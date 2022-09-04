  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Зюйдтироль
1:1
Перерыв
Пиза
0'
0:1
23' Гол
Ионице Артур
1:1
35' Пенальти
Ровер Маттео
45' Желтая карточка
Simone Davi
45' Желтая карточка
Помпетти Марко

Ход матча

23'
0:1
Ионице Артур
(Надь Адам)
35'
Ровер Маттео
1:1
45'
Simone Davi
 
45'
Помпетти Марко
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 27 Владение мячом, % 73
Лучшие коэффициенты
Зюйдтироль
Ничья
Пиза
3.15
3.05
2.50
Все Коэффициенты
1
Полуцци
Джакомо
26
Де
Коль
Филиппо
19
Giovanni
Zaro
2
Берра
Филиппо
11
Д'Орацио
Томмазо
16
Белардинелли
Лука
23
Помпетти
Марко
24
Simone
Davi
31
Маркони
Микеле
9
Маццокки
Симоне
18
Ровер
Маттео
1
Николас
Андраде
6
Херманнссон
Хьёртур
44
Рус
Адриан
93
Барба
Федерико
20
Беруатто
Пьетро
8
Марин
Мариус
16
Надь
Адам
23
Ионице
Артур
80
Моруцан
Олимпиу
17
Сибилли
Джузеппе
99
Сиссе
Мустафа
Зюйдтироль
4-3-3
Пиза
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Raphael Odogwu 1 0.25
Ровер Маттео 1 (1) 0.25
Карретта Мирко 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моруцан Олимпиу 1 (1) 0.25
Мазуччи Гаэтано 1 0.25
Ионице Артур 1 0.25
Торрегросса Эрнесто 1 0.25
Канестрелли Симоне 1 0.25
Сибилли Джузеппе 1 0.25
Де Витис Алессандро 0 0
Надь Адам 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Curto 1 1
Raphael Odogwu 1 0
Giovanni Zaro 1 0
Маццокки Симоне 1 0
Помпетти Марко 1 0
Simone Davi 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калабрези Артуро 1 1
Надь Адам 1 0
Туре Идрисса 1 0
Марин Мариус 1 0
Канестрелли Симоне 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
3
50%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3
Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Сереньо 1:0 Зюйдтироль - Про Сесто 2:0 Ювентус (до 23 лет) - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Мантуя 1:0 Пьяченца - Зюйдтироль 1:0 Тренто - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Про Патрия 0:0 Джиана Эрминио - Зюйдтироль 0:2
Пиза
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4
Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1 Перуджа - Пиза 1:1 Пиза - Брешия 0:0 Беневенто - Пиза 5:1 Пиза - Читтаделла 1:0 Асколи - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 3:0 Порденоне - Пиза 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 4 3 0 1 10 - 2 9
2. Фрозиноне 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Брешия 4 3 0 1 5 - 4 9
4. Дженоа 4 2 2 0 6 - 4 8
5. Асколи 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Козенца 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Беневенто 4 2 1 1 4 - 2 7
8. Кальяри 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Бари 4 1 3 0 8 - 6 6
10. Парма 4 1 3 0 6 - 5 6
11. Читтаделла 4 1 2 1 6 - 6 5
12. СПАЛ 2013 4 1 2 1 5 - 6 5
13. Венеция 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Палермо 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Тернана 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Модена 4 1 0 3 5 - 5 3
17. Комо 4 0 2 2 3 - 6 2
18. Пиза 1:1 4 0 2 2 6 - 8 2
19. Перуджа 4 0 1 3 2 - 7 1
20. Зюйдтироль 1:1 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Фрозиноне 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Брешия 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Кальяри 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Асколи 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Читтаделла 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Тернана 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Модена 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Палермо 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Беневенто 2 1 0 1 2 - 2 3
13. СПАЛ 2013 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Дженоа 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Комо 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Пиза 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Зюйдтироль 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Перуджа 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Венеция 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Козенца 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Беневенто 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Бари 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Венеция 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Асколи 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Брешия 2 1 0 1 1 - 3 3
10. СПАЛ 2013 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Парма 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Кальяри 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Читтаделла 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Комо 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Пиза 1:1 2 0 1 1 4 - 5 1
16. Палермо 2 0 1 1 1 - 4 1
17. Модена 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Перуджа 2 0 0 2 1 - 4 0
19. Тернана 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Зюйдтироль 1:1 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Помпетти Марко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Simone Davi получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Ровер Маттео из команды Зюйдтироль забивает с точки!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Ионице Артур бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Зюйдтироль
Ничья
Пиза
3.15
3.05
2.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Зюйдтироль 1:1 Пиза онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Зюйдтироль
Пиза
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 