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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
1:0
Второй тайм: 66'
Ченду Беттер Сити
0'
1:0
39' Гол
Вэй Ши-Хао
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Виндбихлер Рихард
57' Желтая карточка
Shibo Liu

Ход матча

39'
Вэй Ши-Хао
1:0
46'
 
У Гуйчао
Bin Liu2
46'
 
Zhuoyi Feng
Mutellip Iminqari
47'
 
Фелипе
Baixu Xiang
54'
 
Виндбихлер Рихард
57'
Shibo Liu
 
58'
Liyn Yang
Hengbo Fan
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 9
  • 3 Офсайды 4
  • 4 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гуанчжоу Эвергранд
Ничья
Ченду Беттер Сити
6.90
3.75
1.55
Все Коэффициенты
1
Shibo
Liu
27
Suowei
Wei
5
Shaocong
Wu
6
Yang
Li3
38
Rijin
Chen
15
Dinghao
Yan
8
Чжан
Сювэй
39
Guangliang
Huang
21
Shengxiong
Zheng
7
Вэй
Ши-Хао
18
Hengbo
Fan
1
Xiaofeng
Geng
26
Tao
Liu
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
17
Gan
Rui
39
Chao
Gan
10
Ромуло
11
Ким
Мин-У
29
Mutellip
Iminqari
19
Baixu
Xiang
27
Bin
Liu2
Гуанчжоу Эвергранд
4-3-3
Ченду Беттер Сити
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Liyn Yang 3 0.25
Вэй Ши-Хао 2 0.17
Dinghao Yan 1 (1) 0.08
Yang Li3 0 0
Shilong Wang 0 0
Afrden Asqer 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ruibao Hu 2 0.17
Ким Мин-У 1 0.08
Чоу Тим 1 0.08
Фелипе 1 0.08
Zhuoyi Feng 1 0.08
Chao Gan 1 0.08
Tao Liu 1 0.08
Hetao Hu 1 0.08
Mutellip Iminqari 1 0.08
Ромуло 0 0

Карточки

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 4 2
Вэй Ши-Хао 3 0
Yu Hou 3 0
Shaocong Wu 1 1
Rijin Chen 2 0
Hengbo Fan 2 0
Guangliang Huang 2 0
Браунинг Тайас 1 0
Liyn Yang 1 0
Чжан Сювэй 1 0
Quanjiang Chen 1 0
Shibo Liu 1 0
Dinghao Yan 1 0
Wenzhe Zhao 1 0
Likai Wan 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 4 1
Tao Liu 3 0
Ruibao Hu 2 0
Abduhamit Abdugheni 0 1
Junchen Gou 0 1
Gan Rui 1 0
Junlin Min 1 0
Ромуло 1 0
Bin Liu2 1 0
Фелипе 1 0
Junjie Meng 1 0
Hetao Hu 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Пропущено

13
6
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
8%
1
17%
1-15
3
23%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
23%
2
33%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
1
17%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
1
20%
4
33%
76-90

Пропущено

18
10
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
6%
1
10%
1-15
4
22%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
5
28%
4
40%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
5
28%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
20%
80%
4 победы 0 ничьих 16 поражений
Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1
Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1
Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуйчжоу Хэнфэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5:1 12 11 1 0 41 - 7 34
2. Шаньдун Тайшань 2:0 12 10 0 2 22 - 8 30
3. Хэнань Цзянье 11 8 2 1 26 - 9 26
4. Шанхай Шеньхуа 11 6 4 1 17 - 10 22
5. Чжэцзян Профессионал 11 5 3 3 15 - 9 18
6. Шанхай СИПГ 11 5 2 4 11 - 10 17
7. Тянцзинь Тэда 12 5 2 5 18 - 15 17
8. Мэйчжоу Хакка 11 4 5 2 14 - 10 17
9. Бэйцзин Гоань 1:5 12 4 4 4 16 - 19 16
10. Шэньчжэнь 11 5 1 5 15 - 17 16
11. Ченду Беттер Сити 0:1 12 3 6 3 11 - 12 15
12. Ухань Цзалл 11 4 1 6 12 - 20 13
13. Чанчунь Ятай 11 2 6 3 14 - 18 12
14. Далянь Ифан 11 2 5 4 13 - 17 11
15. Шицзячжуан 0:2 12 2 4 6 9 - 18 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 1:0 12 3 0 9 6 - 18 9
17. Хэбей Форчун 12 1 0 11 8 - 27 3
18. Гуанчжоу Фули 11 0 0 11 5 - 29 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5:1 6 6 0 0 27 - 4 18
2. Хэнань Цзянье 6 5 1 0 20 - 7 16
3. Шаньдун Тайшань 2:0 5 5 0 0 12 - 0 15
4. Шанхай Шеньхуа 6 4 2 0 8 - 2 14
5. Мэйчжоу Хакка 6 3 2 1 11 - 7 11
6. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
7. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
8. Бэйцзин Гоань 1:5 5 2 2 1 6 - 3 8
9. Шанхай СИПГ 5 2 1 2 4 - 4 7
10. Ухань Цзалл 5 2 1 2 8 - 9 7
11. Тянцзинь Тэда 6 2 1 3 7 - 6 7
12. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Шицзячжуан 0:2 7 1 3 3 5 - 8 6
14. Гуанчжоу Эвергранд 1:0 6 2 0 4 3 - 5 6
15. Ченду Беттер Сити 0:1 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Далянь Ифан 6 1 3 2 7 - 9 6
17. Хэбей Форчун 7 1 0 6 6 - 16 3
18. Гуанчжоу Фули 6 0 0 6 3 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5:1 6 5 1 0 14 - 3 16
2. Шаньдун Тайшань 2:0 7 5 0 2 10 - 8 15
3. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
4. Тянцзинь Тэда 6 3 1 2 11 - 9 10
5. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
6. Ченду Беттер Сити 0:1 7 2 3 2 4 - 5 9
7. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
8. Чжэцзян Профессионал 6 2 2 2 9 - 8 8
9. Бэйцзин Гоань 1:5 7 2 2 3 10 - 16 8
10. Шэньчжэнь 5 2 1 2 7 - 9 7
11. Мэйчжоу Хакка 5 1 3 1 3 - 3 6
12. Ухань Цзалл 6 2 0 4 4 - 11 6
13. Чанчунь Ятай 6 1 3 2 7 - 13 6
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 0:2 5 1 1 3 4 - 10 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 1:0 6 1 0 5 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • 63'
    У Гуйчао нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 63'
    Ченду Беттер Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 63'
    Ruibao Hu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 62'
    Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 62'
    Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
  • 62'
    Felipe наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
  • 62'
    Zhuoyi Feng создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 61'
    Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuyuan River Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Гуанчжоу Эвергранд
    Ничья
    Ченду Беттер Сити
    6.90
    3.75
    1.55
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    Где смотреть матч Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Ченду Беттер Сити онлайн

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    Ченду Беттер Сити
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