Игра у нас снова успокоилась. "Динамо" не пытается сейчас даже в прессинге играть. Хотя времени до конца встречи совсем немного остается.

Норманн очень недоволен тем, что рефери зафиксировал фол с его стороны. Едва карточку желтого цвета не получил норвежский игрок.

Скопинцев оставил мяч Номанну. Тот попытался нанести удар по воротам соперника, но в мишень угодить ему не удалось. Мяч полетел выше цели.

Нет никакой встряски после перерыва. Какой-то спокойный матч мы наблюдает. Я даже не знаю, кто выступает инициатором такой тихой на моменты игры.

Ну, вот и момент! Скопинцев с левого фланга выполнил прострел на Захаряна. Тот в касание попытался пробить по рамке соперника, но толком не попал по снаряду, направив его выше цели!

Только-только набирает форму Норманн, так что сложно сказать, в какой он пребывает форме сейчас. Ближайшие туры РПЛ это покажут.

МОМЕНТ! "Динамо" по правому флангу атаковало. Передача на дальний угол штрафной, откуда Скопинцев в касание пробил в дальний угол - крайне неточно.

Зарабатывает угловой удар у ворот соперника "Сочи". Следует подача в центр штрафной. Смолов и Шунин не разобрались, кому из них играть по мячу. В итоге Федор за пределы поля сферу выбивает. Еще один угловой.

Еще один угловой подали футболисты "Сочи". Подача на дальнюю штангу, и на сей раз отбивается не без проблем команда гостей.

Терехов выполнял передачу на Бурмистрова, который головой пытался забросить "свечу", но толком не сумел попасть по снаряду.

УХ! Шунин сейчас сыграл на выходе из ворот. Не позволил он Мелкадзе вырваться на оперативный простор и переправить сферу в сетку.

Юсупов сейчас за споры с рефери получает в свой пассив карточку желтого цвета. Отмечаем этот "горчичник" в протоколе.

Бурмистров вместо Сарвели на поле появился тем временем в составе своего коллектива.

Против Мелкадзе сейчас сфолили соперники. На газоне оказался 9-й номер хозяев. С трудом он поднимается с газона у нас.

Вторая половина встречи стартовала в нашем поединке. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Тройная замена случилась в составе "Динамо"! Вместо Грулёва, Тюкавин и Гагнидзе на поле выходят Лесовой, Смолов и Норманн соответственно.

Скопинцев сейчас нарушил правила против Мелкадзе, но фолил он крайне аккуратно, понимая, что есть в его пассиве уже карточка желтого цвета.

Зона разминки сочинцев заполнилась игроками. У "Динамо" там также есть свои игроки. Не исключено, что очередная порция замен будет осуществлена в самое ближайшее время.

Смолов получил мяч на подступах к чужой штрафной, справа вбежал в нее и нанес удар в дальний от себя угол. Если бы Фёдор забил, этот гол бы не засчитали, ведь был в офсайде нападающий гостей.

Нобоа получил сейчас мяч под свой контроль, после чего нанес удар по воротам соперника, однако сфера полетела выше мишени.

Сбегали сочинцы в атаку сейчас, прострел от Нобоа с правого края оказался слишком неудачным. Прямо в руки Нобоа сфера прилетела.

В единоборстве с Фоминым Нобоа сейчас получает удар по ноге. Оказывается в очередной раз на газоне Кристиан, заработавший очередной стандарт в матче.

Смог Юсупов протиснуться справа к воротам соперника. Выполнял он прострел в центр, но угодил в ногу защитнику. По итогу мяя за лицевую линию улетел. Угловой.

И все! Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 2:1. Впереди пока "Сочи". Через 15 минут продолжим смотреть футбол!

44' Постепенно идет к завершению первый тайм поединка в "Сочи". На "Фиште" как всегда привычная атмосфера. Весьма теплая, но болельщиков маловато.

42' На правом фланге комбинирует "Динамо". Гагнидзе удается протиснуться к лицевой линии, но подача на партнера выходит слишком сильной.

41' Вот так, интригу вернул в этот матч Джанаев. Может, пришло время "Динамо" отыграться с 0:2. Раньше, ведя в счете в два мяча, дважды позволяли гости сравнивать счет своим соперникам. Пора примерять на себя другую роль.

40' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАКАРОВ! 2:1!

Что хотел сделать сейчас Джанаев? Заигрался он у своих ворот со снарядом, убрал его под себя, да не заметил, что к нему подкрался Макаров, который сыграл в отборе и отправил мяч в сетку. 100% вратарский гол! Лишняя самоуверенность?

38' Нарушил теперь Юсупов правила в атаке. Желтой карточки не показал рефери нарушителю. Хотя можно было для профилактики.

37' Скопинцев сейчас попал локтем в лицо Маргасову. В итоге рефери вынес решение показать игроку "Динамо" карточку желтого цвета.

