Стадион: Сарпсборг
1:4
Конец матча
0'
0:1
40' ГолВетлесен Уго
0:2
45' ГолПеллегрино Амаль
0:3
64' ГолСальвесен Ларс-Йорген
70' Желтая карточкаВишне Эйрик
73' Желтая карточкаХейнтс Тобиас
1:3
78' ГолХейнтс Тобиас
1:4
85' ГолПеллегрино Амаль
90' Желтая карточкаЭдегор Магнар
90'+3
Ход матча
40'
0:1
45'
0:2
64'
70'
73'
78'
1:3
85'
1:4
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
32
Вишне
Эйрик
29
Торп
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
32 Мугиша ДжоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Квиле СигурЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зугеля НиноПолузащитник
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Сарпсборг-08
Будё-Глимт
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейнтс Тобиас
|6
|0.33
|Майгор Миккел
|6
|0.33
|Молинс Гильермо
|5
|0.28
|Салетрос Антон
|4 (3)
|0.22
|Солтведт Йоахим
|3
|0.17
|Линнсет Йонатан
|2
|0.11
|Эдегор Магнар
|1
|0.06
|Упсет Кристиан
|1
|0.06
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0.06
|Сколевик Стеффен
|1
|0.06
|Торп Виктор
|1
|0.06
|Утвик Бьорн
|0
|0
|Martin Hoeyland
|0
|0
|Конте Абубакар
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|17 (2)
|0.94
|Ветлесен Уго
|7
|0.39
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|0.33
|Салтнес Ульрик
|5
|0.28
|Эспейор Рунар
|4
|0.22
|Мугиша Джоэл
|2
|0.11
|Вембангомо Брис
|1
|0.06
|Сольбаккен Ола
|1
|0.06
|Сёрли Сондре
|1
|0.06
|Мо Бреде
|1
|0.06
|Сампстед Альфонс
|1
|0.06
|Амундсен Исак
|1
|0.06
|Хаген Элиас
|0
|0
|Хейбротен Мариус
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хорн Йорген
|4
|1
|Скиппер Антон
|3
|1
|Салетрос Антон
|2
|1
|Солтведт Йоахим
|3
|0
|Хальворсен Уле Йорген
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Эдегор Магнар
|2
|0
|Майгор Миккел
|2
|0
|Утвик Бьорн
|2
|0
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|Мухаммед Рашад
|2
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|0
|1
|Молинс Гильермо
|1
|0
|Линнсет Йонатан
|1
|0
|Сколевик Стеффен
|1
|0
|Вишне Эйрик
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
|Менди Лоран
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейбротен Мариус
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|1
|Вембангомо Брис
|2
|0
|Хаген Элиас
|2
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Кумсан Джилберт
|1
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Сери Яфет
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
20
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
3
21%
2
10%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
3
21%
5
25%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
3
21%
4
20%
61-75
2
14%
6
30%
76-90
Пропущено
17
11
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
12%
2
18%
16-30
5
29%
29%
1
9%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
4
24%
2
18%
61-75
5
29%
29%
2
18%
76-90
Забито
17
29
10 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
3
18%
3
10%
1-15
3
18%
3
10%
16-30
4
24%
8
28%
31-45
4
24%
2
7%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
3
18%
7
24%
76-90
Пропущено
19
8
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
5%
1
13%
1-15
4
21%
1
13%
16-30
5
26%
2
25%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
4
21%
1
13%
61-75
4
21%
2
25%
76-90
Забито
31
49
18 В 1-м тайме 23
13 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 1
6
19%
5
10%
1-15
5
16%
5
10%
16-30
7
23%
13
27%
31-45
5
16%
3
6%
46-60
3
10%
10
20%
61-75
5
16%
13
27%
76-90
Пропущено
36
19
17 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
1
3%
2
11%
1-15
6
17%
3
16%
16-30
10
28%
3
16%
31-45
2
6%
4
21%
46-60
8
22%
3
16%
61-75
9
25%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1
Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2
Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|18
|13
|3
|2
|38 - 17
|42
|2.
|Лиллестрём
|17
|11
|4
|2
|32 - 15
|37
|3.
|Будё-Глимт
|18
|11
|4
|3
|48 - 20
|37
|4.
|Русенборг
|18
|9
|7
|2
|36 - 22
|34
|5.
|Викинг
|18
|8
|5
|5
|32 - 25
|29
|6.
|Волеренга
|17
|8
|2
|7
|29 - 26
|26
|7.
|Стрёмсгодсет
|17
|7
|4
|6
|24 - 26
|25
|8.
|Олесунн
|17
|5
|6
|6
|18 - 25
|21
|9.
|Саннефьёрд
|18
|6
|3
|9
|31 - 39
|21
|10.
|Одд
|18
|6
|2
|10
|19 - 33
|20
|11.
|Хёугесунн
|17
|5
|4
|8
|27 - 29
|19
|12.
|Сарпсборг-08
|18
|6
|1
|11
|32 - 35
|19
|13.
|Тромсё
|16
|3
|9
|4
|21 - 28
|18
|14.
|Хам-Кам
|17
|3
|9
|5
|20 - 21
|18
|15.
|Дьерв
|17
|3
|2
|12
|13 - 38
|11
|16.
|Кристиансунд
|17
|1
|3
|13
|14 - 35
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Русенборг
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|3.
|Лиллестрём
|8
|6
|1
|1
|14 - 3
|19
|4.
|Будё-Глимт
|9
|5
|4
|0
|29 - 8
|19
|5.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Стрёмсгодсет
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|7.
|Волеренга
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|8.
|Хёугесунн
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|9.
|Тромсё
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|10.
|Олесунн
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|11.
|Хам-Кам
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|12.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|13.
|Дьерв
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Одд
|9
|3
|0
|6
|13 - 18
|9
|15.
|Саннефьёрд
|9
|1
|3
|5
|15 - 23
|6
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|3
|5
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|8
|6
|2
|0
|15 - 7
|20
|2.
|Лиллестрём
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|3.
|Будё-Глимт
|9
|6
|0
|3
|19 - 12
|18
|4.
|Саннефьёрд
|9
|5
|0
|4
|16 - 16
|15
|5.
|Русенборг
|10
|3
|5
|2
|18 - 15
|14
|6.
|Викинг
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|7.
|Одд
|9
|3
|2
|4
|6 - 15
|11
|8.
|Волеренга
|9
|3
|1
|5
|14 - 17
|10
|9.
|Олесунн
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|10.
|Сарпсборг-08
|8
|3
|0
|5
|18 - 18
|9
|11.
|Хам-Кам
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Стрёмсгодсет
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|13.
|Тромсё
|9
|0
|6
|3
|9 - 18
|6
|14.
|Хёугесунн
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|15.
|Кристиансунд
|9
|1
|0
|8
|4 - 16
|3
|16.
|Дьерв
|8
|0
|1
|7
|5 - 22
|1
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