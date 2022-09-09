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Германия: Бундеслига 2
2022-2023


Стадион:
Нюрнберг
1:0
Конец матча
Арминия
0'
50' Желтая карточка
Рамос Гильерме
89' Желтая карточка
Векессер Эрик
1:0
90' Гол
Темпельман Лино
90' Желтая карточка
Ржатковски Марк
90'+5

Ход матча

50'
 
Рамос Гильерме
58'
 
Ржатковски Марк
Климович Матео
58'
 
Серра Янни
Ласм Бриан
71'
 
Андраде Андреас
Рамос Гильерме
71'
Дафернер Кристоф
Лохкемпер Феликс
 
77'
Винтцаймер Мануэль
Кастроп Йенс
 
87'
 
Якель Фредерик
Окугава Масая
87'
 
Белло Джордж
Ощипка Бастиан
89'
Векессер Эрик
 
90'
Темпельман Лино
(Дели Матс Мёллер)
1:0
90'
Хюбнер Флориан
Дуа Квадво
 
90'
 
Ржатковски Марк

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 1
  • 3 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
26
Матения
Кристиан
22
Валентини
Энрико
16
Шиндлер
Кристофер
4
Лоуренс
Джеймс
13
Векессер
Эрик
3
Фофана
Садик
6
Темпельман
Лино
17
Кастроп
Йенс
23
Дуа
Квадво
10
Дели
Матс
Мёллер
7
Лохкемпер
Феликс
33
Фрайсль
Мартин
2
Клюнтер
Лукас
6
Хюсинг
Оливер
3
Рамос
Гильерме
5
Ощипка
Бастиан
13
Лепиница
Иван
21
Хак
Робин
39
Василиадис
Себастиан
11
Окугава
Масая
8
Климович
Матео
10
Ласм
Бриан
Нюрнберг
4-2-3-1
Арминия
4-1-3-2

История личных встреч

Нюрнберг
Арминия

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
1:1
Б2
1:5
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
1:0
Б2
1:3
Б2
0:4
Б2
2:2
К
1:5
Б
2:2
Б
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 3 0.38
Дафернер Кристоф 2 0.25
Валентини Энрико 1 0.13
Винтцаймер Мануэль 1 0.13
Темпельман Лино 1 0.13
Кастроп Йенс 1 0.13
Дели Матс Мёллер 0 0
Гайс Йоханнес 0 0
Думан Тайлан 0 0
Нюрнбергер Фабиан 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 3 0.38
Окугава Масая 2 0.25
Хюсинг Оливер 1 0.13
Серра Янни 1 0.13
Ласм Бриан 1 0.13
Ощипка Бастиан 0 0
Клос Фабиан 0 0
Василиадис Себастиан 0 0
Лепиница Иван 0 0
Якель Фредерик 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Векессер Эрик 3 0
Темпельман Лино 3 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Хюбнер Флориан 1 0
Сёренсен Асгер 1 0
Гиамера Ян 1 0
Думан Тайлан 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Кастроп Йенс 1 0
Фофана Садик 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Василиадис Себастиан 3 0
Хак Робин 3 0
Сидлер Сильван 1 1
Якель Фредерик 1 1
Клос Фабиан 1 0
Ощипка Бастиан 1 0
Ржатковски Марк 1 0
Капино Стефанос 1 0
Хюсинг Оливер 1 0
Окугава Масая 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Ласм Бриан 1 0
Белло Джордж 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
4
50%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
44%
1
13%
76-90

Пропущено

13
13
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
8%
3
23%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
6
46%
1
8%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
2
15%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3
Ян - Нюрнберг 0:0 Каан-Маринборн - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Швайнфурт 2:1 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Тироль - Нюрнберг 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1
Арминия
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Дармштадт - Арминия 1:1 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Хайденхайм - Арминия 1:1 Арминия - Гамбург 0:2
Ганза - Арминия 2:1 Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 8 6 0 2 12 - 5 18
2. Падерборн 7 5 1 1 21 - 8 16
3. Хайденхайм 7 4 2 1 12 - 5 14
4. Дармштадт 7 4 2 1 12 - 7 14
5. Ганновер 96 7 4 1 2 13 - 9 13
6. Кайзерслаутерн 7 3 3 1 13 - 10 12
7. Хольштайн Киль 8 3 3 2 14 - 15 12
8. Фортуна 7 3 2 2 13 - 9 11
9. Карлсруэ 7 3 1 3 14 - 12 10
10. Нюрнберг 8 3 1 4 9 - 13 10
11. Ганза 7 3 0 4 5 - 9 9
12. Санкт-Паули 7 2 3 2 13 - 12 9
13. Ян 7 2 2 3 5 - 11 8
14. Зандхаузен 7 2 1 4 7 - 9 7
15. Арминия 8 1 2 5 8 - 13 5
16. Гройтер Фюрт 7 0 4 3 9 - 14 4
17. Магдебург 7 1 1 5 9 - 18 4
18. Айнтрахт Бр 7 1 1 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 4 4 0 0 17 - 4 12
2. Дармштадт 4 2 2 0 9 - 4 8
3. Фортуна 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Хайденхайм 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Санкт-Паули 3 2 1 0 8 - 4 7
6. Хольштайн Киль 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Ганновер 96 3 2 1 0 5 - 3 7
8. Зандхаузен 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Кайзерслаутерн 4 2 1 1 8 - 7 7
10. Карлсруэ 3 2 0 1 7 - 5 6
11. Ганза 4 2 0 2 4 - 3 6
12. Гамбург 4 2 0 2 3 - 3 6
13. Нюрнберг 4 2 0 2 3 - 5 6
14. Ян 4 1 2 1 2 - 6 5
15. Айнтрахт Бр 4 1 1 2 6 - 7 4
16. Арминия 3 1 0 2 4 - 6 3
17. Гройтер Фюрт 4 0 3 1 6 - 8 3
18. Магдебург 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Хайденхайм 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Ганновер 96 4 2 0 2 8 - 6 6
4. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
5. Кайзерслаутерн 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Хольштайн Киль 4 1 2 1 6 - 10 5
7. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Карлсруэ 4 1 1 2 7 - 7 4
9. Фортуна 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Нюрнберг 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Магдебург 4 1 1 2 7 - 10 4
12. Ян 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ганза 3 1 0 2 1 - 6 3
14. Санкт-Паули 4 0 2 2 5 - 8 2
15. Арминия 5 0 2 3 4 - 7 2
16. Гройтер Фюрт 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Зандхаузен 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Айнтрахт Бр 3 0 0 3 1 - 10 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Падерборн Платте Феликс 6 0 2
2. Гамбург Глацель Роберт 5 0 1
3. Фортуна Ковнацки Давид 4 1 2
4. Хайденхайм Кляйндинст Тим 4 0 1
5. Падерборн Пирингер Марвин 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
2. Дармштадт Холланд Фабиан 5 0
3. Санкт-Паули Ирвайн Джексон 4 0
4. Ян Гимбер Бенедикт 4 0
5. Ганза Ингельссон Сванте 4 0
Весь список
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