Стадион: Макс-Морлок-Стадион
0'
50' Желтая карточкаРамос Гильерме
89' Желтая карточкаВекессер Эрик
1:0
90' ГолТемпельман Лино
90' Желтая карточкаРжатковски Марк
90'+5
Ход матча
50'
58'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
9 Угловые 1
-
3 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
17
Кастроп
Йенс
23
Дуа
Квадво
21
Хак
Робин
10
Ласм
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
-
23 Дуа КвадвоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
- Защитник
-
11 Шуранов ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Niklas Jahn
-
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ласм БрианНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Белло ДжорджПолузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
Главный тренер: Daniel Scherning
История личных встреч
Нюрнберг
Арминия
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|3
|0.38
|Дафернер Кристоф
|2
|0.25
|Валентини Энрико
|1
|0.13
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0.13
|Темпельман Лино
|1
|0.13
|Кастроп Йенс
|1
|0.13
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Гайс Йоханнес
|0
|0
|Думан Тайлан
|0
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|0
|0
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хак Робин
|3
|0.38
|Окугава Масая
|2
|0.25
|Хюсинг Оливер
|1
|0.13
|Серра Янни
|1
|0.13
|Ласм Бриан
|1
|0.13
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|Клос Фабиан
|0
|0
|Василиадис Себастиан
|0
|0
|Лепиница Иван
|0
|0
|Якель Фредерик
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Векессер Эрик
|3
|0
|Темпельман Лино
|3
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Кастроп Йенс
|1
|0
|Фофана Садик
|1
|0
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Хак Робин
|3
|0
|Сидлер Сильван
|1
|1
|Якель Фредерик
|1
|1
|Клос Фабиан
|1
|0
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|Ржатковски Марк
|1
|0
|Капино Стефанос
|1
|0
|Хюсинг Оливер
|1
|0
|Окугава Масая
|1
|0
|Рамос Гильерме
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
4
50%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
44%
1
13%
76-90
Пропущено
13
13
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
8%
3
23%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
6
46%
1
8%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
2
15%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3
Ян - Нюрнберг 0:0 Каан-Маринборн - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Швайнфурт 2:1 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Тироль - Нюрнберг 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1
Арминия
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Дармштадт - Арминия 1:1 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Хайденхайм - Арминия 1:1 Арминия - Гамбург 0:2
Ганза - Арминия 2:1 Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|8
|6
|0
|2
|12 - 5
|18
|2.
|Падерборн
|7
|5
|1
|1
|21 - 8
|16
|3.
|Хайденхайм
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|Дармштадт
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|5.
|Ганновер 96
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|6.
|Кайзерслаутерн
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|14 - 15
|12
|8.
|Фортуна
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|9.
|Карлсруэ
|7
|3
|1
|3
|14 - 12
|10
|10.
|Нюрнберг
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Ганза
|7
|3
|0
|4
|5 - 9
|9
|12.
|Санкт-Паули
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|13.
|Ян
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|14.
|Зандхаузен
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|15.
|Арминия
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|16.
|Гройтер Фюрт
|7
|0
|4
|3
|9 - 14
|4
|17.
|Магдебург
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|18.
|Айнтрахт Бр
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|4
|4
|0
|0
|17 - 4
|12
|2.
|Дармштадт
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|3.
|Фортуна
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Хайденхайм
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Санкт-Паули
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|Хольштайн Киль
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Ганновер 96
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|8.
|Зандхаузен
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Кайзерслаутерн
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Карлсруэ
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|11.
|Ганза
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|12.
|Гамбург
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|13.
|Нюрнберг
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Ян
|4
|1
|2
|1
|2 - 6
|5
|15.
|Айнтрахт Бр
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|16.
|Арминия
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|18.
|Магдебург
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Хайденхайм
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Ганновер 96
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|4.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|5.
|Кайзерслаутерн
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|2
|1
|6 - 10
|5
|7.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Карлсруэ
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|9.
|Фортуна
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Нюрнберг
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Магдебург
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|12.
|Ян
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ганза
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|14.
|Санкт-Паули
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|15.
|Арминия
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|16.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Зандхаузен
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Падерборн
|Платте Феликс
|6
|0
|2
|2.
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5
|0
|1
|3.
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|4
|1
|2
|4.
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|4
|0
|1
|5.
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2
|2
|2.
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|5
|0
|3.
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|4
|0
|4.
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|4
|0
|5.
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|4
|0