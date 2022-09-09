Стадион: Ренцо Барбера
0'
21' Желтая карточкаМатею Алеш
28' Желтая карточкаБрунори Маттео
44' Желтая карточкаПаяч Марко
1:0
49' ГолБрунори Маттео
52' Желтая карточкаЯгелло Филип
56' Желтая карточкаШтулац Лео
64' Желтая карточкаБадель Милан
81' Желтая карточкаГальдамес Пабло
90'+7
Ход матча
21'
28'
44'
49'
1:0
52'
56'
64'
81'
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 5
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
15
Ivan
Marconi
37
Матею
Алеш
16
Штулац
Лео
28
Шарич
Дарио
13
Бани
Маттиа
93
Паяч
Марко
47
Бадель
Милан
24
Ягелло
Филип
18
Экубан
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
-
37 Матею АлешЗащитник
- Полузащитник
-
16 Штулац ЛеоПолузащитник
-
28 Шарич ДариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Видо ЛукаНападающий
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
-
93 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
18 Экубан КалебНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Йебоа КелвинНападающий
-
50 Ялчын ГювенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
Палермо
Дженоа
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
18 матчей
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|3 (1)
|0.6
|Сегре Джакопо
|1
|0.2
|Nicolo Valente
|1
|0.2
|Элия Сальваторе
|1
|0.2
|Штулац Лео
|0
|0
|Roberto Floriano
|0
|0
|Неделчару Ионуц
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|1 (1)
|0.2
|Экубан Калеб
|1
|0.2
|Хефти Сильван
|1
|0.2
|Morten Frendrup
|1
|0.2
|Йебоа Келвин
|1
|0.2
|Портанова Маноло
|1
|0.2
|Бадель Милан
|0
|0
|Гудмундссон Альберт
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolo Valente
|2
|1
|Бетелла Давиде
|1
|1
|Ivan Marconi
|0
|1
|Штулац Лео
|1
|0
|Кривелло Роберто
|1
|0
|Roberto Floriano
|1
|0
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|Матею Алеш
|1
|0
|Брунори Маттео
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудмундссон Альберт
|2
|1
|Паяч Марко
|3
|0
|Бадель Милан
|2
|0
|Бани Маттиа
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
|Портанова Маноло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0
Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 0:3 Палермо - Виртус Энтелла 2:2 Виртус Энтелла - Палермо 1:2 Палермо - Триестина 1:1 Триестина - Палермо 1:2 Бари - Палермо 0:2 Монополи - Палермо 0:2 Палермо - Пичерно 4:0 Палермо - Таранто 5:2 Паганезе - Палермо 2:2
Дженоа
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2
Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0 Милан - Дженоа 2:0 Дженоа - Лацио 1:4 Верона - Дженоа 1:0 Дженоа - Торино 1:0 Аталанта - Дженоа 0:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|2.
|Фрозиноне
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Брешия
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|4.
|Асколи
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|Дженоа
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Козенца
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Беневенто
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|Кальяри
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Палермо
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Бари
|4
|1
|3
|0
|8 - 6
|6
|11.
|Парма
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|12.
|Читтаделла
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|13.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|14.
|Венеция
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Тернана
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|17.
|Зюйдтироль
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|18.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|19.
|Пиза
|4
|0
|1
|3
|6 - 9
|1
|20.
|Перуджа
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Кальяри
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Палермо
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Асколи
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Читтаделла
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Тернана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Модена
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Зюйдтироль
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Дженоа
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|17.
|Комо
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Пиза
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Венеция
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|Козенца
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Бари
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Венеция
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Реджина
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Брешия
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|Парма
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Кальяри
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Читтаделла
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Комо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Палермо
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Модена
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Зюйдтироль
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|18.
|Пиза
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|19.
|Перуджа
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Асколи
|Гондо Седрик
|4
|1
|0
|2.
|Бари
|Walid Cheddira
|3
|0
|2
|3.
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|1
|4.
|Бари
|Антенуччи Мирко
|3
|1
|1
|5.
|Палермо
|Брунори Маттео
|3
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Читтаделла
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|2.
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|2
|1
|3.
|Палермо
|Nicolo Valente
|2
|1
|4.
|Дженоа
|Паяч Марко
|3
|0
|5.
|Перуджа
|Дель Орко Кристиан
|3
|0