Стадион: Заглебье Любин
0:0
Первый тайм: 29'
0'
39
Бохар
Дамьян
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
10
Черных
Фёдор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Дьенг ШейкуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Koki Hinokio
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Имас ХесусНападающий
-
10 Черных ФёдорНападающий
- Запасные игроки
-
41 Озга МихалЗащитник
-
28 Гуаль МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Stolarczyk
История личных встреч
Заглембе Любин
Ягеллония
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 8 побед
30 матчей
40%
20%
40%
12 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
20%
53.3%
26.7%
6 побед 16 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаприндашвили Торнике
|1
|0.13
|Lukasz Lakomy
|1
|0.13
|Дьенг Шейку
|0
|0
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|3
|0.38
|Гуаль Марк
|2 (1)
|0.25
|Нене III
|2
|0.25
|Mateusz Kowalski
|1
|0.13
|Настич Боян
|0
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|0
|Бида Бартош
|0
|0
|Войцеховский Оливье
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|2
|0
|Гаприндашвили Торнике
|0
|1
|Стажиньски Филип
|1
|0
|Полетанович Марко
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Биззад Каспер
|1
|0
|Lukasz Lakomy
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цэру Богдан
|4
|0
|Скшипчак Матеуш
|2
|1
|Имас Хесус
|3
|0
|Нене III
|3
|0
|Гуаль Марк
|3
|0
|Пржикрыл Томаш
|2
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|1
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Поспишил Мартин
|1
|0
|Романчук Тарас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Забито
2
9
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
2
25%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Start Jelowa - Заглембе Любин 0:4 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1
Заглембе Любин - Лех 1:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Заглембе Любин - Хробры 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Легница - Заглембе Любин 2:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1
Ягеллония
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Одра Ополе - Ягеллония 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2
Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|2.
|Висла Плоцк
|7
|5
|1
|1
|19 - 7
|16
|3.
|Ракув
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|5.
|Сталь Мелец
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|Краковия
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|7.
|Радомьяк Радом
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|8.
|Видзев Лодзь
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|9.
|Варта Познань
|8
|3
|1
|4
|6 - 9
|10
|10.
|Корона Кельце
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|11.
|Ягеллония
|0:0
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|12.
|Заглембе Любин
|0:0
|8
|2
|3
|3
|3 - 7
|9
|13.
|Шлёнск
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|14.
|Гурник Забже
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|15.
|Лех
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|16.
|Пяст
|6
|2
|0
|4
|5 - 6
|6
|17.
|Медзь
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Ракув
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|5.
|Краковия
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|6.
|Сталь Мелец
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|7.
|Ягеллония
|0:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|Шлёнск
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|9.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Радомьяк Радом
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Лех
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|14.
|Заглембе Любин
|0:0
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|16.
|Медзь
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Варта Познань
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|2.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|3.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Висла Плоцк
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|5.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Корона Кельце
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|7.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|8.
|Заглембе Любин
|0:0
|4
|2
|0
|2
|2 - 5
|6
|9.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|11.
|Шлёнск
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|12.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|13.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|14.
|Погонь Щецин
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Пяст
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|16.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|17.
|Ягеллония
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|Медзь
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
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