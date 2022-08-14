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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Винтертур
1:0
Второй тайм: 74'
Цюрих
0'
37' Желтая карточка
Сантини Иван
41' Желтая карточка
Джемаили Блерим
61' Желтая карточка
Алити Фидан
1:0
73' Гол
Родригес Франсиско

Ход матча

37'
 
Сантини Иван
41'
 
Джемаили Блерим
46'
 
Вьюнник Богдан
Сантини Иван
46'
 
Ньонто Вильфред
Маркезано Антонио
61'
 
Алити Фидан
61'
Манзамби Нефтали
Ди Джусто Маттео
 
69'
 
Метс Кароль
Алити Фидан
69'
 
Ронер Фабиан
Афдияй Донис
73'
Родригес Франсиско
1:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 4 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Цюрих
4.20
3.65
3.47
Все Коэффициенты
1
Фаюлу
Тимоти
5
Гельми
Рой
4
Granit
Lekaj
3
Шеттин
Тобиас
19
Adrian
Gantenbein
18
Диаби
Сулейман
8
Samir
Ramizi
77
Абедини
Эрис
44
Родригес
Франсиско
III
10
Ди
Джусто
Маттео
9
Буэсс
Роман
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
17
Конде
Шейк
19
Боранияшевич
Никола
21
Джемаили
Блерим
18
Афдияй
Донис
3
Герреро
Адрия
9
Сантини
Иван
10
Маркезано
Антонио
Винтертур
5-3-1-1
Цюрих
3-1-4-2

История личных встреч

Винтертур
Цюрих

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

ТМС
3:0
ТМК
2:2
ТМК
1:5
ТМК
1:1
ТМК
2:0
ЧЛ
0:3
ЧЛ
2:2
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:0
ТМК
1:2
ТМС
3:3
ММ(
3:1
ТМС
1:1
ТМС
3:2
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буэсс Роман 1 0.2
Samir Ramizi 1 0.2
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 3 0
Диаби Сулейман 2 0
Granit Lekaj 2 0
Michael Goncalves 2 0
Родригес Франсиско III 2 0
Буэсс Роман 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Камбери Флориан 1 0
Гельми Рой 1 0
Абедини Эрис 1 0
Samuel Ballet 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джемаили Блерим 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Сантини Иван 1 0
Гогия Акакий 1 0
Сельнес Оле 1 0
Костадинович Живко 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Камбери Линдрит 1 0
Крюезиу Мирлинд 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Серветт - Винтертур 1:0 Винтертур - Лугано 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1
Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5 Винтертур - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Виль - Винтертур 1:1 Винтертур - Тун 2:2 Винтертур - Шаффхаузен 1:1 Ивердон - Винтертур 2:2 Винтертур - Вадуц 4:2 Арау - Винтертур 0:3 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Нёвшатель Ксамакс - Винтертур 0:0 Винтертур - Арау 4:2
Цюрих
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0
Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3 Лугано - Цюрих 2:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 5:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 5 3 0 2 10 - 5 9
2. Грасcхоппер 5 2 3 0 9 - 7 9
3. Янг Бойз 4 2 2 0 8 - 1 8
4. Серветт 4 2 2 0 3 - 1 8
5. Сьон 5 2 2 1 8 - 7 8
6. Люцерн 4 1 2 1 4 - 6 5
7. Винтертур 1:0 5 1 1 3 3 - 8 4
8. Лугано 4 1 0 3 8 - 8 3
9. Базель 3 0 3 0 2 - 2 3
10. Цюрих 0:1 5 0 1 4 0 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Серветт 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Грасcхоппер 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Янг Бойз 2 1 1 0 5 - 1 4
5. Винтертур 1:0 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Базель 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Сьон 3 0 2 1 2 - 5 2
8. Люцерн 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Цюрих 0:1 2 0 1 1 0 - 3 1
10. Лугано 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Янг Бойз 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Люцерн 3 1 1 1 3 - 5 4
4. Грасcхоппер 3 0 3 0 4 - 4 3
5. Лугано 2 1 0 1 5 - 3 3
6. Серветт 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Санкт-Галлен 2 0 0 2 2 - 4 0
9. Винтертур 1:0 2 0 0 2 0 - 3 0
10. Цюрих 0:1 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Джемаили Блерим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Сантини Иван получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Цюрих
4.20
3.65
3.47
Все Коэффициенты
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