Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

82' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

80' Кэ Ши на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Oscar Taty Maritu не смог попасть в створ ударом издали

78' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

73' Bughrahan Iskandar навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Оооо... вот это был удар! Bughrahan Iskandar должен был забить с этой позиции.

72' Хорошую попытку сделал Bughrahan Iskandar . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Zhe Jiang из команды Шицзячжуан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Матч возобновлен

71' Yiming Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Tianyu Guo совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

71' Tianyu Guo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Сон Лон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

68' Ванг Тонг совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

68' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

64' Цзи Сян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Chuangyi Lin не смог попасть в створ ударом издали

62' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

62' Оооо... вот это был удар! Tianyu Guo должен был забить с этой позиции.

61' Tianyu Guo оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Цзинь Цзиндао создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Chuangyi Lin из команды Шицзячжуан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

58' Yifeng Zang навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Zhongliu Chen не смог попасть в створ ударом издали

56' Chuangyi Lin из команды Шицзячжуан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Yifeng Zang навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

53' Haiqing Cao из команды Шицзячжуан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

50' Zhongliu Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Zhongliu Chen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.