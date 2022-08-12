Стадион: Wuyuan River Stadium
1:2
Конец матча
0'
1:0
39' ГолВэй Ши-Хао
54' Undefined phrase: football_event_Виндбихлер Рихард
57' Желтая карточкаShibo Liu
1:1
79' ГолФелипе
81' Желтая карточкаZhuoyi Feng
1:2
83' ГолZhuoyi Feng
88' Желтая карточкаShaocong Wu
90' Желтая карточкаXin Tang
90'+6
Ход матча
39'
1:0
46'
57'
58'
70'
81'
83'
1:2
88'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 11
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 10
-
3 Офсайды 5
-
7 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
27
Suowei
Wei
6
Yang
Li3
38
Rijin
Chen
15
Dinghao
Yan
18
Hengbo
Fan
26
Tao
Liu
17
Gan
Rui
39
Chao
Gan
10
Ромуло
11
Ким
Мин-У
19
Baixu
Xiang
27
Bin
Liu2
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Suowei WeiЗащитник
- Защитник
-
6 Yang Li3Защитник
-
38 Rijin ChenЗащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Hengbo FanНападающий
- Запасные игроки
-
17 Liyn YangПолузащитник
-
-
33 Mingmin Cai
-
23 Jiaheng Li
-
11 Zifeng Xie
-
34 Yu Hou
-
20 Shilong Wang
-
-
14 Zili Zhang
-
36 Minghe Wei
-
35 Wenxuan Wang
-
-
Главный тренер: Zhiyu Liu
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Tao LiuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Gan RuiПолузащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
10 РомулоПолузащитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
- Нападающий
-
19 Baixu XiangНападающий
-
27 Bin Liu2Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
18 Junlin MinПолузащитник
-
9 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Guanghui HanПолузащитник
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
-
3 Xin Tang
-
21 Junjie Meng
-
13 Jing Hu
-
16 Mingtian Hu
-
36 Junchen Gou
-
-
Главный тренер: Jung-Won Seo
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Liyn Yang
|3
|0.25
|Вэй Ши-Хао
|2
|0.17
|Dinghao Yan
|1 (1)
|0.08
|Yang Li3
|0
|0
|Shilong Wang
|0
|0
|Afrden Asqer
|0
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелипе
|2
|0.17
|Zhuoyi Feng
|2
|0.17
|Ruibao Hu
|2
|0.17
|Ким Мин-У
|1
|0.08
|Чоу Тим
|1
|0.08
|Chao Gan
|1
|0.08
|Tao Liu
|1
|0.08
|Hetao Hu
|1
|0.08
|Mutellip Iminqari
|1
|0.08
|Ромуло
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Afrden Asqer
|4
|2
|Shaocong Wu
|2
|1
|Вэй Ши-Хао
|3
|0
|Yu Hou
|3
|0
|Rijin Chen
|2
|0
|Hengbo Fan
|2
|0
|Guangliang Huang
|2
|0
|Браунинг Тайас
|1
|0
|Liyn Yang
|1
|0
|Чжан Сювэй
|1
|0
|Quanjiang Chen
|1
|0
|Shibo Liu
|1
|0
|Dinghao Yan
|1
|0
|Wenzhe Zhao
|1
|0
|Likai Wan
|1
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|4
|1
|Tao Liu
|3
|0
|Ruibao Hu
|2
|0
|Abduhamit Abdugheni
|0
|1
|Junchen Gou
|0
|1
|Gan Rui
|1
|0
|Zhuoyi Feng
|1
|0
|Junlin Min
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Xin Tang
|1
|0
|Bin Liu2
|1
|0
|Фелипе
|1
|0
|Junjie Meng
|1
|0
|Hetao Hu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
83%
76-90
Пропущено
7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Пропущено
13
6
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
8%
1
17%
1-15
3
23%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
23%
2
33%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
1
17%
76-90
Забито
6
14
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
3
21%
16-30
2
33%
3
21%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
6
43%
76-90
Пропущено
20
11
5 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
5%
1
9%
1-15
4
20%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
5
25%
4
36%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
7
35%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
20%
80%
4 победы 0 ничьих 16 поражений
Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1
Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1
Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуйчжоу Хэнфэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|11
|1
|0
|41 - 7
|34
|2.
|Шаньдун Тайшань
|12
|10
|0
|2
|22 - 8
|30
|3.
|Хэнань Цзянье
|11
|8
|2
|1
|26 - 9
|26
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|6
|4
|1
|17 - 10
|22
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|6.
|Ченду Беттер Сити
|12
|4
|6
|2
|13 - 12
|18
|7.
|Шанхай СИПГ
|11
|5
|2
|4
|11 - 10
|17
|8.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|2
|5
|18 - 15
|17
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|4
|5
|2
|14 - 10
|17
|10.
|Бэйцзин Гоань
|12
|4
|4
|4
|16 - 19
|16
|11.
|Шэньчжэнь
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|12.
|Ухань Цзалл
|11
|4
|1
|6
|12 - 20
|13
|13.
|Чанчунь Ятай
|11
|2
|6
|3
|14 - 18
|12
|14.
|Далянь Ифан
|11
|2
|5
|4
|13 - 17
|11
|15.
|Шицзячжуан
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|0
|10
|6 - 20
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|12
|1
|0
|11
|8 - 27
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|11
|0
|0
|11
|5 - 29
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|6
|6
|0
|0
|27 - 4
|18
|2.
|Хэнань Цзянье
|6
|5
|1
|0
|20 - 7
|16
|3.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|7.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|8.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|9.
|Шанхай СИПГ
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|Ухань Цзалл
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|11.
|Тянцзинь Тэда
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|12.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|13.
|Шицзячжуан
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|14.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|15.
|Далянь Ифан
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 7
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|7
|1
|0
|6
|6 - 16
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|2.
|Шаньдун Тайшань
|7
|5
|0
|2
|10 - 8
|15
|3.
|Ченду Беттер Сити
|7
|3
|3
|1
|6 - 5
|12
|4.
|Хэнань Цзянье
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|Тянцзинь Тэда
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|6.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|Бэйцзин Гоань
|7
|2
|2
|3
|10 - 16
|8
|10.
|Шэньчжэнь
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|Ухань Цзалл
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|13.
|Чанчунь Ятай
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Шицзячжуан
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
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