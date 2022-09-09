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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Сочи
2:1
Второй тайм: 76'
Динамо Москва
0'
1:0
6' Гол
Мелкадзе Георгий
2:0
11' Гол
Нобоа Кристиан
37' Желтая карточка
Скопинцев Дмитрий
2:1
40' Гол
Макаров Денис
63' Желтая карточка
Юсупов Артур
Сочи - Динамо. 2:1. Гол Дениса М...
Сочи - Динамо. 2:0. Гол Кристиан...
Сочи - Динамо. Незасчитанный гол...
Сочи - Динамо. 1:0. Гол Георгия ...

Ход матча

6'
Мелкадзе Георгий
(Бурмистров Никита)
1:0
11'
Нобоа Кристиан
(Мелкадзе Георгий)
2:0
37'
 
Скопинцев Дмитрий
40'
2:1
Макаров Денис
46'
 
Лесовой Даниил
Грулёв Вячеслав
46'
 
Смолов Фёдор
Тюкавин Константин
46'
 
Норманн Матиас
Гагнидзе Лука
63'
Юсупов Артур
 
65'
Сарвели Владислав
Бурмистров Никита
 
66'
 
Даса Элазар
Паршивлюк Сергей
Прогнозы 182
Сочи 28.6% (52)
X 40.7% (74)
Динамо Москва 30.8% (56)
+1
выиграет Сочи, со счетом 2:1
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Динамо Москва
3.80
5.30
7.30
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Новости от "Евро-Футбола.Ру"
35
Джанаев
Сослан
20
Юрганов
Игорь
3
Дркушич
Ваня
26
Мещанинов
Артём
34
Маргасов
Тимофей
17
Макарчук
Артём
16
Нобоа
Кристиан
13
Терехов
Сергей
18
Бурмистров
Никита
6
Юсупов
Артур
9
Мелкадзе
Георгий
1
Шунин
Антон
4
Паршивлюк
Сергей
18
Маричаль
Перес
Николас
6
Фернандес
Роберто
7
Скопинцев
Дмитрий
25
Макаров
Денис
34
Гагнидзе
Лука
74
Фомин
Даниил
47
Захарян
Арсен
20
Грулёв
Вячеслав
70
Тюкавин
Константин
Сочи
3-4-2-1
Динамо Москва
4-5-1

История личных встреч

Сочи
Динамо Москва

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:5
ТМК
2:1
ПЛ
0:1
ТМК
2:4
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ТМК
1:3
ТМК
1:1
ПЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 7 (5) 0.78
Мелкадзе Георгий 4 0.44
Юсупов Артур 2 0.22
Сарвели Владислав 2 0.22
Цаллагов Ибрагим 1 0.11
Макарчук Артём 0 0
Бурмистров Никита 0 0
Терехов Сергей 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 4 (2) 0.44
Тюкавин Константин 3 0.33
Грулёв Вячеслав 2 0.22
Фомин Даниил 2 (2) 0.22
Макаров Денис 2 0.22
Захарян Арсен 1 0.11
Фернандес Роберто 1 0.11
Паршивлюк Сергей 0 0
Моро Никола 0 0
Гагнидзе Лука 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Артур 3 0
Юрганов Игорь 3 0
Макарчук Артём 3 0
Терехов Сергей 2 0
Мелкадзе Георгий 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Мещанинов Артём 2 0
Нобоа Кристиан 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Заика Кирилл 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Дркушич Ваня 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 2 1
Захарян Арсен 2 1
Гагнидзе Лука 3 0
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Фомин Даниил 2 0
Скопинцев Дмитрий 2 0
Макаров Денис 2 0
Сазонов Саба 2 0
Шунин Антон 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Карапузов Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
3
50%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
50%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
43%
4
50%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

10
2
1 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
50%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
1
50%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

16
14
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
5
36%
16-30
7
44%
5
36%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

