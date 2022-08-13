Позже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джикия ТемурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Устинов ИванЗащитник
- Защитник
-
15 Кротов АнтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Сергеев ИванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аитов Ринат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Голятов ИльяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клонцак Владимир
История личных встреч
Волга Ульяновск
КАМАЗ
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
24 матча
37.5%
20.8%
41.7%
9 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
20.8%
62.5%
16.7%
5 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волга Ульяновск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герюгов Азнаур
|1
|0.25
|Магомадов Чингиз
|1 (1)
|0.25
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шамкин Даниил
|2
|0.5
|Полюткин Антон
|1
|0.25
|Бабаев Владлен
|1
|0.25
|Пальцев Валентин
|1
|0.25
|Таликин Дамир
|1
|0.25
Карточки
Волга Ульяновск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хабибуллин Айдар
|3
|0
|Махмутов Руслан
|1
|0
|Герюгов Азнаур
|1
|0
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кирсанов Никита
|3
|0
|Абрамов Артём
|2
|0
|Шамкин Даниил
|2
|0
|Толстопятов Николай
|2
|0
|Свежов Виктор
|1
|0
|Кириллов Юрий
|1
|0
|Серченков Сергей
|1
|0
|Аюкин Руслан
|1
|0
|Пальцев Валентин
|1
|0
|Таликин Дамир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Волга Ульяновск
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Волга Ульяновск - ФК Кубань 1:4 Волга Ульяновск - Нефтехимик 0:2 Уфа - Волга Ульяновск 2:1 Волга Ульяновск - Енисей 1:1
Урал-2 - Волга Ульяновск 0:3 Волга Ульяновск - Лада-Тольятти 2:1 Волга Ульяновск - Торпедо Миасс 1:1 Амкар - Волга Ульяновск 1:1 Носта - Волга Ульяновск 0:3 Оренбург-2 - Волга Ульяновск 2:3 Волга Ульяновск - Новосибирск 1:1 Звезда Пермь - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Челябинск 1:0 Иртыш Омск - Волга Ульяновск 3:3 Волга Ульяновск - Зенит-Ижевск 0:1 Волга Ульяновск - Тюмень 3:2 Спартак-Туймазы - Волга Ульяновск 0:5 Волга Ульяновск - Спартак-Туймазы 1:0 Тюмень - Волга Ульяновск 1:3 Зенит-Ижевск - Волга Ульяновск 1:1
КАМАЗ
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1
Рубин - КАМАЗ 5:0 Алания - КАМАЗ 3:2 Спартак-2 - КАМАЗ 3:0 Факел - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 КАМАЗ - Ротор 0:2 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 1:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Томь - КАМАЗ 1:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 КАМАЗ - Сочи 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Енисей
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Алания
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|5.
|Балтика
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Волгарь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Уфа
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|13.
|Шинник
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|16.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|17.
|Акрон
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Волгарь
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Енисей
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|Алания
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Шинник
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Алания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|8.
|Шинник
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Енисей
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Рубин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|Волгарь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Балтика
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Акрон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
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Прогнозы на матч Волга Ульяновск - КАМАЗ
Исход игры
Волга Ульяновск
16% (20)
Ничья
29.6% (37)
КАМАЗ
54.4% (68)
Тотал 2.5
Больше
30.97% (35)
Меньше
69.03% (78)
Обе команды забьют
Да
60.18% (68)
Нет
39.82% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.4% (33)
1:2 КАМАЗ
20% (25)
0:1 КАМАЗ
19.2% (24)
1:0 Волга Ульяновск
7.2% (9)
0:2 КАМАЗ
6.4% (8)
1:3 КАМАЗ
4% (5)
0:0 Ничья
2.4% (3)
2:1 Волга Ульяновск
1.6% (2)
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