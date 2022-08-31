Стадион: Фишт
Позже
История личных встреч
Сочи
Динамо Москва
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нобоа Кристиан
|6 (5)
|0.75
|Мелкадзе Георгий
|3
|0.38
|Юсупов Артур
|2
|0.25
|Сарвели Владислав
|2
|0.25
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.13
|Макарчук Артём
|0
|0
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Терехов Сергей
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.5
|Тюкавин Константин
|3
|0.38
|Грулёв Вячеслав
|2
|0.25
|Фомин Даниил
|2 (2)
|0.25
|Захарян Арсен
|1
|0.13
|Макаров Денис
|1
|0.13
|Фернандес Роберто
|1
|0.13
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|Моро Никола
|0
|0
|Гагнидзе Лука
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрганов Игорь
|3
|0
|Макарчук Артём
|3
|0
|Терехов Сергей
|2
|0
|Юсупов Артур
|2
|0
|Мелкадзе Георгий
|2
|0
|Кравцов Кирилл
|2
|0
|Мещанинов Артём
|2
|0
|Нобоа Кристиан
|1
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Заика Кирилл
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Дркушич Ваня
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Роберто
|2
|1
|Захарян Арсен
|2
|1
|Гагнидзе Лука
|3
|0
|Моро Никола
|1
|1
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Фомин Даниил
|2
|0
|Макаров Денис
|2
|0
|Сазонов Саба
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
3
50%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
50%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
43%
4
50%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
10
2
1 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
50%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
1
50%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
16
14
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
5
36%
16-30
7
44%
5
36%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
12
8
1 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
5
42%
3
38%
46-60
1
8%
3
38%
61-75
5
42%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Краснодар - Сочи 2:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Химки 4:1 Ростов - Сочи 2:2
Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1 Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Сочи - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Рубин - Сочи 0:6 Сочи - Ахмат 3:2 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2
Динамо Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Динамо Москва - Урал 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0
Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 3
|20
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|3.
|Краснодар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|4.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 9
|16
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|15 - 7
|16
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|19 - 7
|16
|7.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 14
|13
|8.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|11.
|Оренбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|12 - 18
|9
|12.
|Пари НН
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|14.
|Факел
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 19
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 17
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|Сочи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|6.
|Оренбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|7.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|10.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|11.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|6.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Сочи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|10.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|13.
|Факел
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|14.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
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Прогнозы на матч Сочи - Динамо Москва
Исход игры
Сочи
28.3% (13)
Ничья
47.8% (22)
Динамо Москва
23.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
63.41% (26)
Меньше
36.59% (15)
Обе команды забьют
Да
97.56% (40)
Нет
2.44% (1)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.4% (14)
2:1 Сочи
17.4% (8)
2:2 Ничья
15.2% (7)
1:2 Динамо Москва
13% (6)
3:2 Сочи
6.5% (3)
2:3 Динамо Москва
4.3% (2)
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