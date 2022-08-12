Стадион: Municipal 22 de Junho
0'
0:1
13' ГолСекейра Нуну
0:2
19' ГолБанза Симон
24' Желтая карточкаБатубинсика Дилан
45' Желтая карточкаСильва Фабиано
Ход матча
13'
0:1
19'
0:2
45'
31
Жуниор
Луис
28
Юссуф
Зейду
45
Медейруш
Юри
10
Орта
Андре
21
Орта
Рикарду
23
Банза
Симон
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Бек ОуэнЗащитник
-
25 Пеле МамадуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бразау ПедруНападающий
-
17 Фонте РуйНападающий
-
-
95 Theo Fonseca
-
20 Gustavo Sa
-
Главный тренер: Rui Pedro Silva
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
76 Пинто Денис
-
Главный тренер: Artur Jorge
История личных встреч
Фамаликан
Брага
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|2
|1
|Секейра Нуну
|1
|0.5
|Руис Абель
|1
|0.5
|Ньякате Сику
|1
|0.5
|Орта Рикарду
|0
|0
|Джало Альваро
|0
|0
Карточки
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Коломбатто Сантьяго
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фамаликан
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эшторил - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Брага 3:2 Белененсеш - Фамаликан 2:3 Фамаликан - Эшторил 3:1
Бенфика - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 2:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:2 Визела - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Санта-Клара 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Тондела 2:1 Маритиму - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Морейренсе 5:0 Спортинг Л - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Арока 0:0 Порту - Фамаликан 3:1 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 0:0 Фамаликан - Белененсеш 1:0 Брага - Фамаликан 2:2
Брага
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Брага - Спортинг Л 3:3 Брага - Сельта 2:1 Портимоненсе - Брага 2:0 Брага - Борнмут 2:1
Брага - Мидлсбро 3:0 Брага - Арока 3:2 Визела - Брага 2:3 Оливейренсе - Брага 2:6 Фамаликан - Брага 3:2 Брага - Арока 1:0 Белененсеш - Брага 0:1 Брага - Порту 1:0 Эшторил - Брага 0:0 Рейнджерс - Брага 3:1 Визела - Брага 0:1 Брага - Рейнджерс 1:0 Брага - Бенфика 3:2 Портимоненсе - Брага 1:2 Монако - Брага 1:1 Брага - Жил Висенте 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|2:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Порту
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|4.
|Эшторил
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Визела
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Жил Висенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Боавишта
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Витория Гимарайнш
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Спортинг Л
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|10.
|Санта-Клара
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Каса Пиа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Шавиш
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Портимоненсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Риу Аве
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Маритиму
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|17.
|Арока
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Фамаликан
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Эшторил
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Жил Висенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Санта-Клара
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Брага
|2:0
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|7.
|Пасуш де Феррейра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Каса Пиа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Спортинг Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Боавишта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Визела
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Маритиму
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Арока
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Портимоненсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Риу Аве
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Шавиш
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Фамаликан
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Визела
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Боавишта
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Витория Гимарайнш
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Каса Пиа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Спортинг Л
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|7.
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Жил Висенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эшторил
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Санта-Клара
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Шавиш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Портимоненсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Риу Аве
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Бенфика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Фамаликан
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Маритиму
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Арока
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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Прогнозы на матч Фамаликан 0:2 Брага
Исход игры
Фамаликан
5.8% (7)
Ничья
10.7% (13)
Брага
83.5% (101)
Тотал 2.5
Больше
60% (69)
Меньше
40% (46)
Обе команды забьют
Да
66.96% (77)
Нет
33.04% (38)
Популярный счёт
1:2 Брага
47.9% (58)
0:1 Брага
17.4% (21)
0:2 Брага
12.4% (15)
1:1 Ничья
7.4% (9)
2:1 Фамаликан
2.5% (3)
2:3 Брага
1.7% (2)
3:2 Фамаликан
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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