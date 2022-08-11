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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Хэбей Форчун
3:4
Конец матча
Тянцзинь Тэда
0'
0:1
21' Гол
Weijun Xie
1:1
30' Гол
Wei Zhang2
43' Желтая карточка
Junzhe Zhang
1:2
50' Гол
Weijun Xie
1:3
54' Гол
Мерида Фран
2:3
57' Гол
Xuchen Yao
72' Желтая карточка
Yunan Gao
3:3
81' Гол
Ziye Zhao
3:4
84' Гол
Ба Дунь
90' Желтая карточка
Ximing Pan
90' Желтая карточка
Берич Роберт
90'+8

Ход матча

21'
0:1
Weijun Xie
30'
Wei Zhang2
(Xintao Song)
1:1
43'
Junzhe Zhang
 
46'
 
Берич Роберт
Taoyu Piao
46'
 
Мерида Фран
Yan Shi
46'
Xuchen Yao
Tianyuan Xu
 
50'
1:2
Weijun Xie
(Берич Роберт)
54'
1:3
Мерида Фран
57'
Xuchen Yao
(Yunan Gao)
2:3
62'
 
Jianan Wang
Wei Zhang I
66'
Shipeng Luo
Xintao Song
 
66'
Ziye Zhao
Wei Zhang2
 
72'
Yunan Gao
 
76'
Huaze Gao
Wei Liao
 
76'
 
Yuanjie Su
Yuefeng Bai
81'
Ziye Zhao
(Хайфэн Дин)
3:3
84'
3:4
Ба Дунь
86'
 
Fan Yang1
Weijun Xie
88'
Ren Wei
Liu Jing
 
90'
Ximing Pan
 
90'
 
Берич Роберт

Статистика матча

  • 3 Голы 4
  • 1 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 10
  • 4 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

30
Yaxiong
Bao
16
Liu
Jing
6
Junzhe
Zhang
4
Ximing
Pan
32
Хайфэн
Дин
7
Tianyuan
Xu
42
Yunan
Gao
8
Daogang
Yao
17
Xintao
Song
25
Wei
Liao
38
Wei
Zhang2
22
Jingqi
Fang
27
Wei
Zhang
I
6
Jiarun
Gao
33
Yue
Song
19
Yuefeng
Bai
8
Yingjie
Zhao
24
Taoyu
Piao
29
Ба
Дунь
18
Фарлей
Роса
40
Yan
Shi
11
Weijun
Xie
Хэбей Форчун
4-5-1
Тянцзинь Тэда
4-2-3-1

История личных встреч

Хэбей Форчун
Тянцзинь Тэда

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

12 матчей

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:1
С
0:1
С
0:1
С
2:0
С
2:1
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
0:2
С
4:0
С
0:5
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 6 (1) 0.5
Xuchen Yao 1 0.08
Ziye Zhao 1 0.08
Lin Cui 0 0
Хайфэн Дин 0 0
Tianyuan Xu 0 0
Xintao Song 0 0
Yunan Gao 0 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ба Дунь 5 0.42
Weijun Xie 3 0.25
Фарлей Роса 1 0.08
Берич Роберт 1 0.08
Yuanjie Su 1 0.08
Yan Shi 1 0.08
Мерида Фран 1 0.08
Радонич Деян 1 0.08
Qiuming Wang 1 0.08
Eder Lima II 1 0.08
Yingjie Zhao 1 0.08
Taoyu Piao 1 0.08

Карточки

Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junzhe Zhang 2 1
Ximing Pan 3 0
Wei Zhang2 1 1
Tianyuan Xu 2 0
Хайфэн Дин 1 0
Lin Cui 1 0
Yaxiong Bao 1 0
Yunan Gao 1 0
Ziye Zhao 1 0
Haoyang Bi 1 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Qiuming Wang 3 0
Yinong Tian 2 0
Берич Роберт 1 0
Радонич Деян 1 0
Фарлей Роса 1 0
Jiamin Xu 1 0
Yingjie Zhao 1 0
Yuanjie Su 1 0
Genwei Yu 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
4
36%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
50%
1
9%
76-90

