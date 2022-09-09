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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023


Стадион:
Вердер
0:1
Конец матча
Аугсбург
0'
25' Желтая карточка
Гросс Кристиан
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Фуллкруг Никлас
32' Желтая карточка
Реджбекай Элвис
38' Желтая карточка
Фуллкруг Никлас
0:1
63' Гол
Демирович Эрмедин
76' Желтая карточка
Бауэр Максимилиан
90' Желтая карточка
Гоувелеув Джеффри
90' Желтая карточка
Груэсо Карлос
90' Желтая карточка
Шмидт Никлас
0:1
90' Не забитый пенальти
Дукш Марвин
90' Желтая карточка
Гикевич Рафал
90' Желтая карточка
Пипер Амос
90'+9
Фанаты хозяев попытались прорват...
0:1. Гол Эрмедина Демировича (ви...

Ход матча

25'
Гросс Кристиан
 
29'
Цеттерер Михаэль
Павленка Иржи
 
31'
Фуллкруг Никлас
 
32'
 
Реджбекай Элвис
38'
Фуллкруг Никлас
 
63'
0:1
Демирович Эрмедин
(Бериша Мергим)
67'
Груев Илия
Гросс Кристиан
 
67'
Шмидт Никлас
Стаге Йенс
 
67'
Бёрк Оливер
Шмид Романо
 
70'
 
Йенсен Фредрик
Демирович Эрмедин
76'
 
Бауэр Максимилиан
78'
 
Майер Арне
Нидерлехнер Флориан
86'
Бьюкенен Ли
Юнг Антони
 
90'
 
Гоувелеув Джеффри
90'
 
Груэсо Карлос
90'
Шмидт Никлас
 
90'
Дукш Марвин
0:1
90'
 
Гикевич Рафал
90'
 
Калиджиури Даниэль
Бериша Мергим
90'
Пипер Амос
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбола.Ру"
Прогнозы 123
Вердер 84.6% (104)
X 10.6% (13)
Аугсбург 4.9% (6)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбола.Ру"
1
Павленка
Иржи
5
Пипер
Амос
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
36
Гросс
Кристиан
3
Юнг
Антони
6
Стаге
Йенс
20
Шмид
Романо
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
1
Гикевич
Рафал
2
Гумни
Роберт
6
Гоувелеув
Джеффри
23
Бауэр
Максимилиан
28
Хан
Андре
8
Груэсо
Карлос
13
Реджбекай
Элвис
22
Иаго
Лопес
7
Нидерлехнер
Флориан
11
Бериша
Мергим
9
Демирович
Эрмедин
Вердер
3-3-2-2
Аугсбург
3-4-3

История личных встреч

Вердер
Аугсбург

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

21 матч

42.9%
9.5%
47.6%
9 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед

История матчей

Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
3:2
Б
4:0
Б
2:3
Б
1:3
Б
0:3
Б
3:2
Б
1:2
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:2
Б
4:2
Б
3:1
Б
1:0
Б
0:1
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:1
К
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 5 (2) 0.83
Биттенкорт Леонардо 2 0.33
Бёрк Оливер 2 0.33
Юнг Антони 1 0.17
Шмидт Никлас 1 0.17
Бьюкенен Ли 1 0.17
Вайзер Митчелл 0 0
Дукш Марвин 0 0
Стаге Йенс 0 0
Пипер Амос 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 2 0.33
Йенсен Фредрик 1 0.17
Хан Андре 1 0.17
Бериша Мергим 0 0
Удуохаи Феликс 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пипер Амос 4 0
Вайзер Митчелл 2 0
Фуллкруг Никлас 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Биттенкорт Леонардо 1 0
Штарк Никлас 1 0
Дукш Марвин 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Фридль Марко 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 3 0
Бауэр Максимилиан 3 0
Реджбекай Элвис 3 0
Гикевич Рафал 2 0
Груэсо Карлос 2 0
Педерсен Мадс 1 0
Бериша Мергим 1 0
Демирович Эрмедин 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
40%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
71%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
3
38%
76-90

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
17%
1
25%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
7
58%
1
25%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
3
30%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бохум - Вердер 0:2 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Боруссия Д - Вердер 2:3 Вердер - Штуттгарт 2:2
Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Шальке 04 - Вердер 1:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Вердер 2:3
Аугсбург
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Аугсбург - Герта 0:2 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 1:2 Байер Л - Аугсбург 1:2
Аугсбург - Фрайбург 0:4 Блау-Вайс Лоне - Аугсбург 0:4 Аугсбург - Ренн 2:3 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ческе-Будеевице 0:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Аугсбург - Швабен Аугсбург 5:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Кёльн 1:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Герта 0:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 2:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Аугсбург 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Фрайбург Заявка 5 4 0 1 10 - 5 12
3. Бавария Заявка 5 3 2 0 17 - 3 11
4. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
5. Майнц Заявка 5 3 1 1 5 - 5 10
6. Кёльн Заявка 5 2 3 0 10 - 6 9
7. Хоффенхайм Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
8. Боруссия М Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
9. Вердер Заявка 6 2 2 2 12 - 11 8
10. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 2 1 11 - 11 8
11. Аугсбург Заявка 6 2 0 4 4 - 10 6
12. РБ Лейпциг Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
13. Штуттгарт Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
14. Герта Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
15. Байер Л Заявка 5 1 0 4 6 - 9 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 3 2 5 - 12 3
17. Вольфсбург Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
18. Бохум Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Боруссия М Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Хоффенхайм Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Бавария Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Кёльн Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Айнтрахт Фр Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
8. РБ Лейпциг Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
12. Герта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Майнц Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
15. Вердер Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
16. Байер Л Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
17. Аугсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Майнц Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3. Бавария Заявка 3 2 1 0 14 - 2 7
4. Вердер Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Аугсбург Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Кёльн Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
8. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
9. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
10. Байер Л Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
11. Хоффенхайм Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
12. Герта Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Боруссия М Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Шальке 04 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Штуттгарт Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Бохум Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Вольфсбург Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Унион Берлин Бекер Шеральдо 5 0 2
2. Вердер Фуллкруг Никлас 5 2 0
3. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 1 0
4. Фрайбург Грегорич Михаэль 3 0 1
5. Фрайбург Грифо Винченцо 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Герта Уремович Филип 3 1
2. Вердер Пипер Амос 4 0
3. Байер Л Баккер Митчел 2 1
4. Байер Л Инкапье Пьеро 2 1
5. Аугсбург Гоувелеув Джеффри 3 0
Весь список
Новости от "Евро-Футбола.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Вердер пробьет пенальти!
    • Желтая карточка
      93'
      Гоувелеув Джеффри получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 92'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Фол, нарушение
      92'
      ПЕНАЛЬТИ! - Бауэр Максимилиан играет рукой в штрафной! Бауэр Максимилиан вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 91'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Иаго Лопес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Вердер: 59%, Аугсбург: 41%.
    • 90'
      Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе
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    Прогнозы 123
    Вердер 84.6% (104)
    X 10.6% (13)
    Аугсбург 4.9% (6)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
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    Прогнозы на матч Вердер 0:1 Аугсбург

    Исход игры
    Вердер
    84.6% (104)
    Ничья
    10.6% (13)
    Аугсбург
    4.9% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.04% (73)
    Меньше
    35.96% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    70.18% (80)
    Нет
    29.82% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Вердер
    44.7% (55)
    2:0 Вердер
    13% (16)
    1:0 Вердер
    13% (16)
    3:1 Вердер
    8.1% (10)
    1:1 Ничья
    5.7% (7)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    1:2 Аугсбург
    1.6% (2)
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