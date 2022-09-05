  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Пяст
2:1
Конец матча
Медзь
0'
0:1
19' Гол
Olaf Kobacki
1:1
42' Гол
Райнер Константин
2:1
66' Гол
Червински Якуб
89' Желтая карточка
Томашевич Гжегож
90'+6
26
Плах
Франтишек
37
Райнер
Константин
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
14
Голубек
Якуб
77
Пырка
Аркадиуш
28
Michal
Kaput
20
Томашевич
Гжегож
92
Кадзиор
Дамиан
18
Вильчек
Камиль
6
Храпек
Михал
1
Pawel
Lenarcik
2
Хулио
Карлос
25
Миюшкович
Неманья
5
Гюлен
Левент
3
Матыня
Хуберт
19
Jeronimo
Cacciabue
8
Чука
Виктор
9
Нарсинг
Лусиано
10
Домингес
Максим
79
Olaf
Kobacki
7
Энрикес
Анхело
Пяст
4-4-2
Медзь
4-2-3-1

История личных встреч

Пяст
Медзь

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
2:1
Э
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильчек Камиль 3 0.43
Кадзиор Дамиан 1 0.14
Червински Якуб 1 0.14
Феликс Хорхе 1 0.14
Райнер Константин 1 0.14
Храпек Михал 0 0
Томашевич Гжегож 0 0
Медзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 2 (1) 0.29
Olaf Kobacki 1 0.14
Нарсинг Лусиано 1 0.14
Чука Виктор 1 0.14
Marcej Sliwa 1 0.14
Santiago Naveda 1 0.14
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Домингес Максим 0 0
Матыня Хуберт 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 3 0
Катранис Александрос 3 0
Томашевич Гжегож 2 0
Райнер Константин 2 0
Michael Ameyaw 2 0
Вильчек Камиль 1 0
Червински Якуб 1 0
Гук Томаш 1 0
Alberto Toril 1 0
Michal Kaput 1 0
Медзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матыня Хуберт 2 1
Хулио Карлос 3 0
Миюшкович Неманья 1 1
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
Olaf Kobacki 2 0
Santiago Naveda 0 1
Матушек Шимон 1 0
Ауртенече Йон 1 0
Энрикес Анхело 1 0
Домингес Максим 1 0
Гюлен Левент 1 0
Чука Виктор 1 0
Обиета Колдо 1 0
Jeronimo Cacciabue 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
3
38%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лехия Дзержонюв - Пяст 1:2 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Краковия - Пяст 0:1
Легия - Пяст 2:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0 Пяст - Сандецья 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:2 Варта Познань - Пяст 2:3 Пяст - Ягеллония 2:1 Легия - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Пяст 2:2 Краковия - Пяст 0:1
Медзь
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЦВКС Ресовия - Медзь 1:0 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1
Висла Плоцк - Медзь 4:1 Медзь - Варта Познань 1:2 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Гурник Польковице - Медзь 0:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Арка Гдыня - Медзь 0:2 Медзь - Хробры 1:0 Заглембе Сосновец - Медзь 1:2 Медзь - Сандецья 0:0 Подбескидзе - Медзь 1:1 Медзь - Стомиль Ольштын 1:2 Медзь - ЦВКС Ресовия 2:1 ЛКС Лодзь - Медзь 0:1 Медзь - Корона Кельце 1:1 ГКС Ястшембе - Медзь 0:2 Медзь - Пуща Неполомице 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 8 5 2 1 11 - 7 17
2. Висла Плоцк 7 5 1 1 19 - 7 16
3. Погонь Щецин 8 5 1 2 13 - 8 16
4. Сталь Мелец 8 4 1 3 12 - 10 13
5. Краковия 8 4 1 3 11 - 6 13
6. Ракув 7 4 1 2 11 - 9 13
7. Радомьяк Радом 8 3 2 3 9 - 10 11
8. Лех 7 3 1 3 8 - 7 10
9. Корона Кельце 8 3 1 4 9 - 9 10
10. Видзев Лодзь 8 3 1 4 9 - 10 10
11. Варта Познань 8 3 1 4 6 - 9 10
12. Ягеллония 8 2 3 3 9 - 10 9
13. Заглембе Любин 8 2 3 3 4 - 8 9
14. Пяст 7 3 0 4 7 - 7 9
15. Шлёнск 8 2 3 3 6 - 11 9
16. Гурник Забже 6 2 2 2 8 - 8 8
17. Медзь 7 1 1 5 7 - 13 4
18. Лехия Гданьск 7 1 1 5 5 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Ракув 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Висла Плоцк 3 3 0 0 9 - 2 9
5. Краковия 5 3 0 2 8 - 3 9
6. Сталь Мелец 4 2 1 1 5 - 2 7
7. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
8. Лех 5 2 0 3 4 - 6 6
9. Пяст 3 2 0 1 6 - 2 6
10. Шлёнск 4 1 2 1 4 - 6 5
11. Корона Кельце 4 1 1 2 5 - 5 4
12. Гурник Забже 4 1 1 2 3 - 6 4
13. Радомьяк Радом 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Видзев Лодзь 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Заглембе Любин 4 0 3 1 2 - 3 3
16. Медзь 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Лехия Гданьск 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Варта Познань 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
2. Легия 4 2 1 1 4 - 5 7
3. Радомьяк Радом 4 2 1 1 4 - 3 7
4. Видзев Лодзь 5 2 1 2 4 - 4 7
5. Висла Плоцк 4 2 1 1 10 - 5 7
6. Погонь Щецин 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Корона Кельце 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Сталь Мелец 4 2 0 2 7 - 8 6
9. Заглембе Любин 4 2 0 2 2 - 5 6
10. Гурник Забже 2 1 1 0 5 - 2 4
11. Лех 2 1 1 0 4 - 1 4
12. Краковия 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Шлёнск 4 1 1 2 2 - 5 4
14. Ягеллония 4 0 3 1 4 - 5 3
15. Ракув 3 1 0 2 4 - 5 3
16. Пяст 4 1 0 3 1 - 5 3
17. Лехия Гданьск 4 1 0 3 5 - 11 3
18. Медзь 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Райнер Константин бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Чука Виктор бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Olaf Kobacki бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Пяст 2:1 Медзь онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 