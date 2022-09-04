Стадион: Stadion Poznan
0:0
Второй тайм: 62'
0'
43' Желтая карточкаЖиро Матеуш
52' Желтая карточкаЛетневски Юлиуш
60' Желтая карточкаСкурась Михал
Ход матча
17
Шимчак
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
-
26 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Нунеш ФабиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сыпек ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Лех
Видзев Лодзь
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скурась Михал
|2
|0.29
|Квеквескири Ника
|1
|0.14
|Вельде Кристоффер
|1
|0.14
|Соуза Афонсу
|1
|0.14
|Исхак Микаэль
|1 (1)
|0.14
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Мархвиньски Филип
|0
|0
|Шимчак Филип
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|4 (1)
|0.5
|Липски Патрик
|2
|0.25
|Санчез Джорди
|2
|0.25
|Данеляк Кароль
|1
|0.13
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Dominik Kun
|0
|0
|Летневски Юлиуш
|0
|0
|Ernest Terpilowski
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ника
|2
|0
|Карлстрём Йеспер
|2
|0
|Дуглас Барри
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Вельде Кристоффер
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dominik Kun
|2
|0
|Санчез Джорди
|2
|0
|Жиро Матеуш
|2
|0
|Ганоушек Марек
|1
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Кройцриглер Мартин
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0
|Летневски Юлиуш
|1
|0
|Шеху Юлиан
|1
|0
|Сыпек Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
17%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лехия Гданьск - Лех 0:3 Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0
Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ККС 1925 Калиш - Видзев Лодзь 5:5 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Легия 1:2
Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1 Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - ЦВКС Ресовия 1:4 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 ГКС Ястшембе - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 СКРА Ченстохова - Видзев Лодзь 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|2.
|Висла Плоцк
|7
|5
|1
|1
|19 - 7
|16
|3.
|Погонь Щецин
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|4.
|Ракув
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|5.
|Сталь Мелец
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|Краковия
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|7.
|Видзев Лодзь
|0:0
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|8.
|Радомьяк Радом
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|9.
|Варта Познань
|8
|3
|1
|4
|6 - 9
|10
|10.
|Корона Кельце
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|11.
|Ягеллония
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|12.
|Заглембе Любин
|8
|2
|3
|3
|4 - 8
|9
|13.
|Шлёнск
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|14.
|Гурник Забже
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|15.
|Лех
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|16.
|Пяст
|6
|2
|0
|4
|5 - 6
|6
|17.
|Медзь
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Ракув
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|5.
|Краковия
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|6.
|Сталь Мелец
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|7.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|Шлёнск
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|9.
|Корона Кельце
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Радомьяк Радом
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Лех
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|13.
|Видзев Лодзь
|0:0
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Заглембе Любин
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|16.
|Медзь
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Варта Познань
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|2.
|Видзев Лодзь
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|3.
|Висла Плоцк
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|4.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|5.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Погонь Щецин
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Корона Кельце
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|9.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|2 - 5
|6
|10.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|11.
|Лех
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|12.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Шлёнск
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|Ягеллония
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|15.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|Пяст
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|18.
|Медзь
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
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