12
8
1 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
5
42%
3
38%
46-60
1
8%
3
38%
61-75
5
42%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Краснодар - Сочи 2:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Химки 4:1 Ростов - Сочи 2:2
Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1 Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Сочи - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Рубин - Сочи 0:6 Сочи - Ахмат 3:2 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2
Динамо Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Динамо Москва - Урал 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0
Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 6 2 0 19 - 3 20
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
3. Краснодар Заявка 8 5 2 1 17 - 9 17
4. Спартак Москва Заявка 8 5 1 2 19 - 7 16
5. Сочи 2:1 Заявка 9 5 1 3 16 - 15 16
6. Ростов Заявка 8 4 4 0 13 - 9 16
7. Динамо Москва 1:2 Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
8. Ахмат Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
9. Крылья Советов Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
10. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
11. Оренбург Заявка 8 3 0 5 12 - 18 9
12. Пари НН Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
13. Химки Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
14. Факел Заявка 8 0 4 4 10 - 19 4
15. Урал Заявка 8 0 1 7 2 - 17 1
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 1 7 4 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Сочи 2:1 Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
4. Динамо Москва 1:2 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
5. Краснодар Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
6. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
7. Ростов Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Спартак Москва Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9. Локомотив Москва Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
11. Ахмат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Факел Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
16. Урал Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Краснодар Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Крылья Советов Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
6. Ахмат Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
7. Динамо Москва 1:2 Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
8. ЦСКА Москва Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Сочи 2:1 Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
10. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
12. Химки Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
13. Факел Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Спартак Москва Промес Куинси 7 0 3
2. Краснодар Сперцян Эдуард 7 3 1
3. Сочи Нобоа Кристиан 7 5 1
4. Оренбург Сычевой Владимир 5 0 0
5. Ростов Комличенко Николай 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Урал Егорычев Андрей 3 1
2. Оренбург Сиваков Михаил 4 0
3. Урал Мишкич Даниэль 4 0
4. Ахмат Швец Антон 4 0
5. Спартак Москва Рыбус Мацей 2 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 76'
    Только-только набирает форму Норманн, так что сложно сказать, в какой он пребывает форме сейчас. Ближайшие туры РПЛ это покажут.
  • Опасный момент
    74'
    Ну, вот и момент! Скопинцев с левого фланга выполнил прострел на Захаряна. Тот в касание попытался пробить по рамке соперника, но толком не попал по снаряду, направив его выше цели!
  • 73'
    Нет никакой встряски после перерыва. Какой-то спокойный матч мы наблюдает. Я даже не знаю, кто выступает инициатором такой тихой на моменты игры.
  • 71'
    Скопинцев оставил мяч Номанну. Тот попытался нанести удар по воротам соперника, но в мишень угодить ему не удалось. Мяч полетел выше цели.
  • Фол, нарушение
    70'
    Норманн очень недоволен тем, что рефери зафиксировал фол с его стороны. Едва карточку желтого цвета не получил норвежский игрок.
  • 68'
    Игра у нас снова успокоилась. "Динамо" не пытается сейчас даже в прессинге играть. Хотя времени до конца встречи совсем немного остается.
  • Замена
    67'
    Даса вместо Паршивлюка на футбольный газон выходит в составе гостевой команды.
  • Фол, нарушение
    65'
    Против Мелкадзе сейчас сфолили соперники. На газоне оказался 9-й номер хозяев. С трудом он поднимается с газона у нас.
  • Замена
    64'
    Бурмистров вместо Сарвели на поле появился тем временем в составе своего коллектива.
  • Желтая карточка
    63'
    Юсупов сейчас за споры с рефери получает в свой пассив карточку желтого цвета. Отмечаем этот "горчичник" в протоколе.
  • Опасный момент
    62'
    УХ! Шунин сейчас сыграл на выходе из ворот. Не позволил он Мелкадзе вырваться на оперативный простор и переправить сферу в сетку.
