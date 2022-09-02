Стадион: Сардиния Арена
Ход матча
28'
1:0
57'
60'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
33
Оберт
Адам
99
Дьяв
Давиде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Лелла НунциоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дьяв ДавидеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
История личных встреч
Кальяри
Модена
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рог Марко
|1
|0.25
|Манкозу Марко
|1
|0.25
|Перейро Гастон
|1
|0.25
|Макумбу Антуан
|1
|0.25
|Нандес Найтан
|0
|0
|Миллико Винченцо
|0
|0
|Лувумбо Зито
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тремолада Лука
|1
|0.25
|Фальчинелли Диего
|1
|0.25
|Бонфанти Николас
|1
|0.25
|Дьяв Давиде
|1 (1)
|0.25
|Shady Oukhadda
|0
|0
|Понси Фабио
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Пардо Алессандро
|0
|1
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Гольданига Эдоардо
|1
|0
|Миллико Винченцо
|1
|0
|Дезогус Якопо
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панада Симоне
|2
|0
|Читтадини Джорджо
|2
|0
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|Дьяв Давиде
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
СПАЛ 2013 - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2
Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1
Модена
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2
Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0 Губбио - Модена 1:1 Модена - Имолезе 2:1 Пистойезе - Модена 1:0 Модена - Мателика 3:0 Вис Пезаро - Модена 0:3 Модена - Сиена 1:1 Каррарезе - Модена 2:3 Модена - Ольбия 1:2 Модена - Пескара 1:0 Терамо - Модена 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Асколи
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Кальяри
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|Реджина
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|5.
|Фрозиноне
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|Козенца
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Брешия
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|Бари
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|9.
|Парма
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Палермо
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Венеция
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Читтаделла
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|14.
|СПАЛ 2013
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|15.
|Модена
|0:1
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|16.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Комо
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Перуджа
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Зюйдтироль
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кальяри
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Читтаделла
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|Асколи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Реджина
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Тернана
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Модена
|0:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Палермо
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Комо
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Пиза
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Бари
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Венеция
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Реджина
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Козенца
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Брешия
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Палермо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Беневенто
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Кальяри
|1:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Читтаделла
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|17.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Модена
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Зюйдтироль
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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