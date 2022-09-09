Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Перес Кике навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Мончу Рамон из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Удар от ворот произведет Вальядолид

47' Рикельме Родриго не смог попасть в створ ударом издали

46' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Мончу Рамон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Ох, нехорошо это выглядит. Тухами Ануар получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Тухами Ануар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Удар от ворот произведет Вальядолид

41' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Плата Гонсало нанес удар головой, но Juan Carlos спокойно отбил мяч.

40' Олаза Лукас из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Г О О О О Л - Мончу Рамон из команды Вальядолид правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

37' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Arnau Martinez из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Перес Кике пробует нанести удар издали, но Juan Carlos держит все под контролем

35' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Arnau Martinez из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Луис Перез на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Рикельме Родриго из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Arnau Martinez из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

21' Г О О О О Л - Рейньер Жезус забивает с правой ноги!

21' Гарсия Алеш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Роке Меса плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

19' Гарсия Алеш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Роке Меса пробует нанести удар издали, но Juan Carlos держит все под контролем

15' Луис Перез из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Тухами Ануар получил желтую карточку от судьи

8' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Матч возобновится спорным мячом

5' Гвардиола Серхи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Удар от ворот произведет Жирона

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Вальядолид начинает с центра поля