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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион: Зрители: 8400
Винтертур
1:1
Конец матча
Цюрих
0'
37' Желтая карточка
Сантини Иван
41' Желтая карточка
Джемаили Блерим
60' Желтая карточка
Алити Фидан
1:0
73' Гол
Родригес Франсиско
80' Желтая карточка
Шеттин Тобиас
84' Желтая карточка
Крюезиу Мирлинд
1:1
85' Гол
Ронер Фабиан
90'+5
1
Фаюлу
Тимоти
5
Гельми
Рой
4
Granit
Lekaj
3
Шеттин
Тобиас
19
Adrian
Gantenbein
18
Диаби
Сулейман
8
Samir
Ramizi
77
Абедини
Эрис
44
Родригес
Франсиско
III
10
Ди
Джусто
Маттео
9
Буэсс
Роман
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
17
Конде
Шейк
19
Боранияшевич
Никола
21
Джемаили
Блерим
18
Афдияй
Донис
3
Герреро
Адрия
9
Сантини
Иван
10
Маркезано
Антонио
Винтертур
5-3-1-1
Цюрих
3-1-4-2

История личных встреч

Винтертур
Цюрих

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

ТМС
3:0
ТМК
2:2
ТМК
1:5
ТМК
1:1
ТМК
2:0
ЧЛ
0:3
ЧЛ
2:2
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:0
ТМК
1:2
ТМС
3:3
ММ(
3:1
ТМС
1:1
ТМС
3:2
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буэсс Роман 1 0.2
Samir Ramizi 1 0.2
Родригес Франсиско III 1 0.2
Манзамби Нефтали 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ронер Фабиан 1 0.2
Вьюнник Богдан 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 3 0
Диаби Сулейман 2 0
Granit Lekaj 2 0
Michael Goncalves 2 0
Родригес Франсиско III 2 0
Буэсс Роман 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Камбери Флориан 1 0
Гельми Рой 1 0
Шеттин Тобиас 1 0
Абедини Эрис 1 0
Samuel Ballet 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джемаили Блерим 2 0
Крюезиу Мирлинд 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Сантини Иван 1 0
Гогия Акакий 1 0
Сельнес Оле 1 0
Алити Фидан 1 0
Костадинович Живко 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Камбери Линдрит 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
11%
4
40%
61-75
3
33%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Серветт - Винтертур 1:0 Винтертур - Лугано 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1
Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5 Винтертур - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Виль - Винтертур 1:1 Винтертур - Тун 2:2 Винтертур - Шаффхаузен 1:1 Ивердон - Винтертур 2:2 Винтертур - Вадуц 4:2 Арау - Винтертур 0:3 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Нёвшатель Ксамакс - Винтертур 0:0 Винтертур - Арау 4:2
Цюрих
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0
Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3 Лугано - Цюрих 2:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 5:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 3 2 0 11 - 1 11
2. Санкт-Галлен 5 3 0 2 10 - 5 9
3. Грасcхоппер 5 2 3 0 9 - 7 9
4. Сьон 5 2 2 1 8 - 7 8
5. Серветт 5 2 2 1 3 - 4 8
6. Лугано 5 2 0 3 10 - 8 6
7. Люцерн 4 1 2 1 4 - 6 5
8. Базель 4 0 3 1 2 - 4 3
9. Винтертур 5 0 2 3 3 - 9 2
10. Цюрих 5 0 2 3 1 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Янг Бойз 3 2 1 0 8 - 1 7
3. Серветт 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Грасcхоппер 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Базель 3 0 2 1 1 - 3 2
6. Винтертур 3 0 2 1 3 - 6 2
7. Сьон 3 0 2 1 2 - 5 2
8. Люцерн 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Цюрих 2 0 1 1 0 - 3 1
10. Лугано 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лугано 3 2 0 1 7 - 3 6
3. Янг Бойз 2 1 1 0 3 - 0 4
4. Люцерн 3 1 1 1 3 - 5 4
5. Грасcхоппер 3 0 3 0 4 - 4 3
6. Серветт 3 0 2 1 1 - 4 2
7. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Цюрих 3 0 1 2 1 - 7 1
9. Санкт-Галлен 2 0 0 2 2 - 4 0
10. Винтертур 2 0 0 2 0 - 3 0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      41'
      Джемаили Блерим получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Сантини Иван получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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