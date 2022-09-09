Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Shaocong Wu выиграл воздушное противоборство у Weijun Xie

48' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Yue Song выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Dinghao Yan - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

37' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Weijun Xie получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Weijun Xie на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Jianzhi Zhang взял и забрал мяч на выходе

33' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

32' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Shaocong Wu выиграл воздушное противоборство у Qiuming Wang

30' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Shaocong Wu выиграл воздушное противоборство у Weijun Xie

24' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Mingmin Cai получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Mingmin Cai на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' УДАЛЕНИЕ! - Yan Shi увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

6' Yue Song получил желтую карточку от судьи

5' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

5' Jie Ling на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

3' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру