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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Будё-Глимт
2:2
Конец матча
Хам-Кам
0'
1:0
40' Гол
Пеллегрино Амаль
1:1
54' Гол
Hasan Kurucay
64' Желтая карточка
Morten Bjoerlo
2:1
72' Пенальти
Пеллегрино Амаль
74' Желтая карточка
Кобе Эрнандес-Фостер
2:2
86' Гол
Киркеволд Пол
90'+6

Ход матча

40'
Пеллегрино Амаль
(Ветлесен Уго)
1:0
54'
1:1
Hasan Kurucay
(Кобе Эрнандес-Фостер)
59'
 
Morten Bjoerlo
Kristian Loenstad Onsrud
64'
 
Morten Bjoerlo
64'
Эспейор Рунар
Сальвесен Ларс-Йорген
 
64'
Грёнбек Альберт
Хаген Элиас
 
67'
 
Шельстад Фредрик
Emil Sildnes
67'
 
Benjamin Thoresen Faraas
Jonas Enkerud
72'
Пеллегрино Амаль
2:1
74'
 
Кобе Эрнандес-Фостер
77'
 
Конгсро Вегар
Амин Нури
78'
 
Дашкевич Эдуард
Кобе Эрнандес-Фостер
86'
2:2
Киркеволд Пол
(Aleksander Melgalvis)
89'
Кумсан Джилберт
Мугиша Джоэл
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 75 Владение мячом, % 25
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
4
Хейбротен
Мариус
6
Амундсен
Исак
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
14
Салтнес
Ульрик
32
Мугиша
Джоэл
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
7
Пеллегрино
Амаль
96
Ахен
Николас
14
Halvor
Roedoelen
Opsahl
58
Hasan
Kurucay
3
Fernan
Faerron
33
Aleksander
Melgalvis
4
Амин
Нури
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
22
Кобе
Эрнандес-Фостер
10
Emil
Sildnes
16
Киркеволд
Пол
9
Jonas
Enkerud
Будё-Глимт
4-3-3
Хам-Кам
5-3-2

История личных встреч

Будё-Глимт
Хам-Кам

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Т
0:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 19 (3) 1
Ветлесен Уго 7 0.37
Бонифасе Виктор 6 (1) 0.32
Салтнес Ульрик 5 0.26
Эспейор Рунар 4 0.21
Мугиша Джоэл 2 0.11
Вембангомо Брис 1 0.05
Сольбаккен Ола 1 0.05
Сёрли Сондре 1 0.05
Мо Бреде 1 0.05
Сампстед Альфонс 1 0.05
Амундсен Исак 1 0.05
Хаген Элиас 0 0
Хейбротен Мариус 0 0
Сери Яфет 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Eriksen 4 0.21
Jonas Enkerud 4 0.21
Киркеволд Пол 3 0.16
Hasan Kurucay 3 0.16
Aleksander Melgalvis 2 0.11
Конгсро Вегар 2 0.11
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.11
Яковенко Юрий 1 0.05
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.05
Амин Нури 0 0
Серенсен Оливер 0 0
Кобе Эрнандес-Фостер 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейбротен Мариус 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Бонифасе Виктор 1 1
Вембангомо Брис 2 0
Хаген Элиас 2 0
Салтнес Ульрик 1 0
Кумсан Джилберт 1 0
Хайкин Никита 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Сери Яфет 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aleksander Melgalvis 5 0
Шельстад Фредрик 3 1
Киркеволд Пол 3 0
Kristian Loenstad Onsrud 3 0
Конгсро Вегар 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Кобе Эрнандес-Фостер 3 0
Jonas Enkerud 2 0
Яковенко Юрий 2 0
Kristian Eriksen 2 0
Morten Bjoerlo 2 0
Hasan Kurucay 2 0
Vetle Skjaervik 2 0
Дашкевич Эдуард 2 0
Halvor Roedoelen Opsahl 0 1
Fernan Faerron 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
11
15 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
3
10%
2
18%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
9
29%
29%
4
36%
31-45
2
6%
2
18%
46-60
7
23%
1
9%
61-75
7
23%
2
18%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
10%
3
21%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
1
10%
5
36%
61-75
3
30%
1
7%
76-90

