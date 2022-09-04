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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Заглембе Любин
1:1
Конец матча
Ягеллония
0'
1:0
59' Гол
Маковский Томаш
1:1
85' Гол
Бортничук Мачей
90'+5
89
Биззад
Каспер
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
4
Ях
Ярослав
8
Гиорбелидзе
Гурам
6
Маковский
Томаш
99
Lukasz
Lakomy
26
Ходына
Кацпер
18
Стажиньски
Филип
39
Бохар
Дамьян
19
Rafal
Adamski
1
Аломерович
Златан
4
Пуэрто
Исраэль
2
Паздан
Михал
5
Настич
Боян
14
Пржикрыл
Томаш
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
36
Jakub
Lewicki
9
Бида
Бартош
11
Имас
Хесус
10
Черных
Фёдор
Заглембе Любин
4-2-3-1
Ягеллония
3-4-3

История личных встреч

Заглембе Любин
Ягеллония

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 8 побед

30 матчей

40%
20%
40%
12 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

20%
53.3%
26.7%
6 побед 16 ничьих 8 побед

История матчей

Э
2:1
Э
0:1
Э
3:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:2
ЭГА
2:0
Э
0:4
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
3:1
К
2:1
Э
3:4
Э
1:2
Э
0:2
К
0:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:0
Э
0:0
OE
5:2
OE
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маковский Томаш 1 0.13
Гаприндашвили Торнике 1 0.13
Lukasz Lakomy 1 0.13
Дьенг Шейку 0 0
Гиорбелидзе Гурам 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 3 0.38
Гуаль Марк 2 (1) 0.25
Нене III 2 0.25
Mateusz Kowalski 1 0.13
Бортничук Мачей 1 0.13
Настич Боян 0 0
Andrzej Trubeha 0 0
Бида Бартош 0 0
Войцеховский Оливье 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 2 0
Гаприндашвили Торнике 0 1
Стажиньски Филип 1 0
Полетанович Марко 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0
Маковский Томаш 1 0
Биззад Каспер 1 0
Lukasz Lakomy 1 0
Koki Hinokio 1 0
Лавничак Алекс 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цэру Богдан 4 0
Скшипчак Матеуш 2 1
Имас Хесус 3 0
Нене III 3 0
Гуаль Марк 3 0
Пржикрыл Томаш 2 0
Andrzej Trubeha 0 1
Настич Боян 1 0
Аломерович Златан 1 0
Поспишил Мартин 1 0
Романчук Тарас 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Забито

3
10
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
2
22%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Start Jelowa - Заглембе Любин 0:4 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1
Заглембе Любин - Лех 1:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Заглембе Любин - Хробры 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Легница - Заглембе Любин 2:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1
Ягеллония
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Одра Ополе - Ягеллония 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2
Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 8 5 2 1 11 - 7 17
2. Висла Плоцк 7 5 1 1 19 - 7 16
3. Погонь Щецин 0:0 8 4 2 2 11 - 7 14
4. Сталь Мелец 8 4 1 3 12 - 10 13
5. Краковия 8 4 1 3 11 - 6 13
6. Ракув 7 4 1 2 11 - 9 13
7. Корона Кельце 0:0 8 3 2 3 8 - 7 11
8. Радомьяк Радом 8 3 2 3 9 - 10 11
9. Видзев Лодзь 7 3 1 3 9 - 8 10
10. Варта Познань 8 3 1 4 6 - 9 10
11. Ягеллония 8 2 3 3 9 - 10 9
12. Заглембе Любин 8 2 3 3 4 - 8 9
13. Шлёнск 8 2 3 3 6 - 11 9
14. Гурник Забже 6 2 2 2 8 - 8 8
15. Лех 6 2 1 3 6 - 7 7
16. Пяст 6 2 0 4 5 - 6 6
17. Медзь 6 1 1 4 6 - 11 4
18. Лехия Гданьск 7 1 1 5 5 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Ракув 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Погонь Щецин 0:0 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Висла Плоцк 3 3 0 0 9 - 2 9
5. Краковия 5 3 0 2 8 - 3 9
6. Сталь Мелец 4 2 1 1 5 - 2 7
7. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
8. Корона Кельце 0:0 4 1 2 1 4 - 3 5
9. Шлёнск 4 1 2 1 4 - 6 5
10. Гурник Забже 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Радомьяк Радом 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Пяст 2 1 0 1 4 - 1 3
13. Медзь 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Видзев Лодзь 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Лех 4 1 0 3 2 - 6 3
16. Заглембе Любин 4 0 3 1 2 - 3 3
17. Лехия Гданьск 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Варта Познань 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
2. Висла Плоцк 4 2 1 1 10 - 5 7
3. Легия 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Видзев Лодзь 4 2 1 1 4 - 2 7
5. Радомьяк Радом 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Корона Кельце 0:0 4 2 0 2 4 - 4 6
7. Сталь Мелец 4 2 0 2 7 - 8 6
8. Заглембе Любин 4 2 0 2 2 - 5 6
9. Лех 2 1 1 0 4 - 1 4
10. Краковия 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Гурник Забже 2 1 1 0 5 - 2 4
12. Шлёнск 4 1 1 2 2 - 5 4
13. Погонь Щецин 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
14. Ягеллония 4 0 3 1 4 - 5 3
15. Ракув 3 1 0 2 4 - 5 3
16. Пяст 4 1 0 3 1 - 5 3
17. Лехия Гданьск 4 1 0 3 5 - 11 3
18. Медзь 3 0 1 2 3 - 7 1
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