Волга Ульяновск

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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча пятого тура Российской первой лиги, в котором сыграют ульяновская «Волга» и «КАМАЗя». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.