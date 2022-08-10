Стадион: Айброкс
История личных встреч
Рейнджерс
ПСВ
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чолак Антонио-Мирко
|1
|0.5
|Тильман Малик
|1
|0.5
|Тавернье Джеймс
|1 (1)
|0.5
|Арфилд Скотт
|0
|0
|Баришич Борна
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Йоэй
|2
|1
|Де Йонг Люк
|1
|0.5
|Гутьеррес Эрик
|1
|0.5
|Тезе Джордан
|0
|0
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
Карточки
Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоуренс Том
|2
|0
|Сэндс Джеймс
|2
|0
|Ван Бронкхорст Джованни
|1
|0
|Голдсон Коннор
|1
|0
|Баришич Борна
|1
|0
|Дэвис Бен II
|1
|0
|Чолак Антонио-Мирко
|1
|0
|Тильман Малик
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамальо Андре
|1
|0
|Гутьеррес Эрик
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Тиль Гус
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Обиспо Армандо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Рейнджерс
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Рейнджерс - Сент-Джонстон 4:0 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Рейнджерс - Килмарнок 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0
Ливингстон - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Блэкпул - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 2:0 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Хартс - Рейнджерс 1:3 Рейнджерс - Росс Каунти 4:1 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Селтик - Рейнджерс 1:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 1:3 Селтик - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Брага 3:1 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:4
ПСВ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1
Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2 ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Рейнджерс - ПСВ
Исход игры
Рейнджерс
23.7% (9)
Ничья
28.9% (11)
ПСВ
47.4% (18)
Тотал 2.5
Больше
72.22% (26)
Меньше
27.78% (10)
Обе команды забьют
Да
86.11% (31)
Нет
13.89% (5)
Популярный счёт
1:2 ПСВ
34.2% (13)
2:1 Рейнджерс
15.8% (6)
2:2 Ничья
15.8% (6)
1:1 Ничья
13.2% (5)
0:2 ПСВ
5.3% (2)
1:0 Рейнджерс
5.3% (2)
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