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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
1:2
Конец матча
Ченду Беттер Сити
0'
1:0
39' Гол
Вэй Ши-Хао
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Виндбихлер Рихард
57' Желтая карточка
Shibo Liu
1:1
79' Гол
Фелипе
81' Желтая карточка
Zhuoyi Feng
1:2
83' Гол
Zhuoyi Feng
88' Желтая карточка
Shaocong Wu
90' Желтая карточка
Xin Tang
90'+6

Ход матча

39'
Вэй Ши-Хао
1:0
46'
 
Bin Liu2
Baixu Xiang
46'
 
Фелипе
У Гуйчао
46'
 
Zhuoyi Feng
Mutellip Iminqari
54'
 
Виндбихлер Рихард
57'
Shibo Liu
 
58'
Liyn Yang
Hengbo Fan
 
67'
Shilong Wang
Suowei Wei
 
67'
Zifeng Xie
Shengxiong Zheng
 
70'
Minghe Wei
Yang Li3
 
71'
Wenzhe Zhao
Rijin Chen
 
79'
1:1
Фелипе
(Ромуло)
81'
 
Zhuoyi Feng
83'
1:2
Zhuoyi Feng
(Фелипе)
86'
 
Xin Tang
Gan Rui
88'
Shaocong Wu
 
89'
 
Guanghui Han
Ромуло
90'
 
Xin Tang

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 10
  • 3 Офсайды 5
  • 7 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

1
Shibo
Liu
27
Suowei
Wei
5
Shaocong
Wu
6
Yang
Li3
38
Rijin
Chen
15
Dinghao
Yan
8
Чжан
Сювэй
39
Guangliang
Huang
21
Shengxiong
Zheng
7
Вэй
Ши-Хао
18
Hengbo
Fan
1
Xiaofeng
Geng
26
Tao
Liu
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
17
Gan
Rui
39
Chao
Gan
10
Ромуло
11
Ким
Мин-У
29
Mutellip
Iminqari
19
Baixu
Xiang
27
Bin
Liu2
Гуанчжоу Эвергранд
4-3-3
Ченду Беттер Сити
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Liyn Yang 3 0.25
Вэй Ши-Хао 2 0.17
Dinghao Yan 1 (1) 0.08
Yang Li3 0 0
Shilong Wang 0 0
Afrden Asqer 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 2 0.17
Zhuoyi Feng 2 0.17
Ruibao Hu 2 0.17
Ким Мин-У 1 0.08
Чоу Тим 1 0.08
Chao Gan 1 0.08
Tao Liu 1 0.08
Hetao Hu 1 0.08
Mutellip Iminqari 1 0.08
Ромуло 0 0

Карточки

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 4 2
Shaocong Wu 2 1
Вэй Ши-Хао 3 0
Yu Hou 3 0
Rijin Chen 2 0
Hengbo Fan 2 0
Guangliang Huang 2 0
Браунинг Тайас 1 0
Liyn Yang 1 0
Чжан Сювэй 1 0
Quanjiang Chen 1 0
Shibo Liu 1 0
Dinghao Yan 1 0
Wenzhe Zhao 1 0
Likai Wan 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 4 1
Tao Liu 3 0
Ruibao Hu 2 0
Abduhamit Abdugheni 0 1
Junchen Gou 0 1
Gan Rui 1 0
Zhuoyi Feng 1 0
Junlin Min 1 0
Ромуло 1 0
Xin Tang 1 0
Bin Liu2 1 0
Фелипе 1 0
Junjie Meng 1 0
Hetao Hu 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
83%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Пропущено

13
6
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
8%
1
17%
1-15
3
23%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
23%
2
33%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
1
17%
76-90

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
3
21%
16-30
2
33%
3
21%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
6
43%
76-90

Пропущено

20
11
5 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
5%
1
9%
1-15
4
20%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
5
25%
4
36%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
7
35%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
20%
80%
4 победы 0 ничьих 16 поражений
Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1
Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1
Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуйчжоу Хэнфэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 11 1 0 41 - 7 34
2. Шаньдун Тайшань 12 10 0 2 22 - 8 30
3. Хэнань Цзянье 11 8 2 1 26 - 9 26
4. Шанхай Шеньхуа 11 6 4 1 17 - 10 22
5. Чжэцзян Профессионал 11 5 3 3 15 - 9 18
6. Ченду Беттер Сити 12 4 6 2 13 - 12 18
7. Шанхай СИПГ 11 5 2 4 11 - 10 17
8. Тянцзинь Тэда 12 5 2 5 18 - 15 17
9. Мэйчжоу Хакка 11 4 5 2 14 - 10 17
10. Бэйцзин Гоань 12 4 4 4 16 - 19 16
11. Шэньчжэнь 11 5 1 5 15 - 17 16
12. Ухань Цзалл 11 4 1 6 12 - 20 13
13. Чанчунь Ятай 11 2 6 3 14 - 18 12
14. Далянь Ифан 11 2 5 4 13 - 17 11
15. Шицзячжуан 12 2 4 6 9 - 18 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 0 10 6 - 20 6
17. Хэбей Форчун 12 1 0 11 8 - 27 3
18. Гуанчжоу Фули 11 0 0 11 5 - 29 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 6 0 0 27 - 4 18
2. Хэнань Цзянье 6 5 1 0 20 - 7 16
3. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
4. Шанхай Шеньхуа 6 4 2 0 8 - 2 14
5. Мэйчжоу Хакка 6 3 2 1 11 - 7 11
6. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
7. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
8. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
9. Шанхай СИПГ 5 2 1 2 4 - 4 7
10. Ухань Цзалл 5 2 1 2 8 - 9 7
11. Тянцзинь Тэда 6 2 1 3 7 - 6 7
12. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Шицзячжуан 7 1 3 3 5 - 8 6
14. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
15. Далянь Ифан 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 7 3
17. Хэбей Форчун 7 1 0 6 6 - 16 3
18. Гуанчжоу Фули 6 0 0 6 3 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 5 1 0 14 - 3 16
2. Шаньдун Тайшань 7 5 0 2 10 - 8 15
3. Ченду Беттер Сити 7 3 3 1 6 - 5 12
4. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
5. Тянцзинь Тэда 6 3 1 2 11 - 9 10
6. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
8. Чжэцзян Профессионал 6 2 2 2 9 - 8 8
9. Бэйцзин Гоань 7 2 2 3 10 - 16 8
10. Шэньчжэнь 5 2 1 2 7 - 9 7
11. Мэйчжоу Хакка 5 1 3 1 3 - 3 6
12. Ухань Цзалл 6 2 0 4 4 - 11 6
13. Чанчунь Ятай 6 1 3 2 7 - 13 6
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 5 1 1 3 4 - 10 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 2 - 12 0
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