Felipe наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!

Felipe оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Felipe нанес удар, но тот был заблокирован.

Romulo нанес удар, но тот был заблокирован.

Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Первый тайм

48' Команда Гуанчжоу Эвергранд имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Chao Gan и попал в каркас ворот!

43' Romulo из команды Ченду Беттер Сити своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Shengxiong Zheng не смог попасть в створ ударом издали

41' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Команда Гуанчжоу Эвергранд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

39' Г О О О О Л - Вэй Ши-Хао правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Tao Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Shaocong Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Shengxiong Zheng оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Вэй Ши-Хао создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

32' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Tao Liu ослабляет давление, выбив мяч.

25' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Bin Liu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Ган Руи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Shibo Liu взял и забрал мяч на выходе

12' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Хорошую попытку сделал Shengxiong Zheng. Удар в створ, но вратарь начеку

9' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Romulo навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Romulo нанес удар, но тот был заблокирован.

7' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Romulo навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Ruibao Hu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Romulo из команды Ченду Беттер Сити своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.