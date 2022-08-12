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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига

2022-2023

Стадион:
Фамаликан
0:2
Перерыв
Брага
0'
0:1
13' Гол
Секейра Нуну
0:2
19' Гол
Банза Симон
24' Желтая карточка
Батубинсика Дилан
45' Желтая карточка
Сильва Фабиано

Ход матча

13'
0:1
Секейра Нуну
19'
0:2
Банза Симон
24'
Батубинсика Дилан
 
45'
 
Сильва Фабиано
Прогнозы 121
Фамаликан 5.8% (7)
X 10.7% (13)
Брага 83.5% (101)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фамаликан
Ничья
Брага
45.00
3.74
1.98
Все Коэффициенты
31
Жуниор
Луис
22
Де
ла
Фуэнте
Эрнан
21
Батубинсика
Дилан
6
Пенетра
Алешандре
5
Лима
Рубен
28
Юссуф
Зейду
12
Ассунсао
Густаво
8
Симоэш
Андре
14
Кадиле
Джуниор
9
Миллан
Алехандро
91
Тавареш
Эриберту
1
Матеус
Лима
70
Сильва
Фабиано
3
Тормена
Витор
4
Ньякате
Сику
6
Секейра
Нуну
45
Медейруш
Юри
10
Орта
Андре
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
21
Орта
Рикарду
23
Банза
Симон
99
Оливейра
Витор
Фамаликан
4-3-3
Брага
4-4-2

История личных встреч

Фамаликан
Брага

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ТМК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 2 1
Секейра Нуну 1 0.5
Руис Абель 1 0.5
Ньякате Сику 1 0.5
Орта Рикарду 0 0
Джало Альваро 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батубинсика Дилан 1 0
Коломбатто Сантьяго 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Ньякате Сику 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эшторил - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Брага 3:2 Белененсеш - Фамаликан 2:3 Фамаликан - Эшторил 3:1
Бенфика - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 2:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:2 Визела - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Санта-Клара 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Тондела 2:1 Маритиму - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Морейренсе 5:0 Спортинг Л - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Арока 0:0 Порту - Фамаликан 3:1 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 0:0 Фамаликан - Белененсеш 1:0 Брага - Фамаликан 2:2
Брага
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Брага - Спортинг Л 3:3 Брага - Сельта 2:1 Портимоненсе - Брага 2:0 Брага - Борнмут 2:1
Брага - Мидлсбро 3:0 Брага - Арока 3:2 Визела - Брага 2:3 Оливейренсе - Брага 2:6 Фамаликан - Брага 3:2 Брага - Арока 1:0 Белененсеш - Брага 0:1 Брага - Порту 1:0 Эшторил - Брага 0:0 Рейнджерс - Брага 3:1 Визела - Брага 0:1 Брага - Рейнджерс 1:0 Брага - Бенфика 3:2 Портимоненсе - Брага 1:2 Монако - Брага 1:1 Брага - Жил Висенте 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 2:0 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Бенфика 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Порту 1 1 0 0 5 - 1 3
4. Эшторил 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Визела 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Жил Висенте 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Боавишта 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Витория Гимарайнш 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Спортинг Л 1 0 1 0 3 - 3 1
10. Санта-Клара 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Каса Пиа 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Шавиш 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Портимоненсе 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Риу Аве 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Маритиму 1 0 0 1 1 - 5 0
17. Арока 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Фамаликан 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Бенфика 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Эшторил 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Жил Висенте 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Санта-Клара 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Брага 2:0 1 0 1 0 3 - 3 1
7. Пасуш де Феррейра 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Каса Пиа 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Спортинг Л 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Витория Гимарайнш 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Боавишта 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Визела 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Маритиму 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Арока 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Портимоненсе 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Риу Аве 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Шавиш 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Фамаликан 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Визела 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Боавишта 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Витория Гимарайнш 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Каса Пиа 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Спортинг Л 1 0 1 0 3 - 3 1
7. Порту 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Жил Висенте 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эшторил 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Санта-Клара 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Шавиш 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Портимоненсе 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Риу Аве 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Бенфика 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Фамаликан 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Маритиму 1 0 0 1 1 - 5 0
18. Арока 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Фабиано Силва получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Батубинсика Дилан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Банза Симон бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Секейра Нуну бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 121
Фамаликан 5.8% (7)
X 10.7% (13)
Брага 83.5% (101)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фамаликан
Ничья
Брага
45.00
3.74
1.98
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фамаликан 0:2 Брага онлайн

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Прогнозы на матч Фамаликан 0:2 Брага

Исход игры
Фамаликан
5.8% (7)
Ничья
10.7% (13)
Брага
83.5% (101)
Тотал 2.5
Больше
60% (69)
Меньше
40% (46)
Обе команды забьют
Да
66.96% (77)
Нет
33.04% (38)
Популярный счёт
1:2 Брага
47.9% (58)
0:1 Брага
17.4% (21)
0:2 Брага
12.4% (15)
1:1 Ничья
7.4% (9)
2:1 Фамаликан
2.5% (3)
2:3 Брага
1.7% (2)
3:2 Фамаликан
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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