  • 61'
    Терехов выполнял передачу на Бурмистрова, который головой пытался забросить "свечу", но толком не сумел попасть по снаряду.
  • Угловой
    60'
    Еще один угловой подали футболисты "Сочи". Подача на дальнюю штангу, и на сей раз отбивается не без проблем команда гостей.
  • Угловой
    58'
    Зарабатывает угловой удар у ворот соперника "Сочи". Следует подача в центр штрафной. Смолов и Шунин не разобрались, кому из них играть по мячу. В итоге Федор за пределы поля сферу выбивает. Еще один угловой.
  • Опасный момент
    57'
    МОМЕНТ! "Динамо" по правому флангу атаковало. Передача на дальний угол штрафной, откуда Скопинцев в касание пробил в дальний угол - крайне неточно.
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    • Угловой
      56'
      Смог Юсупов протиснуться справа к воротам соперника. Выполнял он прострел в центр, но угодил в ногу защитнику. По итогу мяя за лицевую линию улетел. Угловой.
    • Фол, нарушение
      55'
      В единоборстве с Фоминым Нобоа сейчас получает удар по ноге. Оказывается в очередной раз на газоне Кристиан, заработавший очередной стандарт в матче.
    • 53'
      Сбегали сочинцы в атаку сейчас,  прострел от Нобоа с правого края оказался слишком неудачным. Прямо в руки Нобоа сфера прилетела.
    • 52'
      Нобоа получил сейчас мяч под свой контроль, после чего нанес удар по воротам соперника, однако сфера полетела выше мишени.
    • Офсайд
      51'
      Смолов получил мяч на подступах к чужой штрафной, справа вбежал в нее и нанес удар в дальний от себя угол. Если бы Фёдор забил, этот гол бы не засчитали, ведь был в офсайде нападающий гостей.
    • 49'
      Зона разминки сочинцев заполнилась игроками. У "Динамо" там также есть свои игроки. Не исключено, что очередная порция замен будет осуществлена в самое ближайшее время.
    • Фол, нарушение
      48'
      Скопинцев сейчас нарушил правила против Мелкадзе, но фолил он крайне аккуратно, понимая, что есть в его пассиве уже карточка желтого цвета.
    • Замена
      47'
      Тройная замена случилась в составе "Динамо"! Вместо Грулёва, Тюкавин и Гагнидзе на поле выходят Лесовой, Смолов и Норманн соответственно.
    • Второй тайм начался
      46'
      Вторая половина встречи стартовала в нашем поединке. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      И все! Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 2:1. Впереди пока "Сочи". Через 15 минут продолжим смотреть футбол!
    • 44'
      Постепенно идет к завершению первый тайм поединка в "Сочи". На "Фиште" как всегда привычная атмосфера. Весьма теплая, но болельщиков маловато.
    • 42'
      На правом фланге комбинирует "Динамо". Гагнидзе удается протиснуться к лицевой линии, но подача на партнера выходит слишком сильной.
    • 41'
      Вот так, интригу вернул в этот матч Джанаев. Может, пришло время "Динамо" отыграться с 0:2. Раньше, ведя в счете в два мяча, дважды позволяли гости сравнивать счет своим соперникам. Пора примерять на себя другую роль.
    • Описание гола
      40'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАКАРОВ! 2:1!
      Что хотел сделать сейчас Джанаев? Заигрался он у своих ворот со снарядом, убрал его под себя, да не заметил, что к нему подкрался Макаров, который сыграл в отборе и отправил мяч в сетку. 100% вратарский гол! Лишняя самоуверенность?
    • Фол, нарушение
      38'
      Нарушил теперь Юсупов правила в атаке. Желтой карточки не показал рефери нарушителю. Хотя можно было для профилактики.
    • Желтая карточка
      37'
      Скопинцев сейчас попал локтем в лицо Маргасову. В итоге рефери вынес решение показать игроку "Динамо" карточку желтого цвета.
    • 36'
      Норманн сегодня может в составе "Динамо" на поле появиться. Немало разговоров в последнее время по нему ведется. В том числе, и не самых приятных. Но сам футболист изъявляет желание играть и приносить пользу команде.
    • 34'
      Подача "Динамо" от углового флага. После долгих перепасовок Фернандес нарушил правила в атаке. Не солоно хлебавши побрели на свою половину поля динамовцы.
    • Опасный момент
      33'
      Бурмистров на левом краю штрафной получил мяч, ушел от двух защитников и прострелил на Мелкадзе, который пробил слишком сильно и неточно! Снаряд выше цели ушел!
    • Травма, повреждение
      32'
      Гагнидзе в предыдущем эпизоде получил небольшую травму. Медики уже вышли на поле, чтобы помочь футболисту и привести его в чувства.
    • Опасный момент
      30'
      Скопинцев получил передачу от Гагнидзе, после чего нанес выстрел по рамке соперника, но сфера чуть выше цели полетела. Было опасно!
    • 29'
      Юсупов с правого края обострял ситуацию у ворот "Динамо". Артур простреливал на линию вратарской, где уверенно на выходе сыграл Шунин.
