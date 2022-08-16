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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Рейнджерс
1:1
Второй тайм: 58'
ПСВ
0'
0:1
37' Гол
Сангаре Ибрахим
1:1
40' Гол
Чолак Антонио-Мирко
50' Желтая карточка
Обиспо Армандо
53' Желтая карточка
Де Йонг Люк
57' Желтая карточка
Голдсон Коннор

Ход матча

37'
0:1
Сангаре Ибрахим
(Тезе Джордан)
40'
Чолак Антонио-Мирко
(Тавернье Джеймс)
1:1
50'
 
Обиспо Армандо
53'
 
Де Йонг Люк
57'
Голдсон Коннор
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 150
Рейнджерс 28% (42)
X 34.7% (52)
ПСВ 37.3% (56)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рейнджерс
Ничья
ПСВ
2.85
3.60
3.94
Все Коэффициенты
Новости
33
Маклафилин
Джон
2
Тавернье
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
19
Сэндс
Джеймс
31
Баришич
Борна
4
Ландстрем
Джон
10
Дэвис
Стивен
11
Лоуренс
Том
71
Тильман
Малик
9
Чолак
Антонио-Мирко
14
Кент
Райан
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
4
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
6
Сангаре
Ибрахим
23
Верман
Йоэй
15
Гутьеррес
Эрик
28
Сайбари
Исмаэль
9
Де
Йонг
Люк
11
Гакпо
Коди
Рейнджерс
4-3-3
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Рейнджерс
ПСВ

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:1
ЛЕ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чолак Антонио-Мирко 2 0.67
Тавернье Джеймс 1 (1) 0.33
Тильман Малик 1 0.33
Арфилд Скотт 0 0
Баришич Борна 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Йоэй 2 0.67
Де Йонг Люк 1 0.33
Гутьеррес Эрик 1 0.33
Сангаре Ибрахим 1 0.33
Тезе Джордан 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0

