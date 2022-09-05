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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион: Зрители: 3500
Висла Плоцк
1:1
Конец матча
Гурник Забже
0'
13' Желтая карточка
Фурман Доминик
1:0
36' Гол
Альварес Давид
59' Красная карточка
Вольски Рафал
1:1
64' Гол
Дадок Роберт
72' Желтая карточка
Мвондо Жан
90'+6
69
Градецки
Бартломей
89
Павляк
Александр
25
Жезничак
Якуб
3
Капюади
Стив
77
Томасик
Пётр
8
Фурман
Доминик
15
Валло
Кристиан
6
Расак
Дамиан
10
Вольски
Рафал
11
Альварес
Давид
20
Секульски
Лукаш
32
Бролль
Кевин
4
Палюшек
Александр
26
Яницки
Рафал
3
Йенсен
Ричард
16
Ольковски
Павел
17
Камбер
Робин
23
Мвондо
Жан
64
Янжа
Эрик
96
Дадок
Роберт
7
Пачеко
Даниэль
11
Холевяк
Матеуш
Висла Плоцк
4-1-4-1
Гурник Забже
3-4-3

История личных встреч

Висла Плоцк
Гурник Забже

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Э
3:2
Э
4:2
Э
0:2
Э
0:1
ЭГБ
1:0
Э
2:2
Э
1:1
ЭГБ
0:1
Э
0:4
Э
1:1
Э
0:1
Э
4:2
Э
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Давид 7 (1) 0.88
Вольски Рафал 5 (1) 0.63
Валло Кристиан 2 0.25
Колар Марко 2 0.25
Секульски Лукаш 1 0.13
Кривоцюк Антон 1 0.13
Коцыля Давид 1 0.13
Левандовски Матеуш II 1 0.13
Расак Дамиан 0 0
Томасик Пётр 0 0
Фурман Доминик 0 0
Лесняк Филип 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палюшек Александр 2 0.29
Влодарчик Шимон 2 0.29
Янжа Эрик 1 0.14
Ольковски Павел 1 0.14
Новак Бартош 1 0.14
Дадок Роберт 1 0.14
Кравчик Пётр 1 0.14
Подольски Лукас 0 0
Йенсен Ричард 0 0

Карточки

Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вольски Рафал 2 1
Томасик Пётр 2 0
Фурман Доминик 2 0
Павляк Александр 2 0
Расак Дамиан 1 0
Michal Mokrzycki 1 0
Градецки Бартломей 1 0
Михальски Дамян 1 0
Коцыля Давид 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Ричард 2 1
Яницки Рафал 3 0
Янжа Эрик 2 0
Мвондо Жан 2 0
Палюшек Александр 2 0
Бролль Кевин 0 1
Пачеко Даниэль 1 0
Коцке Йонатан 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Дадок Роберт 1 0
Манне Аласана 1 0
Белица Даниэль 1 0
Кравчик Пётр 1 0
Влодарчик Шимон 1 0
Jakub Szymanski 1 0
Dariusz Stalmach 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Забито

10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
10%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
1
33%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

20
9
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
5%
1
11%
1-15
3
15%
2
22%
16-30
5
25%
2
22%
31-45
4
20%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
7
35%
1
11%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
5
56%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Плоцк
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
СКРА Ченстохова - Висла Плоцк 1:3 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2
Висла Плоцк - Медзь 4:1 Лех - Висла Плоцк 1:3 Висла Плоцк - Заря 2:3 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Висла Плоцк - Арка Гдыня 2:0 Стежица - Висла Плоцк 2:3 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4 Висла Плоцк - Лех 0:1
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рух Хожув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3
Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Гурник Забже - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Гурник Забже - Пуща Неполомице 2:1 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Гурник Ленчна 4:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Висла Краков - Гурник Забже 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 8 5 2 1 20 - 8 17
2. Легия 8 5 2 1 11 - 7 17
3. Погонь Щецин 8 5 1 2 13 - 8 16
4. Сталь Мелец 8 4 1 3 12 - 10 13
5. Краковия 8 4 1 3 11 - 6 13
6. Ракув 7 4 1 2 11 - 9 13
7. Радомьяк Радом 8 3 2 3 9 - 10 11
8. Лех 7 3 1 3 8 - 7 10
9. Корона Кельце 8 3 1 4 9 - 9 10
10. Видзев Лодзь 8 3 1 4 9 - 10 10
11. Варта Познань 8 3 1 4 6 - 9 10
12. Ягеллония 8 2 3 3 9 - 10 9
13. Пяст 7 3 0 4 7 - 7 9
14. Гурник Забже 7 2 3 2 9 - 9 9
15. Заглембе Любин 8 2 3 3 4 - 8 9
16. Шлёнск 8 2 3 3 6 - 11 9
17. Медзь 7 1 1 5 7 - 13 4
18. Лехия Гданьск 7 1 1 5 5 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Легия 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Ракув 4 3 1 0 7 - 4 10
5. Краковия 5 3 0 2 8 - 3 9
6. Сталь Мелец 4 2 1 1 5 - 2 7
7. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
8. Лех 5 2 0 3 4 - 6 6
9. Пяст 3 2 0 1 6 - 2 6
10. Шлёнск 4 1 2 1 4 - 6 5
11. Корона Кельце 4 1 1 2 5 - 5 4
12. Гурник Забже 4 1 1 2 3 - 6 4
13. Радомьяк Радом 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Видзев Лодзь 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Заглембе Любин 4 0 3 1 2 - 3 3
16. Медзь 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Лехия Гданьск 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Варта Познань 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
2. Видзев Лодзь 5 2 1 2 4 - 4 7
3. Висла Плоцк 4 2 1 1 10 - 5 7
4. Легия 4 2 1 1 4 - 5 7
5. Радомьяк Радом 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Погонь Щецин 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Корона Кельце 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Сталь Мелец 4 2 0 2 7 - 8 6
9. Заглембе Любин 4 2 0 2 2 - 5 6
10. Гурник Забже 3 1 2 0 6 - 3 5
11. Краковия 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Шлёнск 4 1 1 2 2 - 5 4
13. Лех 2 1 1 0 4 - 1 4
14. Ягеллония 4 0 3 1 4 - 5 3
15. Ракув 3 1 0 2 4 - 5 3
16. Пяст 4 1 0 3 1 - 5 3
17. Лехия Гданьск 4 1 0 3 5 - 11 3
18. Медзь 4 0 1 3 4 - 9 1
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    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Альварес Давид бьет в цель!
    • Желтая карточка
      13'
      Фурман Доминик получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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