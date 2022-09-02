Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
0:0
Второй тайм: 55'
Ход матча
35'
99
Слиш
Бартош
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
11
Пих
Роберт
11
Пик
Даниэль
20
Машаду
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пих РобертПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
28 Баку МаканаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пик ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
20 Машаду ЛуишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроНападающий
-
-
-
22 Tiago Matos
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
История личных встреч
Легия
Радомьяк Радом
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мучи Эрнест
|2
|0.25
|Вшолек Павел
|2 (1)
|0.25
|Младенович Филип
|1
|0.13
|Капустка Бартош
|1
|0.13
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.13
|Роуз Линдси
|1
|0.13
|Карлитос Карлос
|1
|0.13
|Жозуэ Филипе
|1 (1)
|0.13
|Пих Роберт
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мауридес Жуниор
|2
|0.25
|Абрамович Давид
|2
|0.25
|Нашименту Филипе
|2 (2)
|0.25
|Roberto Alves
|1
|0.13
|Бранко Рафаэл
|1
|0.13
|Michal Feliks
|1
|0.13
|Леандро
|0
|0
|Thabo Cele
|0
|0
|Pedro Justiniano
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|4
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Роуз Линдси
|3
|0
|Жозуэ Филипе
|3
|0
|Капустка Бартош
|2
|0
|Младенович Филип
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Карлитос Карлос
|1
|0
|Баку Макана
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нашименту Филипе
|4
|0
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Машаду Луиш
|3
|0
|Бранко Рафаэл
|2
|0
|Леандро
|1
|0
|Roberto Alves
|1
|0
|Мауридес Жуниор
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
|Павловски Дариуш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
2
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
60%
1
14%
76-90
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
3
30%
4
44%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
43%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брук-Бет Термалица - Легия 2:3 Сталь Мелец - Легия 0:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:2
Легия - Пяст 2:0 Краковия - Легия 3:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Селтик 2:2 Корона Кельце - Легия 1:1 Легия - Заря 2:1 Легия - Мотор Люблин 2:3 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Легия - Сепси 0:1 Легия - Краковия 3:0 Ягеллония - Легия 2:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Легия - Пяст 0:1 Лех - Легия 1:1
Радомьяк Радом
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Радомско - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1
Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|7
|5
|1
|1
|19 - 7
|16
|2.
|Легия
|0:0
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|3.
|Ракув
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|5.
|Радомьяк Радом
|0:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|6.
|Краковия
|7
|3
|1
|3
|8 - 6
|10
|7.
|Видзев Лодзь
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|8.
|Корона Кельце
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|9.
|Сталь Мелец
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|10.
|Варта Познань
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|11.
|Шлёнск
|7
|2
|3
|2
|6 - 9
|9
|12.
|Ягеллония
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Гурник Забже
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|14.
|Заглембе Любин
|7
|2
|2
|3
|3 - 7
|8
|15.
|Лех
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|16.
|Пяст
|6
|2
|0
|4
|5 - 6
|6
|17.
|Медзь
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|0
|5
|5 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|2.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|4.
|Легия
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Краковия
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|6.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Шлёнск
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|8.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Радомьяк Радом
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|10.
|Сталь Мелец
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|13.
|Медзь
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Лех
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|16.
|Заглембе Любин
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Лехия Гданьск
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Варта Познань
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|2.
|Радомьяк Радом
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Висла Плоцк
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|5.
|Легия
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|6.
|Корона Кельце
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|7.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|8.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|2 - 5
|6
|9.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|12.
|Шлёнск
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|14.
|Погонь Щецин
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Пяст
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|16.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|17.
|Ягеллония
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Медзь
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
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