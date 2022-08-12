Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

83' Felipe сделал ключевой пас для гола!

83' Felipe сделал результативную передачу.

83' Felipe создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Рефери не любит споров - именно за это Zhuoyi Feng сейчас получил желтую

80' Romulo сделал ключевой пас для гола!

79' Romulo сделал результативную передачу.

79' Г О О О О Л - Felipe забивает с левой ноги!

79' Romulo создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Zifeng Xie выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

76' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Romulo пробил со штрафного прямо в стенку

71' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Тактическая замена. Shengxiong Zheng уходит с поля и его заменяет Zifeng Xie

66' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Ким Мин-У навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Tao Liu ослабляет давление, выбив мяч.

64' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Ruibao Hu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Felipe наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!

62' Zhuoyi Feng создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Felipe оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Shaocong Wu ослабляет давление, выбив мяч.

57' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Судье надоело, что Shibo Liu тянет время и он наказал его горчичником

56' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Ченду Беттер Сити отменен из-за положения "вне игры".

55' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

54' Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

51' Chao Gan не смог попасть в створ ударом издали

50' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Шанс! Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити пробил головой, но мимо

49' Romulo нанес удар, но тот был заблокирован.

49' Хорошую попытку сделал Chao Gan . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Felipe нанес удар, но тот был заблокирован.

49' Хорошую попытку сделал Ким Мин-У . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Судья сигнализирует, что Felipe из команды Ченду Беттер Сити поставил подножку. Пострадал Shaocong Wu

47' Zhuoyi Feng оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Тактическая замена. Baixu Xiang уходит с поля и его заменяет Felipe