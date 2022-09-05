Стадион: Казимеж Гурски Зрители: 3500
1:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаФурман Доминик
1:0
36' ГолАльварес Давид
59' Красная карточкаВольски Рафал
1:1
64' ГолДадок Роберт
72' Желтая карточкаМвондо Жан
90'+6
Ход матча
13'
36'
1:0
59'
64'
1:1
72'
77
Томасик
Пётр
32
Бролль
Кевин
26
Яницки
Рафал
17
Камбер
Робин
23
Мвондо
Жан
64
Янжа
Эрик
96
Дадок
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Нападающий
-
24 Колар МаркоНападающий
-
-
Главный тренер: Стано Павол
- Основной состав
-
32 Бролль КевинВратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Камбер РобинПолузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
-
96 Дадок РобертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bartosch Gaul
История личных встреч
Висла Плоцк
Гурник Забже
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
15 матчей
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Давид
|7 (1)
|0.88
|Вольски Рафал
|5 (1)
|0.63
|Валло Кристиан
|2
|0.25
|Колар Марко
|2
|0.25
|Секульски Лукаш
|1
|0.13
|Кривоцюк Антон
|1
|0.13
|Коцыля Давид
|1
|0.13
|Левандовски Матеуш II
|1
|0.13
|Расак Дамиан
|0
|0
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
|Лесняк Филип
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палюшек Александр
|2
|0.29
|Влодарчик Шимон
|2
|0.29
|Янжа Эрик
|1
|0.14
|Ольковски Павел
|1
|0.14
|Новак Бартош
|1
|0.14
|Дадок Роберт
|1
|0.14
|Кравчик Пётр
|1
|0.14
|Подольски Лукас
|0
|0
|Йенсен Ричард
|0
|0
Карточки
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вольски Рафал
|2
|1
|Томасик Пётр
|2
|0
|Фурман Доминик
|2
|0
|Павляк Александр
|2
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Michal Mokrzycki
|1
|0
|Градецки Бартломей
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Ричард
|2
|1
|Яницки Рафал
|3
|0
|Янжа Эрик
|2
|0
|Мвондо Жан
|2
|0
|Палюшек Александр
|2
|0
|Бролль Кевин
|0
|1
|Пачеко Даниэль
|1
|0
|Коцке Йонатан
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Дадок Роберт
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Кравчик Пётр
|1
|0
|Влодарчик Шимон
|1
|0
|Jakub Szymanski
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Забито
10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
10%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
1
33%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
20
9
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
5%
1
11%
1-15
3
15%
2
22%
16-30
5
25%
2
22%
31-45
4
20%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
7
35%
1
11%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
5
56%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Плоцк
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
СКРА Ченстохова - Висла Плоцк 1:3 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2
Висла Плоцк - Медзь 4:1 Лех - Висла Плоцк 1:3 Висла Плоцк - Заря 2:3 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Висла Плоцк - Арка Гдыня 2:0 Стежица - Висла Плоцк 2:3 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4 Висла Плоцк - Лех 0:1
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рух Хожув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3
Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Гурник Забже - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Гурник Забже - Пуща Неполомице 2:1 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Гурник Ленчна 4:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Висла Краков - Гурник Забже 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|2.
|Легия
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|3.
|Погонь Щецин
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|4.
|Сталь Мелец
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|5.
|Краковия
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|6.
|Ракув
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|7.
|Радомьяк Радом
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|8.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|9.
|Корона Кельце
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|10.
|Видзев Лодзь
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|11.
|Варта Познань
|8
|3
|1
|4
|6 - 9
|10
|12.
|Ягеллония
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|13.
|Пяст
|7
|3
|0
|4
|7 - 7
|9
|14.
|Гурник Забже
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|15.
|Заглембе Любин
|8
|2
|3
|3
|4 - 8
|9
|16.
|Шлёнск
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|17.
|Медзь
|7
|1
|1
|5
|7 - 13
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Легия
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Ракув
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|5.
|Краковия
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|6.
|Сталь Мелец
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|7.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|Лех
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|9.
|Пяст
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|10.
|Шлёнск
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|11.
|Корона Кельце
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|13.
|Радомьяк Радом
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Заглембе Любин
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Медзь
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Варта Познань
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|2.
|Видзев Лодзь
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|3.
|Висла Плоцк
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|4.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|5.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Погонь Щецин
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Корона Кельце
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|9.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|2 - 5
|6
|10.
|Гурник Забже
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|11.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Шлёнск
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|13.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|14.
|Ягеллония
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|15.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|Пяст
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|18.
|Медзь
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
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