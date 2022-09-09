Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Оооо... вот это был удар! Elad Shahaf должен был забить с этой позиции.

Elad Shahaf нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда УТА Арад играла лучше в этом тайме.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

45' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Камара Секу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Муссис Франко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Ходжалари Эрион получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Ходжалари Эрион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Камара Секу из команды Ботошани не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

40' Иванов Антоний из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Ходжалари Эрион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

35' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Муссис Франко не смог попасть в створ ударом издали

33' Albert Stahl из команды УТА Арад в офсайде

32' УТА Арад нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

32' Отличный командный гол!

32' Пап Эдуард плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

31' Albert Stahl сделал результативную передачу.

31' Г О О О О Л - Постолаки Вирджилиу изменил счет на табло!

31' Albert Stahl создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Команда УТА Арад забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

26' Батха Идриз создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Удар от ворот произведет Ботошани

25' Штяу Раул оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Albert Stahl пробует нанести удар издали, но Eduard Pap держит все под контролем

21' Каскини Баутиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Постолаки Вирджилиу нанес удар головой, но Eduard Pap спокойно отбил мяч.

19' Цигэнашу Александр - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

15' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Иванов Антоний выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Оооо... вот это был удар! Постолаки Вирджилиу должен был забить с этой позиции.

4' Хорошую попытку сделал Постолаки Вирджилиу . Удар в створ, но вратарь начеку

4' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Майлат Себастьян пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

1' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.