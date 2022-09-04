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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Лех
0:0
Второй тайм: 62'
Видзев Лодзь
0'
43' Желтая карточка
Жиро Матеуш
52' Желтая карточка
Летневски Юлиуш
60' Желтая карточка
Скурась Михал
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
25
Дагерстол
Филип
16
Милич
Антонио
3
Дуглас
Барри
30
Квеквескири
Ника
6
Карлстрём
Йеспер
23
Вельде
Кристоффер
11
Мархвиньски
Филип
21
Скурась
Михал
17
Шимчак
Филип
26
Равас
Генрих
95
Стемпиньски
Мариуш
4
Жиро
Матеуш
33
Кройцриглер
Мартин
8
Данеляк
Кароль
25
Ганоушек
Марек
10
Летневски
Юлиуш
92
Нунеш
Фабиу
29
Зьявиньски
Лукаш
9
Санчез
Джорди
19
Павловски
Бартоломей
Лех
4-2-3-1
Видзев Лодзь
3-4-3

История личных встреч

Лех
Видзев Лодзь

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

Э
2:2
Э
1:0
Э
4:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:1
OE
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скурась Михал 2 0.29
Квеквескири Ника 1 0.14
Вельде Кристоффер 1 0.14
Соуза Афонсу 1 0.14
Исхак Микаэль 1 (1) 0.14
Перейра Жоэл III 0 0
Мархвиньски Филип 0 0
Шимчак Филип 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 4 (1) 0.5
Липски Патрик 2 0.25
Санчез Джорди 2 0.25
Данеляк Кароль 1 0.13
Нунеш Фабиу 0 0
Dominik Kun 0 0
Летневски Юлиуш 0 0
Ernest Terpilowski 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ника 2 0
Карлстрём Йеспер 2 0
Дуглас Барри 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Вельде Кристоффер 1 0
Соуза Афонсу 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dominik Kun 2 0
Санчез Джорди 2 0
Жиро Матеуш 2 0
Ганоушек Марек 1 0
Хансен Кристоффер 1 0
Кройцриглер Мартин 1 0
Павловски Бартоломей 1 0
Чорбаджийски Божидар 1 0
Летневски Юлиуш 1 0
Шеху Юлиан 1 0
Сыпек Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
17%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лехия Гданьск - Лех 0:3 Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0
Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ККС 1925 Калиш - Видзев Лодзь 5:5 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Легия 1:2
Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1 Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - ЦВКС Ресовия 1:4 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 ГКС Ястшембе - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 СКРА Ченстохова - Видзев Лодзь 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 8 5 2 1 11 - 7 17
2. Висла Плоцк 7 5 1 1 19 - 7 16
3. Погонь Щецин 8 5 1 2 13 - 8 16
4. Ракув 7 4 1 2 11 - 9 13
5. Сталь Мелец 8 4 1 3 12 - 10 13
6. Краковия 8 4 1 3 11 - 6 13
7. Видзев Лодзь 0:0 8 3 2 3 9 - 8 11
8. Радомьяк Радом 8 3 2 3 9 - 10 11
9. Варта Познань 8 3 1 4 6 - 9 10
10. Корона Кельце 8 3 1 4 9 - 9 10
11. Ягеллония 8 2 3 3 9 - 10 9
12. Заглембе Любин 8 2 3 3 4 - 8 9
13. Шлёнск 8 2 3 3 6 - 11 9
14. Гурник Забже 6 2 2 2 8 - 8 8
15. Лех 0:0 7 2 2 3 6 - 7 8
16. Пяст 6 2 0 4 5 - 6 6
17. Медзь 6 1 1 4 6 - 11 4
18. Лехия Гданьск 7 1 1 5 5 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Ракув 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Висла Плоцк 3 3 0 0 9 - 2 9
5. Краковия 5 3 0 2 8 - 3 9
6. Сталь Мелец 4 2 1 1 5 - 2 7
7. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
8. Шлёнск 4 1 2 1 4 - 6 5
9. Корона Кельце 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Гурник Забже 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Радомьяк Радом 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Лех 0:0 5 1 1 3 2 - 6 4
13. Видзев Лодзь 0:0 3 1 0 2 5 - 6 3
14. Заглембе Любин 4 0 3 1 2 - 3 3
15. Пяст 2 1 0 1 4 - 1 3
16. Медзь 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Лехия Гданьск 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Варта Познань 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
2. Видзев Лодзь 0:0 5 2 2 1 4 - 2 8
3. Висла Плоцк 4 2 1 1 10 - 5 7
4. Легия 4 2 1 1 4 - 5 7
5. Радомьяк Радом 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Погонь Щецин 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Корона Кельце 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Сталь Мелец 4 2 0 2 7 - 8 6
9. Заглембе Любин 4 2 0 2 2 - 5 6
10. Гурник Забже 2 1 1 0 5 - 2 4
11. Лех 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
12. Краковия 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Шлёнск 4 1 1 2 2 - 5 4
14. Ягеллония 4 0 3 1 4 - 5 3
15. Ракув 3 1 0 2 4 - 5 3
16. Пяст 4 1 0 3 1 - 5 3
17. Лехия Гданьск 4 1 0 3 5 - 11 3
18. Медзь 3 0 1 2 3 - 7 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Жиро Матеуш получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Видзев Лодзь
3.85
5.00
6.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лех 0:0 Видзев Лодзь онлайн

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Лех
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