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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Рейнджерс
 
Позже
ПСВ
Прогнозы 38
Рейнджерс 23.7% (9)
X 28.9% (11)
ПСВ 47.4% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рейнджерс
Ничья
ПСВ
2.72
3.66
3.35
Все Коэффициенты

История личных встреч

Рейнджерс
ПСВ

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:1
ЛЕ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чолак Антонио-Мирко 1 0.5
Тильман Малик 1 0.5
Тавернье Джеймс 1 (1) 0.5
Арфилд Скотт 0 0
Баришич Борна 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Йоэй 2 1
Де Йонг Люк 1 0.5
Гутьеррес Эрик 1 0.5
Тезе Джордан 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0

Карточки

Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоуренс Том 2 0
Сэндс Джеймс 2 0
Ван Бронкхорст Джованни 1 0
Голдсон Коннор 1 0
Баришич Борна 1 0
Дэвис Бен II 1 0
Чолак Антонио-Мирко 1 0
Тильман Малик 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамальо Андре 1 0
Гутьеррес Эрик 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Тиль Гус 1 0
Верман Йоэй 1 0
Обиспо Армандо 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Рейнджерс
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Рейнджерс - Сент-Джонстон 4:0 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Рейнджерс - Килмарнок 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0
Ливингстон - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Блэкпул - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 2:0 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Хартс - Рейнджерс 1:3 Рейнджерс - Росс Каунти 4:1 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Селтик - Рейнджерс 1:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 1:3 Селтик - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Брага 3:1 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:4
ПСВ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1
Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2 ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рейнджерс - ПСВ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 августа 2022, осталось 2 дня 14 часов 52 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Рейнджерс 23.7% (9)
    X 28.9% (11)
    ПСВ 47.4% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рейнджерс
    Ничья
    ПСВ
    2.72
    3.66
    3.35
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Рейнджерс - ПСВ онлайн

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    Прогнозы на матч Рейнджерс - ПСВ

    Исход игры
    Рейнджерс
    23.7% (9)
    Ничья
    28.9% (11)
    ПСВ
    47.4% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.22% (26)
    Меньше
    27.78% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    86.11% (31)
    Нет
    13.89% (5)
    Популярный счёт
    1:2 ПСВ
    34.2% (13)
    2:1 Рейнджерс
    15.8% (6)
    2:2 Ничья
    15.8% (6)
    1:1 Ничья
    13.2% (5)
    0:2 ПСВ
    5.3% (2)
    1:0 Рейнджерс
    5.3% (2)
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    Рейнджерс
    ПСВ
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