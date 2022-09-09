Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Нидерлехнер Флориан пробует нанести удар издали, но Михаэль Цеттерер держит все под контролем

48' Велькович Милош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

47' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

46' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Удар от ворот произведет Вердер

46' Реджбекай Элвис из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

43' Реджбекай Элвис пробует нанести удар издали, но Михаэль Цеттерер ловит мяч

43' Игрок из команды Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

43' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Аугсбург

41' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Матч возобновлен

41' Нидерлехнер Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

39' Фуллкруг Никлас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Фуллкруг Никлас получает желтую карточку за нырок

38' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Фуллкруг Никлас нырнул в штрафной. Спорно!

38' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

38' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Вердер отменен из-за положения "вне игры".

33' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

32' Реджбекай Элвис получает желтую карточку за неспортивное поведение

32' Команда Вердер забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

31' Дукш Марвин из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

28' Павленка Иржи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

27' Реджбекай Элвис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Удар от ворот произведет Вердер

26' Иаго Лопес не смог попасть в створ ударом издали

26' Бериша Мергим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Гросс Кристиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

24' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Вердер

22' Игрок из команды Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

21' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

20' Удар от ворот произведет Аугсбург

20' Юнг Антони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Вайзер Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Вердер

19' Матч возобновлен

17' Павленка Иржи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Реджбекай Элвис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Хорошую попытку сделал Дукш Марвин . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Стаге Йенс нанес удар головой, но Рафал Гикевич спокойно отбил мяч.

10' Юнг Антони из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Дукш Марвин нанес удар головой, но Рафал Гикевич спокойно отбил мяч.

9' Шмид Романо из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Удар от ворот произведет Вердер

8' Оооо... вот это был удар! Нидерлехнер Флориан должен был забить с этой позиции.

8' Груэсо Карлос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

5' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Реджбекай Элвис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Удар от ворот произведет Вердер

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Вердер начинает с центра поля