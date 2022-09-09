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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023


Стадион:
Палермо
1:0
Конец матча
Дженоа
0'
21' Желтая карточка
Матею Алеш
28' Желтая карточка
Брунори Маттео
44' Желтая карточка
Паяч Марко
1:0
49' Гол
Брунори Маттео
52' Желтая карточка
Ягелло Филип
56' Желтая карточка
Штулац Лео
64' Желтая карточка
Бадель Милан
81' Желтая карточка
Гальдамес Пабло
90'+7

Ход матча

21'
Матею Алеш
 
28'
Брунори Маттео
 
44'
 
Паяч Марко
49'
Брунори Маттео
1:0
52'
 
Ягелло Филип
53'
 
Араму Маттиа
Ягелло Филип
53'
 
Ялчын Гювен
Портанова Маноло
56'
Штулац Лео
 
60'
Дамьяни Самуэле
Шарич Дарио
 
64'
 
Бадель Милан
64'
 
Гальдамес Пабло
Паяч Марко
65'
 
Стротман Кевин
Бадель Милан
79'
 
Пушкаш Георге
Хефти Сильван
81'
 
Гальдамес Пабло
84'
Солери Эдоардо
Ди Мариано Франческо
 
84'
Гомес Клаудио
Штулац Лео
 
89'
Сала Марко
Матею Алеш
 
90'
Видо Лука
Брунори Маттео
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
22
Пильячелли
Мирко
25
Alessio
Buttaro
18
Неделчару
Ионуц
15
Ivan
Marconi
37
Матею
Алеш
8
Сегре
Джакопо
16
Штулац
Лео
28
Шарич
Дарио
77
Элия
Сальваторе
9
Брунори
Маттео
10
Ди
Мариано
Франческо
22
Мартинес
Хосеп
36
Хефти
Сильван
13
Бани
Маттиа
5
Дрэгушин
Раду
93
Паяч
Марко
90
Портанова
Маноло
32
Morten
Frendrup
47
Бадель
Милан
24
Ягелло
Филип
9
Кода
Массимо
18
Экубан
Калеб
Палермо
4-3-3
Дженоа
4-4-2

История личных встреч

Палермо
Дженоа

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

18 матчей

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:0
СA
3:4
СA
4:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
5:3
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:3
СA
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 3 (1) 0.6
Сегре Джакопо 1 0.2
Nicolo Valente 1 0.2
Элия Сальваторе 1 0.2
Штулац Лео 0 0
Roberto Floriano 0 0
Неделчару Ионуц 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 1 (1) 0.2
Экубан Калеб 1 0.2
Хефти Сильван 1 0.2
Morten Frendrup 1 0.2
Йебоа Келвин 1 0.2
Портанова Маноло 1 0.2
Бадель Милан 0 0
Гудмундссон Альберт 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolo Valente 2 1
Бетелла Давиде 1 1
Ivan Marconi 0 1
Штулац Лео 1 0
Кривелло Роберто 1 0
Roberto Floriano 1 0
Неделчару Ионуц 1 0
Матею Алеш 1 0
Брунори Маттео 1 0
Alessio Buttaro 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Альберт 2 1
Паяч Марко 3 0
Бадель Милан 2 0
Бани Маттиа 2 0
Кода Массимо 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Ягелло Филип 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0
Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 0:3 Палермо - Виртус Энтелла 2:2 Виртус Энтелла - Палермо 1:2 Палермо - Триестина 1:1 Триестина - Палермо 1:2 Бари - Палермо 0:2 Монополи - Палермо 0:2 Палермо - Пичерно 4:0 Палермо - Таранто 5:2 Паганезе - Палермо 2:2
Дженоа
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2
Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0 Милан - Дженоа 2:0 Дженоа - Лацио 1:4 Верона - Дженоа 1:0 Дженоа - Торино 1:0 Аталанта - Дженоа 0:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 4 3 0 1 10 - 2 9
2. Фрозиноне 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Брешия 4 3 0 1 5 - 4 9
4. Асколи 4 2 2 0 6 - 4 8
5. Дженоа 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Козенца 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Беневенто 4 2 1 1 4 - 2 7
8. Кальяри 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Палермо 5 2 1 2 6 - 7 7
10. Бари 4 1 3 0 8 - 6 6
11. Парма 4 1 3 0 6 - 5 6
12. Читтаделла 4 1 2 1 6 - 6 5
13. СПАЛ 2013 4 1 2 1 5 - 6 5
14. Венеция 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Тернана 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Модена 4 1 0 3 5 - 5 3
17. Зюйдтироль 4 1 0 3 3 - 9 3
18. Комо 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Пиза 4 0 1 3 6 - 9 1
20. Перуджа 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Фрозиноне 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Брешия 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Кальяри 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Палермо 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Асколи 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Читтаделла 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Тернана 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Модена 2 1 0 1 4 - 2 3
12. Зюйдтироль 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Беневенто 2 1 0 1 2 - 2 3
14. СПАЛ 2013 2 1 0 1 2 - 3 3
15. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Дженоа 2 0 2 0 3 - 3 2
17. Комо 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Пиза 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Перуджа 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Венеция 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Козенца 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Беневенто 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Бари 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Венеция 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Асколи 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Брешия 2 1 0 1 1 - 3 3
10. Парма 2 0 2 0 3 - 3 2
11. СПАЛ 2013 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Кальяри 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Читтаделла 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Комо 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Палермо 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Модена 2 0 0 2 1 - 3 0
17. Зюйдтироль 2 0 0 2 0 - 6 0
18. Пиза 2 0 0 2 4 - 6 0
19. Перуджа 2 0 0 2 1 - 4 0
20. Тернана 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Асколи Гондо Седрик 4 1 0
2. Бари Walid Cheddira 3 0 2
3. СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 3 0 1
4. Бари Антенуччи Мирко 3 1 1
5. Палермо Брунори Маттео 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Читтаделла Дель Фабро Дарио 2 1
2. Дженоа Гудмундссон Альберт 2 1
3. Палермо Nicolo Valente 2 1
4. Дженоа Паяч Марко 3 0
5. Перуджа Дель Орко Кристиан 3 0
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Паяч Марко получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      28'
      Брунори Маттео получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      21'
      Матею Алеш получил желтую карточку от судьи
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      Судья начинает матч
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