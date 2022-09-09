Стадион: Holstein Stadion
2:3
Конец матча
0'
0:1
39' ГолГлацель Роберт
51' Желтая карточкаШонлау Себастьян
0:2
69' ГолХайер Моритц
79' Желтая карточкаМухайм Миро
0:3
85' ГолРейс Людовит
1:3
90' Гол в свои воротаХайер Моритц
2:3
90' ГолБартельс Фин
90'+5
Ход матча
39'
0:1
51'
69'
0:2
79'
85'
0:3
90'
1:3
90'
2:3
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 7
-
10 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
21
Дене
Томас
24
Валь
Хауке
17
Беккер
Тимо
11
Резе
Фабиан
25
Шульц
Марвин
20
Арп
Янн-Фите
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
24 Валь ХаукеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Беккер ТимоЗащитник
-
11 Резе ФабианЗащитник
- Полузащитник
-
25 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Корб ЮлианЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Защитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
-
30 Обуз МарвинПолузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Вридт КвазиНападающий
-
Главный тренер: Marcel Rapp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальтер Тим
История личных встреч
Хольштайн Киль
Гамбург
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
10 матчей
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|4
|0.5
|Резе Фабиан
|2
|0.25
|Пихлер Бенедикт
|2 (1)
|0.25
|Корб Юлиан
|1
|0.13
|Беккер Тимо
|1
|0.13
|Мюлинг Александер
|1 (1)
|0.13
|Бартельс Фин
|1
|0.13
|Коменда Марко
|1
|0.13
|Арп Янн-Фите
|0
|0
|Зандер Филипп
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|5
|0.63
|Рейс Людовит
|2
|0.25
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0.25
|Бенеш Ласло
|1
|0.13
|Хайер Моритц
|1
|0.13
|Вушкович Марио
|1
|0.13
|Киттель Сонни
|0
|0
|Жан-Люк Домпе
|0
|0
|Мухайм Миро
|0
|0
|Амаечи Ксавьер
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арп Янн-Фите
|3
|0
|Шульц Марвин
|2
|0
|Порат Финн
|2
|0
|Зандер Филипп
|2
|0
|Беккер Тимо
|2
|0
|Корб Юлиан
|1
|0
|Эррас Патрик
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
|Мюлинг Александер
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опоку Аарон
|1
|1
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|1
|Глацель Роберт
|2
|0
|Мухайм Миро
|2
|0
|Мефферт Йонас
|1
|0
|Шонлау Себастьян
|1
|0
|Хайер Моритц
|1
|0
|Рейс Людовит
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Вушкович Марио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
10
3
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
20%
2
67%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
2
17%
3
33%
76-90
Пропущено
12
3
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
17%
2
67%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ян - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0
Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0
Гамбург
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Гамбург - Карлсруэ 1:0 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Арминия - Гамбург 0:2
Гамбург - Хайденхайм 1:0 Байройт - Гамбург 1:3 Гамбург - Ганза 0:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Ганза - Гамбург 2:3 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Гамбург 0:4 Ян - Гамбург 2:4 Гамбург - Фрайбург 1:3 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|8
|6
|0
|2
|12 - 5
|18
|2.
|Падерборн
|7
|5
|1
|1
|21 - 8
|16
|3.
|Хайденхайм
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|Дармштадт
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|5.
|Ганновер 96
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|6.
|Кайзерслаутерн
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|14 - 15
|12
|8.
|Фортуна
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|9.
|Карлсруэ
|7
|3
|1
|3
|14 - 12
|10
|10.
|Нюрнберг
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Ганза
|7
|3
|0
|4
|5 - 9
|9
|12.
|Санкт-Паули
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|13.
|Ян
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|14.
|Зандхаузен
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|15.
|Арминия
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|16.
|Гройтер Фюрт
|7
|0
|4
|3
|9 - 14
|4
|17.
|Магдебург
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|18.
|Айнтрахт Бр
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|4
|4
|0
|0
|17 - 4
|12
|2.
|Дармштадт
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|3.
|Фортуна
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Хайденхайм
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Санкт-Паули
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|Хольштайн Киль
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Ганновер 96
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|8.
|Зандхаузен
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Кайзерслаутерн
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Карлсруэ
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|11.
|Ганза
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|12.
|Гамбург
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|13.
|Нюрнберг
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Ян
|4
|1
|2
|1
|2 - 6
|5
|15.
|Айнтрахт Бр
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|16.
|Арминия
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|18.
|Магдебург
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Хайденхайм
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Ганновер 96
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|4.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|5.
|Кайзерслаутерн
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|2
|1
|6 - 10
|5
|7.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Карлсруэ
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|9.
|Фортуна
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Нюрнберг
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Магдебург
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|12.
|Ян
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ганза
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|14.
|Санкт-Паули
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|15.
|Арминия
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|16.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Зандхаузен
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Падерборн
|Платте Феликс
|6
|0
|2
|2.
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5
|0
|1
|3.
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|4
|1
|2
|4.
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|4
|0
|1
|5.
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2
|2
|2.
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|5
|0
|3.
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|4
|0
|4.
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|4
|0
|5.
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|4
|0