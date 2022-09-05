Стадион: Пяст
0'
0:1
19' ГолOlaf Kobacki
1:1
42' ГолРайнер Константин
2:1
66' ГолЧервински Якуб
89' Желтая карточкаТомашевич Гжегож
90'+6
Ход матча
19'
0:1
42'
66'
2:1
89'
14
Голубек
Якуб
28
Michal
Kaput
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
28 Michal KaputПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Olaf KobackiПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Обиета КолдоНападающий
-
-
-
70 Marcej Sliwa
-
-
Главный тренер: Wojciech Lobodzinski
История личных встреч
Пяст
Медзь
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильчек Камиль
|3
|0.43
|Кадзиор Дамиан
|1
|0.14
|Червински Якуб
|1
|0.14
|Феликс Хорхе
|1
|0.14
|Райнер Константин
|1
|0.14
|Храпек Михал
|0
|0
|Томашевич Гжегож
|0
|0
Медзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|2 (1)
|0.29
|Olaf Kobacki
|1
|0.14
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.14
|Чука Виктор
|1
|0.14
|Marcej Sliwa
|1
|0.14
|Santiago Naveda
|1
|0.14
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Домингес Максим
|0
|0
|Матыня Хуберт
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|3
|0
|Катранис Александрос
|3
|0
|Томашевич Гжегож
|2
|0
|Райнер Константин
|2
|0
|Michael Ameyaw
|2
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Червински Якуб
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
Медзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матыня Хуберт
|2
|1
|Хулио Карлос
|3
|0
|Миюшкович Неманья
|1
|1
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|Olaf Kobacki
|2
|0
|Santiago Naveda
|0
|1
|Матушек Шимон
|1
|0
|Ауртенече Йон
|1
|0
|Энрикес Анхело
|1
|0
|Домингес Максим
|1
|0
|Гюлен Левент
|1
|0
|Чука Виктор
|1
|0
|Обиета Колдо
|1
|0
|Jeronimo Cacciabue
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
3
38%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лехия Дзержонюв - Пяст 1:2 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Краковия - Пяст 0:1
Легия - Пяст 2:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0 Пяст - Сандецья 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:2 Варта Познань - Пяст 2:3 Пяст - Ягеллония 2:1 Легия - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Пяст 2:2 Краковия - Пяст 0:1
Медзь
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЦВКС Ресовия - Медзь 1:0 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1
Висла Плоцк - Медзь 4:1 Медзь - Варта Познань 1:2 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Гурник Польковице - Медзь 0:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Арка Гдыня - Медзь 0:2 Медзь - Хробры 1:0 Заглембе Сосновец - Медзь 1:2 Медзь - Сандецья 0:0 Подбескидзе - Медзь 1:1 Медзь - Стомиль Ольштын 1:2 Медзь - ЦВКС Ресовия 2:1 ЛКС Лодзь - Медзь 0:1 Медзь - Корона Кельце 1:1 ГКС Ястшембе - Медзь 0:2 Медзь - Пуща Неполомице 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|2.
|Висла Плоцк
|7
|5
|1
|1
|19 - 7
|16
|3.
|Погонь Щецин
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|4.
|Сталь Мелец
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|5.
|Краковия
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|6.
|Ракув
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|7.
|Радомьяк Радом
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|8.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|9.
|Корона Кельце
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|10.
|Видзев Лодзь
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|11.
|Варта Познань
|8
|3
|1
|4
|6 - 9
|10
|12.
|Ягеллония
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|13.
|Заглембе Любин
|8
|2
|3
|3
|4 - 8
|9
|14.
|Пяст
|7
|3
|0
|4
|7 - 7
|9
|15.
|Шлёнск
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|16.
|Гурник Забже
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|17.
|Медзь
|7
|1
|1
|5
|7 - 13
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Ракув
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|5.
|Краковия
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|6.
|Сталь Мелец
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|7.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|Лех
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|9.
|Пяст
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|10.
|Шлёнск
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|11.
|Корона Кельце
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|13.
|Радомьяк Радом
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Заглембе Любин
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Медзь
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Варта Познань
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|2.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|3.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|Видзев Лодзь
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|5.
|Висла Плоцк
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|6.
|Погонь Щецин
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Корона Кельце
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|9.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|2 - 5
|6
|10.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|11.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|12.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Шлёнск
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|Ягеллония
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|15.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|Пяст
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|18.
|Медзь
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
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