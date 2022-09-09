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Испания: Ла Лига
2022-2023


Стадион: Зрители: 10053
Жирона
2:1
Конец матча
Вальядолид
0'
9' Желтая карточка
Тухами Ануар
1:0
21' Гол
Рейньер Жезус
1:1
38' Гол
Мончу Рамон
79' Желтая карточка
Роке Меса
2:1
88' Гол
Ромеу Ориоль
90'+5

Ход матча

6'
 
Вайссман Шон
Гвардиола Серхи
9'
 
Тухами Ануар
21'
Рейньер Жезус
(Гарсия Алеш)
1:0
28'
 
Фреснеда Иван
Луис Перез
38'
1:1
Мончу Рамон
(Роке Меса)
46'
 
Плано Оскар
Тухами Ануар
59'
Вальехо Ману
Бернардо Эспиноса
 
59'
Сайс Самуэль
Рикельме Родриго
 
74'
Коуто Ян
Мартинес Арнау
 
74'
Вилья Тони
Рейньер Жезус
 
76'
 
Агуадо Альваро
Перес Кике
76'
 
Кенеди Роберт
Плата Гонсало
79'
 
Роке Меса
88'
Ромеу Ориоль
(Буэно Сантьяго)
2:1
90'
Чичарито
Кастельянос Валентин
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 12
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбола.Ру"
Прогнозы 122
Жирона 49.2% (60)
X 37.7% (46)
Вальядолид 13.1% (16)
-1
выиграет Жирона, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Хуан
Карлос
Мартин
22
Буэно
Сантьяго
2
Бернардо
Эспиноса
15
Хуанпе
Хуан
4
Мартинес
Арнау
3
Гутьеррес
Мигель
18
Ромеу
Ориоль
14
Гарсия
Алеш
17
Рикельме
Родриго
19
Рейньер
Жезус
9
Кастельянос
Валентин
25
Асенхо
Серхио
2
Луис
Перез
24
Хоакин
Фернандес
5
Санчес
Хавьер
12
Олаза
Лукас
17
Роке
Меса
11
Плата
Гонсало
4
Перес
Кике
8
Мончу
Рамон
23
Тухами
Ануар
16
Гвардиола
Серхи
Жирона
3-4-2-1
Вальядолид
4-1-4-1

История личных встреч

Жирона
Вальядолид

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:2
С
1:0
П
1:0
П
0:0
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
2:1
С
2:1
КК
2:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 1 0.2
Ромеу Ориоль 1 0.2
Кастельянос Валентин 1 0.2
Рейньер Жезус 1 0.2
Сайс Самуэль 1 (1) 0.2
Эррера Янгель 0 0
Гарсия Алеш 0 0
Буэно Сантьяго 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тухами Ануар 1 0.2
Вайссман Шон 1 0.2
Мончу Рамон 1 0.2
Роке Меса 0 0
Леон Серхио 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанпе Хуан 2 0
Кастельянос Валентин 2 0
Ромеу Ориоль 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Давид Лопес 1 0
Фернандес Валери 1 0
Коуто Ян 1 0
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роке Меса 2 0
Санчес Хавьер 2 0
Эль-Ямик Джавад 0 1
Луис Перез 1 0
Олаза Лукас 1 0
Тухами Ануар 1 0
Мончу Рамон 1 0
Перес Кике 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мальорка - Жирона 1:1 Жирона - Сельта 0:1 Жирона - Хетафе 3:1 Валенсия - Жирона 1:0
Жирона - Сарагоса 1:1 Жирона - Боливар 2:0 Наполи - Жирона 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3 Жирона - Тенерифе 0:0 Эйбар - Жирона 0:2 Жирона - Эйбар 0:1 Бургос - Жирона 0:0 Жирона - Мирандес 2:0 Спортинг Хихон - Жирона 2:1 Жирона - Тенерифе 0:1 Алькоркон - Жирона 0:1 Картахена - Жирона 3:0
Вальядолид
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Вальядолид - Альмерия 1:0 Барселона - Вальядолид 4:0 Севилья - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Вильярреал 0:3
Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2 Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2 Atl. Tordesillas - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Уэска 3:0 УД Ибица - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Понферрадина 2:0 Эйбар - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад-2 1:2 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Альмерия 2:2 Малага - Вальядолид 2:2 Вальядолид - Луго 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 4 0 0 11 - 4 12
2. Барселона Заявка 4 3 1 0 11 - 1 10
3. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 0 10
4. Бетис Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
6. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
7. Атлетико М Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9. Жирона Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
11. Валенсия Заявка 4 2 0 2 6 - 3 6
12. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
13. Альмерия Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15. Эспаньол Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17. Севилья Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18. Эльче Заявка 4 0 1 3 1 - 9 1
19. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1
20. Кадис Заявка 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Бетис Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Валенсия Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Жирона Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
6. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
7. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
9. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Вальядолид Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Альмерия Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Эльче Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Мальорка Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Реал Сосьедад Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Севилья Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Хетафе Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Атлетико М Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Эспаньол Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Барселона Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
5. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Райо Вальекано Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Эспаньол Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Атлетик Б Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
10. Сельта Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Вальядолид Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
13. Альмерия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Жирона Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Осасуна Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Валенсия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Севилья Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Хетафе Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
20. Эльче Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Левандовски Роберт 5 0 0
2. Сельта Аспас Яго 5 1 0
3. Бетис Иглесиас Борха 4 2 1
4. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3 0 1
5. Реал Мадрид Бензема Карим 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Райо Вальекано Лежён Флорьян 2 1
2. Мальорка Гренье Клеман 3 0
3. Мальорка Батталья Родриго 3 0
4. Осасуна Унаи Гарсия 3 0
5. Эльче Гумбау Херард 3 0
Весь список
Новости от "Евро-Футбола.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Жирона: 45%, Вальядолид: 55%.
  • 95'
    Вальехо Ману из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    95'
    Мончу Рамон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 95'
    Ромеу Ориоль из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    95'
    Мончу Рамон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Хавьер Эрнандес из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Жирона 49.2% (60)
    X 37.7% (46)
    Вальядолид 13.1% (16)
    -1
    выиграет Жирона, со счетом 2:1
    да
    Arii #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Жирона 2:1 Вальядолид

    Исход игры
    Жирона
    49.2% (60)
    Ничья
    37.7% (46)
    Вальядолид
    13.1% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.56% (28)
    Меньше
    75.44% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    58.77% (67)
    Нет
    41.23% (47)
    Популярный счёт
    1:0 Жирона
    33.6% (41)
    1:1 Ничья
    32% (39)
    2:1 Жирона
    11.5% (14)
    1:2 Вальядолид
    7.4% (9)
    0:1 Вальядолид
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    1:3 Вальядолид
    1.6% (2)
    3:1 Жирона
    1.6% (2)
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