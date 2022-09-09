Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Shaocong Wu выиграл воздушное противоборство у Weijun Xie

24' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Mingmin Cai получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Mingmin Cai на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' УДАЛЕНИЕ! - Yan Shi увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Yue Song получил желтую карточку от судьи

7' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

5' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

5' Jie Ling на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

3' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру