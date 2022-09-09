Стадион: Huadu Stadium
0:0
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаYue Song
15' Красная карточкаYan Shi
38' Желтая карточкаDinghao Yan
71' Желтая карточкаZhenghao Wang
0:0
80' Не забитый пенальтиБерич Роберт
85' Желтая карточкаYuanjie Su
90' Желтая карточкаJingqi Fang
90' Undefined phrase: football_event_Jiarun Gao
90' Желтая карточкаJiarun Gao
90'+7
Ход матча
6'
15'
38'
63'
71'
80'
0:0
85'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
7 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
18
Hengbo
Fan
6
Yang
Li3
44
Хайо
Ронг
28
Ling
Jie
15
Dinghao
Yan
33
Mingmin
Cai
17
Liyn
Yang
23
Jiaheng
Li
22
Jingqi
Fang
32
Yuanjie
Su
33
Yue
Song
18
Фарлей
Роса
31
Yinong
Tian
38
Мерида
Фран
30
Qiuming
Wang
40
Yan
Shi
11
Weijun
Xie
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Hengbo FanЗащитник
-
6 Yang Li3Защитник
- Защитник
-
44 Хайо РонгЗащитник
-
28 Ling JieПолузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
-
33 Mingmin CaiПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Liyn YangНападающий
-
23 Jiaheng LiНападающий
- Запасные игроки
-
45 Сюэпэн ЛиЗащитник
- Полузащитник
-
42 Jihao Zhang
-
11 Zifeng Xie
-
26 Long Chen
-
-
38 Rijin Chen
-
14 Zili Zhang
-
34 Yu Hou
-
-
-
20 Shilong Wang
-
Главный тренер: Zhi Zheng
- Основной состав
-
22 Jingqi FangВратарь
-
32 Yuanjie SuЗащитник
- Защитник
-
33 Yue SongЗащитник
- Защитник
-
18 Фарлей РосаПолузащитник
-
31 Yinong TianПолузащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
40 Yan ShiПолузащитник
-
11 Weijun XieНападающий
- Запасные игроки
-
26 Jiamin XuВратарь
-
19 Yuefeng BaiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
27 Wei Zhang I
-
24 Taoyu Piao
-
23 Yumiao Qian
-
17 Zheng Zhou
-
Главный тренер: Genwei Yu
История личных встреч
Гуанчжоу Эвергранд
Тянцзинь Тэда
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
17 матчей
82.4%
11.8%
5.8%
14 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вэй Ши-Хао
|4
|0.24
|Liyn Yang
|4
|0.24
|Dinghao Yan
|1 (1)
|0.06
|Ling Jie
|1
|0.06
|Хайо Ронг
|0
|0
|Shaocong Wu
|0
|0
|Yang Li3
|0
|0
|Shilong Wang
|0
|0
|Afrden Asqer
|0
|0
|Rijin Chen
|0
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ба Дунь
|5
|0.29
|Weijun Xie
|3
|0.18
|Берич Роберт
|2
|0.12
|Tong Zhou
|2
|0.12
|Фарлей Роса
|1
|0.06
|Мерида Фран
|1
|0.06
|Yuanjie Su
|1
|0.06
|Yan Shi
|1
|0.06
|Радонич Деян
|1
|0.06
|Qiuming Wang
|1
|0.06
|Eder Lima II
|1
|0.06
|Yingjie Zhao
|1
|0.06
|Taoyu Piao
|1
|0.06
|Yinong Tian
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Afrden Asqer
|4
|2
|Shaocong Wu
|4
|1
|Rijin Chen
|4
|1
|Вэй Ши-Хао
|4
|0
|Dinghao Yan
|3
|0
|Guangliang Huang
|3
|0
|Yu Hou
|3
|0
|Yang Li3
|2
|0
|Hengbo Fan
|2
|0
|Сюэпэн Ли
|1
|0
|Браунинг Тайас
|1
|0
|Хайо Ронг
|1
|0
|Liyn Yang
|1
|0
|Чжан Сювэй
|1
|0
|Quanjiang Chen
|1
|0
|Shibo Liu
|1
|0
|Wenzhe Zhao
|1
|0
|Likai Wan
|1
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Qiuming Wang
|4
|0
|Yan Shi
|2
|1
|Jiamin Xu
|2
|0
|Yuanjie Su
|2
|0
|Yinong Tian
|2
|0
|Jiarun Gao
|2
|0
|Zhenghao Wang
|2
|0
|Wei Zhang I
|0
|1
|Fan Yang1
|0
|1
|Мерида Фран
|1
|0
|Берич Роберт
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Фарлей Роса
|1
|0
|Jingqi Fang
|1
|0
|Yingjie Zhao
|1
|0
|Ба Дунь
|1
|0
|Weijun Xie
|1
|0
|Yue Song
|1
|0
|Genwei Yu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
4
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
4
33%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
9
13
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
2
22%
5
38%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
44%
3
23%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
3
33%
76-90
Пропущено
18
8
6 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
28%
3
38%
46-60
3
17%
4
50%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Забито
10
21
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 5
0
0%
2
10%
1-15
1
10%
5
24%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
7
33%
46-60
2
20%
2
10%
61-75
2
20%
5
24%
76-90
Пропущено
27
21
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
2
7%
2
10%
1-15
6
22%
6
29%
16-30
1
4%
1
5%
31-45
7
26%
4
19%
46-60
3
11%
5
24%
61-75
8
30%
30%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1
Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2
Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|15
|14
|1
|0
|51 - 9
|43
|2.
|Шаньдун Тайшань
|16
|13
|0
|3
|34 - 12
|39
|3.
|Хэнань Цзянье
|15
|9
|3
|3
|30 - 16
|30
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|15
|8
|5
|2
|22 - 14
|29
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|16
|7
|6
|3
|25 - 13
|27
|6.
|Ченду Беттер Сити
|16
|7
|6
|3
|19 - 15
|27
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|15
|7
|5
|3
|22 - 15
|26
|8.
|Шанхай СИПГ
|15
|7
|4
|4
|15 - 11
|25
|9.
|Бэйцзин Гоань
|16
|6
|5
|5
|23 - 24
|23
|10.
|Тянцзинь Тэда
|17
|5
|5
|7
|21 - 21
|20
|11.
|Чанчунь Ятай
|15
|4
|7
|4
|25 - 23
|19
|12.
|Далянь Ифан
|15
|4
|6
|5
|22 - 22
|18
|13.
|Ухань Цзалл
|15
|5
|2
|8
|21 - 28
|17
|14.
|Шэньчжэнь
|15
|5
|1
|9
|18 - 33
|16
|15.
|Шицзячжуан
|16
|2
|6
|8
|11 - 23
|12
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|17
|3
|2
|12
|11 - 26
|11
|17.
|Хэбей Форчун
|15
|1
|0
|14
|9 - 44
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|16
|1
|0
|15
|9 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|7
|7
|0
|0
|32 - 5
|21
|2.
|Хэнань Цзянье
|9
|6
|1
|2
|22 - 12
|19
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|4.
|Шаньдун Тайшань
|6
|6
|0
|0
|14 - 1
|18
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|7
|5
|1
|1
|12 - 1
|16
|7.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|8.
|Далянь Ифан
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|9.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|10.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|13.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|15.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|16.
|Чанчунь Ятай
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|17.
|Гуанчжоу Фули
|9
|1
|0
|8
|6 - 24
|3
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|1
|0
|19 - 4
|22
|2.
|Шаньдун Тайшань
|10
|7
|0
|3
|20 - 11
|21
|3.
|Ченду Беттер Сити
|11
|6
|3
|2
|12 - 8
|21
|4.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|5.
|Тянцзинь Тэда
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|6.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|2
|5
|2
|13 - 12
|11
|9.
|Шанхай СИПГ
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|10.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|12.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|13.
|Шэньчжэнь
|9
|2
|1
|6
|10 - 25
|7
|14.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|8
|1
|0
|7
|4 - 18
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|16
|2
|2
|2.
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|10
|1
|3
|3.
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|9
|1
|6
|4.
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|8
|1
|4
|5.
|Ухань Три Таунс
|Станчу Николае
|7
|0
|8
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|5
|2
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|4
|2
|3.
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|4
|1
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Shaocong Wu
|4
|1
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Rijin Chen
|4
|1