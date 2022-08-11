3:4
Конец матча
0'
0:1
21' ГолWeijun Xie
1:1
30' ГолWei Zhang2
43' Желтая карточкаJunzhe Zhang
1:2
50' ГолWeijun Xie
1:3
54' ГолМерида Фран
2:3
57' ГолXuchen Yao
72' Желтая карточкаYunan Gao
3:3
81' ГолZiye Zhao
3:4
84' ГолБа Дунь
90' Желтая карточкаXiming Pan
90' Желтая карточкаБерич Роберт
90'+8
Ход матча
21'
0:1
30'
1:1
43'
46'
50'
1:2
54'
1:3
57'
2:3
66'
72'
81'
3:3
84'
3:4
86'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 4
-
1 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 10
-
4 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
30
Yaxiong
Bao
16
Liu
Jing
32
Хайфэн
Дин
42
Yunan
Gao
17
Xintao
Song
25
Wei
Liao
38
Wei
Zhang2
22
Jingqi
Fang
27
Wei
Zhang
I
33
Yue
Song
19
Yuefeng
Bai
24
Taoyu
Piao
29
Ба
Дунь
18
Фарлей
Роса
40
Yan
Shi
11
Weijun
Xie
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
-
16 Liu JingЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хайфэн ДинЗащитник
- Полузащитник
-
42 Yunan GaoПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Xintao SongПолузащитник
-
25 Wei LiaoПолузащитник
-
38 Wei Zhang2Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Jiajun Pang
-
11 Xuchen Yao
-
14 Yunhua Chen
-
19 Yuren Wei
-
20 Huaze Gao
-
22 Ren Wei
-
23 Jiahui Zhang
-
29 Chenyu Yang
-
-
39 Shipeng Luo
-
43 Runnan Liu
-
45 Ziye Zhao
-
Главный тренер: Jong-boo Kim
- Основной состав
-
22 Jingqi FangВратарь
-
27 Wei Zhang IЗащитник
- Защитник
-
33 Yue SongЗащитник
-
19 Yuefeng BaiЗащитник
- Полузащитник
-
24 Taoyu PiaoПолузащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
-
18 Фарлей РосаПолузащитник
-
40 Yan ShiПолузащитник
-
11 Weijun XieНападающий
- Запасные игроки
-
20 Jianan WangЗащитник
- Защитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
14 Pengchao Zu
-
17 Zheng Zhou
-
-
31 Yinong Tian
-
32 Yuanjie Su
-
37 Xuelong Sun
-
Главный тренер: Genwei Yu
История личных встреч
Хэбей Форчун
Тянцзинь Тэда
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
12 матчей
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хэбей Форчун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang2
|6 (1)
|0.5
|Xuchen Yao
|1
|0.08
|Ziye Zhao
|1
|0.08
|Lin Cui
|0
|0
|Хайфэн Дин
|0
|0
|Tianyuan Xu
|0
|0
|Xintao Song
|0
|0
|Yunan Gao
|0
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ба Дунь
|5
|0.42
|Weijun Xie
|3
|0.25
|Фарлей Роса
|1
|0.08
|Берич Роберт
|1
|0.08
|Yuanjie Su
|1
|0.08
|Yan Shi
|1
|0.08
|Мерида Фран
|1
|0.08
|Радонич Деян
|1
|0.08
|Qiuming Wang
|1
|0.08
|Eder Lima II
|1
|0.08
|Yingjie Zhao
|1
|0.08
|Taoyu Piao
|1
|0.08
Карточки
Хэбей Форчун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junzhe Zhang
|2
|1
|Ximing Pan
|3
|0
|Wei Zhang2
|1
|1
|Tianyuan Xu
|2
|0
|Хайфэн Дин
|1
|0
|Lin Cui
|1
|0
|Yaxiong Bao
|1
|0
|Yunan Gao
|1
|0
|Ziye Zhao
|1
|0
|Haoyang Bi
|1
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Qiuming Wang
|3
|0
|Yinong Tian
|2
|0
|Берич Роберт
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Фарлей Роса
|1
|0
|Jiamin Xu
|1
|0
|Yingjie Zhao
|1
|0
|Yuanjie Su
|1
|0
|Genwei Yu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
4
36%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
50%
1
9%
76-90
Пропущено
16
9
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
6%
2
22%
1-15
2
13%
3
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
5
31%
2
22%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
2
18%
3
50%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
8
18
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 2
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
5
28%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
6
33%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
38%
4
22%
76-90
Пропущено
27
15
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
2
7%
2
13%
1-15
4
15%
4
27%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
5
19%
3
20%
46-60
4
15%
4
27%
61-75
8
30%
30%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1
Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2
Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|11
|10
|1
|0
|36 - 6
|31
|2.
|Шаньдун Тайшань
|11
|9
|0
|2
|20 - 8
|27
|3.
|Хэнань Цзянье
|11
|8
|2
|1
|26 - 9
|26
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|6
|4
|1
|17 - 10
|22
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|6.
|Шанхай СИПГ
|11
|5
|2
|4
|11 - 10
|17
|7.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|2
|5
|18 - 15
|17
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|4
|5
|2
|14 - 10
|17
|9.
|Бэйцзин Гоань
|11
|4
|4
|3
|15 - 14
|16
|10.
|Шэньчжэнь
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|11.
|Ченду Беттер Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|12.
|Ухань Цзалл
|11
|4
|1
|6
|12 - 20
|13
|13.
|Чанчунь Ятай
|11
|2
|6
|3
|14 - 18
|12
|14.
|Далянь Ифан
|11
|2
|5
|4
|13 - 17
|11
|15.
|Шицзячжуан
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|11
|2
|0
|9
|5 - 18
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|12
|1
|0
|11
|8 - 27
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|11
|0
|0
|11
|5 - 29
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|6
|5
|1
|0
|20 - 7
|16
|2.
|Ухань Три Таунс
|5
|5
|0
|0
|22 - 3
|15
|3.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|7.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|8.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|9.
|Шанхай СИПГ
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|Ухань Цзалл
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|11.
|Тянцзинь Тэда
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|12.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|13.
|Шицзячжуан
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|14.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|15.
|Далянь Ифан
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|7
|1
|0
|6
|6 - 16
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|2.
|Шаньдун Тайшань
|6
|4
|0
|2
|8 - 8
|12
|3.
|Хэнань Цзянье
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|4.
|Тянцзинь Тэда
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|5.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|6.
|Ченду Беттер Сити
|6
|2
|3
|1
|4 - 4
|9
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|Бэйцзин Гоань
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|10.
|Шэньчжэнь
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|Ухань Цзалл
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|13.
|Чанчунь Ятай
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Шицзячжуан
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
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