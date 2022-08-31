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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Сочи
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 47
Сочи 27.7% (13)
X 48.9% (23)
Динамо Москва 23.4% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Динамо Москва
3.70
3.95
3.78
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Сочи
Динамо Москва

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:5
ТМК
2:1
ПЛ
0:1
ТМК
2:4
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ТМК
1:3
ТМК
1:1
ПЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 6 (5) 0.75
Мелкадзе Георгий 3 0.38
Юсупов Артур 2 0.25
Сарвели Владислав 2 0.25
Цаллагов Ибрагим 1 0.13
Макарчук Артём 0 0
Бурмистров Никита 0 0
Терехов Сергей 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 4 (2) 0.5
Тюкавин Константин 3 0.38
Грулёв Вячеслав 2 0.25
Фомин Даниил 2 (2) 0.25
Захарян Арсен 1 0.13
Макаров Денис 1 0.13
Фернандес Роберто 1 0.13
Паршивлюк Сергей 0 0
Моро Никола 0 0
Гагнидзе Лука 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрганов Игорь 3 0
Макарчук Артём 3 0
Терехов Сергей 2 0
Юсупов Артур 2 0
Мелкадзе Георгий 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Мещанинов Артём 2 0
Нобоа Кристиан 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Заика Кирилл 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Дркушич Ваня 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 2 1
Захарян Арсен 2 1
Гагнидзе Лука 3 0
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Фомин Даниил 2 0
Макаров Денис 2 0
Сазонов Саба 2 0
Шунин Антон 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Скопинцев Дмитрий 1 0
Карапузов Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
3
50%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
50%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
43%
4
50%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

10
2
1 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
50%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
1
50%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

16
14
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
5
36%
16-30
7
44%
5
36%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

12
8
1 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
5
42%
3
38%
46-60
1
8%
3
38%
61-75
5
42%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Краснодар - Сочи 2:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Химки 4:1 Ростов - Сочи 2:2
Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1 Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Сочи - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Рубин - Сочи 0:6 Сочи - Ахмат 3:2 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2
Динамо Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Динамо Москва - Урал 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0
Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 6 2 0 19 - 3 20
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
3. Краснодар Заявка 8 5 2 1 17 - 9 17
4. Ростов Заявка 8 4 4 0 13 - 9 16
5. Динамо Москва Заявка 8 4 4 0 15 - 7 16
6. Спартак Москва Заявка 8 5 1 2 19 - 7 16
7. Сочи Заявка 8 4 1 3 14 - 14 13
8. Ахмат Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
9. Крылья Советов Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
10. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
11. Оренбург Заявка 8 3 0 5 12 - 18 9
12. Пари НН Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
13. Химки Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
14. Факел Заявка 8 0 4 4 10 - 19 4
15. Урал Заявка 8 0 1 7 2 - 17 1
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 1 7 4 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Динамо Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4. Краснодар Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
5. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
6. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
7. Ростов Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Спартак Москва Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9. Локомотив Москва Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
11. Ахмат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Факел Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
16. Урал Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Краснодар Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Крылья Советов Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
6. Ахмат Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
7. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
8. ЦСКА Москва Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
10. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
12. Химки Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
13. Факел Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 сентября 2022, осталось 2 дня 10 часов 54 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Сочи 27.7% (13)
    X 48.9% (23)
    Динамо Москва 23.4% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Динамо Москва
    3.70
    3.95
    3.78
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Сочи - Динамо Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Сочи - Динамо Москва

    Исход игры
    Сочи
    28.3% (13)
    Ничья
    47.8% (22)
    Динамо Москва
    23.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.41% (26)
    Меньше
    36.59% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    97.56% (40)
    Нет
    2.44% (1)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.4% (14)
    2:1 Сочи
    17.4% (8)
    2:2 Ничья
    15.2% (7)
    1:2 Динамо Москва
    13% (6)
    3:2 Сочи
    6.5% (3)
    2:3 Динамо Москва
    4.3% (2)
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    Сочи
    Динамо Москва
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