруну
 
30'
0:1
Родригес Фелипе
52'
Кэннон Реджи
 
57'
 
Гримальдо Алехандро
61'
 
Муса Петар
Рамуш Гонсалу
61'
 
Бах Александр
Жилберто Жуниор
62'
 
Гонсалвеш Диогу
Нерес Давид
62'
Боженик Роберт
Агра Салвадор
 
62'
Мангаш Рикарду
Абаскаль Родриго
 
67'
0:2
Мариу Жоау
(Муса Петар)
78'
Martim Tavares
Горре Кенджи
 
81'
Сассо Венсан
 
82'
0:3
Мариу Жоау
85'
Ватай Масаки
Перес Себастьян
 
85'
Joel da Silva
Лоуренсу Бруну
 
89'
 
Эурснес Фредрик
Зидан Энцо
90'
 
Ристич Михайло
Гримальдо Алехандро
90'
Макута Гайус
 
Новости матча
Прогнозы 109
Боавишта 0% (0)
X 8.3% (9)
Бенфика 91.7% (100)
-1
выиграет Бенфика, со счетом 2:3
так
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
12
Дутра
Сезар
Бернардо
2
Кэннон
Реджи
23
Сассо
Венсан
26
Абаскаль
Родриго
79
Мальейру
Педро
70
Sopuruchukwu
Onyemaechi
42
Макута
Гайус
8
Лоуренсу
Бруну
II
24
Перес
Себастьян
21
Агра
Салвадор
7
Горре
Кенджи
99
Влаходимос
Одиссеас
2
Жилберто
Жуниор
66
Силва
Антониу
91
Родригес
Фелипе
II
3
Гримальдо
Алехандро
13
Зидан
Энцо
61
Флорентину
7
Нерес
Давид
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
88
Рамуш
Гонсалу
Боавишта
3-5-2
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Боавишта
Бенфика

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

20 матчей

15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 побед

История матчей

ПЛ
2:2
КЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4
ПЛ
5:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ТМС
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
6:1

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжие Юсуфа 2 0.5
Martim Tavares 1 0.25
Макута Гайус 0 0
Хамаче Янис 0 0
Мальейру Педро 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 2 0.67
Мариу Жоау 2 (1) 0.67
Рамуш Гонсалу 1 0.33
Родригес Фелипе II 1 0.33
Жилберто Жуниор 1 0.33
Зидан Энцо 1 0.33
Гримальдо Алехандро 0 0
Муса Петар 0 0
Бах Александр 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нжие Юсуфа 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Макута Гайус 2 0
Бракалли Рафаэл 1 0
Сассо Венсан 1 0
Перес Себастьян 1 0
Кэннон Реджи 1 0
Лоуренсу Бруну II 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 1 1
Силва Рафа 2 0
Флорентину 2 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Силва Антониу 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
67%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Каса Пиа - Боавишта 2:0 Боавишта - Санта-Клара 2:1 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Боавишта - Боливар 3:3
Трофенсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Варзим 0:3 Тондела - Боавишта 2:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Морейренсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Спортинг Л 0:3 Маритиму - Боавишта 4:0 Боавишта - Арока 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:2 Боавишта - Порту 0:1 Белененсеш - Боавишта 0:0 Боавишта - Брага 1:1 Эшторил - Боавишта 2:3 Боавишта - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Визела 2:2
Бенфика
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3
Бенфика - Арока 4:0 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Бенфика - Жирона 4:2 Бенфика - Фулхэм 5:1 Бенфика - Ницца 3:0 Рединг - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Бенфика - Порту 0:1 Маритиму - Бенфика 0:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Бенфика - Белененсеш 3:1 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Брага - Бенфика 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Бенфика 3 3 0 0 8 - 0 9
3. Портимоненсе 4 3 0 1 6 - 2 9
4. Брага 3 2 1 0 11 - 3 7
5. Эшторил 4 2 1 1 7 - 3 7
6. Витория Гимарайнш 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Арока 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Боавишта 4 2 0 2 3 - 6 6
9. Шавиш 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
10. Спортинг Л 0:0 4 1 2 1 6 - 6 5
11. Каса Пиа 3 1 1 1 2 - 1 4
12. Визела 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Жил Висенте 3 1 1 1 1 - 1 4
14. Санта-Клара 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Риу Аве 3 0 1 2 2 - 6 1
16. Фамаликан 3 0 1 2 0 - 5 1
17. Пасуш де Феррейра 3 0 0 3 0 - 7 0
18. Маритиму 4 0 0 4 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 2 2 0 0 8 - 1 6
2. Спортинг Л 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Брага 2 1 1 0 8 - 3 4
4. Эшторил 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Жил Висенте 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Бенфика 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Арока 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Каса Пиа 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Портимоненсе 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Витория Гимарайнш 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Боавишта 2 1 0 1 2 - 4 3
12. Санта-Клара 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Шавиш 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Визела 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Риу Аве 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Маритиму 2 0 0 2 1 - 3 0
17. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Пасуш де Феррейра 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портимоненсе 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Бенфика 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Визела 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Шавиш 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Брага 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Витория Гимарайнш 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Эшторил 2 1 0 1 3 - 1 3
8. Порту 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Боавишта 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Арока 2 1 0 1 2 - 5 3
11. Каса Пиа 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Фамаликан 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Спортинг Л 0:0 2 0 1 1 3 - 6 1
14. Риу Аве 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Санта-Клара 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Жил Висенте 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Маритиму 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2
Новости матча
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Родригес Фелипе II бьет в цель!
    • Желтая карточка
      27'
      Лоуренсу Бруну II получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      7'
      Силва Антониу получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 109
    Боавишта 0% (0)
    X 8.3% (9)
    Бенфика 91.7% (100)
    -1
    выиграет Бенфика, со счетом 2:3
    так
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости
    Где смотреть матч Боавишта 0:3 Бенфика онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Боавишта 0:3 Бенфика

    Исход игры
    Боавишта
    0% (0)
    Ничья
    8.3% (9)
    Бенфика
    91.7% (100)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.41% (62)
    Меньше
    42.59% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (63)
    Нет
    41.67% (45)
    Популярный счёт
    1:2 Бенфика
    33.9% (37)
    0:2 Бенфика
    29.4% (32)
    1:3 Бенфика
    14.7% (16)
    0:1 Бенфика
    6.4% (7)
    1:1 Ничья
    6.4% (7)
    0:3 Бенфика
    5.5% (6)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     