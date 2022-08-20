Стадион: Аспмира Стадион
2:2
Конец матча
0'
1:0
40' ГолПеллегрино Амаль
1:1
54' ГолHasan Kurucay
64' Желтая карточкаMorten Bjoerlo
2:1
72' ПенальтиПеллегрино Амаль
74' Желтая карточкаКобе Эрнандес-Фостер
2:2
86' ГолКиркеволд Пол
90'+6
Ход матча
40'
1:0
54'
64'
72'
2:1
86'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
75 Владение мячом, % 25
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
32
Мугиша
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Мугиша ДжоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Квиле СигурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кубр ЛукасПолузащитник
-
29 Зугеля НиноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
-
96 Ахен НиколасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Бейя КлеманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Будё-Глимт
Хам-Кам
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|19 (3)
|1
|Ветлесен Уго
|7
|0.37
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|0.32
|Салтнес Ульрик
|5
|0.26
|Эспейор Рунар
|4
|0.21
|Мугиша Джоэл
|2
|0.11
|Вембангомо Брис
|1
|0.05
|Сольбаккен Ола
|1
|0.05
|Сёрли Сондре
|1
|0.05
|Мо Бреде
|1
|0.05
|Сампстед Альфонс
|1
|0.05
|Амундсен Исак
|1
|0.05
|Хаген Элиас
|0
|0
|Хейбротен Мариус
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Eriksen
|4
|0.21
|Jonas Enkerud
|4
|0.21
|Киркеволд Пол
|3
|0.16
|Hasan Kurucay
|3
|0.16
|Aleksander Melgalvis
|2
|0.11
|Конгсро Вегар
|2
|0.11
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.11
|Яковенко Юрий
|1
|0.05
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.05
|Амин Нури
|0
|0
|Серенсен Оливер
|0
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейбротен Мариус
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|1
|Вембангомо Брис
|2
|0
|Хаген Элиас
|2
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Кумсан Джилберт
|1
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Сери Яфет
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aleksander Melgalvis
|5
|0
|Шельстад Фредрик
|3
|1
|Киркеволд Пол
|3
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|3
|0
|Конгсро Вегар
|3
|0
|Серенсен Оливер
|3
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|3
|0
|Jonas Enkerud
|2
|0
|Яковенко Юрий
|2
|0
|Kristian Eriksen
|2
|0
|Morten Bjoerlo
|2
|0
|Hasan Kurucay
|2
|0
|Vetle Skjaervik
|2
|0
|Дашкевич Эдуард
|2
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|0
|1
|Fernan Faerron
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
11
15 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
3
10%
2
18%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
9
29%
29%
4
36%
31-45
2
6%
2
18%
46-60
7
23%
1
9%
61-75
7
23%
2
18%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
10%
3
21%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
1
10%
5
36%
61-75
3
30%
1
7%
76-90
Забито
20
12
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
10%
2
17%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
5
25%
2
17%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
4
20%
2
17%
61-75
6
30%
3
25%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
2
18%
2
20%
76-90
Забито
51
23
24 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
5
10%
4
17%
1-15
5
10%
2
9%
16-30
14
27%
6
26%
31-45
3
6%
3
13%
46-60
11
22%
3
13%
61-75
13
25%
5
22%
76-90
Пропущено
21
24
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
2
10%
3
13%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
3
14%
5
21%
31-45
5
24%
2
8%
46-60
3
14%
7
29%
29%
61-75
5
24%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0
Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2
Хам-Кам
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Хам-Кам - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1
Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Эльверум - Хам-Кам 1:3 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Одд 1:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Furnes - Хам-Кам 0:7 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|18
|13
|3
|2
|38 - 17
|42
|2.
|Будё-Глимт
|19
|11
|5
|3
|50 - 22
|38
|3.
|Лиллестрём
|18
|11
|4
|3
|32 - 16
|37
|4.
|Русенборг
|18
|9
|7
|2
|36 - 22
|34
|5.
|Викинг
|18
|8
|5
|5
|32 - 25
|29
|6.
|Волеренга
|18
|8
|3
|7
|30 - 27
|27
|7.
|Стрёмсгодсет
|17
|7
|4
|6
|24 - 26
|25
|8.
|Одд
|19
|7
|2
|10
|20 - 33
|23
|9.
|Хёугесунн
|18
|6
|4
|8
|29 - 30
|22
|10.
|Тромсё
|17
|4
|9
|4
|23 - 29
|21
|11.
|Олесунн
|18
|5
|6
|7
|19 - 27
|21
|12.
|Саннефьёрд
|18
|6
|3
|9
|31 - 39
|21
|13.
|Хам-Кам
|19
|3
|11
|5
|23 - 24
|20
|14.
|Сарпсборг-08
|19
|6
|1
|12
|32 - 36
|19
|15.
|Дьерв
|18
|4
|2
|12
|14 - 38
|14
|16.
|Кристиансунд
|18
|1
|3
|14
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Будё-Глимт
|10
|5
|5
|0
|31 - 10
|20
|3.
|Русенборг
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|4.
|Лиллестрём
|8
|6
|1
|1
|14 - 3
|19
|5.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Стрёмсгодсет
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|7.
|Волеренга
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|8.
|Тромсё
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|9.
|Хёугесунн
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|10.
|Дьерв
|10
|4
|1
|5
|9 - 16
|13
|11.
|Олесунн
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|12.
|Одд
|10
|4
|0
|6
|14 - 18
|12
|13.
|Хам-Кам
|10
|2
|5
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|15.
|Саннефьёрд
|9
|1
|3
|5
|15 - 23
|6
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|3
|5
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|8
|6
|2
|0
|15 - 7
|20
|2.
|Будё-Глимт
|9
|6
|0
|3
|19 - 12
|18
|3.
|Лиллестрём
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|4.
|Саннефьёрд
|9
|5
|0
|4
|16 - 16
|15
|5.
|Русенборг
|10
|3
|5
|2
|18 - 15
|14
|6.
|Волеренга
|10
|3
|2
|5
|15 - 18
|11
|7.
|Викинг
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|8.
|Одд
|9
|3
|2
|4
|6 - 15
|11
|9.
|Олесунн
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|10.
|Хам-Кам
|9
|1
|6
|2
|12 - 13
|9
|11.
|Сарпсборг-08
|9
|3
|0
|6
|18 - 19
|9
|12.
|Хёугесунн
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|13.
|Стрёмсгодсет
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|14.
|Тромсё
|9
|0
|6
|3
|9 - 18
|6
|15.
|Кристиансунд
|10
|1
|0
|9
|5 - 18
|3
|16.
|Дьерв
|8
|0
|1
|7
|5 - 22
|1
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