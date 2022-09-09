Стадион: Монтиливи Зрители: 10053
2:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаТухами Ануар
1:0
21' ГолРейньер Жезус
1:1
38' ГолМончу Рамон
79' Желтая карточкаРоке Меса
2:1
88' ГолРомеу Ориоль
90'+5
Ход матча
9'
21'
1:0
38'
1:1
79'
88'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 12
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
15
Хуанпе
Хуан
18
Ромеу
Ориоль
14
Гарсия
Алеш
12
Олаза
Лукас
17
Роке
Меса
23
Тухами
Ануар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
-
20 Коуто ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сайс СамуэльПолузащитник
-
12 Вилья ТониПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Вальехо МануПолузащитник
-
16 ЧичаритоНападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Олаза ЛукасЗащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тухами АнуарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Плано ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Нарваес ХуанНападающий
-
21 Санчес ИванНападающий
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
История личных встреч
Жирона
Вальядолид
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стуани Кристиан
|1
|0.2
|Ромеу Ориоль
|1
|0.2
|Кастельянос Валентин
|1
|0.2
|Рейньер Жезус
|1
|0.2
|Сайс Самуэль
|1 (1)
|0.2
|Эррера Янгель
|0
|0
|Гарсия Алеш
|0
|0
|Буэно Сантьяго
|0
|0
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тухами Ануар
|1
|0.2
|Вайссман Шон
|1
|0.2
|Мончу Рамон
|1
|0.2
|Роке Меса
|0
|0
|Леон Серхио
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуанпе Хуан
|2
|0
|Кастельянос Валентин
|2
|0
|Ромеу Ориоль
|1
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Коуто Ян
|1
|0
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роке Меса
|2
|0
|Санчес Хавьер
|2
|0
|Эль-Ямик Джавад
|0
|1
|Луис Перез
|1
|0
|Олаза Лукас
|1
|0
|Тухами Ануар
|1
|0
|Мончу Рамон
|1
|0
|Перес Кике
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
5
50%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мальорка - Жирона 1:1 Жирона - Сельта 0:1 Жирона - Хетафе 3:1 Валенсия - Жирона 1:0
Жирона - Сарагоса 1:1 Жирона - Боливар 2:0 Наполи - Жирона 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3 Жирона - Тенерифе 0:0 Эйбар - Жирона 0:2 Жирона - Эйбар 0:1 Бургос - Жирона 0:0 Жирона - Мирандес 2:0 Спортинг Хихон - Жирона 2:1 Жирона - Тенерифе 0:1 Алькоркон - Жирона 0:1 Картахена - Жирона 3:0
Вальядолид
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Вальядолид - Альмерия 1:0 Барселона - Вальядолид 4:0 Севилья - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Вильярреал 0:3
Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2 Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2 Atl. Tordesillas - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Уэска 3:0 УД Ибица - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Понферрадина 2:0 Эйбар - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад-2 1:2 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Альмерия 2:2 Малага - Вальядолид 2:2 Вальядолид - Луго 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|4.
|Бетис
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Осасуна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|9.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|12.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|13.
|Альмерия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|17.
|Севилья
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|19.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|20.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Жирона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Альмерия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Мальорка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|Сельта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|13.
|Альмерия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Жирона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|0
|0
|2.
|Сельта
|Аспас Яго
|5
|1
|0
|3.
|Бетис
|Иглесиас Борха
|4
|2
|1
|4.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|1
|5.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|3
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Райо Вальекано
|Лежён Флорьян
|2
|1
|2.
|Мальорка
|Гренье Клеман
|3
|0
|3.
|Мальорка
|Батталья Родриго
|3
|0
|4.
|Осасуна
|Унаи Гарсия
|3
|0
|5.
|Эльче
|Гумбау Херард
|3
|0
Прогнозы на матч Жирона 2:1 Вальядолид
Исход игры
Жирона
49.2% (60)
Ничья
37.7% (46)
Вальядолид
13.1% (16)
Тотал 2.5
Больше
24.56% (28)
Меньше
75.44% (86)
Обе команды забьют
Да
58.77% (67)
Нет
41.23% (47)
Популярный счёт
1:0 Жирона
33.6% (41)
1:1 Ничья
32% (39)
2:1 Жирона
11.5% (14)
1:2 Вальядолид
7.4% (9)
0:1 Вальядолид
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
1:3 Вальядолид
1.6% (2)
3:1 Жирона
1.6% (2)
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