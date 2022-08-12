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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шицзячжуан
0:2
Второй тайм: 67'
Шаньдун Тайшань
0'
24' Желтая карточка
Zhongliu Chen
0:1
36' Гол
Кризан
0:2
39' Гол
Мойсес Лима

Ход матча

24'
Zhongliu Chen
 
36'
0:1
Кризан
(Tong Wang1)
39'
0:2
Мойсес Лима
46'
Haiqing Cao
Xiaotian Yang
 
57'
 
Tianyu Guo
Liuyu Duan
57'
 
Цзинь Цзиндао
Лю Биньбинь
65'
 
Chi Zhang
Ляо Лишэн
66'
Sabit Abdusalam
Chuangyi Lin
 
66'
Bughrahan Iskandar
Yifeng Zang
 
66'
Zhe Jiang
Xinyu Liu1
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 10
  • 0 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шицзячжуан
Ничья
Шаньдун Тайшань
9.50
5.25
1.42
Все Коэффициенты
14
Puliang
Shao
31
Zhongliu
Chen
23
Yiming
Yang
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
28
Xiaotian
Yang
20
Xinyu
Liu1
16
Kaimu
Zheng
8
Chuangyi
Lin
7
Yifeng
Zang
10
Oscar
Taty
Maritu
14
Ван
Да-Лэй
6
Tong
Wang1
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
39
Long
Song
8
Ляо
Лишэн
36
Liuyu
Duan
37
Цзи
Сян
10
Мойсес
Лима
21
Лю
Биньбинь
9
Кризан
Шицзячжуан
5-4-1
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1

История личных встреч

Шицзячжуан
Шаньдун Тайшань

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:1
С
0:2
С
4:0
С
2:1
С
3:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Taty Maritu 2 (2) 0.17
Xinyu Liu1 1 0.08
Kaimu Zheng 1 0.08
Shihao Piao 1 0.08
Yiming Yang 1 0.08
Bughrahan Iskandar 1 0.08
Fuyu Ma 1 0.08
Chuangyi Lin 0 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 6 (1) 0.5
Мойсес Лима 4 0.33
Цзинь Цзиндао 3 0.25
Феллайни Маруан 3 0.25
Чжэн Чжэн 1 0.08
Ляо Лишэн 1 0.08
Tianyu Qi 1 0.08
Chen Pu 1 0.08
Жадсон II 1 0.08
Лю Биньбинь 0 0
Сон Чжун-Хо 0 0
Лю Ян 0 0
Кэ Ши 0 0
Tong Wang1 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hao Guo 2 1
Chuangyi Lin 1 1
Puliang Shao 2 0
Zhongliu Chen 2 0
Shihao Piao 2 0
Сунзу Стоппила 1 0
Yun Yang 1 0
Yifeng Zang 1 0
Zhe Jiang 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Sabit Abdusalam 1 0
Yiming Yang 1 0
Oscar Taty Maritu 1 0
Fuyu Ma 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляо Лишэн 3 0
Мойсес Лима 3 0
Чжэн Чжэн 1 1
Кэ Ши 1 1
Цзинь Цзиндао 2 0
Tong Wang1 2 0
Феллайни Маруан 1 0
Лю Ян 1 0
Цзи Сян 1 0
Ван Да-Лэй 1 0
Кризан 1 0
Long Song 1 0
Chen Pu 1 0
Yuanwei Yu 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
40%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
67%
3
27%
76-90

Пропущено

11
1
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
100%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

8
19
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
2
25%
1
5%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
1
13%
4
21%
31-45
1
13%
4
21%
46-60
1
13%
3
16%
61-75
2
25%
5
26%
76-90

Пропущено

17
9
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
3
18%
1
11%
1-15
3
18%
2
22%
16-30
3
18%
2
22%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
3
18%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1
Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0
Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Шаньдун Тайшань - Урава Редс 0:5 Тэгу - Шаньдун Тайшань 4:0 Хоум Юнайтед - Шаньдун Тайшань 3:2 Шаньдун Тайшань - Хоум Юнайтед 0:0 Урава Редс - Шаньдун Тайшань 5:0 Шаньдун Тайшань - Тэгу 0:7 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5:1 12 11 1 0 41 - 7 34
2. Шаньдун Тайшань 2:0 12 10 0 2 22 - 8 30
3. Хэнань Цзянье 11 8 2 1 26 - 9 26
4. Шанхай Шеньхуа 11 6 4 1 17 - 10 22
5. Чжэцзян Профессионал 11 5 3 3 15 - 9 18
6. Шанхай СИПГ 11 5 2 4 11 - 10 17
7. Тянцзинь Тэда 12 5 2 5 18 - 15 17
8. Мэйчжоу Хакка 11 4 5 2 14 - 10 17
9. Бэйцзин Гоань 1:5 12 4 4 4 16 - 19 16
10. Шэньчжэнь 11 5 1 5 15 - 17 16
11. Ченду Беттер Сити 0:1 12 3 6 3 11 - 12 15
12. Ухань Цзалл 11 4 1 6 12 - 20 13
13. Чанчунь Ятай 11 2 6 3 14 - 18 12
14. Далянь Ифан 11 2 5 4 13 - 17 11
15. Шицзячжуан 0:2 12 2 4 6 9 - 18 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 1:0 12 3 0 9 6 - 18 9
17. Хэбей Форчун 12 1 0 11 8 - 27 3
18. Гуанчжоу Фули 11 0 0 11 5 - 29 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5:1 6 6 0 0 27 - 4 18
2. Хэнань Цзянье 6 5 1 0 20 - 7 16
3. Шаньдун Тайшань 2:0 5 5 0 0 12 - 0 15
4. Шанхай Шеньхуа 6 4 2 0 8 - 2 14
5. Мэйчжоу Хакка 6 3 2 1 11 - 7 11
6. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
7. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
8. Бэйцзин Гоань 1:5 5 2 2 1 6 - 3 8
9. Шанхай СИПГ 5 2 1 2 4 - 4 7
10. Ухань Цзалл 5 2 1 2 8 - 9 7
11. Тянцзинь Тэда 6 2 1 3 7 - 6 7
12. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Шицзячжуан 0:2 7 1 3 3 5 - 8 6
14. Гуанчжоу Эвергранд 1:0 6 2 0 4 3 - 5 6
15. Ченду Беттер Сити 0:1 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Далянь Ифан 6 1 3 2 7 - 9 6
17. Хэбей Форчун 7 1 0 6 6 - 16 3
18. Гуанчжоу Фули 6 0 0 6 3 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5:1 6 5 1 0 14 - 3 16
2. Шаньдун Тайшань 2:0 7 5 0 2 10 - 8 15
3. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
4. Тянцзинь Тэда 6 3 1 2 11 - 9 10
5. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
6. Ченду Беттер Сити 0:1 7 2 3 2 4 - 5 9
7. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
8. Чжэцзян Профессионал 6 2 2 2 9 - 8 8
9. Бэйцзин Гоань 1:5 7 2 2 3 10 - 16 8
10. Шэньчжэнь 5 2 1 2 7 - 9 7
11. Мэйчжоу Хакка 5 1 3 1 3 - 3 6
12. Ухань Цзалл 6 2 0 4 4 - 11 6
13. Чанчунь Ятай 6 1 3 2 7 - 13 6
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 0:2 5 1 1 3 4 - 10 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 1:0 6 1 0 5 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 2 - 12 0
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    Лучшие коэффициенты
    Шицзячжуан
    Ничья
    Шаньдун Тайшань
    9.50
    5.25
    1.42
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    Где смотреть матч Шицзячжуан 0:2 Шаньдун Тайшань онлайн

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