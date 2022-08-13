  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Волга Ульяновск
 
Позже
КАМАЗ
Прогнозы 125
Волга Ульяновск 16% (20)
X 29.6% (37)
КАМАЗ 54.4% (68)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Волга Ульяновск
Ничья
КАМАЗ
3.40
3.20
2.38
Все Коэффициенты
Новости
Волга Ульяновск
КАМАЗ

История личных встреч

Волга Ульяновск
КАМАЗ

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

24 матча

37.5%
20.8%
41.7%
9 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

20.8%
62.5%
16.7%
5 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

П
4:0
П
1:3
К
2:0
ВДЗУП
0:1
ВДЗУП
4:0
ВДЗУПГА
3:1
ВДЗУП
0:2
ВДЗУП
2:1
ВДЗУП
0:1
К
1:2
ВДЗУП
0:0
ВДЗУП
0:1
ВДЗУП
0:2
ВДЗУП
1:0
ВДЗУП
1:0
ВДЗУП
0:0
ВДЗУП
0:0
ВДЗУП
1:1
ВДЗУП
1:2
ВДЗУП
2:3
ВДЗУП
1:0
ВДЗУП
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Волга Ульяновск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герюгов Азнаур 1 0.25
Магомадов Чингиз 1 (1) 0.25
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шамкин Даниил 2 0.5
Полюткин Антон 1 0.25
Бабаев Владлен 1 0.25
Пальцев Валентин 1 0.25
Таликин Дамир 1 0.25

Карточки

Волга Ульяновск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хабибуллин Айдар 3 0
Махмутов Руслан 1 0
Герюгов Азнаур 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кирсанов Никита 3 0
Абрамов Артём 2 0
Шамкин Даниил 2 0
Толстопятов Николай 2 0
Свежов Виктор 1 0
Кириллов Юрий 1 0
Серченков Сергей 1 0
Аюкин Руслан 1 0
Пальцев Валентин 1 0
Таликин Дамир 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Волга Ульяновск
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Волга Ульяновск - ФК Кубань 1:4 Волга Ульяновск - Нефтехимик 0:2 Уфа - Волга Ульяновск 2:1 Волга Ульяновск - Енисей 1:1
Урал-2 - Волга Ульяновск 0:3 Волга Ульяновск - Лада-Тольятти 2:1 Волга Ульяновск - Торпедо Миасс 1:1 Амкар - Волга Ульяновск 1:1 Носта - Волга Ульяновск 0:3 Оренбург-2 - Волга Ульяновск 2:3 Волга Ульяновск - Новосибирск 1:1 Звезда Пермь - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Челябинск 1:0 Иртыш Омск - Волга Ульяновск 3:3 Волга Ульяновск - Зенит-Ижевск 0:1 Волга Ульяновск - Тюмень 3:2 Спартак-Туймазы - Волга Ульяновск 0:5 Волга Ульяновск - Спартак-Туймазы 1:0 Тюмень - Волга Ульяновск 1:3 Зенит-Ижевск - Волга Ульяновск 1:1
КАМАЗ
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1
Рубин - КАМАЗ 5:0 Алания - КАМАЗ 3:2 Спартак-2 - КАМАЗ 3:0 Факел - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 КАМАЗ - Ротор 0:2 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 1:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Томь - КАМАЗ 1:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 КАМАЗ - Сочи 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Енисей Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Алания Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
4. ФК Кубань Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
5. Балтика Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Арсенал Тула Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Динамо Махачкала Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Краснодар-2 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Волгарь Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Уфа Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
11. Рубин Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
12. Нефтехимик Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
13. Шинник Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Родина Москва Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
15. СКА-Хабаровск Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
16. Велес Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
17. Акрон Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18. Волга Ульяновск Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Волгарь Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Динамо Махачкала Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Енисей Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Рубин Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Арсенал Тула Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8. СКА-Хабаровск Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
9. ФК Кубань Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Велес Москва Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
12. Алания Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Нефтехимик Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Шинник Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Родина Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Волга Ульяновск Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Алания Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. КАМАЗ Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. ФК Кубань Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Уфа Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
6. Нефтехимик Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
8. Шинник Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Родина Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Енисей Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Рубин Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12. Волгарь Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Динамо Махачкала Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Балтика Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Акрон Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18. Велес Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча пятого тура Российской первой лиги, в котором сыграют ульяновская «Волга» и «КАМАЗя». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Волга Ульяновск - КАМАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2022, осталось 8 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 125
Волга Ульяновск 16% (20)
X 29.6% (37)
КАМАЗ 54.4% (68)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Волга Ульяновск
Ничья
КАМАЗ
3.40
3.20
2.38
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Волга Ульяновск - КАМАЗ онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Волга Ульяновск - КАМАЗ

Исход игры
Волга Ульяновск
16% (20)
Ничья
29.6% (37)
КАМАЗ
54.4% (68)
Тотал 2.5
Больше
30.97% (35)
Меньше
69.03% (78)
Обе команды забьют
Да
60.18% (68)
Нет
39.82% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.4% (33)
1:2 КАМАЗ
20% (25)
0:1 КАМАЗ
19.2% (24)
1:0 Волга Ульяновск
7.2% (9)
0:2 КАМАЗ
6.4% (8)
1:3 КАМАЗ
4% (5)
0:0 Ничья
2.4% (3)
2:1 Волга Ульяновск
1.6% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Волга Ульяновск
КАМАЗ
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 