36' Норманн сегодня может в составе "Динамо" на поле появиться. Немало разговоров в последнее время по нему ведется. В том числе, и не самых приятных. Но сам футболист изъявляет желание играть и приносить пользу команде.

34' Подача "Динамо" от углового флага. После долгих перепасовок Фернандес нарушил правила в атаке. Не солоно хлебавши побрели на свою половину поля динамовцы.

33' Бурмистров на левом краю штрафной получил мяч, ушел от двух защитников и прострелил на Мелкадзе, который пробил слишком сильно и неточно! Снаряд выше цели ушел!

32' Гагнидзе в предыдущем эпизоде получил небольшую травму. Медики уже вышли на поле, чтобы помочь футболисту и привести его в чувства.

30' Скопинцев получил передачу от Гагнидзе, после чего нанес выстрел по рамке соперника, но сфера чуть выше цели полетела. Было опасно!

29' Юсупов с правого края обострял ситуацию у ворот "Динамо". Артур простреливал на линию вратарской, где уверенно на выходе сыграл Шунин.

28' Еще одна ударная позиция была у Нобоа, который нанес выстрел с 23-х метров по рамке соперника - на сей раз прямо в руки голкиперу сфера прилетает!

27' Нобоа пяткой оставил мяч на партнера. Мелкадзе, который смог продолжить встречу, нанес выстрел по воротам, но слишком высоко мяч полетел.

25' ГРУЛЁВ! Макаров выполнил передачу с правого края на Грулёва, который в касание пытался переправить сферу в сетку, но не попал по мишени, направив мяч выше цели!

24' Порядка 150 человек сегодня на стадионе со стороны фан-сектора "Динамо". Поддержка ощутима, но, конечно же, спокойно перекрикивают болельщики "Сочи" своих визави.

23' Половина первого тайма миновало. Нобоа снова впереди попытался за мяч побороться, но так и не сумел этого сделать, ведь сразу два оппонента действовали против него.

21' Фомин и Мелкадзе в центре поля столкнулись в единоборстве. В итоге по ноге получил удар Мелкадзе. Хотя, как мне показалось, сам 9-й номер сочинцев фолил куда опаснее.

20' 20 минут отыграли соперники. Грулёв снова по левому флангу попытался к воротам соперника продраться, но ничего из этого не получилось у игрока "Динамо".

19' Удалось "Динамо" сейчас отодвинуть игру от своих ворот, но уже в тот момент, когда соперник ведет в счете 2:0. Тяжело будет хотя бы один гол "бело-голубым" отыграться.

17' ОПАСНО! Грулёв! С правого края он вошел в штрафную соперника, после чего произвел бросок в ближний угол, и мяч был отбить Джанаевым на угловой.

16' Макарчук сейчас не смог с левого края прострелить мяч в центр штрафной. Оборона соперника отработала как надо. Выбита сфера за лицевую линию.

15' МОМЕНТ! Ворвался с правого края в чужую штрафную сейчас Макаров, который, почувствовав висящего на плечах защитника, нанес выстрел по воротам соперника, но мяч полетел чуть правее цели!

13' Очень смело играет "Сочи". Финты, пяточки, носочки... Все это идет в ход. Что интересно, не может своего соперника никак остановить коллектив "бело-голубых"!

12' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НОБОА! 2:0!

А этот гол никто не отменит уже! Быстрая атака сочинцев. Передача на Мелкадзе от Макарчука. 9-й номер хозяев катит сферу на Нобоа, который в касание с 15-ти метров укладывает сферу в правую "шестерку".

11' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Забивают хозяева второй мяч. Мелкадзе в падении через себя нанес выстрел по воротам. Отбил мяч перед собой, а Бурмистров переправил сферу в створ! Но было "вне игры"!

10' 10 минут отыграли соперники. Уверен я, что мяч Мелкадзе будет далеко не последним. Нас ждет веселая игра на протяжении всех 90 минут поединка.

8' "Сочи, Сочи", - доносится с трибун. Фанатов на так много на стадионе, но они есть, и этого хватает южанам, чтобы чувствовать себя вполне солидно.

7' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МЕЛКАДЗЕ! 1:0!

Заслуженно "Сочи" выходит вперед. Мещанинов отыгрывает мяч в центр на Мелкадзе, который входит в чужую штрафную и пробивает мяч мимо вышедшего из створа Шунина!

6' Угловой удар заработали сейчас игроки южан. Нобоа отправился выполнять навес с правого края, но мяч прилетел прямо в руки голкиперу "Динамо".

5' В темно-синих цветах сейчас играет "Сочи", тогда как игроки "Динамо" предстали перед нами в белых футболках и трусах. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.

3' Ударно начинает встречу "Сочи". Очередная атака команды хозяев по правому флангу, но на сей раз передача не находит Макарчука.

2' МОМЕНТ! Едва Макарчук не открывает счет в матче! Нобоа с правого края забросил мяч на дальнюю штангу, откуда головой по воротам соперника пробил Макарчук, но снаряд чуть выше цели прошел!