    • 28'
      Еще одна ударная позиция была у Нобоа, который нанес выстрел с 23-х метров по рамке соперника - на сей раз прямо в руки голкиперу сфера прилетает!
    • 27'
      Нобоа пяткой оставил мяч на партнера. Мелкадзе, который смог продолжить встречу, нанес выстрел по воротам, но слишком высоко мяч полетел.
    • Опасный момент
      25'
      ГРУЛЁВ! Макаров выполнил передачу с правого края на Грулёва, который в касание пытался переправить сферу в сетку, но не попал по мишени, направив мяч выше цели!
    • 24'
      Порядка 150 человек сегодня на стадионе со стороны фан-сектора "Динамо". Поддержка ощутима, но, конечно же, спокойно перекрикивают болельщики "Сочи" своих визави.
    • 23'
      Половина первого тайма миновало. Нобоа снова впереди попытался за мяч побороться, но так и не сумел этого сделать, ведь сразу два оппонента действовали против него.
    • Травма, повреждение
      21'
      Фомин и Мелкадзе в центре поля столкнулись в единоборстве. В итоге по ноге получил удар Мелкадзе. Хотя, как мне показалось, сам 9-й номер сочинцев фолил куда опаснее.
    • 20'
      20 минут отыграли соперники. Грулёв снова по левому флангу попытался к воротам соперника продраться, но ничего из этого не получилось у игрока "Динамо".
    • 19'
      Удалось "Динамо" сейчас отодвинуть игру от своих ворот, но уже в тот момент, когда соперник ведет в счете 2:0. Тяжело будет хотя бы один гол "бело-голубым" отыграться.
    • Опасный момент
      17'
      ОПАСНО! Грулёв! С правого края он вошел в штрафную соперника, после чего произвел бросок в ближний угол, и мяч был отбить Джанаевым на угловой.
    • 16'
      Макарчук сейчас не смог с левого края прострелить мяч в центр штрафной. Оборона соперника отработала как надо. Выбита сфера за лицевую линию.
    • Опасный момент
      15'
      МОМЕНТ! Ворвался с правого края в чужую штрафную сейчас Макаров, который, почувствовав висящего на плечах защитника, нанес выстрел по воротам соперника, но мяч полетел чуть правее цели!
    • 13'
      Очень смело играет "Сочи". Финты, пяточки, носочки... Все это идет в ход. Что интересно, не может своего соперника никак остановить коллектив "бело-голубых"!
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НОБОА! 2:0!
      А этот гол никто не отменит уже! Быстрая атака сочинцев. Передача на Мелкадзе от Макарчука. 9-й номер хозяев катит сферу на Нобоа, который в касание с 15-ти метров укладывает сферу в правую "шестерку".
    • Офсайд
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Забивают хозяева второй мяч. Мелкадзе в падении через себя нанес выстрел по воротам. Отбил мяч перед собой, а Бурмистров переправил сферу в створ! Но было "вне игры"!
    • 10'
      10 минут отыграли соперники. Уверен я, что мяч Мелкадзе будет далеко не последним. Нас ждет веселая игра на протяжении всех 90 минут поединка.
    • 8'
      "Сочи, Сочи", - доносится с трибун. Фанатов на так много на стадионе, но они есть, и этого хватает южанам, чтобы чувствовать себя вполне солидно.
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МЕЛКАДЗЕ! 1:0!
      Заслуженно "Сочи" выходит вперед. Мещанинов отыгрывает мяч в центр на Мелкадзе, который входит в чужую штрафную и пробивает мяч мимо вышедшего из створа Шунина!
    • Угловой
      6'
      Угловой удар заработали сейчас игроки южан. Нобоа отправился выполнять навес с правого края, но мяч прилетел прямо в руки голкиперу "Динамо".
    • 5'
      В темно-синих цветах сейчас играет "Сочи", тогда как игроки "Динамо" предстали перед нами в белых футболках и трусах. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
    • 3'
      Ударно начинает встречу "Сочи". Очередная атака команды хозяев по правому флангу, но на сей раз передача не находит Макарчука.
    • Опасный момент
      2'
      МОМЕНТ! Едва Макарчук не открывает счет в матче! Нобоа с правого края забросил мяч на дальнюю штангу, откуда головой по воротам соперника пробил Макарчук, но снаряд чуть выше цели прошел!
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
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    Прогнозы на матч Сочи 2:1 Динамо Москва

    Исход игры
    Сочи
    28.6% (52)
    Ничья
    40.7% (74)
    Динамо Москва
    30.8% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.28% (60)
    Меньше
    48.72% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    92.31% (108)
    Нет
    7.69% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.4% (48)
    2:1 Сочи
    15.4% (28)
    1:2 Динамо Москва
    7.1% (13)
    2:2 Ничья
    6% (11)
    1:0 Сочи
    3.3% (6)
    3:2 Сочи
    2.2% (4)
    2:3 Динамо Москва
    1.6% (3)
    0:1 Динамо Москва
    1.1% (2)
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