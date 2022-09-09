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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига


Стадион:
Ботошани
1:2
Конец матча
УТА Арад
0'
19' Желтая карточка
Цигэнашу Александр
0:1
26' Гол
Каскини Баутиста
0:2
31' Гол
Постолаки Вирджилиу
50' Желтая карточка
Штяу Раул
1:2
53' Гол
Сно Саквилл
58' Желтая карточка
Отеле Филип
66' Желтая карточка
Шерони Алин
90' Желтая карточка
Петковски Петар
90'+5
1
Пап
Эдуард
2
Сно
Саквилл
6
Victor
Dican
32
Шерони
Алин
30
Цигэнашу
Александр
22
Муссис
Франко
25
Силла
Якуба
4
Иванов
Антоний
9
Mateus
Criciuma
17
Камара
Секу
26
Майлат
Себастьян
93
Якоб
Флорин
15
Вукчевич
Марко
6
Киндриш
Андрей
4
Бенга
Александру
22
Ходжалари
Эрион
29
Стахл
Алберт
5
Каскини
Баутиста
19
Батха
Идриз
70
Штяу
Раул
17
Постолаки
Вирджилиу
11
Жобелло
Уэсли
Ботошани
УТА Арад

История личных встреч

Ботошани
УТА Арад

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

Л1ГБ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сно Саквилл 2 0.22
Майлат Себастьян 2 (1) 0.22
Флореску Эдуард 2 (1) 0.22
Камара Секу 1 0.11
Роман Михай V 1 0.11
Terrence Tisdell 1 0.11
Mateus Criciuma 0 0
Муссис Франко 0 0
Тирковеану Андрей 0 0
Victor Dican 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Постолаки Вирджилиу 3 0.3
Каскини Баутиста 2 0.2
Отеле Филип 2 0.2
Микулеску Давид 2 0.2
Бенга Александру 1 0.1
Жобелло Уэсли 0 0
Вукчевич Марко 0 0
Батха Идриз 0 0
Уббинк Корнелис 0 0
Стахл Алберт 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateus Criciuma 2 1
Силла Якуба 3 0
Майлат Себастьян 3 0
Сно Саквилл 3 0
Шерони Алин 2 0
Victor Dican 2 0
Роман Михай 1 0
Цигэнашу Александр 1 0
Муссис Франко 1 0
Пап Эдуард 1 0
Петковски Петар 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Andrei Dragu 1 0
Mihai Teja 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батха Идриз 5 1
Отеле Филип 4 0
Каскини Баутиста 3 0
Ходжалари Эрион 3 0
Киндриш Андрей 3 0
Добреску Михай 1 1
Вукчевич Марко 2 0
Штяу Раул 2 0
Бенга Александру 1 0
Матей Флорентин 1 0
Абейд Али 1 0
Эрико 1 0
Исак Дамьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
40%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
2
22%
4
36%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
11%
2
20%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1
Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1 Карабах - Ботошани 4:0 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Академика Клинчени - Ботошани 0:4 Ботошани - Динамо Бухарест 2:3 Миовени - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Ботошани - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0
УТА Арад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Миовени - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0
УТА Арад - Университатя 2:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Волунтари - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0 Войводина - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Марица Пловдив 5:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Миовени 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 16 7 4 5 20 - 18 25
2. Рапид Бухарест 9 7 0 2 10 - 4 21
3. Вииторул Констанца 9 5 3 1 16 - 9 18
4. Петролул Плоешти 9 5 2 2 9 - 7 17
5. Германнштадт 8 4 4 0 11 - 5 16
6. УТА Арад 10 4 3 3 10 - 11 15
7. Арджеш 9 4 1 4 9 - 11 13
8. Ботошани 9 3 3 3 9 - 9 12
9. ЧФР Клуж 7 4 0 3 13 - 9 12
10. Сепси 9 2 4 3 9 - 7 10
11. Волунтари 9 2 2 5 6 - 10 8
12. ФКСБ 7 1 4 2 9 - 12 7
13. Миовени 9 1 3 5 5 - 13 6
14. Университатя 9 0 4 5 5 - 11 4
15. Киндия Тырговиште 8 0 3 5 9 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 9 6 1 2 13 - 10 19
2. Рапид Бухарест 4 4 0 0 6 - 1 12
3. Вииторул Констанца 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Германнштадт 4 3 1 0 7 - 2 10
5. УТА Арад 4 3 1 0 7 - 3 10
6. ЧФР Клуж 5 3 0 2 10 - 6 9
7. Арджеш 5 3 0 2 7 - 5 9
8. Петролул Плоешти 5 2 2 1 4 - 3 8
9. ФКСБ 4 1 3 0 7 - 6 6
10. Ботошани 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Волунтари 5 1 2 2 3 - 2 5
12. Сепси 4 1 1 2 5 - 3 4
13. Университатя 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Миовени 4 0 2 2 2 - 5 2
15. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Петролул Плоешти 4 3 0 1 5 - 4 9
2. Рапид Бухарест 5 3 0 2 4 - 3 9
3. Университатя Крайова 8 2 3 3 8 - 10 9
4. Вииторул Констанца 4 2 1 1 9 - 6 7
5. Ботошани 5 2 1 2 4 - 4 7
6. Германнштадт 4 1 3 0 4 - 3 6
7. Сепси 5 1 3 1 4 - 4 6
8. УТА Арад 6 1 2 3 3 - 8 5
9. Арджеш 4 1 1 2 2 - 6 4
10. Миовени 5 1 1 3 3 - 8 4
11. ЧФР Клуж 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Волунтари 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Киндия Тырговиште 5 0 2 3 6 - 9 2
14. Университатя 5 0 2 3 3 - 7 2
15. ФКСБ 3 0 1 2 2 - 6 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Университатя Крайова Компаньо Андреа 6 2 0
2. Германнштадт Паращив Даниэль 5 0 1
3. Германнштадт Альхассан Баба 4 0 1
4. Арджеш Alexandru Isfan 3 0 1
5. Рапид Бухарест Дуганджич Марко 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. УТА Арад Батха Идриз 5 1
2. Сепси Паун Николае 4 1
3. Петролул Плоешти Ивановски Мирко 3 1
4. Рапид Бухарест Григоре Драгош 3 1
5. Университатя Крайова Папп Пол 4 0
Весь список
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