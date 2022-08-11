Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Jingqi Fang взял и забрал мяч на выходе

47' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Оооо... вот это был удар! Wei Zhang должен был забить с этой позиции.

43' Junzhe Zhang получает желтую карточку за неспортивное поведение

43' Хорошую попытку сделал Wei Zhang . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Фарлей Роса не смог попасть в створ ударом издали

42' Юфенг Бай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Близко! Фарлей Роса нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

41' Фарлей Роса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Yingjie Zhao навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Taoyu Piao пробует нанести удар издали, но Yaxiong Bao держит все под контролем

39' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Yaxiong Bao взял и забрал мяч на выходе

38' Yan Shi создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Yingjie Zhao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновлен

34' Junzhe Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Jiarun Gao нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

29' Хорошую попытку сделал Ба Дунь . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Фарлей Роса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Команда Тянцзинь Тэда забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

21' Г О О О О Л - Weijun Xie забивает ударом с левой ноги!

21' Ба Дунь создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Jingqi Fang взял и забрал мяч на выходе

18' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Тянцзинь Тэда нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

17' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Юфенг Бай пробует нанести удар издали, но Yaxiong Bao держит все под контролем

15' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Тянцзинь Тэда пробьет пенальти!

11' Yan Shi создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Yingjie Zhao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Weijun Xie создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Yingjie Zhao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Yingjie Zhao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Хорошую попытку сделал Ба Дунь . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Yingjie Zhao навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру