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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Кальяри
1:0
Второй тайм: 64'
Модена
0'
1:0
28' Гол
Рог Марко
57' Желтая карточка
Shady Oukhadda
60' Желтая карточка
Маньино Лука

Ход матча

28'
Рог Марко
(Нандес Найтан)
1:0
46'
 
Мости Никола
Тремолада Лука
46'
 
Shady Oukhadda
Копполаро Мауро
52'
 
Баттистелла Томас
Панада Симоне
57'
 
Shady Oukhadda
59'
 
Paulo Dentello
Понси Фабио
60'
 
Маньино Лука

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Модена
5.00
5.44
4.72
Все Коэффициенты
1
Радунович
Борис
28
Дзаппа
Габриэле
3
Гольданига
Эдоардо
15
Альтаре
Джорджо
33
Оберт
Адам
10
Виола
Николас
29
Макумбу
Антуан
6
Рог
Марко
8
Нандес
Найтан
9
Лападула
Джанлука
5
Манкозу
Марко
26
Riccardo
Gagno
57
Копполаро
Мауро
28
Де
Майо
Себастьян
5
Читтадини
Джорджо
3
Понси
Фабио
6
Маньино
Лука
43
Панада
Симоне
10
Тремолада
Лука
99
Дьяв
Давиде
20
Гарджуло
Марио
11
Фальчинелли
Диего
Кальяри
4-3-3
Модена
4-3-2-1

История личных встреч

Кальяри
Модена

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:2
СB
2:1
К
4:4

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рог Марко 1 0.25
Манкозу Марко 1 0.25
Перейро Гастон 1 0.25
Макумбу Антуан 1 0.25
Нандес Найтан 0 0
Миллико Винченцо 0 0
Лувумбо Зито 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тремолада Лука 1 0.25
Фальчинелли Диего 1 0.25
Бонфанти Николас 1 0.25
Дьяв Давиде 1 (1) 0.25
Shady Oukhadda 0 0
Понси Фабио 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Пардо Алессандро 0 1
Паволетти Леонардо 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Миллико Винченцо 1 0
Дезогус Якопо 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панада Симоне 2 0
Читтадини Джорджо 2 0
Де Майо Себастьян 1 0
Фальчинелли Диего 1 0
Дьяв Давиде 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
СПАЛ 2013 - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2
Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1
Модена
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2
Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0 Губбио - Модена 1:1 Модена - Имолезе 2:1 Пистойезе - Модена 1:0 Модена - Мателика 3:0 Вис Пезаро - Модена 0:3 Модена - Сиена 1:1 Каррарезе - Модена 2:3 Модена - Ольбия 1:2 Модена - Пескара 1:0 Терамо - Модена 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Асколи 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Кальяри 1:0 4 2 1 1 4 - 3 7
4. Реджина 3 2 0 1 7 - 2 6
5. Фрозиноне 3 2 0 1 5 - 2 6
6. Козенца 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Брешия 3 2 0 1 3 - 3 6
8. Бари 3 1 2 0 6 - 4 5
9. Парма 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Палермо 3 1 1 1 5 - 4 4
11. Беневенто 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Венеция 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Читтаделла 3 1 1 1 6 - 6 4
14. СПАЛ 2013 3 1 1 1 3 - 4 4
15. Модена 0:1 4 1 0 3 5 - 5 3
16. Тернана 3 1 0 2 3 - 6 3
17. Комо 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Перуджа 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Зюйдтироль 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кальяри 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Читтаделла 2 1 1 0 5 - 4 4
3. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Реджина 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Фрозиноне 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Тернана 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Модена 0:1 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Палермо 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Беневенто 2 1 0 1 2 - 2 3
13. СПАЛ 2013 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Дженоа 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Бари 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Комо 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Пиза 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Перуджа 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Бари 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Венеция 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Асколи 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Козенца 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Брешия 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Парма 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Палермо 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
12. СПАЛ 2013 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Кальяри 1:0 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Читтаделла 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
17. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Модена 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Тернана 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Зюйдтироль 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Рог Марко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Модена
5.00
5.44
4.72
Все Коэффициенты
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