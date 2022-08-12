0:2
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаZhongliu Chen
0:1
36' ГолКризан
0:2
39' ГолМойсес Лима
68' Желтая карточкаTong Wang1
71' Желтая карточкаTianyu Guo
90'+5
Ход матча
24'
36'
0:1
39'
0:2
57'
66'
68'
71'
87'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
14
Puliang
Shao
23
Yiming
Yang
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
20
Xinyu
Liu1
16
Kaimu
Zheng
14
Ван
Да-Лэй
27
Кэ
Ши
39
Long
Song
36
Liuyu
Duan
37
Цзи
Сян
10
Мойсес
Лима
21
Лю
Биньбинь
9
Кризан
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
- Защитник
-
23 Yiming YangЗащитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
- Защитник
-
20 Xinyu Liu1Полузащитник
-
16 Kaimu ZhengПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
- Полузащитник
-
21 Zhe JiangПолузащитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Youzu He
-
25 Yue Zhang
-
32 Xuebin Zhao
-
-
18 Hong Li
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
- Защитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
39 Long SongЗащитник
- Полузащитник
-
36 Liuyu DuanПолузащитник
-
37 Цзи СянПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
9 КризанНападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
11 Лю ЯнЗащитник
-
13 Chi ZhangЗащитник
-
16 Hailong LiЗащитник
-
35 Lin DaiЗащитник
-
15 Tianyu QiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Hao Fang
-
29 Chen Pu
-
31 Jianfei Zhao
-
Главный тренер: Wei Hao
История личных встреч
Шицзячжуан
Шаньдун Тайшань
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Taty Maritu
|2 (2)
|0.17
|Xinyu Liu1
|1
|0.08
|Kaimu Zheng
|1
|0.08
|Shihao Piao
|1
|0.08
|Yiming Yang
|1
|0.08
|Bughrahan Iskandar
|1
|0.08
|Fuyu Ma
|1
|0.08
|Chuangyi Lin
|0
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|6 (1)
|0.5
|Мойсес Лима
|4
|0.33
|Цзинь Цзиндао
|3
|0.25
|Феллайни Маруан
|3
|0.25
|Чжэн Чжэн
|1
|0.08
|Ляо Лишэн
|1
|0.08
|Tianyu Qi
|1
|0.08
|Chen Pu
|1
|0.08
|Жадсон II
|1
|0.08
|Лю Биньбинь
|0
|0
|Сон Чжун-Хо
|0
|0
|Лю Ян
|0
|0
|Кэ Ши
|0
|0
|Tong Wang1
|0
|0
Карточки
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hao Guo
|2
|1
|Chuangyi Lin
|1
|1
|Puliang Shao
|2
|0
|Zhongliu Chen
|2
|0
|Shihao Piao
|2
|0
|Сунзу Стоппила
|1
|0
|Yun Yang
|1
|0
|Yifeng Zang
|1
|0
|Zhe Jiang
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Sabit Abdusalam
|1
|0
|Yiming Yang
|1
|0
|Oscar Taty Maritu
|1
|0
|Fuyu Ma
|1
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляо Лишэн
|3
|0
|Мойсес Лима
|3
|0
|Tong Wang1
|3
|0
|Чжэн Чжэн
|1
|1
|Кэ Ши
|1
|1
|Цзинь Цзиндао
|2
|0
|Феллайни Маруан
|1
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Цзи Сян
|1
|0
|Ван Да-Лэй
|1
|0
|Кризан
|1
|0
|Long Song
|1
|0
|Tianyu Guo
|1
|0
|Chen Pu
|1
|0
|Yuanwei Yu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
40%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
8
8
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
4
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
67%
3
27%
76-90
Пропущено
11
1
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
100%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
8
21
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
6 Не забивали 1
2
25%
1
5%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
1
13%
6
29%
31-45
1
13%
4
19%
46-60
1
13%
3
14%
61-75
2
25%
5
24%
76-90
Пропущено
19
9
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
3
16%
1
11%
1-15
3
16%
2
22%
16-30
5
26%
2
22%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
3
16%
1
11%
61-75
3
16%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Шицзячжуан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1
Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0
Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Шаньдун Тайшань - Урава Редс 0:5 Тэгу - Шаньдун Тайшань 4:0 Хоум Юнайтед - Шаньдун Тайшань 3:2 Шаньдун Тайшань - Хоум Юнайтед 0:0 Урава Редс - Шаньдун Тайшань 5:0 Шаньдун Тайшань - Тэгу 0:7 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|11
|1
|0
|41 - 7
|34
|2.
|Шаньдун Тайшань
|12
|10
|0
|2
|22 - 8
|30
|3.
|Хэнань Цзянье
|11
|8
|2
|1
|26 - 9
|26
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|6
|4
|1
|17 - 10
|22
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|6.
|Ченду Беттер Сити
|12
|4
|6
|2
|13 - 12
|18
|7.
|Шанхай СИПГ
|11
|5
|2
|4
|11 - 10
|17
|8.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|2
|5
|18 - 15
|17
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|4
|5
|2
|14 - 10
|17
|10.
|Бэйцзин Гоань
|12
|4
|4
|4
|16 - 19
|16
|11.
|Шэньчжэнь
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|12.
|Ухань Цзалл
|11
|4
|1
|6
|12 - 20
|13
|13.
|Чанчунь Ятай
|11
|2
|6
|3
|14 - 18
|12
|14.
|Далянь Ифан
|11
|2
|5
|4
|13 - 17
|11
|15.
|Шицзячжуан
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|0
|10
|6 - 20
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|12
|1
|0
|11
|8 - 27
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|11
|0
|0
|11
|5 - 29
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|6
|6
|0
|0
|27 - 4
|18
|2.
|Хэнань Цзянье
|6
|5
|1
|0
|20 - 7
|16
|3.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|7.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|8.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|9.
|Шанхай СИПГ
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|Ухань Цзалл
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|11.
|Тянцзинь Тэда
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|12.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|13.
|Шицзячжуан
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|14.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|15.
|Далянь Ифан
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 7
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|7
|1
|0
|6
|6 - 16
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|2.
|Шаньдун Тайшань
|7
|5
|0
|2
|10 - 8
|15
|3.
|Ченду Беттер Сити
|7
|3
|3
|1
|6 - 5
|12
|4.
|Хэнань Цзянье
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|Тянцзинь Тэда
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|6.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|Бэйцзин Гоань
|7
|2
|2
|3
|10 - 16
|8
|10.
|Шэньчжэнь
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|Ухань Цзалл
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|13.
|Чанчунь Ятай
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Шицзячжуан
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
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