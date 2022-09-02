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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион: Зрители: 25446
Легия
1:0
Конец матча
Радомьяк Радом
0'
35' Желтая карточка
Енджейчик Артур
56' Желтая карточка
Pedro Justiniano
56' Желтая карточка
Мауридес Жуниор
56' Желтая карточка
Младенович Филип
62' Желтая карточка
Капустка Бартош
1:0
83' Гол
Августиняк Рафал
90'+8
1
Тобиаш
Кацпер
6
Йоханссон
Маттиас
8
Августиняк
Рафал
55
Енджейчик
Артур
25
Младенович
Филип
99
Слиш
Бартош
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
67
Капустка
Бартош
11
Пих
Роберт
19
Карлитос
Карлос
1
Gabriel
Kobylak
30
Mateusz
Grzybek
29
Бранко
Рафаэл
3
Pedro
Justiniano
33
Абрамович
Давид
10
Roberto
Alves
23
Нашименту
Филипе
2
Thabo
Cele
11
Пик
Даниэль
13
Мауридес
Жуниор
20
Машаду
Луиш
Легия
4-1-4-1
Радомьяк Радом
4-3-3

История личных встреч

Легия
Радомьяк Радом

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

Э
0:3
Э
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 2 0.25
Вшолек Павел 2 (1) 0.25
Младенович Филип 1 0.13
Капустка Бартош 1 0.13
Йоханссон Маттиас 1 0.13
Роуз Линдси 1 0.13
Карлитос Карлос 1 0.13
Августиняк Рафал 1 0.13
Жозуэ Филипе 1 (1) 0.13
Пих Роберт 0 0
Баку Макана 0 0
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мауридес Жуниор 2 0.25
Абрамович Давид 2 0.25
Нашименту Филипе 2 (2) 0.25
Roberto Alves 1 0.13
Бранко Рафаэл 1 0.13
Michal Feliks 1 0.13
Леандро 0 0
Thabo Cele 0 0
Pedro Justiniano 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 4 0
Ветеска Матеуш 2 1
Роуз Линдси 3 0
Капустка Бартош 3 0
Жозуэ Филипе 3 0
Младенович Филип 2 0
Харатин Игорь 1 0
Карлитос Карлос 1 0
Баку Макана 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нашименту Филипе 4 0
Цихоцки Матеуш 3 0
Машаду Луиш 3 0
Бранко Рафаэл 2 0
Мауридес Жуниор 2 0
Леандро 1 0
Roberto Alves 1 0
Абрамович Давид 1 0
Павловски Дариуш 1 0
Pedro Justiniano 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
57%
2
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
60%
1
14%
76-90

Забито

11
9
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
4
36%
4
44%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брук-Бет Термалица - Легия 2:3 Сталь Мелец - Легия 0:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:2
Легия - Пяст 2:0 Краковия - Легия 3:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Селтик 2:2 Корона Кельце - Легия 1:1 Легия - Заря 2:1 Легия - Мотор Люблин 2:3 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Легия - Сепси 0:1 Легия - Краковия 3:0 Ягеллония - Легия 2:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Легия - Пяст 0:1 Лех - Легия 1:1
Радомьяк Радом
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Радомско - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1
Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 8 5 2 1 11 - 7 17
2. Висла Плоцк 7 5 1 1 19 - 7 16
3. Ракув 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Погонь Щецин 7 4 1 2 11 - 7 13
5. Радомьяк Радом 8 3 2 3 9 - 10 11
6. Краковия 7 3 1 3 8 - 6 10
7. Видзев Лодзь 7 3 1 3 9 - 8 10
8. Корона Кельце 7 3 1 3 8 - 7 10
9. Сталь Мелец 7 3 1 3 10 - 10 10
10. Варта Познань 7 3 0 4 6 - 9 9
11. Шлёнск 7 2 3 2 6 - 9 9
12. Ягеллония 7 2 2 3 8 - 9 8
13. Гурник Забже 6 2 2 2 8 - 8 8
14. Заглембе Любин 7 2 2 3 3 - 7 8
15. Лех 6 2 1 3 6 - 7 7
16. Пяст 6 2 0 4 5 - 6 6
17. Медзь 6 1 1 4 6 - 11 4
18. Лехия Гданьск 6 1 0 5 5 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Ракув 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Висла Плоцк 3 3 0 0 9 - 2 9
5. Краковия 4 2 0 2 5 - 3 6
6. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Шлёнск 4 1 2 1 4 - 6 5
8. Корона Кельце 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Радомьяк Радом 4 1 1 2 5 - 7 4
10. Сталь Мелец 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Гурник Забже 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Пяст 2 1 0 1 4 - 1 3
13. Медзь 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Видзев Лодзь 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Лех 4 1 0 3 2 - 6 3
16. Заглембе Любин 3 0 2 1 1 - 2 2
17. Лехия Гданьск 2 0 0 2 0 - 4 0
18. Варта Познань 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 4 3 0 1 5 - 2 9
2. Висла Плоцк 4 2 1 1 10 - 5 7
3. Легия 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Видзев Лодзь 4 2 1 1 4 - 2 7
5. Радомьяк Радом 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Корона Кельце 4 2 0 2 4 - 4 6
7. Сталь Мелец 4 2 0 2 7 - 8 6
8. Заглембе Любин 4 2 0 2 2 - 5 6
9. Лех 2 1 1 0 4 - 1 4
10. Краковия 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Гурник Забже 2 1 1 0 5 - 2 4
12. Шлёнск 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Ракув 2 1 0 1 4 - 2 3
14. Погонь Щецин 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Пяст 4 1 0 3 1 - 5 3
16. Лехия Гданьск 4 1 0 3 5 - 11 3
17. Ягеллония 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Медзь 3 0 1 2 3 - 7 1
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      35'
      Енджейчик Артур получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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