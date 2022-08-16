Защитник ПСВ Армандо Обиспо получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Чолака.

Баришич со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Рамальо хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч в аут.

Из глубины поля последовал заброс на ход Тавернье по правому флангу, Джеймс зацепился за мяч и затем выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади на Чолака, Антонио-Мирко также подработал мяч и затем пробил под левый угол ворот, Бенитес спас свою команду в непростой ситуации.

Капитан ПСВ Люк де Йонг получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля правила были нарушены против Голдсона.

Из центра поля последовал заброс к радиусу штрафной площади "Рейнджерс", де Йонг головой сбросил мяч к линии штрафной площади на Сайбари, Исмаэль грамотно обработал мяч и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Центральный защитник "Рейнджерс" Коннор Голдсон получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Гакпо.

Веерман со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас сможет придумать "Рейнджерс", чтобы забить ещё хотя бы один гол в ворота ПСВ и чувствовать себя чуть спокойнее. ПСВ при этом наверняка продолжит по большей части работать на контратаках и делать ставку на стандарты, что как раз сработало в первой половине матча.

Тильман совершил рывок вперёд по левой половине поля, под давлением Сангаре Малик оказался на газоне, Даниэле Орсато показал, что нужно играть дальше.

Таверье с правого фланга выполнил слишком сильную подачу на левый угол штрафной площади, мяч ушёл за лицевую линию поля.

Угловой у ворот "Рейнджерс". Игроки ПСВ разыграли корнер между собой, далее после небольшой комбинации на левом фланге всё же последовала подача в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Тильман в центре поля нарушил правила против Сангаре. Игроки ПСВ довольно долго разыгрывали стандарт.

Теперь уже в центре поля были нарушены правила против Лоуренса в борьбе за верховой мяч. Сам Том быстро разыграл стандарт.

Кент в борьбе за верховой мяч на половине поля ПСВ нарушил правила против Тезе. Очень много свистков на старте второго тайма.

И теперь уже де Йонг на половине поля "Рейнджерс" нарушил правила против Голдсона.

Макс с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Голдсон не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

Г-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Сангаре!!! Гакпо с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Голдсон головой не смог выбить мяч за пределы штрафной площади, да даже на левый угол штрафной, мяч остался у линии вратарской, Тезе первым сообразил, что лучше отдать пас немного назад на Сангаре, который в свою очередь точно пробил в левый угол ворот.

Тавернье прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Угловой у ворот ПСВ. Лоуренс выполнил подачу на ближний угол вратарской, Веерман хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на левый фланг.

Кент с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ландстрем головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Бенитесу.

Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Чолак!!! Лоуренс и Дэвис быстро разогнали атаку по правой половине поля, Стивен выполнил хорошую передачу к правом углу штрафной площади на ход Тавернье, Джеймса на этот раз никто не накрыл и фланговый защитник "Рейнджерс" выполнил отличную передачу к центру штрафной площади, Чолак грамотно набежал на мяч и пробил точно под левую штангу.

Угловой у ворот ПСВ. Лоуренс разыграл корнер с Баришичем, далее Том с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Баришич с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Тавернье выиграл борьбу за мяч у Макса, но удар головой от Джеймса пришёлся точно в руки Бенитесу.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Рейнджерс" и ПСВ показали очень неплохой футбол в Глазго на "Айброксе". Большую часть первой половины матча команда Джованни ван Бронкхорста смотрелась активнее в атаке, но именно шотландскому клубу пришлось отыгрываться. С этой задачей "Рейнджерс" успешно справились. Однако, сегодня шотландской команде на своём поле конечно же нужно стараться побеждать, чтобы перед ответным матчем в Нидерландах иметь хоть какое-то преимущество.

38' Гакпо с углового вновь выполнил подачу на ближний угол вратарской, на этот раз Тильман как-то махнул мимо мяча, в итоге мяч полетел в створ ворот, но Маклафлин показал, что он не просто так находится в воротах и выловил мяч.

37' В третий раз подряд Гакпо совершил рывок вперёд по левому флангу, вновь Коди заработал угловой для своей команды.

36' Гакпо совершил ещё один рывок вперёд по левому флангу, далее Коди выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

35' Гакпо с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Тильман головой спокойно выбил мяч на левый фланг.

34' Гакпо попытался убежать в штрафную площадь с левого фланга, Лоуренс отработал в обороне и в подкате выбил мяч на угловой.

33' Теперь уже Гакпо в центре поля огрел по ногам Тавернье. Такими темпами Даниэле Орсато придётся вспомнить и о жёлтых карточках.

32' Де Йонг слишком рьяно боролся за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Голдсона.

31' Сангаре в центре поля нарушил правила против Тильмана. Игроки "Рейнджерс" довольно быстро разыграли стандарт.