Забито

20
12
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
10%
2
17%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
5
25%
2
17%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
4
20%
2
17%
61-75
6
30%
3
25%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
2
18%
2
20%
76-90

Забито

51
23
24 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
5
10%
4
17%
1-15
5
10%
2
9%
16-30
14
27%
6
26%
31-45
3
6%
3
13%
46-60
11
22%
3
13%
61-75
13
25%
5
22%
76-90

Пропущено

21
24
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
2
10%
3
13%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
3
14%
5
21%
31-45
5
24%
2
8%
46-60
3
14%
7
29%
29%
61-75
5
24%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0
Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2
Хам-Кам
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Хам-Кам - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1
Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Эльверум - Хам-Кам 1:3 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Одд 1:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Furnes - Хам-Кам 0:7 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 18 13 3 2 38 - 17 42
2. Будё-Глимт 19 11 5 3 50 - 22 38
3. Лиллестрём 18 11 4 3 32 - 16 37
4. Русенборг 18 9 7 2 36 - 22 34
5. Викинг 18 8 5 5 32 - 25 29
6. Волеренга 18 8 3 7 30 - 27 27
7. Стрёмсгодсет 17 7 4 6 24 - 26 25
8. Одд 19 7 2 10 20 - 33 23
9. Хёугесунн 18 6 4 8 29 - 30 22
10. Тромсё 17 4 9 4 23 - 29 21
11. Олесунн 18 5 6 7 19 - 27 21
12. Саннефьёрд 18 6 3 9 31 - 39 21
13. Хам-Кам 19 3 11 5 23 - 24 20
14. Сарпсборг-08 19 6 1 12 32 - 36 19
15. Дьерв 18 4 2 12 14 - 38 14
16. Кристиансунд 18 1 3 14 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Будё-Глимт 10 5 5 0 31 - 10 20
3. Русенборг 8 6 2 0 18 - 7 20
4. Лиллестрём 8 6 1 1 14 - 3 19
5. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
6. Стрёмсгодсет 9 5 2 2 17 - 14 17
7. Волеренга 8 5 1 2 15 - 9 16
8. Тромсё 8 4 3 1 14 - 11 15
9. Хёугесунн 9 4 2 3 17 - 15 14
10. Дьерв 10 4 1 5 9 - 16 13
11. Олесунн 9 3 3 3 10 - 11 12
12. Одд 10 4 0 6 14 - 18 12
13. Хам-Кам 10 2 5 3 11 - 11 11
14. Сарпсборг-08 10 3 1 6 14 - 17 10
15. Саннефьёрд 9 1 3 5 15 - 23 6
16. Кристиансунд 8 0 3 5 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 8 6 2 0 15 - 7 20
2. Будё-Глимт 9 6 0 3 19 - 12 18
3. Лиллестрём 10 5 3 2 18 - 13 18
4. Саннефьёрд 9 5 0 4 16 - 16 15
5. Русенборг 10 3 5 2 18 - 15 14
6. Волеренга 10 3 2 5 15 - 18 11
7. Викинг 9 3 2 4 16 - 19 11
8. Одд 9 3 2 4 6 - 15 11
9. Олесунн 9 2 3 4 9 - 16 9
10. Хам-Кам 9 1 6 2 12 - 13 9
11. Сарпсборг-08 9 3 0 6 18 - 19 9
12. Хёугесунн 9 2 2 5 12 - 15 8
13. Стрёмсгодсет 8 2 2 4 7 - 12 8
14. Тромсё 9 0 6 3 9 - 18 6
15. Кристиансунд 10 1 0 9 5 - 18 3
16. Дьерв 8 0 1 7 5 - 22 1
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Пеллегрино Амаль бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Будё-Глимт 2:2 Хам-Кам онлайн

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