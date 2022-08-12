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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Сарпсборг-08
1:4
Конец матча
Будё-Глимт
0'
0:1
40' Гол
Ветлесен Уго
0:2
45' Гол
Пеллегрино Амаль
0:3
64' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
70' Желтая карточка
Вишне Эйрик
73' Желтая карточка
Хейнтс Тобиас
1:3
78' Гол
Хейнтс Тобиас
1:4
85' Гол
Пеллегрино Амаль
90' Желтая карточка
Эдегор Магнар
90'+3
21
Кристиансен
Андерс
II
32
Вишне
Эйрик
5
Эдегор
Магнар
4
Утвик
Бьорн
17
Солтведт
Йоахим
20
Салетрос
Антон
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
11
Тибблинг
Симон
29
Торп
Виктор
41
Хейнтс
Тобиас
30
Энгвалль
Густав
1
Лунд
Юлиан
Файе
3
Сампстед
Альфонс
4
Хейбротен
Мариус
6
Амундсен
Исак
5
Вембангомо
Брис
14
Салтнес
Ульрик
23
Хаген
Элиас
10
Ветлесен
Уго
32
Мугиша
Джоэл
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
7
Пеллегрино
Амаль
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Сарпсборг-08
Будё-Глимт

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Т
4:1
Т
2:1
Т
2:2
Т
0:3
Т
2:1
Т
1:1
Т
1:1
Т
3:1
Т
0:0
К
4:0
Т
1:2
Т
0:2
ТМК
4:0
Т
3:1
Т
2:2
Т
3:4
Т
2:1
ПД
2:3
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейнтс Тобиас 6 0.33
Майгор Миккел 6 0.33
Молинс Гильермо 5 0.28
Салетрос Антон 4 (3) 0.22
Солтведт Йоахим 3 0.17
Линнсет Йонатан 2 0.11
Эдегор Магнар 1 0.06
Упсет Кристиан 1 0.06
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.06
Сколевик Стеффен 1 0.06
Торп Виктор 1 0.06
Утвик Бьорн 0 0
Martin Hoeyland 0 0
Конте Абубакар 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 17 (2) 0.94
Ветлесен Уго 7 0.39
Бонифасе Виктор 6 (1) 0.33
Салтнес Ульрик 5 0.28
Эспейор Рунар 4 0.22
Мугиша Джоэл 2 0.11
Вембангомо Брис 1 0.06
Сольбаккен Ола 1 0.06
Сёрли Сондре 1 0.06
Мо Бреде 1 0.06
Сампстед Альфонс 1 0.06
Амундсен Исак 1 0.06
Хаген Элиас 0 0
Хейбротен Мариус 0 0
Сери Яфет 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хорн Йорген 4 1
Скиппер Антон 3 1
Салетрос Антон 2 1
Солтведт Йоахим 3 0
Хальворсен Уле Йорген 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Эдегор Магнар 2 0
Майгор Миккел 2 0
Утвик Бьорн 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Мухаммед Рашад 2 0
Видтун-Нильсен Симен 0 1
Молинс Гильермо 1 0
Линнсет Йонатан 1 0
Сколевик Стеффен 1 0
Вишне Эйрик 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Менди Лоран 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейбротен Мариус 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Бонифасе Виктор 1 1
Вембангомо Брис 2 0
Хаген Элиас 2 0
Салтнес Ульрик 1 0
Кумсан Джилберт 1 0
Хайкин Никита 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Сери Яфет 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
20
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
3
21%
2
10%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
3
21%
5
25%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
3
21%
4
20%
61-75
2
14%
6
30%
76-90

Пропущено

17
11
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
12%
2
18%
16-30
5
29%
29%
1
9%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
4
24%
2
18%
61-75
5
29%
29%
2
18%
76-90

Забито

17
29
10 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
3
18%
3
10%
1-15
3
18%
3
10%
16-30
4
24%
8
28%
31-45
4
24%
2
7%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
3
18%
7
24%
76-90

Пропущено

19
8
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
5%
1
13%
1-15
4
21%
1
13%
16-30
5
26%
2
25%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
4
21%
1
13%
61-75
4
21%
2
25%
76-90

Забито

31
49
18 В 1-м тайме 23
13 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 1
6
19%
5
10%
1-15
5
16%
5
10%
16-30
7
23%
13
27%
31-45
5
16%
3
6%
46-60
3
10%
10
20%
61-75
5
16%
13
27%
76-90

Пропущено

36
19
17 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
1
3%
2
11%
1-15
6
17%
3
16%
16-30
10
28%
3
16%
31-45
2
6%
4
21%
46-60
8
22%
3
16%
61-75
9
25%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1
Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2
Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 18 13 3 2 38 - 17 42
2. Лиллестрём 17 11 4 2 32 - 15 37
3. Будё-Глимт 18 11 4 3 48 - 20 37
4. Русенборг 18 9 7 2 36 - 22 34
5. Викинг 18 8 5 5 32 - 25 29
6. Волеренга 17 8 2 7 29 - 26 26
7. Стрёмсгодсет 17 7 4 6 24 - 26 25
8. Олесунн 17 5 6 6 18 - 25 21
9. Саннефьёрд 18 6 3 9 31 - 39 21
10. Одд 18 6 2 10 19 - 33 20
11. Хёугесунн 17 5 4 8 27 - 29 19
12. Сарпсборг-08 18 6 1 11 32 - 35 19
13. Тромсё 16 3 9 4 21 - 28 18
14. Хам-Кам 17 3 9 5 20 - 21 18
15. Дьерв 17 3 2 12 13 - 38 11
16. Кристиансунд 17 1 3 13 14 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Русенборг 8 6 2 0 18 - 7 20
3. Лиллестрём 8 6 1 1 14 - 3 19
4. Будё-Глимт 9 5 4 0 29 - 8 19
5. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
6. Стрёмсгодсет 9 5 2 2 17 - 14 17
7. Волеренга 8 5 1 2 15 - 9 16
8. Хёугесунн 9 4 2 3 17 - 15 14
9. Тромсё 7 3 3 1 12 - 10 12
10. Олесунн 8 3 3 2 9 - 9 12
11. Хам-Кам 9 2 4 3 10 - 10 10
12. Сарпсборг-08 10 3 1 6 14 - 17 10
13. Дьерв 9 3 1 5 8 - 16 10
14. Одд 9 3 0 6 13 - 18 9
15. Саннефьёрд 9 1 3 5 15 - 23 6
16. Кристиансунд 8 0 3 5 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 8 6 2 0 15 - 7 20
2. Лиллестрём 9 5 3 1 18 - 12 18
3. Будё-Глимт 9 6 0 3 19 - 12 18
4. Саннефьёрд 9 5 0 4 16 - 16 15
5. Русенборг 10 3 5 2 18 - 15 14
6. Викинг 9 3 2 4 16 - 19 11
7. Одд 9 3 2 4 6 - 15 11
8. Волеренга 9 3 1 5 14 - 17 10
9. Олесунн 9 2 3 4 9 - 16 9
10. Сарпсборг-08 8 3 0 5 18 - 18 9
11. Хам-Кам 8 1 5 2 10 - 11 8
12. Стрёмсгодсет 8 2 2 4 7 - 12 8
13. Тромсё 9 0 6 3 9 - 18 6
14. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
15. Кристиансунд 9 1 0 8 4 - 16 3
16. Дьерв 8 0 1 7 5 - 22 1
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Пеллегрино Амаль бьет в цель!
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Ветлесен Уго бьет в цель!
    • Первый тайм начался
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