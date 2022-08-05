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Швеция: Суперэттан

2022
Эргрюте
2:2
Второй тайм: 90+'
Сирианска Эскильстуна
0'
0:1
13' Гол
Форс Виктор
25' Желтая карточка
Акерманн Кевин
32' Желтая карточка
Дальквист Исак
33' Желтая карточка
Брорссон Арвид
1:1
44' Гол
Люндберг Виктор
1:2
67' Гол
Amar Muhsin
2:2
77' Гол
Беркрот Никлас
78' Желтая карточка
Рафаэль Йорк
13
Уоллиндер
Робин
11
Густафсон
Элиас
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
18
Андреассон
Антон
10
Акерманн
Кевин
2
Брорссон
Арвид
9
Люндберг
Виктор
19
Сьогрелл
Херман
20
Olle
Johansson
15
Дальквист
Исак
1
Волтерс
Ник
15
Форс
Виктор
21
Маркес
Микаэль
17
Anton
Ekeroth
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
43
Худу
Абдул
Халик
6
Ryan
Williams
II
10
Алсанати
Андре
24
Гётессон
Виктор
9
Коффей
Эшли
7
Мааруф
Самир
Эргрюте
4-3-3
Сирианска Эскильстуна
4-3-3

История личных встреч

Эргрюте
Сирианска Эскильстуна

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
4:3
С
2:2
С
4:0
С
1:0
С
2:1
С
0:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 8 (2) 0.47
Абрахам Саргон 4 0.24
Хольмстрём Александр Аль 2 0.12
Полсон Дэниел 1 0.06
Андреассон Антон 1 0.06
Люндберг Виктор 1 0.06
Хаглинд-Сангре Маркус 1 0.06
Акерманн Кевин 1 0.06
Азулай Джонатан 1 (1) 0.06
Густафсон Элиас 0 0
Дальквист Хампус 0 0
Беркрот Никлас 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 12 (1) 0.71
Шауш Абделькарим Маммар 4 0.24
Алсанати Андре 3 0.18
Гётессон Виктор 3 0.18
Sadmir Zekovic 3 0.18
Рафаэль Йорк 3 0.18
Худу Абдул Халик 1 0.06
Форс Виктор 1 0.06
Мааруф Самир 1 0.06
Joel Berhane 1 0.06
Мишель Феликс 1 0.06
Маннс Йеспер 1 0.06
Якубу Алию 0 0
Коффей Эшли 0 0
Anton Ekeroth 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акерманн Кевин 5 0
Густафсон Элиас 5 0
Раскай Анель 3 0
Хаглинд-Сангре Маркус 3 0
Полсон Дэниел 3 0
Хольмстрём Александр Аль 3 0
Дальквист Хампус 3 0
Ланс Антон 2 0
Eric Nohlgren 2 0
Андреассон Антон 1 0
Брорссон Арвид 1 0
Абрахам Саргон 1 0
Дальквист Исак 1 0
Olle Johansson 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шауш Абделькарим Маммар 7 1
Форс Виктор 5 0
Рафаэль Йорк 3 1
Коффей Эшли 3 1
Мишель Феликс 4 0
Маркес Микаэль 4 0
Маннс Йеспер 3 0
Худу Абдул Халик 3 0
Сабах Лоусон 3 0
Anton Ekeroth 3 0
Алсанати Андре 2 0
Amar Muhsin 2 0
Гётессон Виктор 1 0
Ryan Williams II 1 0
Ishak Shamoun 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
5
42%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Пропущено

12
14
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
4
33%
3
21%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
3
25%
4
29%
76-90

Забито

10
21
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
10%
3
14%
1-15
1
10%
4
19%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
5
24%
46-60
3
30%
2
10%
61-75
3
30%
7
33%
76-90

Пропущено

16
11
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
13%
1
9%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
4
25%
2
18%
31-45
5
31%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

