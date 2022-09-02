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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Кальяри
1:0
Конец матча
Модена
0'
1:0
28' Гол
Рог Марко
57' Желтая карточка
Shady Oukhadda
61' Желтая карточка
Маньино Лука
64' Желтая карточка
Рог Марко
68' Желтая карточка
Лападула Джанлука
90'+6

Ход матча

28'
Рог Марко
(Нандес Найтан)
1:0
46'
 
Мости Никола
Тремолада Лука
46'
 
Shady Oukhadda
Копполаро Мауро
52'
 
Баттистелла Томас
Панада Симоне
57'
 
Shady Oukhadda
59'
 
Paulo Dentello
Понси Фабио
61'
 
Маньино Лука
64'
Рог Марко
 
68'
Лападула Джанлука
 
68'
Паволетти Леонардо
Лападула Джанлука
 
68'
Баррека Антонио
Оберт Адам
 
69'
Дейола Алессандро
Рог Марко
 
72'
 
Tomasso Silvestri
Читтадини Джорджо
83'
Alberto Dossena
Нандес Найтан
 
90'
Лувумбо Зито
Виола Николас
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 11
  • 10 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Радунович
Борис
28
Дзаппа
Габриэле
3
Гольданига
Эдоардо
15
Альтаре
Джорджо
33
Оберт
Адам
10
Виола
Николас
29
Макумбу
Антуан
6
Рог
Марко
8
Нандес
Найтан
9
Лападула
Джанлука
5
Манкозу
Марко
26
Riccardo
Gagno
57
Копполаро
Мауро
28
Де
Майо
Себастьян
5
Читтадини
Джорджо
3
Понси
Фабио
6
Маньино
Лука
43
Панада
Симоне
10
Тремолада
Лука
99
Дьяв
Давиде
20
Гарджуло
Марио
11
Фальчинелли
Диего
Кальяри
4-3-3
Модена
4-3-2-1

История личных встреч

Кальяри
Модена

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:2
СB
2:1
К
4:4

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рог Марко 1 0.25
Манкозу Марко 1 0.25
Перейро Гастон 1 0.25
Макумбу Антуан 1 0.25
Нандес Найтан 0 0
Миллико Винченцо 0 0
Лувумбо Зито 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тремолада Лука 1 0.25
Фальчинелли Диего 1 0.25
Бонфанти Николас 1 0.25
Дьяв Давиде 1 (1) 0.25
Shady Oukhadda 0 0
Понси Фабио 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Пардо Алессандро 0 1
Паволетти Леонардо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Рог Марко 1 0
Миллико Винченцо 1 0
Дезогус Якопо 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панада Симоне 2 0
Читтадини Джорджо 2 0
Де Майо Себастьян 1 0
Фальчинелли Диего 1 0
Дьяв Давиде 1 0
Маньино Лука 1 0
Shady Oukhadda 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
СПАЛ 2013 - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2
Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1
Модена
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2
Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0 Губбио - Модена 1:1 Модена - Имолезе 2:1 Пистойезе - Модена 1:0 Модена - Мателика 3:0 Вис Пезаро - Модена 0:3 Модена - Сиена 1:1 Каррарезе - Модена 2:3 Модена - Ольбия 1:2 Модена - Пескара 1:0 Терамо - Модена 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Асколи 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Кальяри 4 2 1 1 4 - 3 7
4. Реджина 3 2 0 1 7 - 2 6
5. Фрозиноне 3 2 0 1 5 - 2 6
6. Козенца 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Брешия 3 2 0 1 3 - 3 6
8. Бари 3 1 2 0 6 - 4 5
9. Парма 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Палермо 3 1 1 1 5 - 4 4
11. Беневенто 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Венеция 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Читтаделла 3 1 1 1 6 - 6 4
14. СПАЛ 2013 3 1 1 1 3 - 4 4
15. Модена 4 1 0 3 5 - 5 3
16. Тернана 3 1 0 2 3 - 6 3
17. Комо 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Перуджа 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Зюйдтироль 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кальяри 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Читтаделла 2 1 1 0 5 - 4 4
3. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Реджина 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Фрозиноне 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Тернана 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Модена 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Палермо 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Беневенто 2 1 0 1 2 - 2 3
13. СПАЛ 2013 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Дженоа 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Бари 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Комо 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Пиза 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Перуджа 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Бари 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Венеция 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Асколи 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Козенца 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Брешия 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Парма 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Палермо 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
12. СПАЛ 2013 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Кальяри 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Читтаделла 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
17. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Модена 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Тернана 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Зюйдтироль 2 0 0 2 0 - 6 0
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Рог Марко бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кальяри 1:0 Модена онлайн

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