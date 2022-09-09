Стадион: Wohninvest WESERSTADION
0'
25' Желтая карточкаГросс Кристиан
31' Undefined phrase: football_event_Фуллкруг Никлас
32' Желтая карточкаРеджбекай Элвис
38' Желтая карточкаФуллкруг Никлас
0:1
63' ГолДемирович Эрмедин
76' Желтая карточкаБауэр Максимилиан
90' Желтая карточкаГоувелеув Джеффри
90' Желтая карточкаГруэсо Карлос
90' Желтая карточкаШмидт Никлас
0:1
90' Не забитый пенальтиДукш Марвин
90' Желтая карточкаГикевич Рафал
90' Желтая карточкаПипер Амос
90'+9
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Ход матча
25'
31'
32'
38'
63'
90'
90'
90'
0:1
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 5
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бьюкенен ЛиЗащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
-
21 Динкчи ЭренНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ole Werner
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Хан АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Иаго ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенНападающий
-
21 Петков ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Enrico Maassen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вердер
Аугсбург
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
21 матч
42.9%
9.5%
47.6%
9 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|5 (2)
|0.83
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.33
|Бёрк Оливер
|2
|0.33
|Юнг Антони
|1
|0.17
|Шмидт Никлас
|1
|0.17
|Бьюкенен Ли
|1
|0.17
|Вайзер Митчелл
|0
|0
|Дукш Марвин
|0
|0
|Стаге Йенс
|0
|0
|Пипер Амос
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|2
|0.33
|Йенсен Фредрик
|1
|0.17
|Хан Андре
|1
|0.17
|Бериша Мергим
|0
|0
|Удуохаи Феликс
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пипер Амос
|4
|0
|Вайзер Митчелл
|2
|0
|Фуллкруг Никлас
|2
|0
|Гросс Кристиан
|1
|0
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Дукш Марвин
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Фридль Марко
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|3
|0
|Бауэр Максимилиан
|3
|0
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|Гикевич Рафал
|2
|0
|Груэсо Карлос
|2
|0
|Педерсен Мадс
|1
|0
|Бериша Мергим
|1
|0
|Демирович Эрмедин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
40%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
71%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
3
38%
76-90
Забито
12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
17%
1
25%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
7
58%
1
25%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
3
30%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
3
27%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бохум - Вердер 0:2 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Боруссия Д - Вердер 2:3 Вердер - Штуттгарт 2:2
Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Шальке 04 - Вердер 1:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Вердер 2:3
Аугсбург
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Аугсбург - Герта 0:2 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 1:2 Байер Л - Аугсбург 1:2
Аугсбург - Фрайбург 0:4 Блау-Вайс Лоне - Аугсбург 0:4 Аугсбург - Ренн 2:3 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ческе-Будеевице 0:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Аугсбург - Швабен Аугсбург 5:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Кёльн 1:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Герта 0:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 2:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Аугсбург 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|17 - 3
|11
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|5.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 5
|10
|6.
|Кёльн
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 11
|8
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 11
|8
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 10
|6
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|15.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 9
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 12
|3
|17.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Бавария
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Кёльн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Майнц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|15.
|Вердер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|16.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Майнц
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 2
|7
|4.
|Вердер
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|10.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|12.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|5
|0
|2
|2.
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|5
|2
|0
|3.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|4
|1
|0
|4.
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3
|0
|1
|5.
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Герта
|Уремович Филип
|3
|1
|2.
|Вердер
|Пипер Амос
|4
|0
|3.
|Байер Л
|Баккер Митчел
|2
|1
|4.
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2
|1
|5.
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вердер 0:1 Аугсбург
Исход игры
Вердер
84.6% (104)
Ничья
10.6% (13)
Аугсбург
4.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
64.04% (73)
Меньше
35.96% (41)
Обе команды забьют
Да
70.18% (80)
Нет
29.82% (34)
Популярный счёт
2:1 Вердер
44.7% (55)
2:0 Вердер
13% (16)
1:0 Вердер
13% (16)
3:1 Вердер
8.1% (10)
1:1 Ничья
5.7% (7)
2:2 Ничья
3.3% (4)
1:2 Аугсбург
1.6% (2)
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