Стадион: Айброкс
0'
0:1
37' ГолСангаре Ибрахим
1:1
40' ГолЧолак Антонио-Мирко
50' Желтая карточкаОбиспо Армандо
53' Желтая карточкаДе Йонг Люк
57' Желтая карточкаГолдсон Коннор
Ход матча
37'
0:1
40'
50'
53'
57'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
19
Сэндс
Джеймс
10
Дэвис
Стивен
11
Лоуренс
Том
14
Кент
Райан
31
Макс
Филипп
23
Верман
Йоэй
11
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Сэндс ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
-
11 Лоуренс ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Кент РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
38 Кинг ЛеонЗащитник
-
44 Дивайн АдамЗащитник
- Полузащитник
-
18 Камара ГленПолузащитник
-
30 Сакала ФэшнПолузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Райт СкоттНападающий
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
23 Верман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Гакпо КодиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Савио IIIНападающий
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
История личных встреч
Рейнджерс
ПСВ
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чолак Антонио-Мирко
|2
|0.67
|Тавернье Джеймс
|1 (1)
|0.33
|Тильман Малик
|1
|0.33
|Арфилд Скотт
|0
|0
|Баришич Борна
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Йоэй
|2
|0.67
|Де Йонг Люк
|1
|0.33
|Гутьеррес Эрик
|1
|0.33
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.33
|Тезе Джордан
|0
|0
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
Карточки
Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоуренс Том
|2
|0
|Сэндс Джеймс
|2
|0
|Ван Бронкхорст Джованни
|1
|0
|Голдсон Коннор
|1
|0
|Баришич Борна
|1
|0
|Дэвис Бен II
|1
|0
|Чолак Антонио-Мирко
|1
|0
|Тильман Малик
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамальо Андре
|1
|0
|Гутьеррес Эрик
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Тиль Гус
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Обиспо Армандо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Рейнджерс
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Рейнджерс - Сент-Джонстон 4:0 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Рейнджерс - Килмарнок 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0
Ливингстон - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Блэкпул - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 2:0 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Хартс - Рейнджерс 1:3 Рейнджерс - Росс Каунти 4:1 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Селтик - Рейнджерс 1:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 1:3 Селтик - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Брага 3:1 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:4
ПСВ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1
Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2 ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0
Прогнозы на матч Рейнджерс 1:1 ПСВ
Исход игры
Рейнджерс
28% (42)
Ничья
34.7% (52)
ПСВ
37.3% (56)
Тотал 2.5
Больше
68.64% (81)
Меньше
31.36% (37)
Обе команды забьют
Да
91.53% (108)
Нет
8.47% (10)
Популярный счёт
1:2 ПСВ
20.7% (31)
1:1 Ничья
18% (27)
2:1 Рейнджерс
16% (24)
2:2 Ничья
12% (18)
1:0 Рейнджерс
3.3% (5)
0:2 ПСВ
2% (3)
3:1 Рейнджерс
1.3% (2)
3:2 Рейнджерс
1.3% (2)
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