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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023


Стадион:
Хольштайн Киль
2:3
Конец матча
Гамбург
0'
0:1
39' Гол
Глацель Роберт
51' Желтая карточка
Шонлау Себастьян
0:2
69' Гол
Хайер Моритц
79' Желтая карточка
Мухайм Миро
0:3
85' Гол
Рейс Людовит
1:3
90' Гол в свои ворота
Хайер Моритц
2:3
90' Гол
Бартельс Фин
90'+5
21
Дене
Томас
24
Валь
Хауке
4
Эррас
Патрик
2
Киркесков
Миккель
17
Беккер
Тимо
11
Резе
Фабиан
8
Мюлинг
Александер
25
Шульц
Марвин
16
Зандер
Филипп
20
Арп
Янн-Фите
7
Скрибски
Стивен
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
10
Киттель
Сонни
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
27
Жан-Люк
Домпе
Хольштайн Киль
3-5-2
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Хольштайн Киль
Гамбург

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

10 матчей

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
3:3
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
0:3
ТМК
5:3
ТМК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 4 0.5
Резе Фабиан 2 0.25
Пихлер Бенедикт 2 (1) 0.25
Корб Юлиан 1 0.13
Беккер Тимо 1 0.13
Мюлинг Александер 1 (1) 0.13
Бартельс Фин 1 0.13
Коменда Марко 1 0.13
Арп Янн-Фите 0 0
Зандер Филипп 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 5 0.63
Рейс Людовит 2 0.25
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0.25
Бенеш Ласло 1 0.13
Хайер Моритц 1 0.13
Вушкович Марио 1 0.13
Киттель Сонни 0 0
Жан-Люк Домпе 0 0
Мухайм Миро 0 0
Амаечи Ксавьер 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арп Янн-Фите 3 0
Шульц Марвин 2 0
Порат Финн 2 0
Зандер Филипп 2 0
Беккер Тимо 2 0
Корб Юлиан 1 0
Эррас Патрик 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Мюлинг Александер 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опоку Аарон 1 1
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 1
Глацель Роберт 2 0
Мухайм Миро 2 0
Мефферт Йонас 1 0
Шонлау Себастьян 1 0
Хайер Моритц 1 0
Рейс Людовит 1 0
Ogechika Heil 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Вушкович Марио 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

10
3
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
20%
2
67%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
2
17%
3
33%
76-90

Пропущено

12
3
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
17%
2
67%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ян - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0
Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0
Гамбург
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Гамбург - Карлсруэ 1:0 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Арминия - Гамбург 0:2
Гамбург - Хайденхайм 1:0 Байройт - Гамбург 1:3 Гамбург - Ганза 0:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Ганза - Гамбург 2:3 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Гамбург 0:4 Ян - Гамбург 2:4 Гамбург - Фрайбург 1:3 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 8 6 0 2 12 - 5 18
2. Падерборн 7 5 1 1 21 - 8 16
3. Хайденхайм 7 4 2 1 12 - 5 14
4. Дармштадт 7 4 2 1 12 - 7 14
5. Ганновер 96 7 4 1 2 13 - 9 13
6. Кайзерслаутерн 7 3 3 1 13 - 10 12
7. Хольштайн Киль 8 3 3 2 14 - 15 12
8. Фортуна 7 3 2 2 13 - 9 11
9. Карлсруэ 7 3 1 3 14 - 12 10
10. Нюрнберг 8 3 1 4 9 - 13 10
11. Ганза 7 3 0 4 5 - 9 9
12. Санкт-Паули 7 2 3 2 13 - 12 9
13. Ян 7 2 2 3 5 - 11 8
14. Зандхаузен 7 2 1 4 7 - 9 7
15. Арминия 8 1 2 5 8 - 13 5
16. Гройтер Фюрт 7 0 4 3 9 - 14 4
17. Магдебург 7 1 1 5 9 - 18 4
18. Айнтрахт Бр 7 1 1 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 4 4 0 0 17 - 4 12
2. Дармштадт 4 2 2 0 9 - 4 8
3. Фортуна 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Хайденхайм 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Санкт-Паули 3 2 1 0 8 - 4 7
6. Хольштайн Киль 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Ганновер 96 3 2 1 0 5 - 3 7
8. Зандхаузен 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Кайзерслаутерн 4 2 1 1 8 - 7 7
10. Карлсруэ 3 2 0 1 7 - 5 6
11. Ганза 4 2 0 2 4 - 3 6
12. Гамбург 4 2 0 2 3 - 3 6
13. Нюрнберг 4 2 0 2 3 - 5 6
14. Ян 4 1 2 1 2 - 6 5
15. Айнтрахт Бр 4 1 1 2 6 - 7 4
16. Арминия 3 1 0 2 4 - 6 3
17. Гройтер Фюрт 4 0 3 1 6 - 8 3
18. Магдебург 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Хайденхайм 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Ганновер 96 4 2 0 2 8 - 6 6
4. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
5. Кайзерслаутерн 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Хольштайн Киль 4 1 2 1 6 - 10 5
7. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Карлсруэ 4 1 1 2 7 - 7 4
9. Фортуна 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Нюрнберг 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Магдебург 4 1 1 2 7 - 10 4
12. Ян 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ганза 3 1 0 2 1 - 6 3
14. Санкт-Паули 4 0 2 2 5 - 8 2
15. Арминия 5 0 2 3 4 - 7 2
16. Гройтер Фюрт 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Зандхаузен 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Айнтрахт Бр 3 0 0 3 1 - 10 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Падерборн Платте Феликс 6 0 2
2. Гамбург Глацель Роберт 5 0 1
3. Фортуна Ковнацки Давид 4 1 2
4. Хайденхайм Кляйндинст Тим 4 0 1
5. Падерборн Пирингер Марвин 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
2. Дармштадт Холланд Фабиан 5 0
3. Санкт-Паули Ирвайн Джексон 4 0
4. Ян Гимбер Бенедикт 4 0
5. Ганза Ингельссон Сванте 4 0
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Глацель Роберт бьет в цель!
    • Первый тайм начался
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