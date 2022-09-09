Стадион: Муниципальный, Ботошани
0'
19' Желтая карточкаЦигэнашу Александр
0:1
26' ГолКаскини Баутиста
0:2
31' ГолПостолаки Вирджилиу
50' Желтая карточкаШтяу Раул
1:2
53' ГолСно Саквилл
58' Желтая карточкаОтеле Филип
66' Желтая карточкаШерони Алин
90' Желтая карточкаПетковски Петар
90'+5
Ход матча
26'
0:1
31'
50'
53'
1:2
58'
66'
90'
Владение мячом
32
Шерони
Алин
25
Силла
Якуба
17
Камара
Секу
93
Якоб
Флорин
29
Стахл
Алберт
19
Батха
Идриз
70
Штяу
Раул
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Силла ЯкубаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Камара СекуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Роман МихайНападающий
-
77 Andrei Dragu
-
16 Elad Shahaf
-
Главный тренер: Mihai Teja
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Стахл АлбертПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
-
70 Штяу РаулНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Антон ПаулПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
История личных встреч
Ботошани
УТА Арад
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сно Саквилл
|2
|0.22
|Майлат Себастьян
|2 (1)
|0.22
|Флореску Эдуард
|2 (1)
|0.22
|Камара Секу
|1
|0.11
|Роман Михай V
|1
|0.11
|Terrence Tisdell
|1
|0.11
|Mateus Criciuma
|0
|0
|Муссис Франко
|0
|0
|Тирковеану Андрей
|0
|0
|Victor Dican
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Постолаки Вирджилиу
|3
|0.3
|Каскини Баутиста
|2
|0.2
|Отеле Филип
|2
|0.2
|Микулеску Давид
|2
|0.2
|Бенга Александру
|1
|0.1
|Жобелло Уэсли
|0
|0
|Вукчевич Марко
|0
|0
|Батха Идриз
|0
|0
|Уббинк Корнелис
|0
|0
|Стахл Алберт
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateus Criciuma
|2
|1
|Силла Якуба
|3
|0
|Майлат Себастьян
|3
|0
|Сно Саквилл
|3
|0
|Шерони Алин
|2
|0
|Victor Dican
|2
|0
|Роман Михай
|1
|0
|Цигэнашу Александр
|1
|0
|Муссис Франко
|1
|0
|Пап Эдуард
|1
|0
|Петковски Петар
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Andrei Dragu
|1
|0
|Mihai Teja
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|5
|1
|Отеле Филип
|4
|0
|Каскини Баутиста
|3
|0
|Ходжалари Эрион
|3
|0
|Киндриш Андрей
|3
|0
|Добреску Михай
|1
|1
|Вукчевич Марко
|2
|0
|Штяу Раул
|2
|0
|Бенга Александру
|1
|0
|Матей Флорентин
|1
|0
|Абейд Али
|1
|0
|Эрико
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
40%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
2
22%
4
36%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
11%
2
20%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1
Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1 Карабах - Ботошани 4:0 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Академика Клинчени - Ботошани 0:4 Ботошани - Динамо Бухарест 2:3 Миовени - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Ботошани - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0
УТА Арад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Миовени - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0
УТА Арад - Университатя 2:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Волунтари - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0 Войводина - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Марица Пловдив 5:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Миовени 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|2.
|Рапид Бухарест
|9
|7
|0
|2
|10 - 4
|21
|3.
|Вииторул Констанца
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|4.
|Петролул Плоешти
|9
|5
|2
|2
|9 - 7
|17
|5.
|Германнштадт
|8
|4
|4
|0
|11 - 5
|16
|6.
|УТА Арад
|10
|4
|3
|3
|10 - 11
|15
|7.
|Арджеш
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|8.
|Ботошани
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|9.
|ЧФР Клуж
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|10.
|Сепси
|9
|2
|4
|3
|9 - 7
|10
|11.
|Волунтари
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|12.
|ФКСБ
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|13.
|Миовени
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|14.
|Университатя
|9
|0
|4
|5
|5 - 11
|4
|15.
|Киндия Тырговиште
|8
|0
|3
|5
|9 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|9
|6
|1
|2
|13 - 10
|19
|2.
|Рапид Бухарест
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|3.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|Германнштадт
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|УТА Арад
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|6.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|7.
|Арджеш
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Петролул Плоешти
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|9.
|ФКСБ
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|Ботошани
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Волунтари
|5
|1
|2
|2
|3 - 2
|5
|12.
|Сепси
|4
|1
|1
|2
|5 - 3
|4
|13.
|Университатя
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Миовени
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Петролул Плоешти
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|2.
|Рапид Бухарест
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|3.
|Университатя Крайова
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|4.
|Вииторул Констанца
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|5.
|Ботошани
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|6.
|Германнштадт
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|Сепси
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|8.
|УТА Арад
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|9.
|Арджеш
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|10.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|11.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Волунтари
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Киндия Тырговиште
|5
|0
|2
|3
|6 - 9
|2
|14.
|Университатя
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|15.
|ФКСБ
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|6
|2
|0
|2.
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|5
|0
|1
|3.
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|4
|0
|1
|4.
|Арджеш
|Alexandru Isfan
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|3
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|1
|2.
|Сепси
|Паун Николае
|4
|1
|3.
|Петролул Плоешти
|Ивановски Мирко
|3
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|3
|1
|5.
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|4
|0