Пропущено

16
9
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
6%
2
22%
1-15
2
13%
3
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
5
31%
2
22%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
2
18%
3
50%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

8
18
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 2
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
5
28%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
6
33%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
38%
4
22%
76-90

Пропущено

27
15
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
2
7%
2
13%
1-15
4
15%
4
27%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
5
19%
3
20%
46-60
4
15%
4
27%
61-75
8
30%
30%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1
Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2
Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 11 10 1 0 36 - 6 31
2. Шаньдун Тайшань 11 9 0 2 20 - 8 27
3. Хэнань Цзянье 11 8 2 1 26 - 9 26
4. Шанхай Шеньхуа 11 6 4 1 17 - 10 22
5. Чжэцзян Профессионал 11 5 3 3 15 - 9 18
6. Шанхай СИПГ 11 5 2 4 11 - 10 17
7. Тянцзинь Тэда 12 5 2 5 18 - 15 17
8. Мэйчжоу Хакка 11 4 5 2 14 - 10 17
9. Бэйцзин Гоань 11 4 4 3 15 - 14 16
10. Шэньчжэнь 11 5 1 5 15 - 17 16
11. Ченду Беттер Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
12. Ухань Цзалл 11 4 1 6 12 - 20 13
13. Чанчунь Ятай 11 2 6 3 14 - 18 12
14. Далянь Ифан 11 2 5 4 13 - 17 11
15. Шицзячжуан 11 2 4 5 9 - 16 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 11 2 0 9 5 - 18 6
17. Хэбей Форчун 12 1 0 11 8 - 27 3
18. Гуанчжоу Фули 11 0 0 11 5 - 29 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 6 5 1 0 20 - 7 16
2. Ухань Три Таунс 5 5 0 0 22 - 3 15
3. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
4. Шанхай Шеньхуа 6 4 2 0 8 - 2 14
5. Мэйчжоу Хакка 6 3 2 1 11 - 7 11
6. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
7. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
8. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
9. Шанхай СИПГ 5 2 1 2 4 - 4 7
10. Ухань Цзалл 5 2 1 2 8 - 9 7
11. Тянцзинь Тэда 6 2 1 3 7 - 6 7
12. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Шицзячжуан 6 1 3 2 5 - 6 6
14. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
15. Далянь Ифан 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Хэбей Форчун 7 1 0 6 6 - 16 3
18. Гуанчжоу Фули 6 0 0 6 3 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 5 1 0 14 - 3 16
2. Шаньдун Тайшань 6 4 0 2 8 - 8 12
3. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
4. Тянцзинь Тэда 6 3 1 2 11 - 9 10
5. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
6. Ченду Беттер Сити 6 2 3 1 4 - 4 9
7. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
8. Чжэцзян Профессионал 6 2 2 2 9 - 8 8
9. Бэйцзин Гоань 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Шэньчжэнь 5 2 1 2 7 - 9 7
11. Мэйчжоу Хакка 5 1 3 1 3 - 3 6
12. Ухань Цзалл 6 2 0 4 4 - 11 6
13. Чанчунь Ятай 6 1 3 2 7 - 13 6
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 5 1 1 3 4 - 10 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 2 - 12 0
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    • Желтая карточка
      93'
      Ximing Pan грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
    • 92'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • Фол, нарушение
      91'
      Игрок команды Хэбей Форчун совершает фол
    • 91'
      О, нет. Из многообещающей позиции Ximing Pan из команды Хэбей Форчун наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • Угловой
      91'
      Xuchen Yao из команды Хэбей Форчун подал угловой справа.
    • 91'
      Хайфэн Дин из команды Хэбей Форчун своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 90'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 39%, Тянцзинь Тэда: 61%.
    • Фол, нарушение
      90'
      Назначен штрафной. Пострадал Xuchen Yao, его свалил Jiarun Gao.
    • 90'
      Тянцзинь Тэда пытается что-то создать.
    • До матча
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