20
33
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
2
10%
3
9%
1-15
2
10%
4
12%
16-30
4
20%
5
15%
31-45
3
15%
6
18%
46-60
3
15%
5
15%
61-75
6
30%
10
30%
76-90

Пропущено

28
25
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
3
11%
2
8%
1-15
3
11%
3
12%
16-30
6
21%
5
20%
31-45
9
32%
5
20%
46-60
4
14%
4
16%
61-75
3
11%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Вестерос 1:1 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:1
Эргрюте - Эребру 2:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Браге - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Эргрюте - Эстер 0:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Эргрюте - Эскилсминне 0:1 Эребру - Эргрюте 1:3 АИК - Эргрюте 2:0
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сирианска Эскильстуна - Далкурд 0:0 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1
Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 3:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 2:0 Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Энскеде - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 0:4 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Троса-Вагнхёрад 1:1 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Сирианска Эскильстуна - Вяермбольс 2:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 United IK - Сирианска Эскильстуна 4:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 17 12 2 3 38 - 16 38
2. Браге 17 9 5 3 31 - 16 32
3. Сковде АИК 17 8 5 4 24 - 21 29
4. Эстер 17 8 5 4 30 - 22 29
5. Броммапойкарна 17 8 5 4 38 - 27 29
6. Треллеборг 17 8 4 5 27 - 27 28
7. Сирианска Эскильстуна 2:2 17 8 3 6 35 - 27 27
8. Утсиктенс 17 7 3 7 27 - 25 24
9. Эребру 17 7 2 8 19 - 22 23
10. Ландскруна 17 5 6 6 22 - 27 21
11. Норрбю 17 5 3 9 17 - 26 18
12. Вестерос 17 4 6 7 23 - 30 18
13. Далкурд 17 5 3 9 15 - 26 18
14. Йёнчёпинг 17 4 4 9 24 - 32 16
15. Эргрюте 2:2 17 2 8 7 22 - 30 14
16. Эстерсунд 17 1 6 10 11 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 9 7 2 0 27 - 11 23
2. Сирианска Эскильстуна 2:2 9 6 1 2 21 - 11 19
3. Хальмстад 8 6 0 2 17 - 7 18
4. Браге 9 5 2 2 16 - 7 17
5. Эребру 9 5 1 3 12 - 11 16
6. Треллеборг 9 4 3 2 13 - 12 15
7. Эстер 8 4 1 3 15 - 13 13
8. Сковде АИК 8 3 3 2 9 - 8 12
9. Ландскруна 8 3 3 2 13 - 13 12
10. Утсиктенс 8 3 3 2 13 - 10 12
11. Норрбю 9 3 3 3 8 - 9 12
12. Далкурд 9 4 0 5 11 - 13 12
13. Йёнчёпинг 9 3 1 5 16 - 17 10
14. Вестерос 8 2 4 2 13 - 14 10
15. Эргрюте 2:2 9 1 5 3 12 - 14 8
16. Эстерсунд 7 1 3 3 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 9 6 2 1 21 - 9 20
2. Сковде АИК 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Эстер 9 4 4 1 15 - 9 16
4. Браге 8 4 3 1 15 - 9 15
5. Треллеборг 8 4 1 3 14 - 15 13
6. Утсиктенс 9 4 0 5 14 - 15 12
7. Ландскруна 9 2 3 4 9 - 14 9
8. Сирианска Эскильстуна 2:2 8 2 2 4 14 - 16 8
9. Вестерос 9 2 2 5 10 - 16 8
10. Эребру 8 2 1 5 7 - 11 7
11. Броммапойкарна 8 1 3 4 11 - 16 6
12. Норрбю 8 2 0 6 9 - 17 6
13. Далкурд 8 1 3 4 4 - 13 6
14. Эргрюте 2:2 8 1 3 4 10 - 16 6
15. Йёнчёпинг 8 1 3 4 8 - 15 6
16. Эстерсунд 10 0 3 7 5 - 18 3
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    Сирианска Эскильстуна
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