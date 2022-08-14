Стадион: Schuetzenwiese Stadion
0'
37' Желтая карточкаСантини Иван
41' Желтая карточкаДжемаили Блерим
61' Желтая карточкаАлити Фидан
1:0
73' ГолРодригес Франсиско
Ход матча
37'
41'
61'
73'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
4 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
77
Абедини
Эрис
25
Бреше
Янник
17
Конде
Шейк
18
Афдияй
Донис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Пукай ЙозефВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
История личных встреч
Винтертур
Цюрих
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
15 матчей
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буэсс Роман
|1
|0.2
|Samir Ramizi
|1
|0.2
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samir Ramizi
|3
|0
|Диаби Сулейман
|2
|0
|Granit Lekaj
|2
|0
|Michael Goncalves
|2
|0
|Родригес Франсиско III
|2
|0
|Буэсс Роман
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Камбери Флориан
|1
|0
|Гельми Рой
|1
|0
|Абедини Эрис
|1
|0
|Samuel Ballet
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джемаили Блерим
|2
|0
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Сельнес Оле
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Камбери Линдрит
|1
|0
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Серветт - Винтертур 1:0 Винтертур - Лугано 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1
Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5 Винтертур - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Виль - Винтертур 1:1 Винтертур - Тун 2:2 Винтертур - Шаффхаузен 1:1 Ивердон - Винтертур 2:2 Винтертур - Вадуц 4:2 Арау - Винтертур 0:3 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Нёвшатель Ксамакс - Винтертур 0:0 Винтертур - Арау 4:2
Цюрих
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0
Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3 Лугано - Цюрих 2:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 5:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|2.
|Грасcхоппер
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|3.
|Янг Бойз
|4
|2
|2
|0
|8 - 1
|8
|4.
|Серветт
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|5.
|Сьон
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Люцерн
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|7.
|Винтертур
|1:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|8.
|Лугано
|4
|1
|0
|3
|8 - 8
|3
|9.
|Базель
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|Цюрих
|0:1
|5
|0
|1
|4
|0 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Серветт
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Грасcхоппер
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|Винтертур
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Базель
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Сьон
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|8.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Цюрих
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|10.
|Лугано
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сьон
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Люцерн
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|4.
|Грасcхоппер
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|5.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|Серветт
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Санкт-Галлен
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|9.
|Винтертур
|1:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|10.
|Цюрих
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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