30' Судьи из комнаты VAR пересмотрели повтор момента с Тезе в штрафной площади ПСВ и подтвердили изначальное решение Даниэля Орсато, пенальти нет.

29' Лоуренс перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Гутьерреса.

28' Тавернье с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки ПСВ очень уверенно отбились при стандарте, но все игроки "Рейнджерс" показывали, что Тезе сыграл рукой после удара Голдсона головой по воротам.

27' Лоуренс разогнал атаку по центру, далее Том протолкнул мяч под давлением Обиспо на Тильмана, Малик вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и заработал угловой для своей команды.

26' Из центра поля последовал слишком сильный заброс в штрафную площадь "Рейнджерс" на ход де Йонгу, Маклафлин немного размялся при игре на выходе.

25' Баришич из центра поля выполнил передачу на левую половину поля, где Тильман отыгрался с Чолаком, далее Малик вошёл в штрафную площадь, но затем игрок "Рейнджерс" передержал мяч и в итоге упустил его за лицевую линию поля.

24' Баришич с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Обиспо головой выбил мяч на правую половину поля.

23' Тавернье из аута с правого фланга вбросил мяч к правому углу штрафной площади, после рикошета Дэвис выполнил передачу в радиус штрафной площади, Тильман на исполнение пробил под левый угол ворот, Бенитес выловил мяч без всякого труда.

22' Тавернье со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Голдсон в борьбе с соперником головой пробил в ближний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

21' Макс на правом фланге нарушил правила против Тавернье. Вновь игроки "Рейнджерс" долго готовятся к стандарту.

20' Кент развил атаку по левому флангу, далее Райан отыгрался с Тильманом, но всё же вновь у Кента не получилось продавить Тезе, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

19' Сангаре в центре поля нарушил правила против Кента. Игроки "Рейнджерс" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

18' Веерман из глубины поля выполнил отличную передачу на ход Сайбари по правому флангу, Исмаэль вошёл в штрафную площадь, но затем у него не получилась передача в центр штрафной площади.

17' Лоуренс со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, де Йонг отлично отработал в обороне, Люк головой выбил мяч в аут.

16' Сангаре на левом фланге нарушил правила против Тильмана. Игроки "Рейнджерс" тщательно готовятся к стандарту.

15' Гакпо разогнал атаку по левому флангу, далее Коди выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Сайбари спокойно обработал мяч и отдал пас чуть назад на Веермана, Йоэль в свою очередь выполнил передачу к правому углу вратарской на ход Тезе, Маклафлин прочитал момент и очень уверенно перехватил мяч при игре на выходе.

14' Из центре поля последовал заброс на ход Тавернье по правому флангу, Макс накрыл Джеймса практически сразу же, а затем мяч был выбит в аут.

13' Тильман при входе в штрафную площадь с левого фланга наткнулся на Тезе и оказался на газоне, Даниэле Орсато сразу же показал, что нужно играть дальше.

12' Чолак вновь отправился в штрафную площадь прессинговать Бенитеса, на этот раз Вальтер уже выбил мяч в аут к центру поля.

11' Гакпо с правой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Макс не смог сохранить его в поле, будет удар от ворот.

10' Продолжает Кент очень активно работать на левом фланге, но теперь уже у Райана не получилось пробраться к штрафной площади ПСВ, мяч перехватил Тезе.

9' Баришич попытался с левого фланга войти в штрафную площадь ПСВ, защитники команды из Нидерландов сыграли очень внимательно и вновь перехватили мяч.

8' Рамальо попал под прессинг Кента на левом углу штрафной площади, но Андре смог сыграть хладнокровно и отправил мяч точно на Тезе, который был на левом фланге.

7' Во второй волне атаки "Рейнджерс" последовал заброс к левому углу штрафной площади на того же Кента, Тезе в борьбе за верховой мяч играл на грани фола, но боковой арбитр в первую очередь зафиксировал офсайд у Райана.

6' Кент прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Сангаре оказался первым на мяче и спокойно выбил его подальше от своих ворот.

5' Веерман с правого фланга выполнил отличную подачу в центр штрафной площади, де Йонг оторвался от защитников "Рейнджерс" и в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

4' Игроки ПСВ в первые минуты матча чуть больше времени проводят с мячом, но дальше центре поля клуб из Эйндховена пройти никак не может.

3' Чолак отправился прессинговать Бенитеса в штрафную площадь, голкипер ПСВ сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля на своего партнёра по команде.

2' Сегодня в Глазго идёт приличный дождь, который может позволить футболистам больше бить по воротам из-за пределов штрафной площади, а поэтому Бенитесу и Маклафлину точно скучать не дадут.