Карточки

Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоуренс Том 2 0
Сэндс Джеймс 2 0
Ван Бронкхорст Джованни 1 0
Голдсон Коннор 1 0
Баришич Борна 1 0
Дэвис Бен II 1 0
Чолак Антонио-Мирко 1 0
Тильман Малик 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамальо Андре 1 0
Гутьеррес Эрик 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Тиль Гус 1 0
Верман Йоэй 1 0
Обиспо Армандо 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Рейнджерс
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Рейнджерс - Сент-Джонстон 4:0 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Рейнджерс - Килмарнок 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0
Ливингстон - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Блэкпул - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 2:0 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Хартс - Рейнджерс 1:3 Рейнджерс - Росс Каунти 4:1 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Селтик - Рейнджерс 1:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 1:3 Селтик - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Брага 3:1 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:4
ПСВ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1
Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2 ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0
  • Второй тайм
  • 60'
    Веерман со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • Желтая карточка
    59'
    Центральный защитник "Рейнджерс" Коннор Голдсон получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Гакпо. 
  • Опасный момент
    58'
    Из центра поля последовал заброс к радиусу штрафной площади "Рейнджерс", де Йонг головой сбросил мяч к линии штрафной площади на Сайбари, Исмаэль грамотно обработал мяч и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Желтая карточка
    57'
    Капитан ПСВ Люк де Йонг получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля правила были нарушены против Голдсона. 
  • Опасный момент
    56'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Тавернье по правому флангу, Джеймс зацепился за мяч и затем выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади на Чолака, Антонио-Мирко также подработал мяч и затем пробил под левый угол ворот, Бенитес спас свою команду в непростой ситуации. 
  • 55'
    Баришич со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Рамальо хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч в аут. 
  • Желтая карточка
    54'
    Защитник ПСВ Армандо Обиспо получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Чолака. 
  • Фол, нарушение
    53'
    И теперь уже де Йонг на половине поля "Рейнджерс" нарушил правила против Голдсона. 
  • Фол, нарушение
    52'
    Кент в борьбе за верховой мяч на половине поля ПСВ нарушил правила против Тезе. Очень много свистков на старте второго тайма. 
  • Фол, нарушение
    51'
    Теперь уже в центре поля были нарушены правила против Лоуренса в борьбе за верховой мяч. Сам Том быстро разыграл стандарт. 
  • Фол, нарушение
    50'
    Тильман в центре поля нарушил правила против Сангаре. Игроки ПСВ довольно долго разыгрывали стандарт. 
  • Угловой
    49'
    Угловой у ворот "Рейнджерс". Игроки ПСВ разыграли корнер между собой, далее после небольшой комбинации на левом фланге всё же последовала подача в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 48'
    Таверье с правого фланга выполнил слишком сильную подачу на левый угол штрафной площади, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • Судья
    47'
    Тильман совершил рывок вперёд по левой половине поля, под давлением Сангаре Малик оказался на газоне, Даниэле Орсато показал, что нужно играть дальше. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас сможет придумать "Рейнджерс", чтобы забить ещё хотя бы один гол в ворота ПСВ и чувствовать себя чуть спокойнее. ПСВ при этом наверняка продолжит по большей части работать на контратаках и делать ставку на стандарты, что как раз сработало в первой половине матча. 
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    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Рейнджерс" и ПСВ показали очень неплохой футбол в Глазго на "Айброксе". Большую часть первой половины матча команда Джованни ван Бронкхорста смотрелась активнее в атаке, но именно шотландскому клубу пришлось отыгрываться. С этой задачей "Рейнджерс" успешно справились. Однако, сегодня шотландской команде на своём поле конечно же нужно стараться побеждать, чтобы перед ответным матчем в Нидерландах иметь хоть какое-то преимущество. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавил Даниэле Орсато к основному времени первого тайма. 
    • 45'
      Баришич с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Тавернье выиграл борьбу за мяч у Макса, но удар головой от Джеймса пришёлся точно в руки Бенитесу. 
    • Угловой
      45'
      Угловой у ворот ПСВ. Лоуренс разыграл корнер с Баришичем, далее Том с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Описание гола
      44'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Чолак!!! Лоуренс и Дэвис быстро разогнали атаку по правой половине поля, Стивен выполнил хорошую передачу к правом углу штрафной площади на ход Тавернье, Джеймса на этот раз никто не накрыл и фланговый защитник "Рейнджерс" выполнил отличную передачу к центру штрафной площади, Чолак грамотно набежал на мяч и пробил точно под левую штангу. 
    • 43'
      Кент с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ландстрем головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Бенитесу. 
    • Угловой
      42'
      Угловой у ворот ПСВ. Лоуренс выполнил подачу на ближний угол вратарской, Веерман хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на левый фланг. 
    • 41'
      Тавернье прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Описание гола
      40'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Сангаре!!! Гакпо с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Голдсон головой не смог выбить мяч за пределы штрафной площади, да даже на левый угол штрафной, мяч остался у линии вратарской, Тезе первым сообразил, что лучше отдать пас немного назад на Сангаре, который в свою очередь точно пробил в левый угол ворот. 
    • 39'
      Макс с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Голдсон не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
    • Угловой
      38'
      Гакпо с углового вновь выполнил подачу на ближний угол вратарской, на этот раз Тильман как-то махнул мимо мяча, в итоге мяч полетел в створ ворот, но Маклафлин показал, что он не просто так находится в воротах и выловил мяч. 
    • 37'
      В третий раз подряд Гакпо совершил рывок вперёд по левому флангу, вновь Коди заработал угловой для своей команды. 
    • 36'
      Гакпо совершил ещё один рывок вперёд по левому флангу, далее Коди выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Угловой
      35'
      Гакпо с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Тильман головой спокойно выбил мяч на левый фланг. 
    • 34'
      Гакпо попытался убежать в штрафную площадь с левого фланга, Лоуренс отработал в обороне и в подкате выбил мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Теперь уже Гакпо в центре поля огрел по ногам Тавернье. Такими темпами Даниэле Орсато придётся вспомнить и о жёлтых карточках. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Де Йонг слишком рьяно боролся за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Голдсона. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Сангаре в центре поля нарушил правила против Тильмана. Игроки "Рейнджерс" довольно быстро разыграли стандарт. 
    • Видеоповтор
      30'
      Судьи из комнаты VAR пересмотрели повтор момента с Тезе в штрафной площади ПСВ и подтвердили изначальное решение Даниэля Орсато, пенальти нет. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Лоуренс перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Гутьерреса. 
    • Угловой
      28'
      Тавернье с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки ПСВ очень уверенно отбились при стандарте, но все игроки "Рейнджерс" показывали, что Тезе сыграл рукой после удара Голдсона головой по воротам. 
    • 27'
      Лоуренс разогнал атаку по центру, далее Том протолкнул мяч под давлением Обиспо на Тильмана, Малик вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и заработал угловой для своей команды. 
    • 26'
      Из центра поля последовал слишком сильный заброс в штрафную площадь "Рейнджерс" на ход де Йонгу, Маклафлин немного размялся при игре на выходе. 
    • 25'
      Баришич из центра поля выполнил передачу на левую половину поля, где Тильман отыгрался с Чолаком, далее Малик вошёл в штрафную площадь, но затем игрок "Рейнджерс" передержал мяч и в итоге упустил его за лицевую линию поля. 
    • 24'
      Баришич с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Обиспо головой выбил мяч на правую половину поля. 
    • 23'
      Тавернье из аута с правого фланга вбросил мяч к правому углу штрафной площади, после рикошета Дэвис выполнил передачу в радиус штрафной площади, Тильман на исполнение пробил под левый угол ворот, Бенитес выловил мяч без всякого труда. 
    • 22'
      Тавернье со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Голдсон в борьбе с соперником головой пробил в ближний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Макс на правом фланге нарушил правила против Тавернье. Вновь игроки "Рейнджерс" долго готовятся к стандарту. 
    • 20'
      Кент развил атаку по левому флангу, далее Райан отыгрался с Тильманом, но всё же вновь у Кента не получилось продавить Тезе, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Сангаре в центре поля нарушил правила против Кента. Игроки "Рейнджерс" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 18'
      Веерман из глубины поля выполнил отличную передачу на ход Сайбари по правому флангу, Исмаэль вошёл в штрафную площадь, но затем у него не получилась передача в центр штрафной площади. 
    • 17'
      Лоуренс со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, де Йонг отлично отработал в обороне, Люк головой выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Сангаре на левом фланге нарушил правила против Тильмана. Игроки "Рейнджерс" тщательно готовятся к стандарту. 
    • 15'
      Гакпо разогнал атаку по левому флангу, далее Коди выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Сайбари спокойно обработал мяч и отдал пас чуть назад на Веермана, Йоэль в свою очередь выполнил передачу к правому углу вратарской на ход Тезе, Маклафлин прочитал момент и очень уверенно перехватил мяч при игре на выходе. 
    • 14'
      Из центре поля последовал заброс на ход Тавернье по правому флангу, Макс накрыл Джеймса практически сразу же, а затем мяч был выбит в аут. 
    • Судья
      13'
      Тильман при входе в штрафную площадь с левого фланга наткнулся на Тезе и оказался на газоне, Даниэле Орсато сразу же показал, что нужно играть дальше. 
    • 12'
      Чолак вновь отправился в штрафную площадь прессинговать Бенитеса, на этот раз Вальтер уже выбил мяч в аут к центру поля. 
    • 11'
      Гакпо с правой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Макс не смог сохранить его в поле, будет удар от ворот. 
    • 10'
      Продолжает Кент очень активно работать на левом фланге, но теперь уже у Райана не получилось пробраться к штрафной площади ПСВ, мяч перехватил Тезе. 
    • 9'
      Баришич попытался с левого фланга войти в штрафную площадь ПСВ, защитники команды из Нидерландов сыграли очень внимательно и вновь перехватили мяч. 
    • 8'
      Рамальо попал под прессинг Кента на левом углу штрафной площади, но Андре смог сыграть хладнокровно и отправил мяч точно на Тезе, который был на левом фланге. 
    • Офсайд
      7'
      Во второй волне атаки "Рейнджерс" последовал заброс к левому углу штрафной площади на того же Кента, Тезе в борьбе за верховой мяч играл на грани фола, но боковой арбитр в первую очередь зафиксировал офсайд у Райана. 
    • 6'
      Кент прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Сангаре оказался первым на мяче и спокойно выбил его подальше от своих ворот. 
    • Опасный момент
      5'
      Веерман с правого фланга выполнил отличную подачу в центр штрафной площади, де Йонг оторвался от защитников "Рейнджерс" и в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
    • 4'
      Игроки ПСВ в первые минуты матча чуть больше времени проводят с мячом, но дальше центре поля клуб из Эйндховена пройти никак не может. 
    • 3'
      Чолак отправился прессинговать Бенитеса в штрафную площадь, голкипер ПСВ сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля на своего партнёра по команде. 
    • Дождь
      2'
      Сегодня в Глазго идёт приличный дождь, который может позволить футболистам больше бить по воротам из-за пределов штрафной площади, а поэтому Бенитесу и Маклафлину точно скучать не дадут. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. В этом противостоянии сложно выделить прямого фаворита, но сегодня на "Айброксе" нас наверняка будет ждать отличная битва, будем надеяться, что "Рейнджерс" и ПСВ смогут показать яркий футбол, который будет сопровождаться забитыми голами. 
    • Второй тайм
    • Желтая карточка
      53'
      Де Йонг Люк получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      50'
      Обиспо Армандо получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Чолак Антонио-Мирко бьет в цель!
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Сангаре Ибрахим бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ibrox Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Рейнджерс 1:1 ПСВ

    Исход игры
    Рейнджерс
    28% (42)
    Ничья
    34.7% (52)
    ПСВ
    37.3% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.64% (81)
    Меньше
    31.36% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    91.53% (108)
    Нет
    8.47% (10)
    Популярный счёт
    1:2 ПСВ
    20.7% (31)
    1:1 Ничья
    18% (27)
    2:1 Рейнджерс
    16% (24)
    2:2 Ничья
    12% (18)
    1:0 Рейнджерс
    3.3% (5)
    0:2 ПСВ
    2% (3)
    3:1 Рейнджерс
    1.3% (2)
    3:2 Рейнджерс
    1.3% (2)
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